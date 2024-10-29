РУС
Рада поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля

Рада підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року

Во вторник, 29 октября, Верховная Рада проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект №12151 о продлении военного положения поддержали 311 народных депутатов, а №12152 о продлении всеобщей мобилизации - 304 депутата.

Докладывал оба закона секретарь СНБО Александр Литвиненко, сообщил нардеп.

Отметим, что это уже станет 13-м продолжением военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Последний раз Верховная Рада голосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине в июле - до 9 ноября 2024 года.

Автор: 

Про " стан війни " і бджоли не гудуть....
29.10.2024 13:18 Ответить
просроченная рада опять поплевала в Конституцию
29.10.2024 13:29 Ответить
по фракциям где?
29.10.2024 13:40 Ответить
Кожен раз після указу та відповідноно закону про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні виникає питання: а чому президент Зеленський "цикає" кожні три місяці такі укази, а не продовжить дію РВС до прикладу на півроку, рік чи на два? Адже Закон України "Про правовий режим воєнного стану" не містить жодних обмежень у часі дії РВС. Ба більше - у президента є право достроково припинити його дію (ч.2 ст.7 Закону).
І тут мене осінила думка: а може Зеленський боїться, що його український народ усуне від влади де-юре і де-факто, а його місце посяде більш достойна і компетентна людина? Бо доки проходитимуть вибори не буде кому видати указ про чергове продовження РВС і мобілізації, що в умовах війни з пітьмою є неприйнятним, позаяк припинення РВС має наслідком розблокування кордонів для військовозобов'язаних.
Якщо така думка є хибною, то може хтось підкаже у чому.
29.10.2024 13:41 Ответить
Ця квазі держава згнила та смердить трупом.
29.10.2024 14:20 Ответить
 
 