Грузия движется в сторону примирения с агрессором, - Мережко о результатах выборов в стране
Результат парламентских выборов в Грузии может свидетельствовать о том, что страна движется в сторону примирения с Россией.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Мережко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"Проблема в том, что складывается такое впечатление, что, к сожалению, Грузия движется не столько в сторону Европы и Запада, сколько в сторону примирения с агрессором", - сказал Мережко.
По его словам, проведение и результаты выборов вызывают определенные вопросы.
"Возникают сомнения в том, насколько они были честными и демократическими. Международные наблюдатели также выражают обоснованные сомнения относительно демократичности выборов... Сейчас мы ждем, как оценят проведение и результаты выборов в Грузии наблюдатели из ОБСЕ и ПАСЕ", - отметил народный депутат.
Он подчеркнул, что "Украина, конечно, не вмешивается во внутреннюю политику Грузии, но мы наблюдаем некоторые тенденции во внешней и внутренней политике Грузии, которые не могут нас не беспокоить".
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нас, штовхають саме на це!
зе!тищу вам в рило!
Парламентські вибори в Грузії. Опозиція не визнає результатів. Проросійський кримінал керує- Роман Безсмертний ютуб
але скоріш всього справедлого" Майдану 2004 " опозиція не зможе вже оргнізувати -ранні довиборні протести злили супротив в трубу
Европа и не должна бороться за НАШ выбор, мы его сделали, это наша ответственность. Каждого гражданина лично.
Им спасибо за помощь, конечно, мы ее оцениваем как недостаточную. И это нормально.
Согласен, что не нам судить, оценивать грузин, иначе чем мы отличаемся от росиян? Их страна, им решать. Хотят быть провинцией москвы - их выбор.
Надеюсь, мы, украинцы не хотим быть под сапогом карлика путина и его выживших из ума старых нквдешников-шовинистов...
Они же просто хотят нас убить, они не считают за людей украинцев... Посмотрите их выступления, они же выжили из ума.
Я понимаю обе стороны. Одни надеются на лучшее и жить как в европе/США избавившись от марионеточного правительства и верят в лучше. Другие видят объективную реальность, кроме как ************* запада ничего не видят и понимают что лучше худой мир чем кровавая и временная "свобода" ибо придет РФ и сделает референдум за деньги того же запада.
Проще говоря, Запад через Грузию завозит в РФ автомобили и запчасти. Грузинское начальство и бюджет имеют свой гешефт от этого.
И лишь затем идут «алкогольные и безалкогольные напитки и уксус» на $0,7 млрд, или 11,5% экспорта - некогда первая статья экспорта страны (вино и боржоми).
Вы правы гегемон уже не тот. Но еще не в маразме. Помнит чем закончилось перевооружение и натаскивание грузинской армии.
Закончилось позорным нытьем перед кацапами.
- верните наши джипы, на них стоит секретное оборудование.
После этого гегемон закрыл вопрос с Грузией.
Європа та США, таке враження, що самі не знають куди рухатися.