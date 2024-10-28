В Запорожской области строят вторую и третью линии обороны, - ОВА
В Запорожской области продолжается возведение второй и третьей линий обороны, последняя будет завершена в течение ближайших недель.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом во время телемарафона сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Как отмечается, Федоров рассказал, что вторая линия уже фактически завершена, а третья будет готова в ближайшие недели. Также он заверил, что в установленные Генштабом сроки завершится и построение обороны городов в регионе.
По словам главы ОВА, уже построенные фортификационные сооружения постоянно модернизируют.
"Первое задание то, которое было предоставлено, военными было выполнено в середине лета. Сейчас мы продолжаем совместно уже с военными строить вторую, третью линии и обороны городов Запорожской области", - подчеркнул он.
Как пояснил Федоров, ранее основной задачей фортификационных сооружений была защита от КАБов и артиллерии, но сегодня уже речь идет, в частности, о защите от FPV-дронов, и для этого необходимы антидронные сетки.
