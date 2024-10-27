Реформа МСЭК не помешает выплате пенсий по инвалидности, - министр соцполитики Жолнович

Реформа системы медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) не помешает выплате пенсий по инвалидности.

Об этом в соцсети Facebook сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович, информирует Цензор.НЕТ.

Правительница отметила, что в "социальных сетях начали распространять некорректную информацию, которая создает негативное впечатление среди граждан относительно реформы МСЭК и системы социальной поддержки лиц, получивших инвалидность".

"Все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, - будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, которые их получают на законных основаниях, не будут уменьшены", - заверила Жолнович.

Министр добавила, что реформа социальной поддержки лиц, получивших инвалидность, призвана:

усилить поддержку тех, кто получил травмы или вред здоровью;

ускорить предоставление такой поддержки;

уменьшить бюрократию;

сделать систему поддержки во время и после болезни или травмы "понятной, простой и удобной" для граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повышение пенсий в следующем году будет, но незначительное, - Минсоцполитики

Что известно о коррупции в МСЭК

Напомним, 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Как оказалось, речь идет о Татьяне Крупе, которая также является депутатом Хмельницкого облсовета от "Слуги народа". Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Крупу задержали и сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении, а 7 октября Печерский райсуд Киева избрал для нее меру пресечения в виде содержания под стражей.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Впоследствии следствие нашло у главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы еще $590 тысяч на счетах в польском банке Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Ее муж Владимир также хранил средства в польских банках, на его счетах обнаружили 11,3 тыс. евро и $1,2 млн. Все эти средства они не декларировали.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя" коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ривненской области после проверок уволили 7 руководителей МСЭК