Рашисты готовят штурмы с бронетехникой на Запорожском направлении, - Силы обороны Юга

Российские оккупанты готовятся применить бронированную технику на Времевском направлении не только для транспортировки штурмовых групп, но и также для огневой поддержки пехоты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин со ссылкой на данные разведки.

По его словам, применять бронетехнику оккупанты планируют в районе Приютного и Левадного Запорожской области.

Волошин рассказал, что на одном из полигонов на временно оккупированной территории региона провели учения по применению бронетехники. Кроме того, оккупанты готовятся активнее вести боевые действия под прикрытием дронов и с применением различных антитепловизионных плащей.

В современной войне техника - это не панацея. Она достаточно уязвима в современных боевых условиях, поэтому она не всегда эффективна. Тем более на юге, где линия боевого столкновения фактически проходит по степной зоне, технику далеко видно, и по ней легче отрабатывать дронами или артиллерией", - подчеркнул спикер ВСУ.

В то же время Волошин добавляет, что российские захватчики продолжают применять баги и мотоциклы, чтобы быстро передвигаться между позициями, а также доставлять личный состав и определенные виды вооружения. Но по ним эффективно отрабатывают украинские дроны.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на Времевском направлении противник совершил восемь штурмов украинских позиций в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки. Там россияне активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию для ударов.