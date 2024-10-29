США не будут вводить новые ограничения на оружие для Украины, если КНДР вступит в войну, - Пентагон
Украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ.
Ее спросили, будут ли США вводить какие-то ограничения для ВСУ на применение американского оружия против военных КНДР.
Нет, их (ограничений - ред.) не будет. Если мы увидим, что войска КНДР движутся к линии фронта, то есть они должны вступить в войну", - пояснила Сингх и добавила, что об этом заявлял и министр обороны США Ллойд Остин.
В то же время она отметила, что потенциальное появление на фронте северокорейских военных подтвердит, что российские силы "имеют большие проблемы".
"Они (режим КНДР - ред.) отправляют своих солдат в войну, где российские потери составляют более 500 000 в настоящее время. Это расчет, который делает руководство КНДР, отправляя своих солдат в бой", - подчеркнула Сингх.
Представительница Пентагона добавила, что Украина, в отличие от России и КНДР, воюет на своей земле.
Отвечая на вопрос, есть ли сейчас военные КНДР в Курской области, она сказала, что "они движутся в том направлении".
Военные КНДР в России
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
- Так ракет до Урала нет.
- Так отож.
А що чекають, коли буляба вступе у війну, тоді ще обмеження нам введуть?
Большинство здесь серфингом занимается, скользит по заголовкам.
США з лідера та стража демократії перетворились на країну рожевих поні та поців в обдїюрених штанях і спідницях.
Правда, ця історія має продовження. Хто знає, що чекає світ у 2030-му....
М'ясо яке їде звідтіля теж не втручання?))))
Не дать п..ди москалям ось вам не втручання, тим часом Китай за дешево купує за доляри ресурси, тим самим підсилює свою економічну та військову міць, демонструє силу в Південно-китайському морю перед Тайванем, по-тихеньку стирає Тибет, добиває Гонконг. Нічого нічого, ростіть і далі потужного ворога в Азії. Хаос - це драбина. От тільки за гріхи батьків платять діти.
Для того щоб перемогло Зло - добру достатньо просто нічого не робити.
А взагалі що думала еліта США про Україну, можна почитати в книзі Обами де він написав що вони давали гроші на утилізацію нашого озброєння за Юща щоб то не попало до терористів.
Чогось тільки вони вважали що з України може туди попасти а не з тих же корумпованої раші чи білорусів.
А Ви не дивилися відос голови комісії від Україні, яка віддавала ядерну зброю московитам? Я Вам даю таку можливість.
Інтерв'ю Костенко https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
Коли там вже рудого оберуть.
Фуйло обрав мету, шлях і твердо по ньому йде. Вже завів за точку не повернення років на 100.
Йому пофігу санкції, міжнародні суди, домовленості, ООН та все інше.
А тим більше ніякі дії в обмеженні зброї для України, чи заборона бити чимось по території орди не повернуть фуйла до зміни курсу чи зменшенню ескалації.
Світ не розуміє що московію вже не можливо повернути до 2022 року.
Скоро переплюнемо талібів і на тому вся допомога закінчиться.
Старі, *****, зніміть!
Якісь нацмени керують, що з них взяти.