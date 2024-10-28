Фон дер Ляйен и президент Южной Кореи Юн Сок Йоль обсудили привлечение Россией КНДР в войну против Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Республики Корея Юн Сок Йоль обсудили предоставление Северной Кореей военной помощи России в ее войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, в пресс-службе Европейской комиссии сообщили, что обсуждение состоялось по телефону.

Отмечается, что фон дер Ляйен констатировала, что Северная Корея все больше предоставляет России смертоносную помощь.

"Это является значительной эскалацией войны против Украины и угрожает глобальному миру", - подчеркнула она.

В связи с этим фон дер Ляйен заверила президента Юн, что "реакция ЕС на это развитие событий будет сосредоточена на сотрудничестве с Республикой Корея и другими партнерами-единомышленниками".

"Президент фон дер Ляйен также выразила обеспокоенность ЕС в связи с углублением военного сотрудничества России и Северной Кореи, которое может подтолкнуть Пхеньян к дальнейшему обострению напряженности на Корейском полуострове. Наконец президент фон дер Ляйен с нетерпением ожидает встречи с президентом Юн в Брюсселе по случаю следующего саммита ЕС-Корея, время которого пока не определено", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что президенты обсудили прогресс, достигнутый в рамках партнерства в области безопасности и обороны, объявленного на саммите ЕС-Корея в мае 2023 года в Сеуле.

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.