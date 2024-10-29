Верховная Рада приняла усовершенствованный законопроект о соглашениях со следствием: топ-коррупционеры не смогут откупиться, - Шабунин

Верховная Рада приняла законопроект №12039, который совершенствует регулирование соглашений о признании виновности в уголовных производствах по коррупционным уголовным правонарушениям и уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией

Об этом написал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Рада приняла законопроект, который совершенствует соглашения со следствием. Это адвокационная кампания заняла у ЦПК (с партнерами) два года. Напомню, этот законопроект - одно из требований ЕС на получение 4 млрд евро. Отчет о выполнении Украиной обязательств перед ЕС обнародуют уже завтра. Поэтому депутаты успели в последний вагон", - отметил Шабунин.

По его словам, "новый закон №12039 четко устанавливает, что топ-коррупционеры не смогут откупиться".

Читайте также: Рада одобрила законопроект о соглашении со следствием по коррупционным преступлениям

Он пояснил, что заключать сделки с организаторами топ-коррупционных схем можно только, если они сдадут другого организатора.

"Заключать сделки с организаторами топ-коррупционных схем можно только, если они сдадут другого организатора. Условно - Боголюбов сможет немножко смягчить себе наказание, только если даст показания на Коломойского. Сделки со следствием (в большинстве дел) - единственный шанс выйти на организаторов схемы", - уточнил руководитель ЦПК.

Смотрите также: Убытки на 10,5 млн грн на закупке товаров для воинских частей: будут судить должностные лица Днепровского горсовета. ФОТО

Напомним, 18 июля 2024 года Рада поддержала в первом чтении законопроект №11340, который позволит коррупционерам "откупиться" от тюрьмы.

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия сказал, что принятие этого законопроекта является одним из обязательств перед партнерами в ЕС.