На Харьковском направлении ситуация не изменилась, враг штурмовал позиции ВСУ вблизи Волчанска и Старицы, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"

"За прошедшие сутки враг семь раз штурмовал наши позиции вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица. российские оккупанты нанесли 12 авиаударов с использованием 14 КАБов и 39 НАР. Нанесли 26 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 353 обстреляли позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки на Харьковщине потери врага составляют 121 человек, из них безвозвратные - 45, санитарные - 76. Также уничтожено и повреждено 76 единиц вражеской техники и вооружения:

7 артиллерийских систем;

14 автомобилей;

6 единиц спецтехники;

48 БпЛА;

1 противотанковое средство.

Уничтожено:

77 укрытий для личного состава;

2 места хранения боеприпасов;

1 место хранения горюче-смазочных материалов.

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