Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля
Во вторник, 29 октября, Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Законопроект №12151 о продлении военного положения поддержали 311 народных депутатов, а №12152 о продлении всеобщей мобилизации - 304 депутата.
Докладывал оба закона секретарь СНБО Александр Литвиненко, сообщил нардеп.
Отметим, что это уже станет 13-м продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
Последний раз Верховная Рада голосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине в июле - до 9 ноября 2024 года.
І тут мене осінила думка: а може Зеленський боїться, що його український народ усуне від влади де-юре і де-факто, а його місце посяде більш достойна і компетентна людина? Бо доки проходитимуть вибори не буде кому видати указ про чергове продовження РВС і мобілізації, що в умовах війни з пітьмою є неприйнятним, позаяк припинення РВС має наслідком розблокування кордонів для військовозобов'язаних.
Якщо така думка є хибною, то може хтось підкаже у чому.