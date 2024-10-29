РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3685 посетителей онлайн
Новости
4 713 35

В Пентагоне иссякают запасы ракет-перехватчиков из-за растущего спроса на них, - WSJ

Standard Missiles RIM-66

У США заканчиваются некоторые типы ракет противовоздушной обороны, что ставит под сомнение готовность Пентагона реагировать на продолжающиеся войны на Ближнем Востоке и в Украине, а также на потенциальный конфликт в Тихоокеанском регионе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что ракеты-перехватчики быстро становятся наиболее востребованными боеприпасами на фоне расширяющегося кризиса на Ближнем Востоке, поскольку Израиль и другие союзники США сталкиваются с растущей угрозой от иранских ракет и беспилотников.

Издание отмечает, что дефицит может стать еще более острым после ударов Израиля по Ирану, которые могут спровоцировать новую волну атак со стороны Тегерана.

Так, ракеты Standard Missiles являются одними из самых распространенных перехватчиков, которые США используют для защиты израильской территории и имеют решающее значение для прекращения атак хуситов на корабли в Красном море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не будут вводить новые ограничения на оружие для Украины, если КНДР вступит в войну, - Пентагон

"Активное использование ограниченного запаса ракет-перехватчиков Пентагона вызывает опасения относительно способности США и их союзников идти в ногу с неожиданно высоким спросом, вызванным войнами на Ближнем Востоке и в Украине", - пишет WSJ.

Пентагон опасается, что запасы иссякнут быстрее, чем сможет заменить их. Это сделает США уязвимыми в случае потенциального конфликта в Тихом океане.

Однако расширение производства оказалось сложной задачей. Компании часто не готовы вкладывать деньги на эти цели, если Пентагон не обязуется покупать больше вооружения.

Научный сотрудник и заместитель директора программы по обороне в центре Стимсона в Вашингтоне Элиас Юсиф сообщил изданию, что США не создали оборонно-промышленную базу, предназначенную для крупномасштабной войны на истощение, как в Европе, так и на Ближнем Востоке.

Читайте также: Зеленский: Иран пока не передал РФ ракеты, но об этом ведутся переговоры

Производитель ракет Standard компании RTX может выпускать максимум несколько сотен ракет в год, сообщили источники WSJ. Однако, кроме Пентагона, такие снаряды покупают по меньшей мере 14 союзников США.

"Опасения по поводу дефицита ракет-перехватчиков побудили высокопоставленных чиновников Пентагона рассмотреть альтернативные технологии, а также привлечение новых компаний для увеличения производства новых типов ракет для ПВО", - добавляет издание.

Автор: 

ПВО (3129) ракеты (3722) США (27941)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Да і #уй з ними! Нехай амерікоси дають Україні Тамагавки, Першинги , Трайдени , і тоді вже не ************ всі ці перехоплювачи.👈
Ви - гніди коли підписували Будапештський меморандум гарантували Україні безпеку, та забрали величезний ядерний арсенал, який був нацилений на країни НАТО.👈
показать весь комментарий
29.10.2024 11:43 Ответить
+8
Чергове підтвердження ганебної немічі дутої "наддержави".
показать весь комментарий
29.10.2024 11:40 Ответить
+8
Мля,однi "побоювання"....це точно та Америка якою мене лякали с 1958 року?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завод ракетного топлива в Иране разбомблен, яка загроза від іранських ракет? Почему WSJ до сих пор нагнетают панику, они что, газет не читают?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:39 Ответить
А чи не має бути засекречена така інформація ?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:40 Ответить
В демократіях ця інформація проходить через публічні слухання, публічні закупівлі тощо. Тим і сильні демократії - багато процесів під контролем суспільства. Саме тому і основна атака засрашки на західні демократії - не військова чи економічна, а на базові інституції типу виборів та суспільної думки, використовуючи охлос та кінчених брехунів та популістів типу Трампа.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:56 Ответить
Чергове підтвердження ганебної немічі дутої "наддержави".
показать весь комментарий
29.10.2024 11:40 Ответить
Одна новина "краща" за другу
показать весь комментарий
29.10.2024 11:41 Ответить
Мля,однi "побоювання"....це точно та Америка якою мене лякали с 1958 року?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:42 Ответить
з демократами у владі - ні не та
показать весь комментарий
29.10.2024 11:44 Ответить
Хто тодi дивився демократи там чi республiканцi....
показать весь комментарий
29.10.2024 12:04 Ответить
Нова відмазка.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:42 Ответить
Да а мы думали , что только мы угробили свою армию. Американцы видя как орки наращивали свой потенциал для затчжных войн в течении десятилетий в ответ просто ничего не делали. Просто уму не поддаётся такое пренебрижительное отношение к своей безопасности не говоря о безопасности её союзников. Просто шок.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:43 Ответить
Не треба приписувати американцям того, що вони не робили. Ви несете якусь маячню відверто. Причому, схоже, абсолютно свідомо брехню пишете.

Факти:
1. США за 33 роки з 1991 року взяли на озброєння і вже провели цикл експлуатації 2 серії справжніх винищувачів 5го покоління (F-22 та F-35). Засрашка, до речі - ні одного.
2. США за 33 роки з 1991 року взяло на озброєння нове покоління (і вже провело декілька великих масових модернізацій) основних танків - Abrams M1A2.
3. США за 33 роки з 1991 року створили нову серію авіаносців (типу "Джеральд Р.Форд") і вже 2 штуки спустили на воду. Засрашка, до речі - ні одного взагалі, з 1917 року.
4. США за 33 роки з 1991 року створила декілька нових серій MLRS (РСЗО), в т.ч. HIMARS, новітні системи ПРО типу THAAD, постійно модернізує всі складові своєї зброї.
4. Про те, що зараз ЗСУ в основному воює на зброї і технологіях, які створила та підтримує США - навіть соромно не знати (ППО, РСЗВ, Танки, стрілкова, ПТРК).

Тож ваше "Американцы ... течении десятилетий в ответ просто ничего не делали" - це просто якийсь психіатрично ідіотичний висєр.

Ось в Україні, у порівнянні, - реально ніхєра не робили, окрім "кольчуг" та ще декількох систем. Та ще й всі міністри оборони, до 2014 року, тупо розвалювали і армію, і оборонку.

Нє, я розумію, вам би хотілось, аби з Америки прилетів "блакитний гвинтокрил" і все одним махом порішав... Але марити не траба!
показать весь комментарий
29.10.2024 14:15 Ответить
А від чого зараз орки потерпають не від американської зброї тих же Хаймарсів, а Іран не отримав удар від нових розробок типу Ф35.
показать весь комментарий
29.10.2024 16:01 Ответить
Да і #уй з ними! Нехай амерікоси дають Україні Тамагавки, Першинги , Трайдени , і тоді вже не ************ всі ці перехоплювачи.👈
Ви - гніди коли підписували Будапештський меморандум гарантували Україні безпеку, та забрали величезний ядерний арсенал, який був нацилений на країни НАТО.👈
показать весь комментарий
29.10.2024 11:43 Ответить
По пунктам:
1. Зобов'язалися поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Ну так, сподіваюся, поважають.
2. Зобов'язалися не використовувати зброю проти України - ну так і не використовують.
3. Зобов'язалися не чинити економічний тиск - щось про санкції проти україни не чув.
4 та 5 пункти : Стосуються застосування ядерної зброї. На даний час - не актуально.
6. Обіцяли проводити консультації. Ну так постійно проводять.

Що порушили?
показать весь комментарий
29.10.2024 12:45 Ответить
Так тоді ми теж відновим ядерну зброю ,але скажем що проти США її застосовувати не будем.Що порушим?
показать весь комментарий
29.10.2024 14:27 Ответить
Україна ратифікувала договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

Звісно, можна офіційно, через ВР тощо, "від'єднатися" від цього договору. Для цього застосовується стаття X договору (так, є "штатний" механізм). І в України там вже, в принципі, достатньо підстав для фактично безпроблемного виходу з цього договору.

Але, мабуть, в хєрограя - "ще не на часі".
показать весь комментарий
29.10.2024 14:32 Ответить
Щодо економічного тиску - не все так однозначно.

Дію "поправки Джексона-Вейніка" (торгівельні обмеження для України майже такі, які були на совок накладені) - відмінили для України лише в 2006 році. І ці обмеження були досить суттєві.

З "чорного списку FATF" (фінансовий тероризм, тотальне відмивання грошей тощо - блокуєтьсь багато яких фінансових операцій з контрагентами країни з цього списку) - Україну виключили тільки в кінці 2011 року.

А так-то так, поважають, виступають в ООН, консультуються - все як обіцяли.

Але окрім цього, попри те, що не обіцяли ні в яких будапештських меморандумах, надали нашій країні військової допомоги чи підтримки за 2.5 роки на більше 50-100 мільярдів баксів...
показать весь комментарий
29.10.2024 14:27 Ответить
Можливо ви і правий, але все , що ви перерахували натурально виглядає, так як "огнєная вода" для корiних мешканців США в давні часи замість величезних територій.
Тобто дорослий і вумний Дядя Сем кіданул маленького хлопчика.
І коли цей маленький хлопчик ледь не вмер через цього
вумного дядю то цей вумний дядя йому говорить з усмішкою: ≫Надурили дурака на чотирі п'ятака(((:
показать весь комментарий
29.10.2024 18:09 Ответить
Щодо надурили папуасфв з бусами (дипломатів з парткому) :

"Через те, що в англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки.

З іншого боку, документ містить вислів «Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами». Підписи президента США і прем'єр-міністра Великої Британії стоять не лише під англійським текстом, а й українським та російським, де записано відповідно «гарантії» та «гарантии»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-6 [6] .

Коли ми вже виробили остаточний текст, виникло питання щодо "запевнень" ("assurances") чи "гарантій" ("guarantees"). Ми наполягали на тому, що мають бути "гарантії". Врешті-решт погодилися, що в англійському тексті будуть "запевнення", а в українському й російському - "гарантії". Беручи до уваги фразу в кінці меморандуму, що текст складений у чотирьох примірниках і всі вони автентичні, ми можемо говорити про те, що наш варіант із використанням слова "гарантії" юридично правильний.

- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA Борис Тарасюк , заступник Міністра закордонних справ України (1992-1994),
показать весь комментарий
29.10.2024 20:03 Ответить
С.Хмара на телеканалі Ісландія розповідав , що саме Кравчук віддав ЯЗ без всякого примусу .
Яка в нього була мотивация? Просто звичка робити приємно для москви.
Про цього Тарасюка він теж прямо казав , що він російський агент, і ворог для
України.
показать весь комментарий
29.10.2024 22:58 Ответить
сдавайтесь уже китаю і ірану
показать весь комментарий
29.10.2024 11:43 Ответить
Комусь вішають макарони на вуха .
показать весь комментарий
29.10.2024 11:43 Ответить
а єрмачина каже, що у нас корупції нема.
а у безуглої, взагалі, з рота помиї ллються.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:49 Ответить
Х**во.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:52 Ответить
Виходить що товарищ Сі всіх переграв. Взяв в рабство африку, скупив кацапів недорого, оони воози взяв на зарплату, нагнув сша і раптом виявився єдиним хто все правильно розрахував. Залишилось прибрати до рук тайвань і корею з чіпами і вуаля - імператор світу як в фантастичних романах. А пентагон хай пасе арабів в пустелі.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:53 Ответить
Не та тепер гАмерика, Гудзон-річка не та.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:58 Ответить
просто вони дорогі, безкінечно надавати їх занадто дорого, і сша вирішили україну побрить.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:59 Ответить
А Україна давно вже могла мати свої ракети до власної системи ППО-ПРО дальністю враження дінамічних та балістичних цілей на відстані 280 км. І жоден каб, фіб та інша ращистьска зброя не могла попасти по теріторії України. Ніхріна сказали більшість українських мудрил - наш вибір - це посадити того, хто наживається на війні - і тут зеленский - я, знаю хто це і я посаджу Порошенко.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:00 Ответить
На Близькому Сході протиракети використовуються нечасто, спорадично. По друге американські ракети не совковий мотлох, неможливо клепати їх як пиріжки.
показать весь комментарий
29.10.2024 12:01 Ответить
показать весь комментарий
29.10.2024 12:01 Ответить
Довийобувалися.

показать весь комментарий
29.10.2024 13:04 Ответить
Це логічно, якщо ти не знищуєш пускові установки, носії, виробництво ракет ворога.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:16 Ответить
Перед Другою світовою війною в США було всього 30 танків, але під час війни випускалися десятки тисяч. Кожні три дні на воду спускався корабель. Просто тоді США були Великою державою і хотіли перемогти гітлера, а зараз ні.
показать весь комментарий
29.10.2024 13:59 Ответить
Західні ідіоти просто воюють зі стрілами,замість того щоб вбити лучника.Шо заважало грохнути в 2000-х Іран так само як Ірак?Нічого.Ше трохи і будуть вигрібати разом з Ізраілем тільки вже ядерними ракетам.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:32 Ответить
А виробляти не прбували?
Можна і по ліцензії в Європейських країнах, чуть простіший експортний варіант, як всі роблять.
США скоро і в технологіях відставати почнуть.
показать весь комментарий
29.10.2024 14:33 Ответить
 
 