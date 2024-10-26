На границе Курской и Сумской области есть возможность укреплять линию границы по "нулю", - Госпогранслужба

На том отрезке, где Силы обороны Украины ведут операцию в Курской области, у пограничников появилась возможность укреплять линию границы по "нулю".

Об этом в телеэфире рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На том отрезке, где Силы обороны ведут операцию в Курской области, у нас есть возможность непосредственно укреплять линию границы по "нулю" для того, чтобы нарастить наши оборонительные возможности", - рассказал Демченко.

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По его словам, это важно, потому что на других участках пограничники делают укрепления максимально приближенно к границе, в зависимости от местности и ситуации. "Где-то нам удается это делать за несколько сот метров до границы, а в некоторых - и за несколько километров", - отметил Демченко.