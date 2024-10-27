Оппонент Санду Стояногло заявил, что поддерживает Украину в войне против РФ и планирует укреплять отношения с Киевом в случае победы на выборах
Во время дебатов перед вторым туром выборов кандидат в президенты Молдовы от Социалистической партии Молдовы Александр Стояногло заявил, что поддерживает Украину в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии. Он заявил, что в случае президентства планирует укреплять отношения с Киевом.
Об этом пишет Newsmaker, информирует Цензор.НЕТ.
Стояногло выразил уверенность, что сможет выстроить конструктивные отношения с Украиной.
"Мы будем развивать хорошие отношения со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне, мы им оказываем гуманитарную помощь, и я уверен, что наши взаимоотношения в период моего президентства только укрепятся. Сейчас есть только милитаристские высказывания", - сказал кандидат в президенты Молдовы.
В ответ действующий президент Молдовы Майя Санду усомнилась, верит ли он в то, что говорит, и сказала, что "в Киеве знают, что вы - человек Москвы".
Во время дебатов Стояногло назвал себя сторонником евроинтеграции, а также предложил подписать акт о необратимости европейского пути Молдовы.
Напомним, что в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.
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не думаю
Підрахували реальну статистику, і зробили висновки?
Чорти червонодупі!
З джерел в українських спецслужбах стало відомо, що проросійський кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий отримав вказівки від 5 служби ФСБ РФ (служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків, що займається зв'язками із закордонними партнерами) та адміністрації президента РФ негайно знятися з виборів та оголосити про підтримку Олександра Стояногло. Про це https://www.dsnews.ua/ukr/world/fsb-viznachilisya-z-oponentom-mariji-sandu-oleksandr-stoyanoglo-inshim-kandidatam-proponuyut-znyatisya-i-***********-vbivstvom-15102024-509801 повідомляє dsnews.ua. ...Усатий двічі мав розмову із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком та його помічником. Останні прямо поставили вимогу щодо зняття кандидатури та підтримки Стояногло. Натомість Усатий категорично відмовився припиняти боротьбу та продовжив політичну агітацію. У відповідь російські чиновники озвучили погрозу, що до виборів кандидат може і не дожити.
Лєнін спочатку визнав Україну, а потім, як видалася зручна нагода, відразу напав.
Стояногло спросил у своего оппонента, обязательным ли было решение о присоединении Молдавии к санкциям против России на фоне сохранения дипломатических отношений. Он отметил, что в результате введенных ограничений республика стала получать газ по более высоким ценам.
«Санкции вводятся для того, чтобы остановить войну, не финансировать производство танков и бомб, которые убивают людей. В противном случае наша банковская система и другие сферы экономики попали бы под санкции. Мы не хотим, чтобы граждане не могли осуществлять переводы, чтобы пострадали экономические агенты», - ответила Санду (цитата по https://www.jurnal.md/ro/news/944726aef3f418df/stoianoglo-v-ati-alaturat-sanctiunilor-impotriva-rusiei-lipsind-moldova-de-piete-si-gaz-raspunsul-maiei-sandu.html Jurnal ).
Она добавила, что Молдавия также «избавилась от газовой зависимости», а граждане получили компенсацию в связи с ростом расходов."