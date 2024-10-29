Науседа об ответе НАТО на войска КНДР в РФ: Нерешительность ведет к эскалации

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны НАТО должны ответить на развертывание северокорейских войск на территории РФ, в частности предоставить Украине разрешение бить вглубь России.

Об этом Науседа написал в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Комментируя реакцию Альянса на такие шаги со стороны РФ и КНДР, литовский президент подчеркнул, что "нерешительность ведет к эскалации, а не наоборот".

Северокорейские войска помогают России в ее войне против Украины. НАТО должно отреагировать, предоставив Украине все необходимое для победы", - отметил он.

Науседа уточнил, что НАТО должно предоставить Украине дальнобойные ракеты, также разрешить наносить удары по военным целям на территории России и увеличить военную помощь.

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

