КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря

В четверг, 31 октября, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Об этом сообщает Yonhap и северокорейское государственное информагентство KCNA, передает Цензор.НЕТ.

О неустановленной баллистической ракете в направлении Восточного моря, которую запустила Северная Корея, сообщили южнокорейские военные.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что не может обнародовать никаких подробностей, поскольку продолжается анализ ситуации.

Издание отмечает, что запуск ракеты состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и США осудили развертывание войск Северной Кореи в России.

Ким Чен Ын прокомментировал

"Ракетное управление КНДР по приказу главы государства провело в четверг очень важное испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое продемонстрировало надежность самого мощного в мире северокорейского стратегического сдерживания", - говорится в сообщении оборонного ведомства КНДР, которое цитирует KCNA.

Комментируя запуск ракеты, лидер страны Ким Чен Ын сказал: "Такие испытания - это военные действия, полностью соответствующие цели информирования соперников, которые в последнее время намеренно обострили ситуацию в регионе и создали угрозу безопасности нашей республики, о нашей решимости противодействовать им".

По его словам, ситуация с безопасностью на Корейском полуострове и постоянно обостряющиеся потенциальные угрозы и вызовы для Северной Кореи требуют от Пхеньяна продолжать усиливать стратегический ударный потенциал.

"Я заявляю, что КНДР никогда не изменит курса на укрепление своих ядерных сил", - добавил северокорейский диктатор.

Yonhap напоминает, что КНДР в последний раз проводила пуски баллистических ракет 18 сентября.

