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РФ на фоне потерь под Лиманом бросает в "мясные штурмы" раненых оккупантов, - ГУР

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Российская оккупационная армия пытается нарастить темпы наступления в районе города Лиман Донецкой области. Для этого враг перебросил в указанную полосу дополнительные штурмовые подразделения 283 и 488 мотострелковых полков ВС РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что воины Сил безопасности и обороны Украины нанесли нововведенным оккупантам серьезные потери, а отдельные штурмовые группы врага потеряли боеспособность.

"Деморализованные российские захватчики отказываются идти в бой - жалуются на отсутствие надежных укрытий от украинских дронов", - отметили в украинской разведке.

Для продолжения наступательных действий командование оккупационных сил применяет методы давления, принуждения и запугивания, в так называемые "мясные штурмы" бросают легкораненых захватчиков, добавили в ГУР.

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армия РФ (19746) штурм (534) Лиман (321) ГУР (475)


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Це на прохання родини, біла лада була вже так близько, а вони підвели, нехай все дороблять
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28.10.2024 10:31 Ответить
Видихаються, знесилені. Дяка Президенту за чудові новини. Скоро питимемо каву в Криму!
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28.10.2024 10:51 Ответить
 
 