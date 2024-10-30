Великобритания планирует ежегодно выделять 3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины
Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что Соединенное Королевство выделит больше денег на оборонные нужды, в частности для военной поддержки Украины.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня я объявляю об общем увеличении бюджета Министерства обороны на 2,9 млрд фунтов (3,8 млрд долларов) в следующем году, что позволит Соединенному Королевству с лихвой перевыполнить наши обязательства в рамках НАТО и обеспечить гарантированную военную поддержку Украине 3 млрд фунтов в год", - сказала Ривз.
Также в британском правительстве отметили, что помощь Британии Киеву будет продолжаться "так долго, как это нужно".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Randall Flag #387882
показать весь комментарий30.10.2024 20:44 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Бандерівець
показать весь комментарий30.10.2024 20:55 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Магирус
показать весь комментарий30.10.2024 22:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль