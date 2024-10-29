В Пентагоне иссякают запасы ракет-перехватчиков из-за растущего спроса на них, - WSJ

У США заканчиваются некоторые типы ракет противовоздушной обороны, что ставит под сомнение готовность Пентагона реагировать на продолжающиеся войны на Ближнем Востоке и в Украине, а также на потенциальный конфликт в Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что ракеты-перехватчики быстро становятся наиболее востребованными боеприпасами на фоне расширяющегося кризиса на Ближнем Востоке, поскольку Израиль и другие союзники США сталкиваются с растущей угрозой от иранских ракет и беспилотников.

Издание отмечает, что дефицит может стать еще более острым после ударов Израиля по Ирану, которые могут спровоцировать новую волну атак со стороны Тегерана.

Так, ракеты Standard Missiles являются одними из самых распространенных перехватчиков, которые США используют для защиты израильской территории и имеют решающее значение для прекращения атак хуситов на корабли в Красном море.

"Активное использование ограниченного запаса ракет-перехватчиков Пентагона вызывает опасения относительно способности США и их союзников идти в ногу с неожиданно высоким спросом, вызванным войнами на Ближнем Востоке и в Украине", - пишет WSJ.

Пентагон опасается, что запасы иссякнут быстрее, чем сможет заменить их. Это сделает США уязвимыми в случае потенциального конфликта в Тихом океане.

Однако расширение производства оказалось сложной задачей. Компании часто не готовы вкладывать деньги на эти цели, если Пентагон не обязуется покупать больше вооружения.

Научный сотрудник и заместитель директора программы по обороне в центре Стимсона в Вашингтоне Элиас Юсиф сообщил изданию, что США не создали оборонно-промышленную базу, предназначенную для крупномасштабной войны на истощение, как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

Производитель ракет Standard компании RTX может выпускать максимум несколько сотен ракет в год, сообщили источники WSJ. Однако, кроме Пентагона, такие снаряды покупают по меньшей мере 14 союзников США.

"Опасения по поводу дефицита ракет-перехватчиков побудили высокопоставленных чиновников Пентагона рассмотреть альтернативные технологии, а также привлечение новых компаний для увеличения производства новых типов ракет для ПВО", - добавляет издание.