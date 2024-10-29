В Пентагоне иссякают запасы ракет-перехватчиков из-за растущего спроса на них, - WSJ
У США заканчиваются некоторые типы ракет противовоздушной обороны, что ставит под сомнение готовность Пентагона реагировать на продолжающиеся войны на Ближнем Востоке и в Украине, а также на потенциальный конфликт в Тихоокеанском регионе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что ракеты-перехватчики быстро становятся наиболее востребованными боеприпасами на фоне расширяющегося кризиса на Ближнем Востоке, поскольку Израиль и другие союзники США сталкиваются с растущей угрозой от иранских ракет и беспилотников.
Издание отмечает, что дефицит может стать еще более острым после ударов Израиля по Ирану, которые могут спровоцировать новую волну атак со стороны Тегерана.
Так, ракеты Standard Missiles являются одними из самых распространенных перехватчиков, которые США используют для защиты израильской территории и имеют решающее значение для прекращения атак хуситов на корабли в Красном море.
"Активное использование ограниченного запаса ракет-перехватчиков Пентагона вызывает опасения относительно способности США и их союзников идти в ногу с неожиданно высоким спросом, вызванным войнами на Ближнем Востоке и в Украине", - пишет WSJ.
Пентагон опасается, что запасы иссякнут быстрее, чем сможет заменить их. Это сделает США уязвимыми в случае потенциального конфликта в Тихом океане.
Однако расширение производства оказалось сложной задачей. Компании часто не готовы вкладывать деньги на эти цели, если Пентагон не обязуется покупать больше вооружения.
Научный сотрудник и заместитель директора программы по обороне в центре Стимсона в Вашингтоне Элиас Юсиф сообщил изданию, что США не создали оборонно-промышленную базу, предназначенную для крупномасштабной войны на истощение, как в Европе, так и на Ближнем Востоке.
Производитель ракет Standard компании RTX может выпускать максимум несколько сотен ракет в год, сообщили источники WSJ. Однако, кроме Пентагона, такие снаряды покупают по меньшей мере 14 союзников США.
"Опасения по поводу дефицита ракет-перехватчиков побудили высокопоставленных чиновников Пентагона рассмотреть альтернативные технологии, а также привлечение новых компаний для увеличения производства новых типов ракет для ПВО", - добавляет издание.
Факти:
1. США за 33 роки з 1991 року взяли на озброєння і вже провели цикл експлуатації 2 серії справжніх винищувачів 5го покоління (F-22 та F-35). Засрашка, до речі - ні одного.
2. США за 33 роки з 1991 року взяло на озброєння нове покоління (і вже провело декілька великих масових модернізацій) основних танків - Abrams M1A2.
3. США за 33 роки з 1991 року створили нову серію авіаносців (типу "Джеральд Р.Форд") і вже 2 штуки спустили на воду. Засрашка, до речі - ні одного взагалі, з 1917 року.
4. США за 33 роки з 1991 року створила декілька нових серій MLRS (РСЗО), в т.ч. HIMARS, новітні системи ПРО типу THAAD, постійно модернізує всі складові своєї зброї.
4. Про те, що зараз ЗСУ в основному воює на зброї і технологіях, які створила та підтримує США - навіть соромно не знати (ППО, РСЗВ, Танки, стрілкова, ПТРК).
Тож ваше "Американцы ... течении десятилетий в ответ просто ничего не делали" - це просто якийсь психіатрично ідіотичний висєр.
Ось в Україні, у порівнянні, - реально ніхєра не робили, окрім "кольчуг" та ще декількох систем. Та ще й всі міністри оборони, до 2014 року, тупо розвалювали і армію, і оборонку.
Нє, я розумію, вам би хотілось, аби з Америки прилетів "блакитний гвинтокрил" і все одним махом порішав... Але марити не траба!
Ви - гніди коли підписували Будапештський меморандум гарантували Україні безпеку, та забрали величезний ядерний арсенал, який був нацилений на країни НАТО.👈
1. Зобов'язалися поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України. Ну так, сподіваюся, поважають.
2. Зобов'язалися не використовувати зброю проти України - ну так і не використовують.
3. Зобов'язалися не чинити економічний тиск - щось про санкції проти україни не чув.
4 та 5 пункти : Стосуються застосування ядерної зброї. На даний час - не актуально.
6. Обіцяли проводити консультації. Ну так постійно проводять.
Що порушили?
Звісно, можна офіційно, через ВР тощо, "від'єднатися" від цього договору. Для цього застосовується стаття X договору (так, є "штатний" механізм). І в України там вже, в принципі, достатньо підстав для фактично безпроблемного виходу з цього договору.
Але, мабуть, в хєрограя - "ще не на часі".
Дію "поправки Джексона-Вейніка" (торгівельні обмеження для України майже такі, які були на совок накладені) - відмінили для України лише в 2006 році. І ці обмеження були досить суттєві.
З "чорного списку FATF" (фінансовий тероризм, тотальне відмивання грошей тощо - блокуєтьсь багато яких фінансових операцій з контрагентами країни з цього списку) - Україну виключили тільки в кінці 2011 року.
А так-то так, поважають, виступають в ООН, консультуються - все як обіцяли.
Але окрім цього, попри те, що не обіцяли ні в яких будапештських меморандумах, надали нашій країні військової допомоги чи підтримки за 2.5 роки на більше 50-100 мільярдів баксів...
Тобто дорослий і вумний Дядя Сем кіданул маленького хлопчика.
І коли цей маленький хлопчик ледь не вмер через цього
вумного дядю то цей вумний дядя йому говорить з усмішкою: ≫Надурили дурака на чотирі п'ятака(((:
"Через те, що в англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки.
З іншого боку, документ містить вислів «Підписано у чотирьох рівно автентичних примірниках українською, англійською та російською мовами». Підписи президента США і прем'єр-міністра Великої Британії стоять не лише під англійським текстом, а й українським та російським, де записано відповідно «гарантії» та «гарантии»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-6 [6] .
Коли ми вже виробили остаточний текст, виникло питання щодо "запевнень" ("assurances") чи "гарантій" ("guarantees"). Ми наполягали на тому, що мають бути "гарантії". Врешті-решт погодилися, що в англійському тексті будуть "запевнення", а в українському й російському - "гарантії". Беручи до уваги фразу в кінці меморандуму, що текст складений у чотирьох примірниках і всі вони автентичні, ми можемо говорити про те, що наш варіант із використанням слова "гарантії" юридично правильний.
- https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA Борис Тарасюк , заступник Міністра закордонних справ України (1992-1994),
Яка в нього була мотивация? Просто звичка робити приємно для москви.
Про цього Тарасюка він теж прямо казав , що він російський агент, і ворог для
України.
а у безуглої, взагалі, з рота помиї ллються.
Можна і по ліцензії в Європейських країнах, чуть простіший експортний варіант, як всі роблять.
США скоро і в технологіях відставати почнуть.