Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

Законопроект №12151 о продлении военного положения поддержали 311 народных депутатов, а №12152 о продлении всеобщей мобилизации - 304 депутата.

Докладывал оба закона секретарь СНБО Александр Литвиненко, сообщил нардеп.

Отметим, что это уже станет 13-м продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Последний раз Верховная Рада голосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине в июле - до 9 ноября 2024 года.