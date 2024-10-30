Около 3 тысяч военных КНДР размещены в казармах в 50 км от границы с Украиной, - FT
Россия доставила около 3000 северокорейских военных с Дальнего Востока в Курскую область. Их разместили в казармах примерно в 50 километрах от украинской границы.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинской разведки, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, первые военные из Северной Кореи, которые прибыли в Россию еще в начале октября, входят в элитный 11-й армейский корпус армии КНДР, известный как "Штурмовой корпус".
По данным украинских разведчиков, лишь несколько сотен из 3000 являются спецназовцами, остальные - регулярные войска.
В понедельник, 28 октября, их разместили в казармах примерно в 50 км от границы с Украиной, где они ждали дальнейших указаний от российского командования.
В украинской разведке выразили сомнения относительно боевых способностей северокорейских военных, назвав их "неопытными пехотинцами".
"Они никогда раньше не покидали свою страну. Они никогда не воевали в реальных боях, и их опыт очень далек от реальности современной войны", - рассказал собеседник FT.
Как отметили разведчики, войска КНДР в России впервые увидели дроны-камикадзе, которые постоянно используются на поле боя.
Украинские официальные лица заявили, что считают, что оккупанты могут использовать северокорейцев как "пушечное мясо".
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
Але баба НЕ ЧУЄ!
Але "круті хлопці" палили "БТ".
Дайте мені координати тих казарм, поки корейці не втекли.
Зараз ви висловили сумнів в достовірності інформації від https://www.ft.com/content/f908deed-7bc5-4e8c-b20f-02d935beaaaf Financial Times про спільників ху@ла.
Яка ціль цього повідомлення?
Щоб швиденько ворог прибрав орків з тих казарм?
Чи це дезінформація, яка має на меті що?
Щоб це лайно, яке знаходиться на близькій відстані від нашого кордону, ніяк не зашкодило нашим військовим.
А не намагатись піаритись на пожежі в якомусь військоматі в Мухосранську за тисячі км від України, як вони робили буквально на днях.
Немає бажання у Зермаків.
Бо буде екскалація.
Маленький шалун любить анонси.
Ми вже дружно сміялися з зубів дракона, лінії Суровікіна, мобіків, алкашів, іранськіх мопедів тощо.
Як казав Луі 16 Сонце: бажання швидкої перемоги є гарантією для поразки.