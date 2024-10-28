РУС
В Запорожской области строят вторую и третью линии обороны, - ОВА

Фортифікації на Запоріжжі

В Запорожской области продолжается возведение второй и третьей линий обороны, последняя будет завершена в течение ближайших недель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом во время телемарафона сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Как отмечается, Федоров рассказал, что вторая линия уже фактически завершена, а третья будет готова в ближайшие недели. Также он заверил, что в установленные Генштабом сроки завершится и построение обороны городов в регионе.

По словам главы ОВА, уже построенные фортификационные сооружения постоянно модернизируют.

"Первое задание то, которое было предоставлено, военными было выполнено в середине лета. Сейчас мы продолжаем совместно уже с военными строить вторую, третью линии и обороны городов Запорожской области", - подчеркнул он.

Как пояснил Федоров, ранее основной задачей фортификационных сооружений была защита от КАБов и артиллерии, но сегодня уже речь идет, в частности, о защите от FPV-дронов, и для этого необходимы антидронные сетки.

Запорожская область (3544) фортификации (153)
+4
Суки! третий год войны, они уже давно должны быть построены, или это снова очередное балабольство.
28.10.2024 13:46 Ответить
+3
Строят как для себя или в чистом поле?
28.10.2024 13:46 Ответить
+3
Які ж ці зелені свині, іншими словами не можливо описати, споруди необхідно було збудувати ще на початку війни! Через тих свиней і в першу чергу шмарклі, маленького наполєончіка, стільки невинно вбитих українців! Бо падли ніяк не можуть нажертись!
28.10.2024 14:00 Ответить
Аха, строят там, где нам в тыл зайдут с Покровска.
28.10.2024 13:48 Ответить
з Покровська то на Павлоград
28.10.2024 14:19 Ответить
Покровск - Курахово - Вугледар на Покровское, Гуляйполе и дальше на Запорожье. На Павлоград вряд ли, они понимают шо их там ждут.
28.10.2024 14:46 Ответить
https://www.google.com/maps/place/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA,+%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0,+85302/@47.8957009,35.289533,8z/data=!4m6!3m5!1s0x40de37fdefaa8bfd:0x7da8a941169d57c!8m2!3d48.282193!4d37.1847804!16zL20vMGRxZndy?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTAyMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D
28.10.2024 14:51 Ответить
З 2022го? Та ви оптиміст.
28.10.2024 14:08 Ответить
А що з першою лінією оборони ???
28.10.2024 14:22 Ответить
Первая - это линия обороны, там зарываются
28.10.2024 14:48 Ответить
бизнес
28.10.2024 14:22 Ответить
А де детальні карти з розташуванням споруд? Телемарафон недопрацьовує. НЕ зачот!
28.10.2024 14:53 Ответить
Це вона/вони?

28.10.2024 14:59 Ответить
Війна то почалась в 2014 році, на момент повномаштабного наступу на Донбасі були споруджені споруди , а в 2022 році- повномаштабна війна і зараз кацабня під Дніпром та Запоріжжям! Бо зелене розчарування займається одним піаром і дерибаном.
28.10.2024 16:13 Ответить
 
 