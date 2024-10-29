Верховная Рада приняла усовершенствованный законопроект о соглашениях со следствием: топ-коррупционеры не смогут откупиться, - Шабунин
Верховная Рада приняла законопроект №12039, который совершенствует регулирование соглашений о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям и уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией
Об этом написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Рада приняла законопроект, который совершенствует соглашения со следствием. Это адвокационная кампания заняла у ЦПК (с партнерами) два года. Напомню, этот законопроект - одно из требований ЕС на получение 4 млрд евро. Отчет о выполнении Украиной обязательств перед ЕС обнародуют уже завтра. Поэтому депутаты успели в последний вагон", - отметил Шабунин.
По его словам, "новый закон №12039 четко устанавливает, что топ-коррупционеры не смогут откупиться".
Он пояснил, что заключать сделки с организаторами топ-коррупционных схем можно только, если они сдадут другого организатора.
"Заключать сделки с организаторами топ-коррупционных схем можно только, если они сдадут другого организатора. Условно - Боголюбов сможет немножко смягчить себе наказание, только если даст показания на Коломойского. Сделки со следствием (в большинстве дел) - единственный шанс выйти на организаторов схемы", - уточнил руководитель ЦПК.
Напомним, 18 июля 2024 года Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.
Глава фракции "Слуга народа" Арахамия сказал, что принятие этого законопроекта является одним из обязательств перед партнерами в ЕС.
У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф. Лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі - це 27 вироків.
Бути середньо статистичним корупціонером )
Тоді, значить, зможуть відпетляти.
чи тупо ухвалила?
Та йдить вже на#й , кому ви потрібні??
це народ і земля...
тож питання до нас самих - чому все так йде 30 років у сраку?
Я би радив посадку залишати в любому випадку ( і конфіскацію). Просто якщо мовчить як риба - на дуже довго сідати, а як розповідає на коротко. Тобто просто боляче і дуже боляче. І запрацює.
А так то взагалі систему треба думати. Незалежні конкурси з контролем навіть громадян "з вулиці" + посада не більше одного року.+ Відповідальність власним майном родини (не тільки виключно особистим) а і жінки з дітьми, + конфіскація непояснених активів, і запрацює Україна аж гай зашумить. Сінгапур буде другорядним
фактично він її побудував з пінчуком та іншими
але не "зваблюйтесь", не він так другий зробив би те саме! 😁
