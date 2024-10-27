Оппонент Санду Стояногло заявил, что поддерживает Украину в войне против РФ и планирует укреплять отношения с Киевом в случае победы на выборах

Во время дебатов перед вторым туром выборов кандидат в президенты Молдовы от Социалистической партии Молдовы Александр Стояногло заявил, что поддерживает Украину в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии. Он заявил, что в случае президентства планирует укреплять отношения с Киевом.

Об этом пишет Newsmaker, информирует Цензор.НЕТ.

Стояногло выразил уверенность, что сможет выстроить конструктивные отношения с Украиной.

"Мы будем развивать хорошие отношения со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне, мы им оказываем гуманитарную помощь, и я уверен, что наши взаимоотношения в период моего президентства только укрепятся. Сейчас есть только милитаристские высказывания", - сказал кандидат в президенты Молдовы.

В ответ действующий президент Молдовы Майя Санду усомнилась, верит ли он в то, что говорит, и сказала, что "в Киеве знают, что вы - человек Москвы".

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Во время дебатов Стояногло назвал себя сторонником евроинтеграции, а также предложил подписать акт о необратимости европейского пути Молдовы.

Напомним, что в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

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