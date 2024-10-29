РУС
США не будут вводить новые ограничения на оружие для Украины, если КНДР вступит в войну, - Пентагон

Украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.

Ее спросили, будут ли США вводить какие-то ограничения для ВСУ на применение американского оружия против военных КНДР.

Нет, их (ограничений - ред.) не будет. Если мы увидим, что войска КНДР движутся к линии фронта, то есть они должны вступить в войну", - пояснила Сингх и добавила, что об этом заявлял и министр обороны США Ллойд Остин.

В то же время она отметила, что потенциальное появление на фронте северокорейских военных подтвердит, что российские силы "имеют большие проблемы".

Читайте: Южная Корея отправит делегацию в Украину: обсудят развертывание войск КНДР в РФ

"Они (режим КНДР - ред.) отправляют своих солдат в войну, где российские потери составляют более 500 000 в настоящее время. Это расчет, который делает руководство КНДР, отправляя своих солдат в бой", - подчеркнула Сингх.

Представительница Пентагона добавила, что Украина, в отличие от России и КНДР, воюет на своей земле.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас военные КНДР в Курской области, она сказала, что "они движутся в том направлении".

Также читайте: Я не слышал, чтобы Трамп планировал прекратить поддержку Украины, - Зеленский

Военные КНДР в России

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

Топ комментарии
+17
ЦЕ просто пздц а де нова зброя ?
29.10.2024 09:50 Ответить
+15
Новых ограничений они не вводят... Да по мойму и старых ограничений хватает. Тоесть с автомата у косоглазых стрелять разрешают а по Сосии бить все равно низзя? Вот млять помогли союзнички. Зато как расказывали что в случае вступление кндр в войну США нас оружием завалит.
29.10.2024 09:54 Ответить
+14
П.д@ри
29.10.2024 09:53 Ответить
ЦЕ просто пздц а де нова зброя ?
29.10.2024 09:50 Ответить
Нова зброя під асфальтом. Запитайте у Найвєліяайшого Боневтіка Потужного, навіщо він всі проекти ракет зарив під асфальт?
29.10.2024 10:03 Ответить
Потужні куколди партнери
29.10.2024 09:50 Ответить
Потужні куколди партнери? Повірте, не потужніші наших брехуніфв і мародлерів, тим більше, що США і її громадянам нічого не загрожує, у них є чим і ким оборонятися на відміну від нас, які маючи війну з кацапами всі бюджетні і виграні в судах гроші закатали в асфальт. Забулися?
29.10.2024 10:06 Ответить
Зможуть - якщо зброя буде
29.10.2024 09:50 Ответить
Так вони і попередніми обмежили по саме нікуди!
29.10.2024 09:51 Ответить
А тепер дозволять,але тільки по корейцях,а по кацапах то ескалація.
29.10.2024 12:09 Ответить
А зняти старі обмеження демократія не дозволяє?
29.10.2024 09:51 Ответить
демократи не дозволяють
29.10.2024 09:53 Ответить
- Снимаем, снимаем все ограничения. Бейте хоть до Урала.
- Так ракет до Урала нет.
- Так отож.
29.10.2024 10:46 Ответить
П.д@ри
29.10.2024 09:53 Ответить
Головне щоб не Трамп, правда?
29.10.2024 10:45 Ответить
Це шо прикол?
А що чекають, коли буляба вступе у війну, тоді ще обмеження нам введуть?
показать весь комментарий
29.10.2024 09:54 Ответить
Новых ограничений они не вводят... Да по мойму и старых ограничений хватает. Тоесть с автомата у косоглазых стрелять разрешают а по Сосии бить все равно низзя? Вот млять помогли союзнички. Зато как расказывали что в случае вступление кндр в войну США нас оружием завалит.
29.10.2024 09:54 Ответить
В статті сказано, що не буде обмежень. Слово "нові" є лише в заголовку.
29.10.2024 10:32 Ответить
Что же вы сразу с козырей заходите?
Большинство здесь серфингом занимается, скользит по заголовкам.
29.10.2024 10:50 Ответить
А як ви дізнаєтесь ,що вона вступила в війну? Їх же путлер навчив -" вас там нєт". А вам тільки цього і треба. " На нєт і спроса нєт" .
29.10.2024 09:56 Ответить
чесно кажучи я бажаю дермократам програти вибори і піти на...уй
29.10.2024 09:57 Ответить
Як цікаво кажуть - не вводитимуть нових обмежень. Так це перемога! А могли би взагалі заборонити стріляти по собакоїдам, щоби не було ескалації.
29.10.2024 09:59 Ответить
А відправка військ це ще не вступ у війну чучхеістів?
США з лідера та стража демократії перетворились на країну рожевих поні та поців в обдїюрених штанях і спідницях.
29.10.2024 09:59 Ответить
від питань про зняття обмежень до питань про не накладення нових обмежень
29.10.2024 10:01 Ответить
Проще з кімом домовиться, щоб по ним х...ярить .
29.10.2024 10:03 Ответить
цікаво, если б Южная Корея попросилась в НАТО - какие б отмазки лепили США
29.10.2024 10:05 Ответить
Але завдавати ударів американською зброєю по військовим об'єктам у глибину теріторії рф все одно не можно. Нічого не помінялось, крім того, що до кацапських чумардосів додались ще і корейські. Дякуємо за підтримку. Головне - не проїбіть після виборів початок третьої світової. бо там вже будуть близенько через чотири рочки наступні вибори, і треба починати боротьбу за голоси у swing state.
29.10.2024 10:10 Ответить
На жаль, так... Згадалося, що Франція з осені 1939-го по перші дні травня 40-го теж сиділа десь там у Ельзасі, солдати попивали "шардоне", їли сир "мюнстер" і слухали радіо, де розповідали, що десь там у далекій Польщі йдуть бої, а у нас тут лад і спокій, зашибісь! Phony war. А потім Манштайн повів панцирі вперед, і для Гітлера настав тріумфальний день його життя, коли Париж був біля його ніг.

Правда, ця історія має продовження. Хто знає, що чекає світ у 2030-му....
29.10.2024 11:59 Ответить
Просто вже закінчився список санкцій)
29.10.2024 10:10 Ответить
Постачати зброю на Болота це не втручання?)))
М'ясо яке їде звідтіля теж не втручання?))))

Не дать п..ди москалям ось вам не втручання, тим часом Китай за дешево купує за доляри ресурси, тим самим підсилює свою економічну та військову міць, демонструє силу в Південно-китайському морю перед Тайванем, по-тихеньку стирає Тибет, добиває Гонконг. Нічого нічого, ростіть і далі потужного ворога в Азії. Хаос - це драбина. От тільки за гріхи батьків платять діти.

Для того щоб перемогло Зло - добру достатньо просто нічого не робити.
29.10.2024 10:14 Ответить
Гонконг їхній по праву з 97 року.
29.10.2024 10:22 Ответить
Я навіть не здивувався, що винні США, коли північна корея направила своїх солдат на війну в Україну. Ні наша дипломатія, ні кацапи, ні північнокорейці, ні потужні двохторонні договори, які заключив у цьому році Потужний, а США. Чого ви всі причепилися до США? В них своя Конституція, своя країна, свої люди, свій бюджет, своя армія, свій командувач збройними силами і Президент. Дякуйте за ту допомогу, яку вони нам дали з початку повномасштабної агресії, що у нас є можливість збивати їх ракети, шахеди і далі лінії розмежування не залітають їх літаки і не кидають КАБи. Ніхто не бажає повідомити цифри, яку кіцлькість аміриканських ракет і техніки ми втратили по своїй халатності ще по дорозі порситавки на фронт? Ви ж вибрали свого Верховного, то і всі питання до нього. Якщо б він зробив хоч невелику кількість ракет,по яких технології і обладнання їх виготовленню має Україна, то і прохання дати додаткові мали б куди кращі аргументи.
29.10.2024 10:15 Ответить
Ти не знаєш для чого США, разом з 3,14дерацією у 1994 році причепилися до України (((Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)-якщо не знаєш для чого ,то все що нині є в Україні результат цієї авантюри
29.10.2024 10:32 Ответить
Вся проблема України 94 року в тому що залишили кгбістів таких як Кравчук при владі, що працювали на рашу, той без всяких рішень встиг вивести тактичну ядерку, просто стратегічну треба було багато шуму для вивезення.

А взагалі що думала еліта США про Україну, можна почитати в книзі Обами де він написав що вони давали гроші на утилізацію нашого озброєння за Юща щоб то не попало до терористів.
Чогось тільки вони вважали що з України може туди попасти а не з тих же корумпованої раші чи білорусів.
29.10.2024 10:59 Ответить
Звичайно знаю, читав. Бачите там написано "про приєднання України до договору...", тобись Україна сама вирішила приєднатися, а головне, що всі ядерні боєголовки більше чим на 100 мільярдів доларів США віддала не США, а росії.
А Ви не дивилися відос голови комісії від Україні, яка віддавала ядерну зброю московитам? Я Вам даю таку можливість.

Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
29.10.2024 11:04 Ответить
Чиновницька казуїстика. У Курвській волості ніяких обмежень і так не було.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:16 Ответить
Хоча впевнений це просто відповідь на звичайні тупі питання журналістів, на які по іншому не можна було відповісти. Просто вбиває некомпетентність дебілоїдів.
29.10.2024 10:21 Ответить
І це вони вважають що зробили велику послугу Україні. Це не дно. Ще безодня.
29.10.2024 10:29 Ответить
Ні, просто кінець Західної цивілізації і смерть гегемонії США. Нам не пощастило бути на тектонічних плитах між двома цивілізаціями - занепавшим Заходом та набираючи силу Півднем. Йде переділ світу - й не тільки на нашій землі. Францію он, з Африки погнали.
29.10.2024 11:16 Ответить
Цей переділ зупиняється по клацанню пальців в Білому Домі та Пентагоні. Але ж ..немає кому клацать. В них начасі права ЛГБТ, і тому подібна маячня.
29.10.2024 11:55 Ответить
купи окуляри ! корейці вже біля лінії фронту !
29.10.2024 10:31 Ответить
Капітанкиня "Очевидність"
29.10.2024 10:35 Ответить
Як вже задовбало це нігерсько-індуське лгбтшне лівацьке кодло імені Обама-чма.
Коли там вже рудого оберуть.
29.10.2024 10:35 Ответить
одну и ту же мантру ученики зеленского повторяют, какие вокруг все плохие
29.10.2024 10:39 Ответить
клоуни
29.10.2024 10:40 Ответить
Американцы будут полгода определять это бурят или кореец , затем стандартный пакет сочуствий ....
29.10.2024 10:51 Ответить
Московія йде своїм шляхом - об'єднуються з КНДР, курс на Китай, співпраця з країнами Азії.
Фуйло обрав мету, шлях і твердо по ньому йде. Вже завів за точку не повернення років на 100.
Йому пофігу санкції, міжнародні суди, домовленості, ООН та все інше.
А тим більше ніякі дії в обмеженні зброї для України, чи заборона бити чимось по території орди не повернуть фуйла до зміни курсу чи зменшенню ескалації.
Світ не розуміє що московію вже не можливо повернути до 2022 року.

29.10.2024 11:01 Ответить
***** матиме в союзниках увесь Глобальний південь, і чхати йому буде на сцикливий імпотентний Захід, за гроші Півдня він їх купить. КДБшник - це вам не клоун занюханий, стратегічно мислити в нього є можливість.
29.10.2024 11:13 Ответить
Не чітке формулювання. Вступить у війну де? На території Кацапії, на Курщині? Це одна справа. А якщо зашлють їх на нашу територію, це інакше.
29.10.2024 11:02 Ответить
Лучьше бы озабочености выразили толку больше
29.10.2024 11:05 Ответить
Нові?! Ви там геть **** дали,куколди обіцяні? Боже, з ким ми залишалися, навіть пінгвіни були б кращими союзниками, ніж ці імпотенти. Заплигнули на Титанік в останній момент...
29.10.2024 11:11 Ответить
Ну дивлячись на те як вовка розбазарює їхні гроші скоро можуть і заборонити. Тупо скажуть проблеми папуасів нас не цікавлять.
Скоро переплюнемо талібів і на тому вся допомога закінчиться.
29.10.2024 11:22 Ответить
Нові не вводитимуть? Оце козаки!
Старі, *****, зніміть!
29.10.2024 12:21 Ответить
ЗНАМЕНАТЕЛЬНО БЫЛО БЫ УНИЧТОЖИТЬ ПУТИНА ИЗ КИЕВА !)
29.10.2024 12:48 Ответить
Куди котиться цей світ? Де леді, де джентльмени?
Якісь нацмени керують, що з них взяти.
29.10.2024 13:01 Ответить
... але й старі не знімуть. Така собі перспектива
29.10.2024 13:38 Ответить
Без фантазій Костенка,а чисто логічне думання.Вже тоді відбувся торг,а чи то згода між США І 3,14дерацією про приналежність українського ЯО ТІЙ ЧИ ІНШІЙ ДЕРЖАВІ.Вже тоді США дало згоду на це.Я Вам дав можливість подумати своїм розумом.а не розумом костенка.чи то ще когось...
29.10.2024 14:11 Ответить
 
 