РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5716 посетителей онлайн
Новости
726 3

Великобритания планирует ежегодно выделять 3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины

Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Соединенное Королевство выделит больше денег на оборонные нужды, в частности для военной поддержки Украины.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я объявляю об общем увеличении бюджета Министерства обороны на 2,9 млрд фунтов (3,8 млрд долларов) в следующем году, что позволит Соединенному Королевству с лихвой перевыполнить наши обязательства в рамках НАТО и обеспечить гарантированную военную поддержку Украине 3 млрд фунтов в год", - сказала Ривз.

Также в британском правительстве отметили, что помощь Британии Киеву будет продолжаться "так долго, как это нужно".

Читайте также: Британия ввела санкции против российских дезинформационных агентств и их менеджеров за попытки дестабилизировать демократию в Украине

Автор: 

Великобритания (5142) помощь (8120)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А кацапи заклали в бюджет 145 мільярдів на війну у 2025. От і рахуйте...
показать весь комментарий
30.10.2024 20:44 Ответить
А Україна продовжує качати кацапську газ і нафту своєю територією...
показать весь комментарий
30.10.2024 20:55 Ответить
А ми не можемо не качати, інакше Україну згноять в арбітражному суді. Бо, як з'ясувалося - війна не є форс-мажором. Такі діла(
показать весь комментарий
30.10.2024 22:03 Ответить
 
 