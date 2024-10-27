РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12141 посетитель онлайн
Новости Война
582 0

На Харьковском направлении ситуация не изменилась, враг штурмовал позиции ВСУ вблизи Волчанска и Старицы, - ОТГ "Харьков"

Обстановка в операційній зоні ОТУ

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"

"За прошедшие сутки враг семь раз штурмовал наши позиции вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица. российские оккупанты нанесли 12 авиаударов с использованием 14 КАБов и 39 НАР. Нанесли 26 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 353 обстреляли позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки на Харьковщине потери врага составляют 121 человек, из них безвозвратные - 45, санитарные - 76. Также уничтожено и повреждено 76 единиц вражеской техники и вооружения:

  • 7 артиллерийских систем;
  • 14 автомобилей;
  • 6 единиц спецтехники;
  • 48 БпЛА;
  • 1 противотанковое средство.

Уничтожено:

  • 77 укрытий для личного состава;
  • 2 места хранения боеприпасов;
  • 1 место хранения горюче-смазочных материалов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 174 боестолкновения, почти половина из них на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4350)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 