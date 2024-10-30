Кадыров заявил, что во время атаки БПЛА на "университет имени Путина" в Чечне якобы погибли украинские военнопленные

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинских военнопленных якобы используют для прикрытия так называемого "Российского университета спецназа имени Владимира Путина" в Гудермесе. Они якобы погибли во время атаки дронов во вторник, 29 октября.

Об этом написал Кадыров, комментируя последствия атаки БПЛА на здание учебного центра, передает Цензор.НЕТ.

"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они есть среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике удерживаются до 10 украинских пленных, в том числе - на территории РУС ("Российского университета спецназа имени Путина" - ред.)", - утверждает глава Чечни.

Также он заявил, что якобы отдал приказ убивать пленных украинских военных после атаки дронов на Чечню.

Также смотрите: Дроны атаковали "Российский университет спецназа имени Путина" в Чечне, - Кадыров. ФОТО

По словам Кадырова, он приказал "всем командирам на передовой не брать в плен и уничтожать" украинских военнослужащих. Причина - именно эта атака дронов на университет спецназа утром 29 октября.

Как отмечают росСМИ, заявления главы Чечни можно квалифицировать как публичные призывы к экстремистской деятельности.

Атаку дронов на университет спецназа руководитель Чечни назвал якобы "укусом", ответом на который от оккупантов якобы будет "уничтожение".

Хотя Кадыров не смог объяснить, почему украинские дроны смогли беспрепятственно долететь до Чечни. По его словам, ведется расследование, всех виновных он пообещал "наказать".

Читайте также: Соратники Кадырова грабят завод в Мариуполе под патронатом Кремля, - WSJ

Напомним, 29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке на "Российский университет спецназа имени Путина" в Гудермесе.