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Реформа МСЭК не помешает выплате пенсий по инвалидности, - министр соцполитики Жолнович

Жолнович каже, що реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності

Реформа системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не помешает выплате пенсий по инвалидности.

Об этом в соцсети Facebook сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, информирует Цензор.НЕТ.

Правительница отметила, что в "социальных сетях начали распространять некорректную информацию, которая создает негативное впечатление среди граждан относительно реформы МСЭК и системы социальной поддержки лиц, получивших инвалидность".

"Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, - будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, которые их получают на законных основаниях, не будут уменьшены", - заверила Жолнович.

Министр добавила, что реформа социальной поддержки лиц, получивших инвалидность, призвана:

  • усилить поддержку тех, кто получил травмы или вред здоровью;
  • ускорить предоставление такой поддержки;
  • уменьшить бюрократию;
  • сделать систему поддержки во время и после болезни или травмы "понятной, простой и удобной" для граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение пенсий в следующем году будет, но незначительное, - Минсоцполитики

Что известно о коррупции в МСЭК

Напомним, 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Как оказалось, речь идет о Татьяне Крупе, которая также является депутатом Хмельницкого облсовета от "Слуги народа". Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Крупу задержали и сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении, а 7 октября Печерский райсуд Киева избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Впоследствии следствие нашло у главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы еще $590 тысяч на счетах в польском банке Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Ее муж Владимир также хранил средства в польских банках, на его счетах обнаружили 11,3 тыс. евро и $1,2 млн. Все эти средства они не декларировали.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ривненской области после проверок уволили 7 руководителей МСЭК

Автор: 

пенсия (2162) инвалидность (176) Жолнович Оксана (25) МСЭК (86)


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Топ комментарии
+12
Саме страшне, коли дурні реформи роблять. Вся Україна бачила "реформи поліції", "реформи освіти", "реформи суддів", "реформи медицини", "реформи міськвиконкомів", а тепер ще реформи МСЕК". Найкраща реформа, це геть дурнів з влади, з поліції, з суддів, з освіти, з медицини, з ТЦК, з МСЕК. Не можуть дурні зробити щось розумне, бо ніколи не вистачить розуму.
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27.10.2024 00:46 Ответить
+10
Прокуроры продолжат плучать милионы пенсии. А обычне люди хрен. Реформа однако.
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27.10.2024 00:18 Ответить
+9
у вас, судячи з новин, що не прокурор, то інвалід!
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27.10.2024 00:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
у вас, судячи з новин, що не прокурор, то інвалід!
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27.10.2024 00:16 Ответить
Скажу більше - всі вони ще й учасники бойових дій. А у поєднанні інвалід 2 групи +УБД = інвалід війни. Не знав? Прикинь, які у них пенсії.
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27.10.2024 10:26 Ответить
не така, як середньостатистичного пенсіонера...
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28.10.2024 09:54 Ответить
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27.10.2024 00:16 Ответить
Правильно..., ...а то ми всі за бідолашних прокурорів-інвалідів почали переживати.
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27.10.2024 00:16 Ответить
Прокуроры продолжат плучать милионы пенсии. А обычне люди хрен. Реформа однако.
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27.10.2024 00:18 Ответить
Вас не зае...ал этот однообразный жидкий стул?
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27.10.2024 07:26 Ответить
Саме страшне, коли дурні реформи роблять. Вся Україна бачила "реформи поліції", "реформи освіти", "реформи суддів", "реформи медицини", "реформи міськвиконкомів", а тепер ще реформи МСЕК". Найкраща реформа, це геть дурнів з влади, з поліції, з суддів, з освіти, з медицини, з ТЦК, з МСЕК. Не можуть дурні зробити щось розумне, бо ніколи не вистачить розуму.
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27.10.2024 00:46 Ответить
Розумний і виважений коментар пише розумна людина.
Для цього форума це справжня подія.
👍👍👍
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27.10.2024 07:24 Ответить
Явашпрігавор..
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27.10.2024 01:45 Ответить
Доречі так, пенсії прокурорам будуть і далі справно виплачуватись.
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27.10.2024 02:30 Ответить
Пропоную їх, песії, пільги, різницю в оплаті праці, скасувати всім взагалі. Рівність має бути рівною.
Зверху ще після цього революційного підходу урівння всіх, покладемо «уровень», щоб жодне па#ло не отримало ні міліграм солі більше!
🔥🔥🔥
1000 на рило і буде!
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27.10.2024 07:30 Ответить
Десь я ще прочитала законодавчу ініціативу депусртата, що всіх правоохоронців, всю систему судочинства треба негайго замінити штучним інтелектом. Щоб ми жили не просто в країні, а в країні мрій Судді Дреда!
Вже не дочекаюся🙏🙏🙏
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27.10.2024 07:36 Ответить
Реформа МСЕК не завадить виплаті пенсій з інвалідності
прокурорам,ментам,суддям,високопосадовцям та усякій нечисті
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27.10.2024 05:44 Ответить
...і зціленню всіх інших інвалідів, у яких не тільки шви розссосуться, всі рани загояться, відростуть руки ноги і настане прозріння, але і друга голова відросте, аби хоч нею могли думати🔥🔥🔥
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27.10.2024 07:38 Ответить
Верим зебилам.🤮
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27.10.2024 07:30 Ответить
КАроче, прокурори як отримували так і отримуватимуть?
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27.10.2024 07:37 Ответить
І ще 9 000 000 громадян України.
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27.10.2024 07:39 Ответить
А прокурори серед цих дев'яти, чи окремо?
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27.10.2024 07:55 Ответить
Так. Аж 0.5 %!
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27.10.2024 08:13 Ответить
А влада як крала, так і буде. Ну і все інше г...но також.
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27.10.2024 07:49 Ответить
Всі крадуть і влада краде.
Влада краде і всі крадуть.

Чому у владі крадії?
Тому, що їх такі самі завжди і обирають!

Культ Карго і везуньчиків по життю)
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27.10.2024 08:17 Ответить
"Реформа МСЕК" - це знищення слідів злочину, владна мафія продовдує руйнацію інститутів влади в Україхні. Ще трішечки і в нас буде навіть не узурпація влади, як в білорусі і цапії, а відновлений із середньовіччя якийсь устрій, або навіть Царіат.
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27.10.2024 08:06 Ответить
Так люди саме цього і вимагають.
Влада чує кожного.
Десять кроків назустріч, чи 10 шагів.
Мир за два тижня.
Мир за три дні.
Армовір і все таке інше.
Озерніться. План для влади давно пише народ в головах якого так наср...наболіло, що всі плани хворі.
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27.10.2024 08:21 Ответить
Таким чином прокурори продовжать отримувати по 60 тис.пенсії. Нічого не поміняється.
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27.10.2024 08:11 Ответить
Головне щоб пенсіонери в раді отримували все і більше, і не світились.
Народ завжди депутатам допоможе і фрілансерам!
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27.10.2024 08:22 Ответить
Призначили людину на посаду міністра, яка не має досвіду. Щось там знає, можливо, лише в теорії і нічого толкового неспроможна реалізувати. Типова представниця банди зеленського-єрмака, мета яких створити хаос, а в цей час мародерити
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27.10.2024 08:55 Ответить
А якже не платити "одноруким та одноногим" прокурорам ? Це ж позор міністерці ! А тим суддям, які без шлунка та нирок працюють по 25 годин на добу ?
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27.10.2024 09:01 Ответить
У нас добре працює система соціальної підтримки прокурорів з інвалідністю
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27.10.2024 09:01 Ответить
Скажу більше: аналогічна ситуація з ментами, суддями, сбу-шниками, нардепами... Не знав? Більшість з них надодачу мають ще й корочки учасників бойових дій - це ще надбавка до мізерної пенсії...
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27.10.2024 10:34 Ответить
Головне щоб віслюкова тисяча прийшла!!!
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27.10.2024 09:56 Ответить
 
 