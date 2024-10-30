Великобритания планирует ежегодно выделять 3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Соединенное Королевство выделит больше денег на оборонные нужды, в частности для военной поддержки Украины.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я объявляю об общем увеличении бюджета Министерства обороны на 2,9 млрд фунтов (3,8 млрд долларов) в следующем году, что позволит Соединенному Королевству с лихвой перевыполнить наши обязательства в рамках НАТО и обеспечить гарантированную военную поддержку Украине 3 млрд фунтов в год", - сказала Ривз.

Также в британском правительстве отметили, что помощь Британии Киеву будет продолжаться "так долго, как это нужно".

