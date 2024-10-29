РУС
Науседа об ответе НАТО на войска КНДР в РФ: Нерешительность ведет к эскалации

Президент Литви Гітанас Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны НАТО должны ответить на развертывание северокорейских войск на территории РФ, в частности предоставить Украине разрешение бить вглубь России.

Об этом Науседа написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя реакцию Альянса на такие шаги со стороны РФ и КНДР, литовский президент подчеркнул, что "нерешительность ведет к эскалации, а не наоборот".

Северокорейские войска помогают России в ее войне против Украины. НАТО должно отреагировать, предоставив Украине все необходимое для победы", - отметил он.

Науседа уточнил, что НАТО должно предоставить Украине дальнобойные ракеты, также разрешить наносить удары по военным целям на территории России и увеличить военную помощь.

Президент Литви Науседа заявив, що НАТО має відповісти на передачу солдатів КНДР до РФ

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

+4
Це не нерішучість. Це повний переляк з усіма іншими наслідками
29.10.2024 08:50 Ответить
+2
Чепурились, одягались - та на порозі всрались.

НАТО сьогодні прийняло "залізне" рішення - ніяким чином не воювати з рашкою. Але путіну тільки цього і треба. Саме це рішення НАТО - не воювати - розв'язало руки і путіну, і його посіпакам і саме це рішення призводить до ескалації. Але чиновники НАТО бубнять по заученому - не допустити ескалації - і не розуміють, що саме вони допустили ескалацію своїм шмарклежуйством.
Якщо медичний заклад заявляє, що він не готовий лікувати - медичному закладу наступає кирдик.
Якщо військова організація каже, що вона не готова воювати - цій організації наступає кирдик.

НАТО буде воювати. Але тоді, коли диктатури типу Китаю, Ірану чи рашки посиляться, озброяться, наберуться досвіду і смачно вмажуть по тому НАТО.
29.10.2024 08:51 Ответить
+1
Дід Джо сказав що це небезпечно. Якої ще рішучості пану Науседі не вистачає?)
29.10.2024 08:37 Ответить
Консультацій між "партнерами" проведено не достатньо.
29.10.2024 08:41 Ответить
Консультации показали:
Не только американцы не знают что делать. Европейцы тоже не знают
29.10.2024 09:11 Ответить
"Не знают" і "сцять" - дві великі різниці.
29.10.2024 09:22 Ответить
Весь світ цюняє по колінах перед недоноском пуйлом .
29.10.2024 08:46 Ответить
Закінчив тим що діти тих же світових лідерів будуть змушені брати зброю і воювати
29.10.2024 08:53 Ответить
Знищив в першу чергу центр прийняття рішень НАТО, тобто Брюссель щоб посіяти паніку в нижніх ланка організації
29.10.2024 08:57 Ответить
Сплю і бачу, як Науседа віддає далекобійні ракети(яких в нього нема) і дозволяє ними бити по росії. Легко до чогось закликати, коли на тобі за те нема жодної відповідальності.
29.10.2024 09:01 Ответить
А Орбан і Фіцо дадуть згоду на "рішучість"?
29.10.2024 09:07 Ответить
Бідон рішуче стурбований!!!
29.10.2024 09:30 Ответить
 
 