Украина может стать членом ЕС до 2029 года при условии выполнения всех необходимых реформ, - еврокомиссар Варгеи

Украина сможет стать членом Европейского Союза в течение следующих пяти лет, если внедрит все необходимые реформы.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Варгеи в среду, 30 октября, на пресс-конференции в Брюсселе по случаю презентации отчета о расширении ЕС.

Как рассказал еврокомиссар, для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан создали дополнительные инструменты, чтобы "помочь им ускорить проведение реформ".

"Эти инструменты называются "План роста", "План Украины", в зависимости от страны. И с помощью этого плана мы сделали возможным для Западных Балкан, Молдовы, а также для Украины завершить реформы, чтобы все подготовить и стать членом ЕС до конца следующего мандата Европейской Комиссии", - сказал Варгеи.

Отмечается, что мандат новой Еврокомиссии будет иметь полномочия до конца 2029 года.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Украина имеет шансы стать членом Европейского Союза под конец этого десятилетия или в начале следующего.

