РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12516 посетителей онлайн
Новости
7 272 69

Минэкономики объяснило, где возьмут средства на выплату тысячи гривен украинцам: "Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году"

Гривні

С декабря украинцы начнут получать единовременную финансовую помощь. Для выплат государство использует неиспользованные средства от ранее созданных программ.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Во время вчерашнего видеообращения украинский президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря. Речь идет о тысяче гривен, которую сможет получить каждый украинец.

Читайте: Зеленский заявил, что раздаст по 1 тысяче гривен каждому за счет государственного бюджета

Однако в обществе начали считать, сколько средств будет потрачено, и откуда государство возьмет деньги на данную программу.

"Сейчас называть суммы некорректно. Предыдущая версия "еПоддержки" во время "ковида" стоила 8 млрд гривен. Финальная сумма этой программы на эти 3 зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят воспользоваться этой программой", - пояснил Соболев.

В то же время он отметил, что новых средств из бюджета выделять не будут. Зато будут использованы средства, которые были ранее выделены на различные программы поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кривошеев: Увеличение выплат для стимулирования вступления в ВСУ - это не наши методы, неправильная мотивация

"Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет, а там условие - нельзя направлять на военные расходы", - рассказал заместитель министра экономики.

Автор: 

выплаты (661) Минэкономразвития (652) Соболев Алексей (5)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Це кошти які ми не встигли переварити - шоб не подавитись!
показать весь комментарий
26.10.2024 23:10 Ответить
+29
🤣🤣🤣🤣
Повезло мудрому наріду, Найвеличнішому не влізло.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:10 Ответить
+25
показать весь комментарий
26.10.2024 23:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣🤣🤣🤣
Повезло мудрому наріду, Найвеличнішому не влізло.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:10 Ответить
На армію не можна , переведіть на поранених військових і рідних загиблих Героїв ! Вони ГРОМАДЯНИ , які заслуговують на повагу і достойну підтримку , а не ганебні копійки, які ви , знущаючись даєте їм ! Вашим МЕГАМАРОДЕРАМ чиновникам , 24 $ смішні , але ж вони їх все одне хапнуть
показать весь комментарий
26.10.2024 23:36 Ответить
+💯!

.
показать весь комментарий
27.10.2024 00:18 Ответить
вофка, нахрєна ти піднімав тоді налоги ?

курва ! 👿
показать весь комментарий
27.10.2024 00:21 Ответить
Це кошти які ми не встигли переварити - шоб не подавитись!
показать весь комментарий
26.10.2024 23:10 Ответить
Проковтнути
показать весь комментарий
26.10.2024 23:17 Ответить
Вечірніи Зеля дуже тяжкии - зіниці розширені - мабуть ломає
показать весь комментарий
26.10.2024 23:23 Ответить
краще б мовчали.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:10 Ответить
Підтримка західних друзів настільки Велика, що просто не встигають всього вкрасти...
показать весь комментарий
26.10.2024 23:12 Ответить
Тысячу гривен, которую https://t.me/insiderUKR/85520 выплатят с 1 декабря, получит каждый украинец. Ее можно использовать в течение декабря-января-февраля, - https://www.rbc.ua/rus/news/tisyacha-vid-zelenskogo-************-rozpovili-1729968211.html замминистра экономики

Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Ее получат все, независимо от возраста и статуса. Карту можно открыть через "Дію" - выплату можно оформить на детей.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:13 Ответить
Скажи тисяча ?
У тебе голова крисяча !
показать весь комментарий
26.10.2024 23:14 Ответить
+💯! 😂👍
показать весь комментарий
27.10.2024 00:20 Ответить
показать весь комментарий
26.10.2024 23:14 Ответить
Навіщо ? У нас же тепер стільки дронів що ми їх продавати можем, ти не знав ?
показать весь комментарий
27.10.2024 00:42 Ответить
Краще поверніть ПДФО громадам!
показать весь комментарий
26.10.2024 23:16 Ответить
Фронт голий а вони не встигають освоїти кошти 🤯
показать весь комментарий
26.10.2024 23:17 Ответить
о, і Вова зі своєю тисячею, напевно скоро вибори!
показать весь комментарий
26.10.2024 23:19 Ответить
Ид...оты!
показать весь комментарий
26.10.2024 23:21 Ответить
Шо ты, пиши на "повни груди" - ИДИОТЫ.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:28 Ответить
а скаліченим військовим не можно збільшити виплати?! зелені безславні ублюдки...
показать весь комментарий
26.10.2024 23:26 Ответить
Для этого нет "программ". Это же не какие то "инвалиды"-прокуроры...
показать весь комментарий
26.10.2024 23:32 Ответить
Народ, як стадо баранів заганяють в браковану і хакнуту москалями Дію.
Банда Зеленського створює ''малоросійську електронну квазі-республіку''...
показать весь комментарий
26.10.2024 23:26 Ответить
Кончені зебіли
показать весь комментарий
26.10.2024 23:28 Ответить
Не встигли освоїти.....це навіть не прокол....це дупа
показать весь комментарий
26.10.2024 23:41 Ответить
Це кошти, які ми не встигаємо освоїти цього року (c) - не встигають вкрасти...
показать весь комментарий
26.10.2024 23:44 Ответить
Так освойте
показать весь комментарий
26.10.2024 23:46 Ответить
Та вже і так з кишень випадає.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:48 Ответить
Не встигають БПЛА на фронт закупити? Чи може за бетон на фортифікації проплатити? Покидьки смердючі.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:47 Ответить
Там же написано: іноземці дали ці кошти, але заборонили витрачати на військові потреби. Бо ескалація. Не на часі.
показать весь комментарий
27.10.2024 07:45 Ответить
Та відмазки це все від зелених пи₴доболів.
показать весь комментарий
27.10.2024 08:00 Ответить
"...будуть використані кошти, які були раніше виділені на різні програми підтримки..."

Спеціально зажали кошти на програми підтримки - бо вони не від самодура Зеленського?
І тепер кошти, які громадяни і так би отримали - але намагаються видати за неабияку заслугу нашого блазня "президента"?

Але, як завжди у зелених, усе вийшло через дупу.
показать весь комментарий
26.10.2024 23:48 Ответить
Коли твій електорат тупа сіра маса можна й таку дічь нести
показать весь комментарий
26.10.2024 23:50 Ответить
Так а навіщо податки підняли, якщо те, що є не встигаєте освоїти?
Якась тупа відмазка, як яйця на кілограм
показать весь комментарий
26.10.2024 23:52 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2024 00:03 Ответить
Юля сделал для Украины кучу хорошего. Зелибоба тупо дурак.
показать весь комментарий
27.10.2024 00:04 Ответить
Якщо вона вкрала менше ніж просрочка, це не значить що вона зробила хороше 🤣
показать весь комментарий
27.10.2024 00:28 Ответить
Не неси херню.
показать весь комментарий
27.10.2024 00:29 Ответить
Поняв, послідовник церкви святої Юлі 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
27.10.2024 00:34 Ответить
Для того чтобы признавать чьи-то заслуги не обязательно быть поклонником.
показать весь комментарий
27.10.2024 00:44 Ответить
жЮлькіни Свідєтєлі святої Труби

ви й помрете із цією совковою іржею !

.
показать весь комментарий
27.10.2024 05:56 Ответить
Використовуйте наукову термінологію: юлєбот.
показать весь комментарий
27.10.2024 07:47 Ответить
👍
показать весь комментарий
27.10.2024 00:20 Ответить
жЮЗЄля 😂👍

тьфу! чупакабра якась ! 😕

.
показать весь комментарий
27.10.2024 05:54 Ответить
30 млрд. не встигаєте освоїти ?!?
Ігор Валерійович може дати консультацію.
показать весь комментарий
27.10.2024 00:10 Ответить
Економіст від б-га
показать весь комментарий
27.10.2024 00:15 Ответить
Ммм просрочка дізнався свій реальний рейтинг і вирішив кинути кусок чирвивого хліба своїм рабам?
показать весь комментарий
27.10.2024 00:27 Ответить
А податки тоді нафіга підвищувати ще й з минулого часу? Осваївателі ви наші?
показать весь комментарий
27.10.2024 00:48 Ответить
Су*а , грошей виходить - завались! А чому ж тоді в нас у сина в класі на мівіну бійцям збирають!!!???? На МІВІНУ!!!!!!!!!!! У 22 році просили теплі шкарпетки, білизеу , тощо. Це я можу зрозуміти , бо складають норми одежі бовдури , які розраховують пару шкарпеток на пів-року , але їжа!!!???МІВІНА????!!! Немає слів , хочеться розстрідяти усих ціх тварюк , що довели до цього. А нам тисяча - щоб заткнулись!!??? ****ь , зібрати усим миром ці тисячі , та засунути знаєм кому у дупи , як раніше на кілок садили! Мені ,наприклад , западло цю тисячу брати , я й 6 на у 22 році не брав .
показать весь комментарий
27.10.2024 01:20 Ответить
Ви, мабуть, не зрозуміли. Отримуєте тисячу та скинетеся на мівіну бійцям, на шкарпетки тощо. В чому проблема?
показать весь комментарий
27.10.2024 07:49 Ответить
що за куйня?? переведіть на ЗСУ...громадянам кинути можна не освоєні кошти а армії
показать весь комментарий
27.10.2024 03:23 Ответить
З першого разу не зрозумів? Це кошти підтримки від партнерів. Державі їх прямо на армію направити неможна. Роздати людям можна. А що вони з ним зроблять - інша річ.
показать весь комментарий
27.10.2024 05:36 Ответить
інфляцію вони зроблять...
показать весь комментарий
27.10.2024 05:59 Ответить
Гм гм ги
показать весь комментарий
27.10.2024 05:29 Ответить
Зрадофіли, заспокойтеся! Прийміть тисячу і віддайте на армію.
показать весь комментарий
27.10.2024 05:37 Ответить
ЗЄльоная мушка дрозофіла обізвалась

😂👍

.
показать весь комментарий
27.10.2024 05:58 Ответить
На дрони віддайте , Потвори
показать весь комментарий
27.10.2024 06:54 Ответить
Чого в грудні тисячу? Давай в січні по мільйону виплачуй, там взагалі річний бюджет зовсім не освоєний, грошей хватить.
показать весь комментарий
27.10.2024 07:47 Ответить
Боневтік вмикнув завод
Друкувати гривні.
Що збіднів його народ-
США в цім винні.
показать весь комментарий
27.10.2024 08:16 Ответить
22,34 Евро... Победа)))
А если серьезно:
Эти деньги как раз помогут оплатить коммуналку. Но пафоса.... Как на новый Бентли.
показать весь комментарий
27.10.2024 08:36 Ответить
Это популизм чистой воды! Лучше отдайте эти деньги на армию. На украинскую армию !
показать весь комментарий
27.10.2024 10:04 Ответить
На 500 с лишним лямов долларов лучше ЗСУ помогли,а этот сучий сын пиарится.
показать весь комментарий
27.10.2024 10:08 Ответить
Кошерна замануха для плебсу, у якого життєво кредо - хліба та видовищ. За суттю, ця подачка, мало чим відрізняється від серіалу "Слуга народу". Гундос готується до виборів.
показать весь комментарий
27.10.2024 10:50 Ответить
Це злочин проти України: замість фінансування ЗСУ під час війни гроші просто роздавати. А податки навіщо підвищили Шариковщина і неприкритому вигляді забрать и поделить!!!
показать весь комментарий
27.10.2024 11:00 Ответить
Наші захисники гинуть на фронті через нестачу РЕБів, волонтери збирають на великі потреби воїнів а ЗЕлочинець гроші просто хоче роздати!!!
показать весь комментарий
27.10.2024 11:03 Ответить
Які с*кі. Гаразд, не можна прямо на армію, але в чому проблема випратити ці гроші пораненим бійцям і сім'ям загиблих і зниклих безвісті як єдиноразову допомогу? Аа, бо зелебобик в тих колах не такий популярний і навіть виплата їм грошей не вплине на його рейтинг?

А взагалі це піз..ць, якщо влада не змогла освоїти десятки мільярдів гривень допомоги партнерів, то ця влада некомпетентна і повинна звільнити місце іншим. Уряд Національної Єдності вже давно назрів і перезрів. Не вмієте самі робити, нах з пляжу
показать весь комментарий
27.10.2024 11:07 Ответить
"Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году" Источник:
СРЕДСТВА КОТОРЫЕ НЕ УСПЕЛИ УКРАСТЬ /прискорбно/ В ЭТОМ ГОДУ /в следующем году мы компенсируем/
показать весь комментарий
27.10.2024 12:16 Ответить
Тобто купити джипи для бригад ніяк не можна за те що в асфальт не встигають закатати? Гниди вже зробили з бюджету гаманець для піару пісюніста.
показать весь комментарий
27.10.2024 19:25 Ответить
дегенерати бляха
показать весь комментарий
28.10.2024 03:54 Ответить
 
 