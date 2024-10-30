Кадыров заявил, что во время атаки БПЛА на "университет имени Путина" в Чечне якобы погибли украинские военнопленные
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинских военнопленных якобы используют для прикрытия так называемого "Российского университета спецназа имени Владимира Путина" в Гудермесе. Они якобы погибли во время атаки дронов во вторник, 29 октября.
Об этом написал Кадыров, комментируя последствия атаки БПЛА на здание учебного центра, передает Цензор.НЕТ.
"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они есть среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике удерживаются до 10 украинских пленных, в том числе - на территории РУС ("Российского университета спецназа имени Путина" - ред.)", - утверждает глава Чечни.
Также он заявил, что якобы отдал приказ убивать пленных украинских военных после атаки дронов на Чечню.
По словам Кадырова, он приказал "всем командирам на передовой не брать в плен и уничтожать" украинских военнослужащих. Причина - именно эта атака дронов на университет спецназа утром 29 октября.
Как отмечают росСМИ, заявления главы Чечни можно квалифицировать как публичные призывы к экстремистской деятельности.
Атаку дронов на университет спецназа руководитель Чечни назвал якобы "укусом", ответом на который от оккупантов якобы будет "уничтожение".
Хотя Кадыров не смог объяснить, почему украинские дроны смогли беспрепятственно долететь до Чечни. По его словам, ведется расследование, всех виновных он пообещал "наказать".
Напомним, 29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке на "Российский университет спецназа имени Путина" в Гудермесе.
насрати на той ******* червоний хрест і всі ті лєвацькі конторки!
Ще і цей заявив! Весь світ наче огуїв: всі тіко і роблять, що без кінця щось заявляють!
Як подумаю, що і завтра заявлятимуть, і післязавтра заявлятимуть, і після-післязавтра заявлятимуть...
Аааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
і підставили
як в кращі часи середньовіччя
тому і нас потрібно кожного десятого
їхнього полоненого вбити,
нічого з ними не станеться
Але вони повинні знати
На кожну їхню сраку
знайдеться болт з гвинтом.
У ньому були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плакав.
Дон тік-ток мабуть не хоче міжвидову війну кланів