5 981 58

Около 3 тысяч военных КНДР размещены в казармах в 50 км от границы с Украиной, - FT

Військові КНДР перебувають за 50 км від кордону з Україною

Россия доставила около 3000 северокорейских военных с Дальнего Востока в Курскую область. Их разместили в казармах примерно в 50 километрах от украинской границы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников украинской разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, первые военные из Северной Кореи, которые прибыли в Россию еще в начале октября, входят в элитный 11-й армейский корпус армии КНДР, известный как "Штурмовой корпус".

По данным украинских разведчиков, лишь несколько сотен из 3000 являются спецназовцами, остальные - регулярные войска.

В понедельник, 28 октября, их разместили в казармах примерно в 50 км от границы с Украиной, где они ждали дальнейших указаний от российского командования.

Читайте также: КНДР отправила воевать против Украины 20-летних солдат и подростков, - разведка Южной Кореи

В украинской разведке выразили сомнения относительно боевых способностей северокорейских военных, назвав их "неопытными пехотинцами".

"Они никогда раньше не покидали свою страну. Они никогда не воевали в реальных боях, и их опыт очень далек от реальности современной войны", - рассказал собеседник FT.

Как отметили разведчики, войска КНДР в России впервые увидели дроны-камикадзе, которые постоянно используются на поле боя.

Украинские официальные лица заявили, что считают, что оккупанты могут использовать северокорейцев как "пушечное мясо".

Читайте также: Украина может применять американское оружие против военных КНДР, - Пентагон

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разговор оккупанта-абхазца и новобранца из Северной Кореи: "Абхазия, Корея - друзья", - "Пох#й". ВИДЕО

КНДР (1276) разведка (4228) Курск (1187)
+22
Ну так ******* по ним.
30.10.2024 11:12 Ответить
+18
Не кажіть тікі, шо українські дрони до спиртзавода долетіти можуть, а до казарми з турістами не можуть =)
30.10.2024 11:15 Ответить
+14
50 км - чудова відстань для РСЗО. Пора провести денацифікацію.
30.10.2024 11:18 Ответить
Ну так ******* по ним.
30.10.2024 11:12 Ответить
Саме так !! Якщо це м'ясо ,то на фарш його і як швидше,поки не засмерділо !!))
30.10.2024 11:49 Ответить
Ви шооо???? Єто же будіт ескаляція! Ніззяяяя
30.10.2024 11:56 Ответить
Не можна. "Свати-7" з прокату знімуть.
30.10.2024 12:04 Ответить
Агов! Хаймерс! Ти де?
30.10.2024 11:12 Ответить
Зермакам вже, як перед нападом паРаши в 2022, в західних ЗМІ пишуть де ворог і куди потрібно бити.
Але баба НЕ ЧУЄ!

30.10.2024 11:28 Ответить
Ну так Байден прямо сказав, що можно бити, доставайте Хаймерс.
30.10.2024 12:35 Ответить
Не кажіть тікі, шо українські дрони до спиртзавода долетіти можуть, а до казарми з турістами не можуть =)
30.10.2024 11:15 Ответить
розвідка! ось ці є?

30.10.2024 11:17 Ответить
А шмальнути туди, ні. Бо ескалація.
30.10.2024 11:17 Ответить
та не ескалація, пацани - асфальт!
30.10.2024 11:34 Ответить
У мільярді дерев заховалися !!))
30.10.2024 11:50 Ответить
я іх і садив!
30.10.2024 12:10 Ответить
50 км - чудова відстань для РСЗО. Пора провести денацифікацію.
30.10.2024 11:18 Ответить
Щоб не порозбігались, як таракани ,від совкових "смерчів та ураганів" , краще щоб без варіантів, хаймерсами теж РСЗО.
30.10.2024 12:27 Ответить
Якщо локація відома то треба(!) за*башити!
30.10.2024 11:18 Ответить
Вони вже як хробаки під землю зарилися.
30.10.2024 11:24 Ответить
Да, жалко очень далеко - главное оружие Зеленых ****** - асфальтовые катки не долетят.
30.10.2024 11:18 Ответить
Вирішили почекати, поки вони досвіду наберуться, тому вони ще не попали під удари HIMARS ?...
30.10.2024 11:19 Ответить
Північнокорейці спеціалізуються на підземних тонелях під укріпленнями супротивника. Під кордоном з Південною Кореєю було викрито Шість тонелей, в яких можуть проїхати навіть танки.
30.10.2024 11:19 Ответить
Дуже трудолюбиві. Вирощують цибулю, - вона в них як голови. Руками землю перетирають
30.10.2024 17:41 Ответить
Треба коейцям влаштувати тренаж, як того хоче Кім Чен Ин.
30.10.2024 11:20 Ответить
Так почему ждем? Пока они разлезутся по полям и посадкам штурмовать наши позиции как саранча а потом обСырский начнет визжать что ему еще нужно призывать людей потому что некому ету Орду останавливать? Или вы надеетесь что они домой уедут.
30.10.2024 11:24 Ответить
Не вдарять по тим казармам, штати однозначно сказали: "законна ціль у разі появи на території України"
30.10.2024 11:24 Ответить
Та, якщо придивитись краще, то і не корейці, а "буряти". Так, що - можна лупити.
30.10.2024 11:27 Ответить
Нехай своєю зброєю б'ють. Зермаки і зебіли постійно хваляться, що Лідор відродив ракетну програму.
30.10.2024 11:30 Ответить
Якби це було правдою-їх би там вже не було,від слова-зовсім,привіт FT.,вони зараз всі "хайпують" на цій темі.
30.10.2024 11:25 Ответить
Кабзон вже корейський йазик вивчає аж дим з під перуки
30.10.2024 11:27 Ответить
Кабздон розучує "Егукку" (Патріотичну пісню). Разом із хором "алєксандрава".
30.10.2024 12:22 Ответить
Завгоспу треба задонатити , щоб дозвіл дав .
30.10.2024 11:29 Ответить
То атакамса їм підгоніть
30.10.2024 11:35 Ответить
3 тисячі ? Щось тут не так . Які цілі справжні цього дійства ? 🤔
30.10.2024 11:35 Ответить
Для Зельоних це табу? Як Крим, кримські мости, і залізниця від кордону Кацапії до Криму?
30.10.2024 11:37 Ответить
То есть русне влом самим отбивать курскую область, решили мясом из кндр закидать
30.10.2024 11:39 Ответить
Пане Байдене, а Золкіну можна їм в полоні давати американські цигарки, чи забороняєте ? Якщо не можна , то спитаємо у болгар. Може хоч Родопі чи Тушку дозволять.
30.10.2024 11:40 Ответить
Портянки хошиміна нехай курять.
30.10.2024 11:51 Ответить
Болгари ще поставляли до есесеру сигарети, не пам'ятаю вже назви, але на пачці було написано, що вони "ароматизири и соусірані".
Але "круті хлопці" палили "БТ".
30.10.2024 12:26 Ответить
Якби були такі дані то ми б вже побачили як палають ті казарми.
30.10.2024 11:50 Ответить
Ви до лютого 2022 слідом за Зермаками повторювали, що немає даних про скупчення рашистів біля кордонів України, а західні ЗМІ і розвідки брешуть?
30.10.2024 11:56 Ответить
Так і зараз ніде не спостерігаються "ударні угруповання". Навіть на донбасі.
30.10.2024 12:28 Ответить
Каюсь. Будучи тоді міністром оборони не бачив вдарних угрупувань орди.
Дайте мені координати тих казарм, поки корейці не втекли.
30.10.2024 13:02 Ответить
Не важливо хто ви. Важливо що ви пишите, транслюєте.
Зараз ви висловили сумнів в достовірності інформації від https://www.ft.com/content/f908deed-7bc5-4e8c-b20f-02d935beaaaf Financial Times про спільників ху@ла.
30.10.2024 13:08 Ответить
Ви б хоч би подумали головою. Розвідка Україна повідомляє не Пентагон, ні НАТО по секретних каналах а газету https://www.ft.com/content/f908deed-7bc5-4e8c-b20f-02d935beaaaf Financial Times про те що ворог розмістив 3000 солдатів в казармах в 50 км від кордону з Україною.
Яка ціль цього повідомлення?
Щоб швиденько ворог прибрав орків з тих казарм?
Чи це дезінформація, яка має на меті що?
30.10.2024 13:16 Ответить
Наша розвідка має звітувати вже про знищення кимчениновського лайна в місцях їхнього розташування.
Щоб це лайно, яке знаходиться на близькій відстані від нашого кордону, ніяк не зашкодило нашим військовим.

А не намагатись піаритись на пожежі в якомусь військоматі в Мухосранську за тисячі км від України, як вони робили буквально на днях.
30.10.2024 13:58 Ответить
нам, суворо наказали, до 5 листопада, взагалі не відсвічувати.
30.10.2024 11:53 Ответить
50 км від кордону! Нам немає чим вдарити на таку відстань?
Немає бажання у Зермаків.

30.10.2024 11:54 Ответить
Не бажання нема, а дозволу з кремля
30.10.2024 12:09 Ответить
І бажання також.
30.10.2024 12:16 Ответить
Салліван - Шольц не дозволяють.
Бо буде екскалація.
30.10.2024 12:18 Ответить
Угу. І з корупцією та сама фігня, і з контрабандою...

30.10.2024 12:38 Ответить
тобто Financial Times вже усе знає, а пАтужниє дермаківські манагери Зєлі-Підєрмачної та їхні "ерзац-замєнітєлі Залужного" ще не отримали інструкції з ********* та Кремля, і, поки що, просто мародерять міжнародну допомогу та бюджет, усе до чого дотягнуться?..
30.10.2024 12:16 Ответить
І, де ті наші дрони.
30.10.2024 12:18 Ответить
І як,Паляниця не розпізнає казарми,чи вона ще процесі анонсу?
Маленький шалун любить анонси.
30.10.2024 12:21 Ответить
Я би зачекав з висновками про недосвідчені війська.
Ми вже дружно сміялися з зубів дракона, лінії Суровікіна, мобіків, алкашів, іранськіх мопедів тощо.
Як казав Луі 16 Сонце: бажання швидкої перемоги є гарантією для поразки.
30.10.2024 12:28 Ответить
У своєму відео ЮБ все розклав по поличках: що,чому і як.
30.10.2024 12:43 Ответить
Ідеальна відстань для першого знайомства с українськими хаймарсами, атакамсами, паляницями і т.і.
30.10.2024 12:51 Ответить
А може не б'ють бо заборонили. Бо Ескалація!!!
30.10.2024 12:53 Ответить
 
 