США не будут вводить новые ограничения на оружие для Украины, если КНДР вступит в войну, - Пентагон

Украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.

Ее спросили, будут ли США вводить какие-то ограничения для ВСУ на применение американского оружия против военных КНДР.

Нет, их (ограничений - ред.) не будет. Если мы увидим, что войска КНДР движутся к линии фронта, то есть они должны вступить в войну", - пояснила Сингх и добавила, что об этом заявлял и министр обороны США Ллойд Остин.

В то же время она отметила, что потенциальное появление на фронте северокорейских военных подтвердит, что российские силы "имеют большие проблемы".

"Они (режим КНДР - ред.) отправляют своих солдат в войну, где российские потери составляют более 500 000 в настоящее время. Это расчет, который делает руководство КНДР, отправляя своих солдат в бой", - подчеркнула Сингх.

Представительница Пентагона добавила, что Украина, в отличие от России и КНДР, воюет на своей земле.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас военные КНДР в Курской области, она сказала, что "они движутся в том направлении".

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".