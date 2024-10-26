На границе Курской и Сумской области есть возможность укреплять линию границы по "нулю", - Госпогранслужба
На том отрезке, где Силы обороны Украины ведут операцию в Курской области, у пограничников появилась возможность укреплять линию границы по "нулю".
Об этом в телеэфире рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На том отрезке, где Силы обороны ведут операцию в Курской области, у нас есть возможность непосредственно укреплять линию границы по "нулю" для того, чтобы нарастить наши оборонительные возможности", - рассказал Демченко.
По его словам, это важно, потому что на других участках пограничники делают укрепления максимально приближенно к границе, в зависимости от местности и ситуации. "Где-то нам удается это делать за несколько сот метров до границы, а в некоторых - и за несколько километров", - отметил Демченко.
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ДОРОГУ Суми-Курск потрібно будувати!!!
А навіщо? Тільки грошам лихо. Тут прокурорам на пенсії не вистачає, а ви з якимись укріпленнями.
Та й на потужну тисячу від Зєлі треба грошенят підкинути. Так шо, відчепіться зі своєю війною!
І зелену зону відштовхнути в глиб куршини за рахунок використання їхньої деревини на користь укріплень.
А також сховки для нашої ДРГ.
А до цього була тільки можливість розводити війська, розміновувати кримський напрямок та ЛБЗ?
Видається, що ішак готується до виходу з курщини після невдалої авантюри.