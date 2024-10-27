На Харьковском направлении ситуация не изменилась, враг штурмовал позиции ВСУ вблизи Волчанска и Старицы, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"
"За прошедшие сутки враг семь раз штурмовал наши позиции вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица. российские оккупанты нанесли 12 авиаударов с использованием 14 КАБов и 39 НАР. Нанесли 26 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 353 обстреляли позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки на Харьковщине потери врага составляют 121 человек, из них безвозвратные - 45, санитарные - 76. Также уничтожено и повреждено 76 единиц вражеской техники и вооружения:
- 7 артиллерийских систем;
- 14 автомобилей;
- 6 единиц спецтехники;
- 48 БпЛА;
- 1 противотанковое средство.
Уничтожено:
- 77 укрытий для личного состава;
- 2 места хранения боеприпасов;
- 1 место хранения горюче-смазочных материалов.
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