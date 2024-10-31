Норвегия в новом пакете помощи передаст Украине системы ПВО NASAMS, - Минобороны
В рамках нового пакета помощи на 500 миллионов евро Норвегия передаст Украине не только истребители F-16, но и системы ПВО NASAMS.
Об этом заявил директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко во время Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, пакет будет включать самолеты F-16 и системы NASAMS, о чем заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время визита в Одессу.
"Он отметил очередной пакет помощи со стороны Норвегии в размере 500 млн евро, который включает F-16 и системы NASAMS", - рассказал Коваленко.
По словам представителя Минобороны, Норвегия также заявила о готовности инвестировать в украинскую оборонную промышленность по примеру Дании.
Ранее сообщалось, что Норвегия предоставит Украине шесть F-16 и поможет укрепить украинскую ПВО.
Напомним, что первые F-16 Украина получила от Нидерландов.
а, поки справи з атаками на наші міста виглядають як повний піздець!!!