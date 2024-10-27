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Сибига призвал африканские и арабские государства противодействовать российским "вагнеровцам": "РФ экспортирует в регион хаос"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Каир призвал все ответственные африканские и арабские государства противодействовать российским "вагнеровцам" и попыткам Кремля расширить зону хаоса на Африканском континенте.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, российские наемники являются головорезами, которые не укрепляют безопасность, а экспортируют опасность.

"Андрей Сибига отметил, что Россия экспортирует в регион нестабильность и хаос, в частности из-за деятельности во многих странах Африки российских "вагнеровцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается ослабить экономику и вытеснить Украину с иностранных рынков, - Сибига

По его словам, российские наемники являются головорезами, которые не укрепляют безопасность, а экспортируют опасность. Он подчеркнул, что они несут смерть, разрушение и дестабилизацию. Министр призвал все африканские и арабские государства, которые ценят стабильность и прогресс, объединить усилия в противодействии российским попыткам расширить зону хаоса и опасности", - рассказали в МИД.

Автор: 

Египет (772) Сибига Андрей (505) ЧВК Вагнер (1334)


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Глас вопіющего...

В моєму городі був такий мер, який теж з космосом розмовляв.
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27.10.2024 00:36 Ответить
ви його поливали чимось та прополювали чи саме по собі росло?
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27.10.2024 11:14 Ответить
цікаво, а цей жиробас мзс-ний пам'ятає, як його їбучий зелений шеф з єлдаком тих таки вагнерівців спокійнісінько відпустили?! чи пам'ять відшибло?
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27.10.2024 01:04 Ответить
Сибіга закликав африканські та арабські держави протидіяти російським "вагнерівцям"

А африканські та арабські держави слухняно та прожогом кинулися протидіяти російським "вагнерівцям".
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27.10.2024 01:06 Ответить
Слухали уважно.
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27.10.2024 04:33 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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27.10.2024 09:23 Ответить
 
 