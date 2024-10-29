Науседа об ответе НАТО на войска КНДР в РФ: Нерешительность ведет к эскалации
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны НАТО должны ответить на развертывание северокорейских войск на территории РФ, в частности предоставить Украине разрешение бить вглубь России.
Об этом Науседа написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Комментируя реакцию Альянса на такие шаги со стороны РФ и КНДР, литовский президент подчеркнул, что "нерешительность ведет к эскалации, а не наоборот".
Северокорейские войска помогают России в ее войне против Украины. НАТО должно отреагировать, предоставив Украине все необходимое для победы", - отметил он.
Науседа уточнил, что НАТО должно предоставить Украине дальнобойные ракеты, также разрешить наносить удары по военным целям на территории России и увеличить военную помощь.
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
Не только американцы не знают что делать. Европейцы тоже не знают
НАТО сьогодні прийняло "залізне" рішення - ніяким чином не воювати з рашкою. Але путіну тільки цього і треба. Саме це рішення НАТО - не воювати - розв'язало руки і путіну, і його посіпакам і саме це рішення призводить до ескалації. Але чиновники НАТО бубнять по заученому - не допустити ескалації - і не розуміють, що саме вони допустили ескалацію своїм шмарклежуйством.
Якщо медичний заклад заявляє, що він не готовий лікувати - медичному закладу наступає кирдик.
Якщо військова організація каже, що вона не готова воювати - цій організації наступає кирдик.
НАТО буде воювати. Але тоді, коли диктатури типу Китаю, Ірану чи рашки посиляться, озброяться, наберуться досвіду і смачно вмажуть по тому НАТО.