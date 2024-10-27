Грузия движется в сторону примирения с агрессором, - Мережко о результатах выборов в стране

Результат парламентских выборов в Грузии может свидетельствовать о том, что страна движется в сторону примирения с Россией.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Мережко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Проблема в том, что складывается такое впечатление, что, к сожалению, Грузия движется не столько в сторону Европы и Запада, сколько в сторону примирения с агрессором", - сказал Мережко.

По его словам, проведение и результаты выборов вызывают определенные вопросы.

"Возникают сомнения в том, насколько они были честными и демократическими. Международные наблюдатели также выражают обоснованные сомнения относительно демократичности выборов... Сейчас мы ждем, как оценят проведение и результаты выборов в Грузии наблюдатели из ОБСЕ и ПАСЕ", - отметил народный депутат.

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Он подчеркнул, что "Украина, конечно, не вмешивается во внутреннюю политику Грузии, но мы наблюдаем некоторые тенденции во внешней и внутренней политике Грузии, которые не могут нас не беспокоить".