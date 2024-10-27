Сибига призвал африканские и арабские государства противодействовать российским "вагнеровцам": "РФ экспортирует в регион хаос"

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Каир призвал все ответственные африканские и арабские государства противодействовать российским "вагнеровцам" и попыткам Кремля расширить зону хаоса на Африканском континенте.

Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД, передает Цензор.НЕТ.

По словам Сибиги, российские наемники являются головорезами, которые не укрепляют безопасность, а экспортируют опасность.

"Андрей Сибига отметил, что Россия экспортирует в регион нестабильность и хаос, в частности из-за деятельности во многих странах Африки российских "вагнеровцев".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается ослабить экономику и вытеснить Украину с иностранных рынков, - Сибига

По его словам, российские наемники являются головорезами, которые не укрепляют безопасность, а экспортируют опасность. Он подчеркнул, что они несут смерть, разрушение и дестабилизацию. Министр призвал все африканские и арабские государства, которые ценят стабильность и прогресс, объединить усилия в противодействии российским попыткам расширить зону хаоса и опасности", - рассказали в МИД.