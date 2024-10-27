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Грузия движется в сторону примирения с агрессором, - Мережко о результатах выборов в стране

Вибори у Грузії

Результат парламентских выборов в Грузии может свидетельствовать о том, что страна движется в сторону примирения с Россией.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Мережко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".

"Проблема в том, что складывается такое впечатление, что, к сожалению, Грузия движется не столько в сторону Европы и Запада, сколько в сторону примирения с агрессором", - сказал Мережко.

По его словам, проведение и результаты выборов вызывают определенные вопросы.

"Возникают сомнения в том, насколько они были честными и демократическими. Международные наблюдатели также выражают обоснованные сомнения относительно демократичности выборов... Сейчас мы ждем, как оценят проведение и результаты выборов в Грузии наблюдатели из ОБСЕ и ПАСЕ", - отметил народный депутат.

Также читайте: Выборы в Грузии: Оппозиция не признает результаты выборов в парламент и готовится к протестам

Он подчеркнул, что "Украина, конечно, не вмешивается во внутреннюю политику Грузии, но мы наблюдаем некоторые тенденции во внешней и внутренней политике Грузии, которые не могут нас не беспокоить".

Автор: 

выборы (24760) Грузия (4504) Мережко Александр (51)


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Топ комментарии
+29
проїбати пів країни і йти на примирення. це креативно!
нас, штовхають саме на це!
зе!тищу вам в рило!
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27.10.2024 16:25 Ответить
+13
А потом будет провинция типа Бурятии или Якутии с нищими аборигенами. ВВП растет пока они кацапам нужны,а потом ждёт судьба Абхазии.
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27.10.2024 16:36 Ответить
+11
Вони зараз на фінансуванні у кацапів, тур потік, скупка нерухомості, транзитна торгівля, сірий імпорт. В них ВВП росте за цей рахунок з року в рік нечуваними темпами, питання скільки це ще продовжиться, і що буде потім?
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27.10.2024 16:32 Ответить
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А у нас жпж досі в вру....
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27.10.2024 16:25 Ответить
проїбати пів країни і йти на примирення. це креативно!
нас, штовхають саме на це!
зе!тищу вам в рило!
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27.10.2024 16:25 Ответить
Українців вже ніхто не спитає, як не питають притомний гризинський народ. Поставлять перед фактом, повністю заццементувавши диктатуру, як у свій час в росії та білорусії. Антимайдан при владі.
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27.10.2024 19:52 Ответить
Ага, щас, мрійте.
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27.10.2024 21:22 Ответить
Грузини зробили висновок, що набагато вигідніше бути провінцією рф, ніж її ворогом. Сподіваються в перспективі повторити свій досвід і посадити в Кремлі ще одного грузина
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27.10.2024 16:28 Ответить
Ніби й правильно, але потсувата кацапська фраза.
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27.10.2024 16:32 Ответить
ви така толерантна.
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27.10.2024 16:34 Ответить
не матюкайтеся.
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27.10.2024 16:37 Ответить
буду!
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27.10.2024 16:38 Ответить
ми так не домовлялися
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27.10.2024 16:39 Ответить
ні яких правил!
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27.10.2024 16:40 Ответить
будем битися!👹
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27.10.2024 19:08 Ответить
Переломили грузин
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27.10.2024 16:30 Ответить
Кацапи іх підживлюють - ростуть як на дріжжах - новітні Нью - Васюки
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27.10.2024 16:47 Ответить
Вони зараз на фінансуванні у кацапів, тур потік, скупка нерухомості, транзитна торгівля, сірий імпорт. В них ВВП росте за цей рахунок з року в рік нечуваними темпами, питання скільки це ще продовжиться, і що буде потім?
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27.10.2024 16:32 Ответить
А потом будет провинция типа Бурятии или Якутии с нищими аборигенами. ВВП растет пока они кацапам нужны,а потом ждёт судьба Абхазии.
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27.10.2024 16:36 Ответить
Може ще побачимо,,Z - Грузинський шторм, грузино-ахмат,.."
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27.10.2024 16:42 Ответить
НічогО гадати так воно і буде
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27.10.2024 16:48 Ответить
Не, такими як бурятія вона не буде. Все ж таки курортна зона.
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27.10.2024 16:51 Ответить
Бєларусь №2 буде потім. Коли новий президент Грузії почне їздити до ботокса, як лука.
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27.10.2024 19:56 Ответить
НАЙКРАЩИЙ аналіз- УРОК - -як недопросрати країну від вчителя історії політика дипломата патріота

Парламентські вибори в Грузії. Опозиція не визнає результатів. Проросійський кримінал керує- Роман Безсмертний ютуб
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27.10.2024 16:46 Ответить
Не визнають ті хто не потрапив до парламенту .
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27.10.2024 16:50 Ответить
2/3 навіть в найгіршому варіанті дл опозиції - влада не набирає щоб змінити президентшу або курс країни...
але скоріш всього справедлого" Майдану 2004 " опозиція не зможе вже оргнізувати -ранні довиборні протести злили супротив в трубу
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27.10.2024 17:55 Ответить
Так в этом и есть демократия - нести ответственность за свой выбор.
Европа и не должна бороться за НАШ выбор, мы его сделали, это наша ответственность. Каждого гражданина лично.
Им спасибо за помощь, конечно, мы ее оцениваем как недостаточную. И это нормально.
Согласен, что не нам судить, оценивать грузин, иначе чем мы отличаемся от росиян? Их страна, им решать. Хотят быть провинцией москвы - их выбор.
Надеюсь, мы, украинцы не хотим быть под сапогом карлика путина и его выживших из ума старых нквдешников-шовинистов...
Они же просто хотят нас убить, они не считают за людей украинцев... Посмотрите их выступления, они же выжили из ума.
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27.10.2024 17:32 Ответить
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28.10.2024 12:46 Ответить
Тобто, це не кацапи напали на нас, а "ми обрали шлях війни"? Так, ти виявився не дурнем, а кацапським агентом. І пох, чи ти це визнаєш, чи ні. Адмін, в бан кацапа, плз.
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27.10.2024 18:22 Ответить
Как бы все логично, а нахрена идти в сторону запада? Еще одна полноценная война с постоянной озабоченностью о происходящем? Украину вот уже через *** кинули и продолжают кидать, а это страна с куда большим потенциалом чем Грузия.

Я понимаю обе стороны. Одни надеются на лучшее и жить как в европе/США избавившись от марионеточного правительства и верят в лучше. Другие видят объективную реальность, кроме как ************* запада ничего не видят и понимают что лучше худой мир чем кровавая и временная "свобода" ибо придет РФ и сделает референдум за деньги того же запада.
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27.10.2024 16:50 Ответить
Тобто те що грузинські виродки здають свою державу Росії і стають нашими ворогами це нормально ці тварини закривають собі шлях в ЄС і НАТО ми їм допомагали а зараз ці тварини на стороні РФ
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27.10.2024 17:35 Ответить
Ти вибрав шлях кацапського агента / ухилянта. На фронт йди ти, там будеш брататися з кацапами і пробувати здатися їм в полон. Заодно там і розкажеш, що в ЄС ти не хочеш, там нас не чекають, а хочеш ти або в піхоту ОРДЛО, або в таборі військовополонених здихати з голоду.
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27.10.2024 18:26 Ответить
Я не говорил что это нормально. У них нормального выбора особо нет. Жить сейчас Грузия может относительно хорошо только за счёт России - в первую очередь как прокладка для поступления подсанкционных товаров в нашу страну. В 2023 году впервые в Грузии, причём с большим отрывом от других товаров, первой группой экспорта на $2,3 млрд, или 37% всего экспорта, стали «средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности».

Проще говоря, Запад через Грузию завозит в РФ автомобили и запчасти. Грузинское начальство и бюджет имеют свой гешефт от этого.

И лишь затем идут «алкогольные и безалкогольные напитки и уксус» на $0,7 млрд, или 11,5% экспорта - некогда первая статья экспорта страны (вино и боржоми).
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27.10.2024 18:39 Ответить
The government of a small country with a dangerous crazy neighbor next door that manages to keep foreign tanks out and foreign money flowing in is not doing such a bad job. Politics is not a contest of finding the meanest baddest thug and telling him to go f*ck himself in the loudest possible way hoping that everybody rushes to your rescue. Politics is a complex game of balances, cunning, lies, made and broken alliances, etc. with the goal of keeping your country safe and helping it prosper in constantly changing circumstances.
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27.10.2024 17:03 Ответить
Кожного дня Сотні безпілотників інших систем вбивають людейнищать будівлі,а сволочна Грузія постачає на 10,7 мільйона доларів чіпи, комп"ютери ,JPS, вбивці Раші,а тепер ще ратує таку співпрацю,бо голосує Грузинська неволоч за МРІЮ ВБИВАТИ ІНШИХ!!
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27.10.2024 17:16 Ответить
выиграла оппозиция ,это ЦВК под правящей партией намутила , два экзит пола показали выигрыш оппозиции
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27.10.2024 17:16 Ответить
Стільки бабла як зараз вони не бачили ніколи,тому поки гегемон шмарклі жує і загалом не впораеться зі своєю роллю, інші держави бачачі на прикладах інших що може бути, вибирають інший шлях. Правильно чи неправильно тільки історія розсудить. АЛЕ нема нічого важнійшого ніж сьогодення,особливо для таких маленьких та вразливих націй як наприклад грузини чи вірмени.
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27.10.2024 17:23 Ответить
Ти на коліна не стала , Героям твоїм Слава
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27.10.2024 17:25 Ответить
гегемон шмарклі жує.
Вы правы гегемон уже не тот. Но еще не в маразме. Помнит чем закончилось перевооружение и натаскивание грузинской армии.
Закончилось позорным нытьем перед кацапами.
- верните наши джипы, на них стоит секретное оборудование.
После этого гегемон закрыл вопрос с Грузией.
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27.10.2024 20:37 Ответить
Закономерный результат, когда вместо НАРОДА есть жвачные животные.

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27.10.2024 18:11 Ответить
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28.10.2024 12:52 Ответить
Це в принципі добре що Грузія вирішила вертатись в неосовок.ЄС і НАТО завжди ставило нас у зв'язку з Грузією і Молдовою що звісно розпорошувало зусилля і час.Тепер там буде концентрація тільки на нас двох,а грузини хай вже лізуть під нацистську рашку,якщо так хочуть.
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27.10.2024 18:15 Ответить
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27.10.2024 18:40 Ответить
Сухая реальность для Грузии простая. Если по выборам этим оппозиция затеет сильное сопротивление на уровне Майдана допустим, то ясно что ошибок повторять не станут обе стороны, власть страны и кацапия. Власть сразу попросит зайти армии кацапов, и те тоже сразу и зайдут и много. И всё. А так будут маневрировать как Армения и Баку. Чуть вашим, чуть нашим. Западная модель экономики Грузии не подходит. Там всегда много шумели, но работать.......
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27.10.2024 20:11 Ответить
В Україні історичні події ще по переду. А кров тече ріками. І ні укріпрайьонів, ні міних полів, ні зброї. Зате зеленский лікторату по тисячі, від прокурорів, суддів, ментів - відстегнув.
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27.10.2024 20:14 Ответить
попереду
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27.10.2024 23:16 Ответить
А от хай нам скаже РНБО які санкції накладені на ту грузію, що допомагає раzzii обходити санкції заходу
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27.10.2024 21:42 Ответить
То справи грузинського народу, куди їм рухатися.
Європа та США, таке враження, що самі не знають куди рухатися.
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28.10.2024 00:15 Ответить
"Не важливо хто і як голосує, важливо хто підраховує голоси"...
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28.10.2024 13:00 Ответить
 
 