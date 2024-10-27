Минэкономики объяснило, где возьмут средства на выплату тысячи гривен украинцам: "Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году"
С декабря украинцы начнут получать единовременную финансовую помощь. Для выплат государство использует неиспользованные средства от ранее созданных программ.
Об этом заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Во время вчерашнего видеообращения украинский президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря. Речь идет о тысяче гривен, которую сможет получить каждый украинец.
Однако в обществе начали считать, сколько средств будет потрачено, и откуда государство возьмет деньги на данную программу.
"Сейчас называть суммы некорректно. Предыдущая версия "еПоддержки" во время "ковида" стоила 8 млрд гривен. Финальная сумма этой программы на эти 3 зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят воспользоваться этой программой", - пояснил Соболев.
В то же время он отметил, что новых средств из бюджета выделять не будут. Зато будут использованы средства, которые были ранее выделены на различные программы поддержки.
"Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет, а там условие - нельзя направлять на военные расходы", - рассказал заместитель министра экономики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Повезло мудрому наріду, Найвеличнішому не влізло.
.
курва ! 👿
Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Ее получат все, независимо от возраста и статуса. Карту можно открыть через "Дію" - выплату можно оформить на детей.
У тебе голова крисяча !
Банда Зеленського створює ''малоросійську електронну квазі-республіку''...
Спеціально зажали кошти на програми підтримки - бо вони не від самодура Зеленського?
І тепер кошти, які громадяни і так би отримали - але намагаються видати за неабияку заслугу нашого блазня "президента"?
Але, як завжди у зелених, усе вийшло через дупу.
Якась тупа відмазка, як яйця на кілограм
ви й помрете із цією совковою іржею !
.
тьфу! чупакабра якась ! 😕
.
Ігор Валерійович може дати консультацію.
😂👍
.
Друкувати гривні.
Що збіднів його народ-
США в цім винні.
А если серьезно:
Эти деньги как раз помогут оплатить коммуналку. Но пафоса.... Как на новый Бентли.
А взагалі це піз..ць, якщо влада не змогла освоїти десятки мільярдів гривень допомоги партнерів, то ця влада некомпетентна і повинна звільнити місце іншим. Уряд Національної Єдності вже давно назрів і перезрів. Не вмієте самі робити, нах з пляжу
СРЕДСТВА КОТОРЫЕ НЕ УСПЕЛИ УКРАСТЬ /прискорбно/ В ЭТОМ ГОДУ /в следующем году мы компенсируем/