Цензор.НЕТ
Украина может стать членом ЕС до 2029 года при условии выполнения всех необходимых реформ, - еврокомиссар Варгеи

Варгеї про терміни приєднання України до ЄС

Украина сможет стать членом Европейского Союза в течение следующих пяти лет, если внедрит все необходимые реформы.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгеи в среду, 30 октября, на пресс-конференции в Брюсселе по случаю презентации отчета о расширении ЕС, пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

Как рассказал еврокомиссар, для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан создали дополнительные инструменты, чтобы "помочь им ускорить проведение реформ".

"Эти инструменты называются "План роста", "План Украины", в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы все подготовить и стать членом ЕС до конца следующего мандата Европейской Комиссии", - сказал Варгеи.

Читайте также: 88% украинцев поддерживают вступление в ЕС, а 86% - в НАТО, - опрос "Центра Разумкова". ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что мандат новой Еврокомиссии будет иметь полномочия до конца 2029 года.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза под конец этого десятилетия или в начале следующего.

Читайте также: Украина продолжает продвигать ключевые реформы, несмотря на войну, - Боррель

+6
Ну це ж за умови
А Зе та диктатор Єрмак не хочуть :

1)Боротися з корупцією
2) Давати свободу масс медіа
3) Зупиняти судову вседозволеність
30.10.2024 20:05
+6
Звичайно із Зебілами ніколи не зможе. ЄС і написали цю дату, сподіваючись що в Україні пройдуть вибори і більша частина вумного наріду 73% вилікувалася. ЄС не протрібні качелі, як в Грузії, то вони в ЄС, то вони до Засрашки. В них є вже один такий унгер, що не знають, що з ним робити.
30.10.2024 20:11
+6
воїни та волонтери воюють, а влада мародерить скільки хоче -КРАДЕ КРАДЕ КРАДЕ й ллє гівно на партнерів за погану допомогу
30.10.2024 20:28
Тобто не зможе.
30.10.2024 20:04
30.10.2024 20:11
Грузія то таке, в ЄС Угорщина своїми гойдалками всіх задовбала і Словаччина в любий момент ось ось може почати вихвицувати, як дурнувате лоша.
30.10.2024 20:16
Вимагають закрити Єрмамкомарафет, нагадують про реформи - а ВОВКА ГАВКАЄ з усіх утюгів про тамагавки!

Бо розкрили його таємні пункти миру - ай яй яй його 5-6м менеджерів? Через ЗМІ США рашці передали
30.10.2024 20:22
30.10.2024 20:05
СУПЕР!

Зараз кацапи налетять та своє гівно під новиною розкидати будуть від безсильної люті.
30.10.2024 20:06
гівно з-під вови після володарювання Єрмаком, поки він тексти Подляківщини читав , КОАЛІЦІЄЮ ЄДНАННЯ ВИГРІБАТИ ТРЕБА . США давно вже таку вимогу повинні були зробити.
30.10.2024 20:26
"США давно вже таку вимогу повинні були зробити."

Ну, так чому не зробили?
30.10.2024 20:29
Тому, що в демократичному світі ніхто не влазить зі своїм уставом в чужий монастирь. Ти цього не знав? Це тільки особо одарьоні індивіди, яким чи то "какаяразніца", чи то "по приколу і хоч поржом", такі завжди хочуть щоб якийсь дядя за них все робив, все вирішував і навіть чистив за ними оте гівно, яке вони собі вибрали преЗЕРдентом. Вони роблять те, що можуть в рамках міжнародних відносин, а не те, чого хоче ВЖЕ і ЗАРАЗ отой лох з 73%, який облизує жопу ЗЕбуїну і "крошит батон" на тих, хто нам допомагає...бо хрипата мавпа образилась, що його просто послали, як убогого і розумово відсталого.
30.10.2024 20:45
Ти це не мені пиши, а звертайся до тієї панночки, що таку х@єрню написала.

і ще, ти менш дегенерата арестовича слухай, хто та кого послав.
30.10.2024 20:53
А цей дегенерат задорнов, таки був правий.
30.10.2024 21:08
Україна може стати членом ЄС до 2129 року.

Україна подала заявку на отримання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році.

Плани щодо членства в НАТО були відкладені Україною після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_2010 президентських виборів 2010 року , на яких президентом був обраний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктор Янукович.

Зараз 2024 рік..... дє Україна ???
30.10.2024 20:09
Воює з твоїм х@йлом за свій вибі вступити в ЄС.
30.10.2024 20:13
30.10.2024 20:28
х@йло сидить на крясной площи, та ніяк не здохне.....

А як там українські бійці з великим бойовим духом що втікли до Парижу та нас морально підтримують ...... почувають себе ?

щастя здоров'я та мирного неба над Парижем та ЄС
30.10.2024 21:35
ПідтримуємоНе вас, а українців. Не пзд тут про ПДЧ, чмо .
30.10.2024 21:53
А як там ЧМО з великим бойовим духом що втікли до Парижу та нас морально підтримують ...... почувають себе ?
30.10.2024 22:30
Тобі твоє х@йло написало зіштовхнути українців ? Для початку вивчи українську мову, зміни свій аватар з російської і перейди на нормальний шрифт , шизофренік.
31.10.2024 08:35
Критикуючи, критикуй думку, а чи не його автора. Леонардо да Вінчі

Якщо людина де@іл, то їй треба про це казати, бо воно не в курсі….
31.10.2024 19:43
От я тобі й сказала ,
31.10.2024 20:56
Бо окрім подачі заявок треба і щось робити
А не скиглити "який поганий захід"
Он "рашиська мрія" Грузії теж гадали , що їх за так візьмуть у ЄС - не склалося
30.10.2024 20:22
Ну, по-перше Україна НЕ подаВАЛА заявку на отримання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році. І не треба тут вкидувати всяку фуйню в надії, що ніхто не пам'ятає ті часи.
А звідси витікає по-друге - ніхто ніяких планів щодо України в НАТО не відкладав. І ще раз повторюю для дуже активних тролів( з рашки чи з Банкової) - не розраховуйте на лохів в Україні, а вчить краще "матчасть".
30.10.2024 20:37
Шановний ...... почитайте про всяку фуйню у Вікіпедії UA..... цэ для дуже вумно-активних тролів з Англії..... посилання нижще..... не для лохів з України

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
30.10.2024 21:24
Ну, по-перше, не треба зловживати жирним шрифтом.
По-друге, не знаю ХТО там оте писав, але я точно пам'ятаю і про це писали в усіх ЗМІ, як тимоха бігала по Бухаресту, щоб не встигнути на зустріч з Генсеком НАТО, яку було анонсовано, і НЕ подавати на ПДЧ, бо якщо б подали, то його б розглядали в НАТО, а на той час Меркель була категорично проти і науськала тимоху.
А з подачею на ПДЧ все дуже просто - воно або є, або немає і відкласти його не можна.
Ну і останнє - не твого, провокатор, розуму діло, де хто зараз живе і звідки він пише! Але те, що ти всюди це використовуєш, свідчить про одне - ти працюєш по методичці з кремля...чи Банкової.
30.10.2024 22:35
А ще ось оригінал тої статті, на яку дають зноску в тій статті в Вікі(№3):
https://web.archive.org/web/20081205055811/http://www.unian.net/eng/news/news-287949.html

"French Foreign Minister Bernard Kouchner confirmed that MAP is still there. He told a separate press conference that a decision on MAP would be made eventually. He said Ukraine and Georgia are not ready for MAP at this stage.
Work must continue in the frameworks of the two commissions --the NATO-Ukraine Commission and the NATO-Georgia Commission. For various reasons, we thought we could not go any further"
====================
"Міністр закордонних справ Франції Бернар Кучнер підтвердив, що карта(ПДЧ) все ще існує. Він сказав на окремій прес -конференції, що рішення про карту буде прийнято врешті -решт. За його словами, Україна та Грузія не готові до карти на цьому етапі.
Робота повинна тривати в рамках двох комісій-комісії Нато-Україна та Комісії Наторгія. З різних причин ми думаємо, що не можемо йти далі "
Ось що було в оригіналі, а не те що там хтось зараз корегує по-своєму.
Доречі, будь хто може заходити і корегувати ту Вікі зараз.
Так що - вчить матчасть, провокатори, бо вас і тут спіймали.
30.10.2024 22:51
І ось ще один уривок вже від Кондоліси Райс:
https://web.archive.org/web/20081205055811/http://www.unian.net/eng/news/news-287949.html

"Earlier Thursday, alliance members decided not to include Ukraine and Georgia among its new members after strong objections from Russia. However, NATO pledged that the two countries would eventually become members, while also inviting Albania and Croatia to become members of the 26-nation alliance."
==================
"Раніше в четвер члени Альянсу вирішили не включати Україну та Грузію серед своїх нових членів після сильних заперечень з боку Росії. Однак НАТО пообіцяла, що дві країни зрештою стануть членами, а також запрошують Албанію та Хорватію стати членами Альянсу 26-річних."

І де тут про "Україна подала заявку на отримання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) у 2008 році"???
30.10.2024 22:58
Не подавала! Наоборот, саботировала процесс.
30.10.2024 23:34
Вы у себя сначала реформы проведите. ***** уже вам срет на голову.
30.10.2024 20:10
Це ти кому написав ?
30.10.2024 20:15
Контури членства в ЄС згідно обіцянок нинішніх "отцов-благодєтєлєй" маячать вже на горизонті, ... але до уваги всіх -- ГОРИЗОНТ-ЦЕ УЯВНА ЛІНІЯ, ПО МІРІ НАБЛИЖЕННЯ ДО ЯКОЇ, ВОНА ВІДДАЛЯЄТЬСЯ.
30.10.2024 20:13
одним словом "європейське бла бла бла".яке не варта уваги.люди собі щось там в гейропі фантазують.по3,14сдят.наобіцяють і в кінцевому результаті кинуть...
30.10.2024 20:16
Одним слово рашиський бот , максюшка, нарешті полагодив VPN
Бла, бла , бла було б якби туди приймали за гарні очі і відосіки гундосіки
Але тоді це було б не ЄС , а якесь...одкб
30.10.2024 20:23
так, воно кацап.
30.10.2024 20:32
Але тоді це було б не ЄС , а якесь...одкб ---тільки рашистський замполіт АРТЕМ Булискерія(з нумером) де-факто не бачить,що з Угорщиною.Словачиною,рішеннями європейських ,куплених куйлом політиків ,які є на користь рашистів ДЕ-ФАКТО це є рашистська агентура якогось європейського окдб рашистської 3,14дерації ... Слухай.так яке окдб майже на пів року заблокувало границю з ЄС "польськими пшеяцєлями куйла "? або на яку ціфіру Чехія купила рашистської нафти?? дафай включай бл бла бла
31.10.2024 14:15
як що зе!шобло, залишиться при владі до 2029, україна перестане існувати, як держава.
30.10.2024 20:29
в оманських планах зелених мародерів ніякої перемоги, ніякого євросоюзу, ніякого нато немає.
30.10.2024 20:54
Не только у них, а у ВСЕХ! властьпридержащий прошлого и настоящего.
30.10.2024 23:31
Справа за малим-чи буде ще на той час Україна!?
30.10.2024 21:04
То есть ещё 5 лет. Если з этих 5 лет исключить период президентства Зеленського, то это может быть ещё 7 лет.
30.10.2024 21:36
Так шо и украинская властвующая клептократическая олигархия не будет саботировать вступление Украины в ЕС и НАТО, как всегда было?
30.10.2024 23:29
Njesmeshitje sami sebja - etovo NJEBUDJET. Po ochenj prostoij prichinje - sami ukrainci etovo njedopustjat. Vsja istorija s eksportom ukrainskovo zerna eto jarko pokazala. Zerno dolzhno bilo idtji v Afriku, a okazalosj v €Urope. Mi v €U njepozvoljim unjichtozhitj svojo seljskoje hozjaistvo putjom importa ochenj djeshovoij ukrainskoij produkcii, nam etovo njenado, ot slovo 'sovsem'. I dotacii seljskomu hozjaijstvu v €U djelajutsja vovsje nje dlja ponjizhenjija sebestoimostji produkcii i dlja ponjizhenjija cen v nashih magazinah, a dlja poddjerzhki seljskovo 'obraza zhiznji'. I tut djeshovaja ukrainskaja produkcija njekomu njenuzhna, dazhe pri naljichii sertjifikata soglasno trebovanjijam i normam €U. Po odnaij prostoij prichinje - u nas njet njemaljeijshevo doverija k ljubomu dokumentu, vidannomu korumpirovannimi ukrainskimi chinovnjikami. Eto i budjet glavnim, no nje jedjinstvennim, kamnjem pretknovenjija na putji Ekraini v €U. I konjec etovo putji budjet takim-zhe kak u Turcii,,,,
31.10.2024 00:44
Знову морковка на паличці від брехунів.
31.10.2024 03:41
Зелемарафон краще
31.10.2024 08:40
За чинної влади Україна НІКОЛИ не стане ані членом ЄС, ані членом НАТО.
31.10.2024 08:07
 
 