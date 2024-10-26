РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12617 посетителей онлайн
Новости
61 657 21

На границе Курской и Сумской области есть возможность укреплять линию границы по "нулю", - Госпогранслужба

Курська область

На том отрезке, где Силы обороны Украины ведут операцию в Курской области, у пограничников появилась возможность укреплять линию границы по "нулю".

Об этом в телеэфире рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На том отрезке, где Силы обороны ведут операцию в Курской области, у нас есть возможность непосредственно укреплять линию границы по "нулю" для того, чтобы нарастить наши оборонительные возможности", - рассказал Демченко.

Читайте также: В Покровске строят эшелонированную оборону. Южную и западную части города закрыли от врага, - МВА

По его словам, это важно, потому что на других участках пограничники делают укрепления максимально приближенно к границе, в зависимости от местности и ситуации. "Где-то нам удается это делать за несколько сот метров до границы, а в некоторых - и за несколько километров", - отметил Демченко.

Автор: 

Госпогранслужба (6594) Сумская область (3347) Демченко Андрей (298) фортификации (124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
На межі Курської та Сумської області є можливість укріплювати лінію кордону по "нулю" Джерело:

А навіщо? Тільки грошам лихо. Тут прокурорам на пенсії не вистачає, а ви з якимись укріпленнями.
Та й на потужну тисячу від Зєлі треба грошенят підкинути. Так шо, відчепіться зі своєю війною!
показать весь комментарий
26.10.2024 22:40 Ответить
+8
Які укріплення?
ДОРОГУ Суми-Курск потрібно будувати!!!
показать весь комментарий
26.10.2024 22:33 Ответить
+7
Можливість є, а чи є бажання?
показать весь комментарий
26.10.2024 22:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можливість є, а чи є бажання?
показать весь комментарий
26.10.2024 22:32 Ответить
Які укріплення?
ДОРОГУ Суми-Курск потрібно будувати!!!
показать весь комментарий
26.10.2024 22:33 Ответить
"Блазенята" вже будували - від кордону Росії та БРСР - у напрямку ключових міст України...
показать весь комментарий
26.10.2024 22:35 Ответить
Для "шаттлов"... Верещук уже готовится.
показать весь комментарий
26.10.2024 22:40 Ответить
На межі Курської та Сумської області є можливість укріплювати лінію кордону по "нулю" Джерело:

А навіщо? Тільки грошам лихо. Тут прокурорам на пенсії не вистачає, а ви з якимись укріпленнями.
Та й на потужну тисячу від Зєлі треба грошенят підкинути. Так шо, відчепіться зі своєю війною!
показать весь комментарий
26.10.2024 22:40 Ответить
Якась ху...ня. Хто може передбачити де буде завтра кордон? Нахєр до того кордону прив'язуватись. Треба будувати укріплення де потрібно, а ні де краще пиляти бабло військовим адміністраціям, чи хто там за це відповідає.
показать весь комментарий
26.10.2024 22:44 Ответить
Не на часі. Зеленскому ніколи. В нього новий план.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:06 Ответить
Нажаль справа не тільки в Зеленському, у нас добра частина українців безвідповідальна.
показать весь комментарий
27.10.2024 00:01 Ответить
Але між «є можливість» та «ми укріплюємо» - велика різниця. Ми тут по тищі отримати маємо
показать весь комментарий
26.10.2024 23:07 Ответить
Це давно треба робити.
І зелену зону відштовхнути в глиб куршини за рахунок використання їхньої деревини на користь укріплень.
А також сховки для нашої ДРГ.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:19 Ответить
"Роки втрачених можливостей." - Назвуть епоху Найвеличнішого Незлама.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:22 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 23:24 Ответить
От у Вас, Алексе, до всього і завжди GIFка готова 🙃
показать весь комментарий
26.10.2024 23:36 Ответить
Теж - Клінт Іствуд.

показать весь комментарий
26.10.2024 23:55 Ответить
ты быдло-прикордон, не тцк сиди и не пзди
показать весь комментарий
27.10.2024 00:03 Ответить
разберёмся кого хоронить
показать весь комментарий
27.10.2024 00:05 Ответить
наукреплялись
показать весь комментарий
27.10.2024 06:58 Ответить
"є можливість укріплювати лінію кордону"
А до цього була тільки можливість розводити війська, розміновувати кримський напрямок та ЛБЗ?
показать весь комментарий
27.10.2024 07:20 Ответить
На межі Курської та Сумської області є можливість укріплювати лінію кордону по "нулю Джерело:
Видається, що ішак готується до виходу з курщини після невдалої авантюри.
показать весь комментарий
27.10.2024 07:55 Ответить
Досить цинічна заява- не дорого платити життями наших воїнів за таку можливість? Не можна було артою і дронами відігнати кацапів на 10+ км від кордону і укріплюватись?
показать весь комментарий
27.10.2024 09:06 Ответить
 
 