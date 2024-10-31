РУС
КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила балістичну ракету в бік Східного моря

В четверг, 31 октября, Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Об этом сообщает Yonhap и северокорейское государственное информагентство KCNA, передает Цензор.НЕТ.

О неустановленной баллистической ракете в направлении Восточного моря, которую запустила Северная Корея, сообщили южнокорейские военные.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что не может обнародовать никаких подробностей, поскольку продолжается анализ ситуации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР может получить от РФ технологии, связанные с тактическим ядерным оружием, - Минобороны Южной Кореи

Издание отмечает, что запуск ракеты состоялся через несколько часов после того, как руководители оборонных ведомств Южной Кореи и США осудили развертывание войск Северной Кореи в России.

Ким Чен Ын прокомментировал

"Ракетное управление КНДР по приказу главы государства провело в четверг очень важное испытание межконтинентальной баллистической ракеты, которое продемонстрировало надежность самого мощного в мире северокорейского стратегического сдерживания", - говорится в сообщении оборонного ведомства КНДР, которое цитирует KCNA.

Комментируя запуск ракеты, лидер страны Ким Чен Ын сказал: "Такие испытания - это военные действия, полностью соответствующие цели информирования соперников, которые в последнее время намеренно обострили ситуацию в регионе и создали угрозу безопасности нашей республики, о нашей решимости противодействовать им".

Читайте также: Германия может ввести новые санкции против КНДР за участие в войне против Украины

По его словам, ситуация с безопасностью на Корейском полуострове и постоянно обостряющиеся потенциальные угрозы и вызовы для Северной Кореи требуют от Пхеньяна продолжать усиливать стратегический ударный потенциал.

"Я заявляю, что КНДР никогда не изменит курса на укрепление своих ядерных сил", - добавил северокорейский диктатор.

Yonhap напоминает, что КНДР в последний раз проводила пуски баллистических ракет 18 сентября.

Также читайте: КНДР продолжает передавать России баллистические ракеты, - NYT

испытания (381) КНДР (1278) Япония (1321) баллистические ракеты (441)
+17
західні імпотенти будуть вкрай обурені
допоки пончик ті ракети їм до дупи не позапихує
31.10.2024 09:42 Ответить
+9
мухи окремо, котлети окремо
що має допомога нам до гонки ракетного балістичного озброєння кндр, яка загрожує усьому світові?
розберися
31.10.2024 09:58 Ответить
+8
Тестують нове обладнання з рашки.
31.10.2024 09:45 Ответить
Уроды.
31.10.2024 09:41 Ответить
західні імпотенти будуть вкрай обурені
допоки пончик ті ракети їм до дупи не позапихує
31.10.2024 09:42 Ответить
Бачу ти теж стурбованість проявив. Скажи дякую, що вони нам допомогають. Багато ми допомогали іншим, коли там діяв ху....лостан.
31.10.2024 09:55 Ответить
мухи окремо, котлети окремо
що має допомога нам до гонки ракетного балістичного озброєння кндр, яка загрожує усьому світові?
розберися
31.10.2024 09:58 Ответить
може Україна Грузії не допомагала ?
31.10.2024 10:04 Ответить
з останнього та розсекреченого - Штатам в Афгані воєнна допомога
за Грузію тобі вже відписалися
31.10.2024 10:06 Ответить
Україна взагалі то воювала в Іраку, допомагаючи США...
31.10.2024 10:18 Ответить
Без ядерної боєголовки з кацапського арсеналу ? А чого так ? Маленький БУХ у Японському морі покаже світу, що черговий терорист вже дозрів до стану, коли можна погрожувати як кацап з кремля про свою ... неадекватність у разі чого.
31.10.2024 09:44 Ответить
Тестують нове обладнання з рашки.
31.10.2024 09:45 Ответить
Ну не винні вони, це ж рашкина розробка. Вони запускають, а куди полетить ракета вони не знають, все від вітру залежить і кривизни Землі. Як у фільмі - не виноватая я, она сама полетела
31.10.2024 10:02 Ответить
Нашій владі потрібно негайно зібрати РНБО і "висловити рішуче занепокоєння у зв'язку із цими безвідповідальними діями щодо наших союзників ..."
31.10.2024 09:48 Ответить
А потім твоїй владі треба патужна і незламна просити томагавки... на колінах. Ну хоч думайте яку ви маячню пишите.
31.10.2024 10:19 Ответить
і то негайно....
але негайно не получиться - мівіну в бункері потрібно доїсти, а уже потім рнбо...
31.10.2024 11:24 Ответить
Ну чтож - выражаеи и дальше обеспокоенность.
31.10.2024 09:49 Ответить
А у відповідь лупанути туди звідки запустили слабо!
31.10.2024 09:50 Ответить
у відповідь -висловили стурбованності
31.10.2024 09:53 Ответить
а німеччина, сказала, що можуть запросто запровадити санкції як що що....
31.10.2024 09:51 Ответить
на санкції всі поклали китайський куй.
31.10.2024 10:33 Ответить
Не розумію цей геволт у коментарях.... вони це роблять десятки років. Та і нехай, ця лобуда з двигуном їм більше шкодить. І самі вони знають, шл ніколи і нукуди її не пустять, окрім моря... бо через 5 хвилин їх не буде самих, тому танці з бубном носять ритуальне призначення.
31.10.2024 09:52 Ответить
Самовпевненість ніколи до Добра не приводила. Ось і Захід був впевнений, що кацапія з 1991 року повернула у бік демократії. Завалила бідненьку технологіями, інвестиціями, спільними підприємствами. А що отримала ? СВО, таємні поставки зброї всім терористам світу, гібридну війну кацапів зі всім світом.
31.10.2024 10:27 Ответить
Заходу наче повилазило - Чечня, Грузія, Сирія, Крим і тільки коли ***** впевнився в їх імпотенції і почав відкриту війну в Європі, сцикливі пінгвіни заметушилися. Вигодували монстра, який їх хоче зжерти, і не знають, що з ним робити. Затикають пащу монстру Україною - може, він її довго жуватиме і їх не вкусить?
31.10.2024 10:59 Ответить
Це привіт від Ина, Південній Кореї і США
31.10.2024 09:52 Ответить
вони завжди пуляють коли їсти вже нема 😁
тоді їм дають гуманітарку та вони трохи попускаються...
потім знову... к
издюлі животворящи краще було б але ж нікому ... 🤡
31.10.2024 10:00 Ответить
Зараз вони відмінників до ху... лостану від'їдатися відправляють
31.10.2024 10:06 Ответить
та ні, скоріше наших собачок відгодовувати 😁
31.10.2024 11:20 Ответить
31.10.2024 10:02 Ответить
...корейське ***** бикує,весь світ чекає 3,14здеця.
31.10.2024 10:05 Ответить
31.10.2024 10:06 Ответить
Запускайте у відповідь міжконтинентальне балістичне занепокоєння.
31.10.2024 10:14 Ответить
Натомість Японія відповість потужно, буде дальше продавати в Китай компоненти подвійного призначення що потім через реекпорт попадають в КНДР.
А ще японці першими почали торгувати з ними і їх торговий оборот до 2016 року займав 24% всього товарооборту північнокорейців.
31.10.2024 10:15 Ответить
Американцям треба було ******* ядрьоною бімбою ще тоді, коли Корею поділили, а зараз вже пізно щось робити. Додік рудий своїм візитом легалізував пончика та його режим, до цього він був ніхто , а зараз - він володар Всесвіту(у своїй хворій голові).
31.10.2024 10:18 Ответить
Та натискайте вже ту кнопку. Чого чекать -писець вже тут...
31.10.2024 10:23 Ответить
А те що вони своїм металоломом лякають і вбивають морських мешканців вже нікого не турбує.
31.10.2024 10:24 Ответить
Куди ж поділась ця дівчинка-норвежка ? Щось не чути !
31.10.2024 10:30 Ответить
бабло рахує
31.10.2024 11:21 Ответить
НАТА не помічає ніяких північнокорейських ракет-як Зегевара корупції.
31.10.2024 10:42 Ответить
а чого ми не запускаємо свої міжконтинентальні ракети в сторону рф ах так бо сша нам сказали віддати їх москалям і ми чемно послухались от тепер і маємо
31.10.2024 11:17 Ответить
Якщо б ми не обирали кравчучку,чучму,точніше обирали пенсіонери та гречка,то могли б запустити що небудь не тільки в японське море.Але більшість тодішньої молоді політика не цікавила,тепер напевно вже цікавить
31.10.2024 11:57 Ответить
31.10.2024 12:21 Ответить
Та вроді все просто...ту показово збити і на зустріч пустити свою...
31.10.2024 18:47 Ответить
 
 