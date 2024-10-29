РУС
Новости
Верховная Рада приняла усовершенствованный законопроект о соглашениях со следствием: топ-коррупционеры не смогут откупиться, - Шабунин

Рада прийняла вдосконалений законопроєкт про угоди зі слідством

Верховная Рада приняла законопроект №12039, который совершенствует регулирование соглашений о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям и уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией

Об этом написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Рада приняла законопроект, который совершенствует соглашения со следствием. Это адвокационная кампания заняла у ЦПК (с партнерами) два года. Напомню, этот законопроект - одно из требований ЕС на получение 4 млрд евро. Отчет о выполнении Украиной обязательств перед ЕС обнародуют уже завтра. Поэтому депутаты успели в последний вагон", - отметил Шабунин.

По его словам, "новый закон №12039 четко устанавливает, что топ-коррупционеры не смогут откупиться".

Читайте также: Рада одобрила законопроект о соглашении со следствием по коррупционным преступлениям

Он пояснил, что заключать сделки с организаторами топ-коррупционных схем можно только, если они сдадут другого организатора.

"Заключать сделки с организаторами топ-коррупционных схем можно только, если они сдадут другого организатора. Условно - Боголюбов сможет немножко смягчить себе наказание, только если даст показания на Коломойского. Сделки со следствием (в большинстве дел) - единственный шанс выйти на организаторов схемы", - уточнил руководитель ЦПК.

Смотрите также: Убытки на 10,5 млн грн на закупке товаров для воинских частей: будут судить должностные лица Днепровского горсовета. ФОТО

Напомним, 18 июля 2024 года Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия сказал, что принятие этого законопроекта является одним из обязательств перед партнерами в ЕС.

законопроект (3285) коррупция (8635) Шабунин Виталий (613)
+9
Оприлюднять ...ЄС визнає...а потім засунуть з поправками в ОПу...
29.10.2024 18:23 Ответить
+8
А не торкорупціонери зможуть відкупитися ...мсеки та прокурори з полегшенням зітхнули ...
29.10.2024 18:26 Ответить
+6
Придётся им, бедным, поехать послами и послицами...
29.10.2024 18:31 Ответить
Військовослужбовець ЗСУ Шабунін бере на себе вікно каси абілєчіванья топкорупціонерів ?
29.10.2024 18:24 Ответить
А не торкорупціонери зможуть відкупитися ...мсеки та прокурори з полегшенням зітхнули ...
29.10.2024 18:26 Ответить
29.10.2024 20:27 Ответить
Мрії, мрії, просто інваліди прокуратури та судді стануть заробляти більше,
29.10.2024 18:27 Ответить
Лише 1,5% корупціонерів сіли до в'язниць за час повномасштабного вторгнення, - Опендатабот

У 98% випадків цьогоріч злочинцям присудили штраф. Лише 1.5% засуджених отримали покарання у вигляді позбавлення волі - це 27 вироків.
29.10.2024 18:31 Ответить
ви ж бічили які машини у судей, слідчих та прокурворів?
30.10.2024 04:24 Ответить
Придётся им, бедным, поехать послами и послицами...
29.10.2024 18:31 Ответить
нууу.. в бус их и фсе....
29.10.2024 18:38 Ответить
Тепер головне в ТОП не попасти)))
Бути середньо статистичним корупціонером )
29.10.2024 18:48 Ответить
"[…] топкорупціонери не зможуть відкупитися".

Тоді, значить, зможуть відпетляти.
29.10.2024 18:50 Ответить
і шо під матрацами пошуршала?
чи тупо ухвалила?
29.10.2024 18:50 Ответить
Від такої "держави" немає не ,що якойсь користі (простим громадянам) , а навіть тільки велика пєчаль - величезний військовий потенциал кудись продали,країну знищує русня, корупцію подалати не можуть, народ розбігся - мільонів дванадцять... іншим влаштували конц.табір, на Конститууцію поклали великий і товстий.
Та йдить вже на#й , кому ви потрібні??
29.10.2024 18:51 Ответить
а що таке держава?
це народ і земля...
тож питання до нас самих - чому все так йде 30 років у сраку?
30.10.2024 04:26 Ответить
Дякуємо ЄС !!! Так, по трошечки, за грошенята будуть виводити біса.
Я би радив посадку залишати в любому випадку ( і конфіскацію). Просто якщо мовчить як риба - на дуже довго сідати, а як розповідає на коротко. Тобто просто боляче і дуже боляче. І запрацює.
А так то взагалі систему треба думати. Незалежні конкурси з контролем навіть громадян "з вулиці" + посада не більше одного року.+ Відповідальність власним майном родини (не тільки виключно особистим) а і жінки з дітьми, + конфіскація непояснених активів, і запрацює Україна аж гай зашумить. Сінгапур буде другорядним
29.10.2024 18:52 Ответить
мовчання нічого не дає, бо покази звинувачуваного - то не є головне у доведенні провини...
30.10.2024 04:27 Ответить
слава яйцям. блд. можна було взяти як базу законодавство США або ЄС - там корупцію жучать дуже добре.
29.10.2024 18:53 Ответить
там є таке що коли не можеш довести джерела доходів - то тюрма за несплату податків, а у нас такого не примуть сами депутани
30.10.2024 04:28 Ответить
Моя думка - вся система побудована так ще з 1991р! особливо кучма залив добрячого корупційного фундаменту, такий собі корупційний укрєп, який неможливо зламати жодними гуманними ЕУропейськими методами - тільки наджорсткий террор сімей корупціонерів та розстріли самих казнокрадів моглиб принаймі примусити їх позабиватися в шпарини надовго.
29.10.2024 18:59 Ответить
кучмо не "залив" а є батьком! коррупції в Україні
фактично він її побудував з пінчуком та іншими

але не "зваблюйтесь", не він так другий зробив би те саме! 😁
30.10.2024 04:30 Ответить
впевнений, що Чорновіл такого б не зробив. тому кучма його й вбив.
30.10.2024 12:24 Ответить
Европа не понимает всего совкового менталитета. Обман и воровство начинается ещё со школы, где списывание , взятки и жополижество ради оценок это норма. Посмотрим лишит ли аккредитации Богомольца нынешняя проверка, который выпускает 90 % недоврачей, где взятки это норма.
29.10.2024 19:12 Ответить
а зараз не списують? совка вже 30 років нема
30.10.2024 04:31 Ответить
Как єто ? Как ? Корупціонера на нари ? Чи на поруки ? Чиї? Часом не зілєнскаво ?
29.10.2024 19:18 Ответить
...топкорупціонери не зможуть відкупитися, - А не ТОП можуть?
29.10.2024 19:21 Ответить
Умовно - Боголюбов зможе трошки помʼякшити собі покарання лише якщо дасть покази на Коломойського Джерело: умовно їм посрати, бо на них не поширюється, ******.
29.10.2024 19:42 Ответить
хоть паржом!
29.10.2024 20:28 Ответить
афшори вже трісли, чи що?
29.10.2024 20:30 Ответить
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


https://x.com/leusenko1/status/1851258258977091823

НАБУ розкрило розкрадання на 270 млн. Райвійськадміністрація безкоштовно передала держпідприємству засоби захисту рослин для посівної, з передачею частини врожаю ЗСУ. Однак, керівник ДП перевіз засоби на приватні склади, звідки продавав баригам. ВА і керівників ДП призначає ОПа.
29.10.2024 22:48 Ответить
треба ******* вже їх починати, бо інакше справи не буде...
30.10.2024 04:33 Ответить
 
 