Более 38,5 тыс. человек уже эвакуированы с опасных территорий Сумщины

Евакуація із Сумщини

Из опасной зоны в Сумской области уже эвакуировали 38 510 человек, в том числе 6961 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Так, во время совещания по вопросам эвакуации начальник ОВА Владимир Артюх поставил задачу продолжать эвакуационные мероприятия, прежде всего семей с детьми, социальных учреждений, а также осуществлять постоянный контроль, куда эвакуируются люди и какие условия созданы для переселенцев на новом месте

"Враг не прекращает обстреливать населенные пункты области, поэтому мы продолжаем проводить эвакуацию и должны осуществлять контроль на всех этапах. Каждая громада должна не только обеспечить эвакуацию населения, но и владеть всей информацией о местах и условиях пребывания своих людей. Где подготовлены места, как используется этот фонд и помощь международных доноров - должен быть четкий контроль и координация", - отметил Артюх.

Также сообщается, что по информации областного Департамента гражданской защиты населения, сейчас из опасной зоны уже эвакуированы 38 510 человек, в том числе 6961 ребенок. Это составляет почти 87% тех, кто подлежал эвакуации.

В то же время из 153 населенных пунктов продолжается обязательная эвакуация детей принудительным способом. На сегодня эвакуированы 654 ребенка из 866. Дети остаются еще в Сумском и Шосткинском районах. На Конотопщине и Ахтырщине все семьи с детьми, которые подлежали эвакуации, сейчас перемещены в более безопасные условия.

