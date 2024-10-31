РУС
Норвегия в новом пакете помощи передаст Украине системы ПВО NASAMS, - Минобороны

Норвегія передасть Україні системи ППО NASAMS

В рамках нового пакета помощи на 500 миллионов евро Норвегия передаст Украине не только истребители F-16, но и системы ПВО NASAMS.

Об этом заявил директор Департамента международного сотрудничества Минобороны Геннадий Коваленко во время Киевского форума по безопасности, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пакет будет включать самолеты F-16 и системы NASAMS, о чем заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам во время визита в Одессу.

"Он отметил очередной пакет помощи со стороны Норвегии в размере 500 млн евро, который включает F-16 и системы NASAMS", - рассказал Коваленко.

По словам представителя Минобороны, Норвегия также заявила о готовности инвестировать в украинскую оборонную промышленность по примеру Дании.

Также смотрите: Страны Северной Европы готовы увеличивать помощь Украине и поддержали все пункты "Плана победы", - Зеленский. ФОТОрепортаж

Ранее сообщалось, что Норвегия предоставит Украине шесть F-16 и поможет укрепить украинскую ПВО.

Напомним, что первые F-16 Украина получила от Нидерландов.

Минобороны (9583) Норвегия (747) ПВО (3134) NASAMS (31)
Шість Ф - 16 це добре -- бо десять літаків десь загубилися
31.10.2024 14:14 Ответить
ну хоч Банкова буде під надійним захистом
31.10.2024 14:17 Ответить
Киів більш - менш захищении - але за ліміту ракет профукали Трипільську ДРЕС
31.10.2024 14:22 Ответить
вона як працювала так і працює досі
31.10.2024 14:51 Ответить
Норвегия даёт ПВО и ф-16,США и южная Корея призывает КНДР вывести войска. Да,уж.
31.10.2024 14:28 Ответить
про кількість ппо, ми пересічні українці повинні знати, після нічних атак, після підрахунку збитих цілей і повідомлень про відсутність загиблих поранених та пошкоджень! а не з повідомлень дебільного чиновника зе!дегенерата коваленко!!!
а, поки справи з атаками на наші міста виглядають як повний піздець!!!
31.10.2024 14:42 Ответить
Краще за все захистити наші міста від ворожих атак може лише нанесення ударів у відповідь по містам нацистської россії.
31.10.2024 15:06 Ответить
Дякуємо!!!
31.10.2024 19:31 Ответить
 
 