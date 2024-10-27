Минэкономики объяснило, где возьмут средства на выплату тысячи гривен украинцам: "Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году"

С декабря украинцы начнут получать единовременную финансовую помощь. Для выплат государство использует неиспользованные средства от ранее созданных программ.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Во время вчерашнего видеообращения украинский президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты украинцам, которые начнутся уже с 1 декабря. Речь идет о тысяче гривен, которую сможет получить каждый украинец.

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Однако в обществе начали считать, сколько средств будет потрачено, и откуда государство возьмет деньги на данную программу.

"Сейчас называть суммы некорректно. Предыдущая версия "еПоддержки" во время "ковида" стоила 8 млрд гривен. Финальная сумма этой программы на эти 3 зимних месяца будет зависеть от количества украинцев, которые захотят воспользоваться этой программой", - пояснил Соболев.

В то же время он отметил, что новых средств из бюджета выделять не будут. Зато будут использованы средства, которые были ранее выделены на различные программы поддержки.

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"Это не новые средства. Это средства от существующих программ, которые мы перенаправим. Это средства, которые мы не успеваем освоить в этом году. Кроме того, эти средства мы бы точно не смогли направить на армию, потому что эти средства были выделены донорами в наш бюджет, а там условие - нельзя направлять на военные расходы", - рассказал заместитель министра экономики.