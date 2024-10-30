РУС
Кадыров заявил, что во время атаки БПЛА на "университет имени Путина" в Чечне якобы погибли украинские военнопленные

Рамзан Кадиров прокоментував атаку БПЛА на Чечню 29 жовтня

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинских военнопленных якобы используют для прикрытия так называемого "Российского университета спецназа имени Владимира Путина" в Гудермесе. Они якобы погибли во время атаки дронов во вторник, 29 октября.

Об этом написал Кадыров, комментируя последствия атаки БПЛА на здание учебного центра, передает Цензор.НЕТ.

"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они есть среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике удерживаются до 10 украинских пленных, в том числе - на территории РУС ("Российского университета спецназа имени Путина" - ред.)", - утверждает глава Чечни.

Кадиров віддав наказ вбивати полонених українців

Также он заявил, что якобы отдал приказ убивать пленных украинских военных после атаки дронов на Чечню.

Также смотрите: Дроны атаковали "Российский университет спецназа имени Путина" в Чечне, - Кадыров. ФОТО

По словам Кадырова, он приказал "всем командирам на передовой не брать в плен и уничтожать" украинских военнослужащих. Причина - именно эта атака дронов на университет спецназа утром 29 октября.

Как отмечают росСМИ, заявления главы Чечни можно квалифицировать как публичные призывы к экстремистской деятельности.

Атаку дронов на университет спецназа руководитель Чечни назвал якобы "укусом", ответом на который от оккупантов якобы будет "уничтожение".

Хотя Кадыров не смог объяснить, почему украинские дроны смогли беспрепятственно долететь до Чечни. По его словам, ведется расследование, всех виновных он пообещал "наказать".

Читайте также: Соратники Кадырова грабят завод в Мариуполе под патронатом Кремля, - WSJ

Напомним, 29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке на "Российский университет спецназа имени Путина" в Гудермесе.

Кадыров Рамзан (807) россия (97292) Чечня (639) пленные (2227)
Топ комментарии
+36
то полонені кадировці мають бути на дахах Сум, Харькова
30.10.2024 08:43 Ответить
+26
Придурок! Він своїми словами собі "зарезервував" місце в Гаазькому трибуналі! Тому що це - воєнний злочин! Воістину - "Коли Господь хоче когось покарать - він позбавляє його розуму...".
30.10.2024 08:58 Ответить
+24
Кіздить, як Тротцький
30.10.2024 08:42 Ответить
Кіздить, як Тротцький
30.10.2024 08:42 Ответить
Придурок! Він своїми словами собі "зарезервував" місце в Гаазькому трибуналі! Тому що це - воєнний злочин! Воістину - "Коли Господь хоче когось покарать - він позбавляє його розуму...".
30.10.2024 08:58 Ответить
Не доживе, здохне.
30.10.2024 09:06 Ответить
Здохне із шматком свинячого сала у роті. Це треба робити на фронті з кожним окупантом-кадировцем. Тилова служба має забезпечити наші підрозділи уже дбайливо нарізаним сальцем.
30.10.2024 09:46 Ответить
Ібанат!
30.10.2024 08:43 Ответить
то полонені кадировці мають бути на дахах Сум, Харькова
30.10.2024 08:43 Ответить
Кого це зупинить..... рашистам пох кого вбивати.
30.10.2024 09:09 Ответить
Шахерезада зі своїми казками нервово курить в куточку .
30.10.2024 08:45 Ответить
Споідіваюся тепер при кожному вибуху в Україні буде гинути 10 пітарський полонених.
30.10.2024 08:45 Ответить
Бабах амбар!
30.10.2024 08:46 Ответить
як писав треба шваркнути по дворцю дон-дона , щоб бороду обісрав .
30.10.2024 08:46 Ответить
Пітух дирявий дон гандон. Треба для прикриття використовувати дирявих кадирків у нас теж.
30.10.2024 08:46 Ответить
Навіщо нам ставать подібними кацапам? Щоб вони потім казали, що ми теж - воєнні злочинці? І цим уникнули покарання? Краще для такого "прикриття" використовувать внутрішніх колаборантів... Після вироку - у клітку... І на дах якогось військового підприємства чи електростанції. І хай чекають "прилёта русскава мира"... Наші громадяни - де хочемо - там і створюєм їм місця відбування покарання... Цим зменшимо кількість бажаючих "работать на великую Рассию"... "Очко сваё - не железнае...".
30.10.2024 09:05 Ответить
Університет імені Тупіна (((((:
30.10.2024 08:48 Ответить
всі полонені повинні бути переміщені в харків, суми, запоріжжя.
насрати на той ******* червоний хрест і всі ті лєвацькі конторки!
30.10.2024 08:48 Ответить
Є невеличка проблема- кацапам на своїх полонених теж насрати ...
30.10.2024 11:00 Ответить
Ахахахах. А ми думали, що клоун лише в нас.
30.10.2024 08:49 Ответить
П'яні фантазії володаря овець.
30.10.2024 08:49 Ответить
Кадиров заявив

Ще і цей заявив! Весь світ наче огуїв: всі тіко і роблять, що без кінця щось заявляють!

Як подумаю, що і завтра заявлятимуть, і післязавтра заявлятимуть, і після-післязавтра заявлятимуть...
Аааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30.10.2024 08:52 Ответить
30.10.2024 08:52 Ответить
Несе любімую жєну.
30.10.2024 09:11 Ответить
Та вони вбили їх
і підставили
як в кращі часи середньовіччя
тому і нас потрібно кожного десятого
їхнього полоненого вбити,
нічого з ними не станеться
Але вони повинні знати
На кожну їхню сраку
знайдеться болт з гвинтом.
30.10.2024 08:52 Ответить
Ну шо 🤡 чмо зеленське ,ще досі , на вколюшках стоїш ...перед кадиркою ?
30.10.2024 08:54 Ответить
Шоумен Володимир Зеленський, підтвердив, що вибачився за відеоролик, який вийшов у передачі "Студії Квартал 95", йдеться у "Сніданку з 1+1".
У ньому були використані кадри, де глава Чечні Рамзан Кадиров плакав.
30.10.2024 09:03 Ответить
Зате падла не вибачався за виступи де принижував Україну, та релігію. А 73%довбнів його ще в презики протягнули!
30.10.2024 09:29 Ответить
Із за сорому за дії кадирова всі полонені кадирівців повинні виявитись повішеними
30.10.2024 09:06 Ответить
Гордый кадыровец не может просто повеситься. Гордый кадыровец сначала отрежет себе и своим собратьям яйца чтобы быть похожим на бабу, потом быть изнасилованным свиньей и в конце подавиться большим куском сала, завернувшись в свиную шкуру. И все ето снимать на камеру чтобы весь его кишлак потом видел как позорно он сдох и благодарил каДырова
30.10.2024 09:56 Ответить
абсолютно вірно
30.10.2024 12:21 Ответить
Багато хто схиляється,що це місцеві розборки з дон кадировим...але як завжди винувата Україна...
Дон тік-ток мабуть не хоче міжвидову війну кланів
30.10.2024 09:07 Ответить
Пиндит Дон...
30.10.2024 09:14 Ответить
Зато ми кацапам мало не в зад заглядуємо, бо конвенція!
30.10.2024 09:30 Ответить
зараз Лапоть Аладдіна і труппа овцейобів запостять ролік в тік-ток з жорстоко мстьою. Розстіляють кущі десь в брянській області🐑
30.10.2024 09:41 Ответить
полоненим кадирівцям будемо в сраку заливати гаряче сало
30.10.2024 09:43 Ответить
Сцыкливая бородатая баба которая как и ***** прикрывается женщинами, детьми и пленными. Такими заявлениями каДыров сам предложил убивать кадыровских пленных, отрезать им яйца и хоронить в посадках завернутых в свиные шкуры.
30.10.2024 09:48 Ответить
Кадиров це шавка ху...ла, котра за відсутністю мозку підставляє його. Полонених він може вбивати якщо їх йому це дозволяти та їх передадуть. Бо натіктокить вони не зможуть. Бо воїни були чеченці, а ці підстилки самої підстилки ху...ла
30.10.2024 09:59 Ответить
То как Дырявый обосрался и завизжал всего лишь после одного небольшого удара может говорить что ето его мозоль. Потому что показало всем его ничтожность и уязвимость и обнулило всю его надутую репутацию. Поетому нужно усилить удары по всем его резиденциям и его бизнесу. Чтобы Оно как и ***** боялось свою крысиную морду из подвала высунуть.
30.10.2024 10:16 Ответить
Ймовірно, розстріляли наших полонених, а у подальшрму використовуватимуть як заручників. Це вагома причина у полон не здаватися, бо все одно звірі познущаються і врешті підступно вб"ють.
30.10.2024 09:54 Ответить
Ізраїль нищить підар.. сів а Україна толерує отаких кадирок,сімонянів ,скабєєвих і так далі, вони ж нічого не бояться живуть дихають . Н
30.10.2024 10:04 Ответить
Конвенція не забороняє посадити 10 мальчікав в трусіках в будці біля кожного трансформатора на підстанції
30.10.2024 10:08 Ответить
прийшов час вдарити по резиденції цього овцейоба.
30.10.2024 10:09 Ответить
Ну вот же она цель для бойцов Буданова.... Или в Африке есть более важные задачи ?
30.10.2024 10:15 Ответить
Ну тогда все пленные кадыровцы должны погибнуть от переедания свинины
30.10.2024 10:19 Ответить
Значить, замордували наших...
30.10.2024 10:21 Ответить
Так там лише дах горів в пустій будівли.. Дирявий так учора казав.. А вже полонені. І всі загинули..Звездун..
30.10.2024 10:29 Ответить
Главовцетрах,ти диви,ніяк не здохне ще щось киздить,з'їж сала,може попусте.
30.10.2024 10:47 Ответить
Що цей баран ще може пробекати...
30.10.2024 10:56 Ответить
Рашисти закатовують полонених до смерті, а потім шукають зручне виправдання
30.10.2024 11:25 Ответить
Що тупа чурка може ще сказати ,відколи полонених стали утримувати в так званих університетах та ще імені злочинця терориста путіна ?
30.10.2024 11:28 Ответить
Були абітурієнтами в тій забігайлівці?
30.10.2024 11:43 Ответить
30.10.2024 14:07 Ответить
 
 