Около 3 тысяч военных КНДР размещены в казармах в 50 км от границы с Украиной, - FT

Россия доставила около 3000 северокорейских военных с Дальнего Востока в Курскую область. Их разместили в казармах примерно в 50 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, первые военные из Северной Кореи, которые прибыли в Россию еще в начале октября, входят в элитный 11-й армейский корпус армии КНДР, известный как "Штурмовой корпус".

По данным украинских разведчиков, лишь несколько сотен из 3000 являются спецназовцами, остальные - регулярные войска.

В понедельник, 28 октября, их разместили в казармах примерно в 50 км от границы с Украиной, где они ждали дальнейших указаний от российского командования.

В украинской разведке выразили сомнения относительно боевых способностей северокорейских военных, назвав их "неопытными пехотинцами".

"Они никогда раньше не покидали свою страну. Они никогда не воевали в реальных боях, и их опыт очень далек от реальности современной войны", - рассказал собеседник FT.

Как отметили разведчики, войска КНДР в России впервые увидели дроны-камикадзе, которые постоянно используются на поле боя.

Украинские официальные лица заявили, что считают, что оккупанты могут использовать северокорейцев как "пушечное мясо".

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

