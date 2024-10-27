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Оппонент Санду Стояногло заявил, что поддерживает Украину в войне против РФ и планирует укреплять отношения с Киевом в случае победы на выборах

Стояногло заявив, що підтримує Україну у війні проти РФ

Во время дебатов перед вторым туром выборов кандидат в президенты Молдовы от Социалистической партии Молдовы Александр Стояногло заявил, что поддерживает Украину в ее противостоянии полномасштабной российской агрессии. Он заявил, что в случае президентства планирует укреплять отношения с Киевом.

Об этом пишет Newsmaker, информирует Цензор.НЕТ.

Стояногло выразил уверенность, что сможет выстроить конструктивные отношения с Украиной.

"Мы будем развивать хорошие отношения со всеми партнерами по развитию. Мы поддерживаем Украину в войне, мы им оказываем гуманитарную помощь, и я уверен, что наши взаимоотношения в период моего президентства только укрепятся. Сейчас есть только милитаристские высказывания", - сказал кандидат в президенты Молдовы.

В ответ действующий президент Молдовы Майя Санду усомнилась, верит ли он в то, что говорит, и сказала, что "в Киеве знают, что вы - человек Москвы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в Молдове: в первом туре Санду получила 42,49% голосов, Стояногло – 25,95%

Во время дебатов Стояногло назвал себя сторонником евроинтеграции, а также предложил подписать акт о необратимости европейского пути Молдовы.

Напомним, что в воскресенье, 20 октября, в Молдове состоялись президентские выборы. Во второй тур выборов вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Читайте также: Выборы в Молдове: в первом туре Санду получила 42,49% голосов, Стояногло - 25,95%

Автор: 

выборы (24761) Молдова (1889)


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Топ комментарии
+43
Маневр, щоб відтягнути частину електорату від Санду. Це в усіх підручниках політології. Насправді він звісно за рашку.
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27.10.2024 17:40 Ответить
+17
Аналогічно було із зЕ.
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27.10.2024 17:41 Ответить
+16
Не вірю червонодупим!
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27.10.2024 17:42 Ответить
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Маневр, щоб відтягнути частину електорату від Санду. Це в усіх підручниках політології. Насправді він звісно за рашку.
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27.10.2024 17:40 Ответить
Аналогічно було із зЕ.
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27.10.2024 17:41 Ответить
Стояногло - брехливий, продажний гагауз. У нас в селі всі гагаузи чекають кацапів. Хитрі і продажні.
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27.10.2024 19:19 Ответить
Знаю. Сам з Одеси. Південь області обʼїздив вздовж і поперек
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27.10.2024 19:29 Ответить
Х-ло разрешило нести любе ради победы.
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27.10.2024 17:42 Ответить
Не вірю червонодупим!
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27.10.2024 17:42 Ответить
соц партія підтримує Україну ?
не думаю
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27.10.2024 17:43 Ответить
Ого!
Підрахували реальну статистику, і зробили висновки?
Чорти червонодупі!
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27.10.2024 17:44 Ответить
Однорю сракою на два торги.
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27.10.2024 17:45 Ответить
Ставленик кремля - з якого дива иому підтримувати Украіну?
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27.10.2024 17:45 Ответить
Що не скажеш аби обрали))трамп2))
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27.10.2024 17:46 Ответить
На нещодавньому інтерв"ю Дональд Трамп розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що він несе відповідальність за війну з Росією. У жовтні 2024 року Трамп припустив, що в ескалації ситуації, яка призвела до війни, винні Зеленський і президент США Джо Байден, а не президент Росії Володимир Путін.
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27.10.2024 17:58 Ответить
Ну а ***** каже ,що Україна напала ,а не вони((Шоу маразматиків(
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27.10.2024 19:44 Ответить
У відповідь чинна президентка Молдови засумнівалась, чи вірить він у те, що говорить та сказала, що "у Києві знають, що ви людина Москви".

З джерел в українських спецслужбах стало відомо, що проросійський кандидат від «Нашої партії» Ренато Усатий отримав вказівки від 5 служби ФСБ РФ (служба оперативної інформації та міжнародних зв'язків, що займається зв'язками із закордонними партнерами) та адміністрації президента РФ негайно знятися з виборів та оголосити про підтримку Олександра Стояногло. Про це https://www.dsnews.ua/ukr/world/fsb-viznachilisya-z-oponentom-mariji-sandu-oleksandr-stoyanoglo-inshim-kandidatam-proponuyut-znyatisya-i-***********-vbivstvom-15102024-509801 повідомляє dsnews.ua. ...Усатий двічі мав розмову із заступником керівника адміністрації президента РФ Дмитром Козаком та його помічником. Останні прямо поставили вимогу щодо зняття кандидатури та підтримки Стояногло. Натомість Усатий категорично відмовився припиняти боротьбу та продовжив політичну агітацію. У відповідь російські чиновники озвучили погрозу, що до виборів кандидат може і не дожити.
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27.10.2024 17:48 Ответить
Стояногло такой же "проевропейский", как и Дерьмак. Даже куратор у них общий.
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27.10.2024 17:49 Ответить
Та зеленський теж таке казав ...тільки шоб стати президентом ...шо любить український народ ...і буде підтримувати братні стосунки ...і війну завершіть ,бо це Порох винуватий ...а тепер йому всі винуваті, і всі винні ...навіть ті хто вмостив цього 🤡 у крісло , як шо молдовані ,клюнуть на Стояногло ,то буде у Молдові таке саме, як в Україні ...бережи Господи Молдовію ,від таких перевертнів !!!
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27.10.2024 17:48 Ответить
Брехун як і всі социалісти
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27.10.2024 17:53 Ответить
ну i хлебало... 🤡
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27.10.2024 17:54 Ответить
Ніколи не вірте брехливим комунякам. Як і кацапам.
Лєнін спочатку визнав Україну, а потім, як видалася зручна нагода, відразу напав.

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27.10.2024 17:55 Ответить
Чого не ляпнеш заради перемоги на виборах
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27.10.2024 18:00 Ответить
І як тільки не розкарчишся.
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27.10.2024 18:02 Ответить
не вір метастазам , або помреш
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27.10.2024 18:08 Ответить
Чого ненаобіцяєш лохторату заради того щоб влізти у владу.
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27.10.2024 18:15 Ответить
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27.10.2024 18:19 Ответить
"Молдавия ввела санкции в отношении России, чтобы не финансировать производство вооружений и остановить конфликт на Украине, в противном случае под ограничения попали бы банковская система и другие сферы экономики республики, заявила президент Майя Санду в ходе предвыборных дебатов с кандидатом от Партии социалистов Александром Стояногло.

Стояногло спросил у своего оппонента, обязательным ли было решение о присоединении Молдавии к санкциям против России на фоне сохранения дипломатических отношений. Он отметил, что в результате введенных ограничений республика стала получать газ по более высоким ценам.

«Санкции вводятся для того, чтобы остановить войну, не финансировать производство танков и бомб, которые убивают людей. В противном случае наша банковская система и другие сферы экономики попали бы под санкции. Мы не хотим, чтобы граждане не могли осуществлять переводы, чтобы пострадали экономические агенты», - ответила Санду (цитата по https://www.jurnal.md/ro/news/944726aef3f418df/stoianoglo-v-ati-alaturat-sanctiunilor-impotriva-rusiei-lipsind-moldova-de-piete-si-gaz-raspunsul-maiei-sandu.html Jurnal ).

Она добавила, что Молдавия также «избавилась от газовой зависимости», а граждане получили компенсацию в связи с ростом расходов."
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27.10.2024 18:22 Ответить
Якийсь він мутний і слизький .
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27.10.2024 18:24 Ответить
пи здит ь як дише.
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27.10.2024 18:44 Ответить
Всілякі соціалісти (перефарбовані) здавна на підсосі і підтанцівках у рашки. Козак вже надцять років префект х...... у Молдові. Рінато, сподвижника сина юриста, можна зрозуміти - напише по собствєнному буде на задньому дворі в Бєльцах. Он Шор надував щоки і таки здриснув в Ізраїль, бо хоч є куди. Хоча це ще той фрукт. Це його переповідала Скабійчучка з гигів про Пороха та його брата.
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27.10.2024 18:48 Ответить
развод лохов
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27.10.2024 18:57 Ответить
Ага. Раскажи сказки. Януковощ так же на словах в ЕС говорил а на дете в Сосию. Та же самая история что и в Грузии. ***** по накатанной схеме действует. То что не захватил военным путем, остальное захватит подкупом. То же самое в Украине сейчас пропихивают. Переговоры-прекращение огня- снятие военного положения- выборы проросийского кандидата и воссоединение с Сосией. Вон Труханов уже герой Украины оказывается и готов к президенским выборам. Могу даже сказать какие он лозунги нарисует. Хотя зачем, вон прямо у грузинской мечты один к одному срисует и народ попрет
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27.10.2024 19:07 Ответить
Ахах.... пропутинская крыса понимает, что шансов нет и кроме вранья уже не осталось вариантов. Очень надеюсь, что молдовцы сделают выбор в пользу Европы, тем более, что Украина сейчас прикрывает Молдову.
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27.10.2024 19:13 Ответить
Якщо дійссно Стояногло гагауз, то звичайно він буде проти України. Майже всі гагаузи за кацапів. Був в їх населених пунктах і знаю, про що пишу. Тупо говорить неправду, щоб відтягнути на свій бік тих, хто підтримує КУкраїну.
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27.10.2024 19:54 Ответить
Не верьте этой кремлёвской собаке! Дональд оторваное ухо тоже говорил что хочет бомбить центр масквы. Но по факту и трамп и стояногло члены кремлевской банды работающие на путина
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27.10.2024 20:04 Ответить
Це той що державної мови не знає і дає коментарі лише свинорусам?
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27.10.2024 21:40 Ответить
Такой же брехун,как и его рашистские покровители.
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27.10.2024 21:41 Ответить
брехло дешеве
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27.10.2024 21:55 Ответить
 
 