РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9953 посетителя онлайн
Новости Расследование преступлений на Майдане
19 159 56

Работник Метинвеста внес за экс-командира "Беркута" Пацеляка, руководившего разгоном Майдана, 1 млн грн залога, а предприятие забронировало экс-беркутовца от мобилизации, - СМИ

Ростислава Пацеляк

Теща и работник компании "Метинвест" поспособствовали выходу из СИЗО бывшего командира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка, который имеет российский паспорт и является военнослужащим запаса рф. Он является фигурантом по меньшей мере четырех уголовных производств о преступлениях против майдановцев во время Революции Достоинства, в том числе по организации убийств протестующих.

Об этом пишет Watchers, передает Цензор.НЕТ.

Дважды в этом году суд брал его под стражу и дважды Пацеляк оказывался на свободе. В первый раз, в июле, залог в более чем 1 млн грн за Пацеляка внесла теща. А потом, в августе, второй залог внес действующий сотрудник "Метинвеста" по имени Сергей Красулин. Сумма составила один миллион гривен. Ранее Пацеляк был забронирован от мобилизации именно по представлению "Метинвеста".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-командир "Беркута" Пацеляк, руководивший разгоном Майдана, освобожден под залог

В июле этого года, во время одного из разбирательств по мере пресечения, всплыла новая интересная деталь: прокуратура в суде сообщила, что Пацеляк вышел на пенсию в РФ и получает там денежное обеспечение.

По состоянию на октябрь 2024-го года Ростислав Пацеляк имеет статус обвиняемого по трем делам, а также подозрение в одном новом производстве. Все касаются событий Майдана.

Дела "Майдана" в которых фигурирует Пацеляк

Самое старое дело в отношении Пацеляка касается разгона протестующих 18-го февраля 2014-го года во время Мирного шествия по Крепостному переулку и улице Институтской в Киеве. В этот день от рук милиционеров и титушек погибли по меньшей мере 23 протестующих. Пацеляка же обвиняют в превышении служебных полномочий, препятствовании мирным митингам, препятствовании деятельности СМИ, насилии в отношении общественных деятелей.

В 2023-м году прокуратура сообщила Пацеляку о новом подозрении. Дело касается событий 18-го февраля 2014-го (в период времени с 12:00 до 14:00 часов), на улице Институтской и в Крепостном переулке. Следствие утверждает, что бойцы львовского "Беркута", которыми руководил Пацеляк, вместе с другими подразделениями применили против активистов на указанных улицах силу и спецсредства - свето-шумовые гранаты производства РФ, а также вместо резиновых пуль стреляли из помповых ружей смертельными патронами - свинцовой картечью. В результате этих действий погибли трое протестующих: Игорь Сердюк, Сергей Шаповал и Владимир Кищук. Более 100 - получили телесные повреждения.

Следовательно, Пацеляку в этом деле инкриминируют организацию превышения власти, незаконного препятствования мирным митингам, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение телесных повреждений и совершение террористического акта. Все указанные преступления, считает обвинение, он совершил, выполняя незаконный приказ.

30-го июля 2024-го года, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Алексея Соколова позволил Пацеляку выйти из-под стражи под залог в 1002268 грн. Этот залог уже на следующий день, то есть 31-го июля, внесла теща Пацеляка. Таким образом он смог выйти из СИЗО в первый раз.

Примечательно, что суд принял такое решение несмотря на новые данные, которые прокурор озвучил в суде, о том, что Пацеляк вышел на пенсию в РФ и получает денежное обеспечение оттуда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-командир "Беркута" Пацеляк, который разгонял Майдан в 2014, более 20 лет имеет два паспорта РФ, - СМИ

Уже 15-го августа этого года, Пацеляку сообщили о новом подозрении относительно событий ночи с 18-го на 19-е февраля 2014-го года на Майдане. По новому подозрению, по версии следствия, сотрудники "Беркута" тогда, в 2014-м, окружили Майдан со стороны Европейской площади и улицы Институтской и штурмовали активистов с помощью БТРов и водометов, используя военные прожекторы.

Следствие установило: они использовали огнестрельное оружие Форт-500 с патронами со свинцовой картечью и гранаты, завезенные из РФ. Такие действия привели к убийству еще 12-ти митингующих, покушений на убийства 8-ми протестующих, причинение тяжких телесных повреждений - 16-ти, средней тяжести - 37-ми, легких - 78-ми.

Пацеляку инкриминируют в новом производстве организацию группой лиц:

  • препятствование проведению митингов;
  • превышение полномочий;
  • нанесение тяжких телесных повреждений;
  • организацию умышленных убийств и законченных покушений на умышленные убийства.

В день объявления нового подозрения, 15-го августа 2024 года, Печерский суд Киева в лице судьи Кристины Константиновой снова отправил Пацеляка в СИЗО, предоставив шанс выйти под залог в один миллион гривен. Тогда как прокуратура требовала безальтернативное содержание под стражей.

Уже 16-го августа действующий работник "Метинвест", который родом из ныне оккупированного Донецка, внес за Пацеляка этот залог.

После внесения залога Пацеляк обязан:

  • прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;
  • не отлучаться за пределы города (г. Новояворовск, Львовская обл.), в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора, следственного судьи, суда;
  • сообщать следователю, прокурору, следственному судье, суду об изменении своего места жительства:
  • сдать на хранение следователю свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля

По этому делу еще продолжается досудебное следствие.

Работник Метинвест внес залог за Пацеляка

По данным источников Watchers, залог за Пацеляка на сумму в один миллион гривен, внес уроженец ныне оккупированного Донецка - Красулин Сергей Николаевич. Он является работником компании "Метинвест".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-командиру "Беркута" Пацеляку сообщено о подозрении в организации теракта и умышленных убийств митингующих на Майдане в 2014 году, - Офис Генпрокурора

20-го августа мы письменно обратились за комментарием в компанию "Метинвест", чтобы узнать, внесение залога за Пацеляка является позицией всей компании или это самостоятельное желание и волеизъявление одного конкретного работника. Но ответа по состоянию на октябрь так и не получили.

Ранее стало известно, что Пацеляк был забронирован от мобилизации по приказу Министерства экономики Украины, датированному 2022-ым годом. Одним из оснований издания приказа о бронировании Пацеляка стало письмо генерального директора "Метинвеста".

В октябре 2024-го года апелляция Киева отклонила апелляционную жалобу прокуратуры. Хотя на слушании прокурор Денис Иванов обратил внимание в частности на имущественное положение Пацеляка.

"Совокупный доход Пацеляка за последние 5 лет составляет 72 тысячи гривен. В 2023-м году Пацеляк вообще был под стражей и никакого дохода не получал. Жена обвиняемого, ее доход за 5 последних лет составил 8728 гривен. Счета Пацеляка в банковских учреждениях закрыты",- подчеркнул он. При этом дети Пацеляка постоянно проживают в Финляндии. Ранее, по словам гособвинителя, Пацеляк утверждал о желании быть рядом с детьми.

Прокурор также акцентировал, что Пацеляк постоянно меняет место жительства. Когда он просил избрать в отношении него домашний арест в Киеве, то указывал адрес, по которому владельцы жилья не знают Пацеляка.

Дело о разгоне Майдана закрывают по срокам давности

Между тем, самое первое и самое старое дело в отношении Пацеляка находится в процессе закрытия из-за сроков давности. Этому предшествовало то, что в феврале 2024-го Святошинский суд Киева из-за истечения сроков давности закрыл его. Поскольку с момента событий, которые инкриминировали Пацеляку, прошло уже 10 лет.

Речь идет о деле, которое направили в суд еще в 2016-м. В этом деле о разгоне Майдана Пацеляк обвиняется по ряду пунктов о превышении власти и препятствовании мирным протестам, но не за организацию убийств и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Автор: 

залог (535) Метинвест (186) Пацеляк Ростислав (7)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Ну якщо ця система не може і не хочк покарати зло, то може нарешті громадянам треба самим починати це робити? Чи і далі терпітимуть плювки в обличчя?
показать весь комментарий
31.10.2024 17:19 Ответить
+19
Гівняча конституція і гівняче законодавство у всій красі. Тобто відверті вбивці, військові і не військові злочинці, корупціонери всіх мастей можуть займати будь які посади, держслужби без будь яких для себе ризиків. Збагачуватися на основі конституції і законів . Мають всі права і свободи. І навіть не втікають, а і далі проводять свою злочинну діяльність за рахунок платників податків. І ці податки ще збільшують для тих, кого взагалі збираються фізично знищити. Тому навіть кацапський полонений виглядає краще за будь якого пенсіонера, який отримує найменшу пенсію. Ха ха ха.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:31 Ответить
+14
Лишилось зробити головним в якомусь ТЦК.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну якщо ця система не може і не хочк покарати зло, то може нарешті громадянам треба самим починати це робити? Чи і далі терпітимуть плювки в обличчя?
показать весь комментарий
31.10.2024 17:19 Ответить
"терпітимуть" - тобто себе ти громадянином не рахуєш і твоя задача агітувати інших за клавіатурою?
показать весь комментарий
31.10.2024 17:30 Ответить
ахметку до буцигарні
показать весь комментарий
31.10.2024 18:28 Ответить
Починайте.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:30 Ответить
А ви, Сєргєй, підтягнетесь?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:21 Ответить
Для всіх тих, хто похапцем почав строчити однотипні (і очікувані) коментарі, повідомляю: вас вже ніщо не врятує. Всі ви живете за принципом "нехай хтось інший першим почне, а я подивлюся". Ну "живіть" і далі обпльованими...
показать весь комментарий
31.10.2024 17:40 Ответить
Так ти ж перший з інших і почав. При чому не написав "Ми" а написав "Ви", автоматично себе виключивши зі списку. Тому ми без твоїх порад обійдемось, дурнику.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:18 Ответить
Цінний кадр для майбутнього захоплення влади олігархатом - В тиші та в тіні рулить Ахмєтка а відкрито Пінчук, а тіпа-з-заграт Бєня - й НІХ\/Я немає надії на СБУ МАЛЮКА ТАТАРИВСЬКОГО

ГАВ-ГАВ -ГАВ -" Байдєн а дє наші тамагавки"- гавкає вовка для понту ... уся МАРОДЕРНЯ ЧЕКАЄ НА РАМПА
показать весь комментарий
31.10.2024 18:05 Ответить
Нажаль, самих громадян система, в такому разі, покарає моментально і без виключень. На то вона і система: захищає тих, хто в ній, і знищує тих, хто їй загрожує. І, нажаль, саме таку систему будували українці останні 33 роки.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:26 Ответить
Ви хочете жити в суспільстві, де якась умовна сукупність людей буде вирішувати вашу долю? Згадайте усіх, хто трапляється вам на шляху доки ви йдете на роботу і скажіть, наскільки ви готові довірити їм своє життя?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:26 Ответить
Зеленський ЙДИ ГЕТЬ!
показать весь комментарий
31.10.2024 21:31 Ответить
Лишилось зробити головним в якомусь ТЦК.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:20 Ответить
"Железный фронт"!..ули!)))
показать весь комментарий
31.10.2024 17:24 Ответить
Бо Антимайданівці своїх не кинуть.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:24 Ответить
Що за фігня! Хтось наглядає за судами, чи як воно? Чи взагалі в Україні Шмаркля розвела безлад, що здуріти можна!
показать весь комментарий
31.10.2024 17:24 Ответить
Хіба тільки Шмаркля? Справа тягнеться з 20214 року!!!!
показать весь комментарий
31.10.2024 17:28 Ответить
Да. Донецкие вернулись в 2019 году.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:46 Ответить
Але при шмарклі відпустили, раніше порох обмінював беркутівців на полонених ЗСУ!
показать весь комментарий
31.10.2024 19:10 Ответить
повний бардак і купа прилаштованої агентури рф
показать весь комментарий
31.10.2024 17:29 Ответить
Гудок - гудить.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:30 Ответить
Нічого ми на Майдані не домоглись, ніяких змін
показать весь комментарий
31.10.2024 17:31 Ответить
Ви проголосували за антимайдан під заклики - "хужє нє будєт", "хоч поржом"...
Після цього хочете якихось реальних покращень?
показать весь комментарий
31.10.2024 18:39 Ответить
Правда очі коле?
Так було краще! Але зебидло до останнього себе виправдовуватиме! Вам що дня сцють в очі, а ви повторюєте - " А Що, до 2019 було інакше?..."
показать весь комментарий
31.10.2024 19:30 Ответить
Только революция которая умеет себя защищать чего-то стоит. Если же революционеров всех купить и остался там один Порошенко, то неудивительно. Посмотри на чьем прикорме сейчас все революционеры.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:44 Ответить
Бо справи потрібно доводити до кінця. В 2004-му Майдан роз'їхався залишивши необхідне завершення у вигляді покарання фальсифікаторів виборів і до речі сепаратистів (ригі в Сєвєродонецьку зібрались і вже тоді ледь не оголосили Дирляндію) на Ющенка, а той гівнюк всіх простив і потім ще й продався. В 14-му майданівці понадіялись на Пороха і, як бачимо, він теж спустив все на гальмах. Суди Лінча повинні бути логічним і обов'язковим завершенням народних віче.
показать весь комментарий
31.10.2024 23:18 Ответить
Гівняча конституція і гівняче законодавство у всій красі. Тобто відверті вбивці, військові і не військові злочинці, корупціонери всіх мастей можуть займати будь які посади, держслужби без будь яких для себе ризиків. Збагачуватися на основі конституції і законів . Мають всі права і свободи. І навіть не втікають, а і далі проводять свою злочинну діяльність за рахунок платників податків. І ці податки ще збільшують для тих, кого взагалі збираються фізично знищити. Тому навіть кацапський полонений виглядає краще за будь якого пенсіонера, який отримує найменшу пенсію. Ха ха ха.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:31 Ответить
А коли татарофф різав чеченів під опою 24.02.2024 ніхто навіть і не здогадуався, чому татари заярмили Банкову. А ось чому, свої до свого по своє потрошку збираються.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:32 Ответить
Дамбаш наш?
показать весь комментарий
31.10.2024 17:32 Ответить
Ну це вірне рішення. Нехай Ахметкіни копаль.ні забирають у русні, яку він сам туда запустив українці, яких його мусора та тітушня вбивала
А зараз та ж сама беркутня і тітушня влаштувалась в поліцію і "тцк" ,
і ловлять українців щоб самим не йти проти своїх рузьке братіів воювати.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:32 Ответить
вам же министр внутренних дел четко сказал, полиция не научена воевать. Вот потому и не идут на фронт))
показать весь комментарий
01.11.2024 08:24 Ответить
А це точно держава?
показать весь комментарий
31.10.2024 17:33 Ответить
Точно. Саме так і виглядає пострадянська держава з загальним виборчим правом.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:04 Ответить
пистець..суд нам на куя??? Злочинця на волю під заставу...суддів всіх мацкву пішим ходом
показать весь комментарий
31.10.2024 17:33 Ответить
і чому не наобмін полоненими, якщо цей пітер рашен-фашен?? Гроші ділити судді будуть??
показать весь комментарий
31.10.2024 17:40 Ответить
Ось і уся правда про ахметку і наші абвгдейки, особисто ахметка винен у 14 році, все з нього і почалось...
показать весь комментарий
31.10.2024 17:50 Ответить
Нагадайте автора слів "рінат ахмєтов економічний націоналіст".
показать весь комментарий
31.10.2024 19:41 Ответить
ого, я такого даже не слышал. Хотя протекционизме в пользу национальных товаропроизводителей кажется партия Ляшка заявляла когда-то
показать весь комментарий
01.11.2024 08:22 Ответить
Вас у гуглі забанили?
показать весь комментарий
01.11.2024 17:53 Ответить
"...я стверджую, що Рінат Ахметов є попутником української революції. Він як носій українського економічного націоналізму, як і пан Коломойський, є попутником української деколонізаційної хвилі на сході України..."
показать весь комментарий
01.11.2024 18:34 Ответить
Ахметов своих боевиков не бросает.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:52 Ответить
Ахметов? А бронь оформляет не ТЦК? А под залог выпускает не суд? Про российский паспорт вообще молчу - у нас считай у половины власти по российскому паспорту на всякий случай имеется и даже главком чистокровный орк.)))
показать весь комментарий
31.10.2024 20:37 Ответить
Ну как его карать? Ведь скоро пригодиться он может.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:53 Ответить
Так звана "поліція" і не повинна воювати тому, що вона насправді ні є державною установою ( як дехто і досі думає). Тобто людям ця "поліція" щось намагається диктувати начебто вони державна установа, хоча вони є просто охоронною фірмою з доззволом на зброю.
Це , як подвіна бухгалтерія, тільки це подвійне право.(жонглювання, фокус)
показать весь комментарий
01.11.2024 10:25 Ответить
Коли в країні закінчується правосуддя то починається самосуд
показать весь комментарий
31.10.2024 18:00 Ответить
Самосуд це не наше.
Кинути утирка в контейнер зі сміттям це не самосуд, це розвага.
Чиновники та інший непотріб самосуду не бояться, бояться лише тюрми та конфіскації.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:25 Ответить
Країна мрій. Вбивай людей скільки хочеш.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:03 Ответить
- а підприємство забронювало ексберкутівця від мобілізації

- Баканов працевлаштував сина в СБУ на початку повномасштабного вторгнення РФ, - ЗМІ
показать весь комментарий
31.10.2024 18:17 Ответить
Чесно, я здивований, що він лише тільки зараз звільнився...
показать весь комментарий
31.10.2024 18:41 Ответить
Донецкие братишки поддерживают друг друга. Льовочки сейчас снова в фаворе.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:42 Ответить
На видноколі Української держави вже проглядається... суд Лінча....
показать весь комментарий
31.10.2024 18:43 Ответить
вы же видите, что они сейчас людей поставили под пресс ТЦК, чтобы даже те, кто имеет желание протестовать, не высовывался
показать весь комментарий
01.11.2024 08:20 Ответить
А що за 10 років не розібралися чи винний він чи ні? Ну що тут сказати... Так, нам потрібна судова реформа
показать весь комментарий
31.10.2024 19:25 Ответить
А как это бронь в ТЦК оформляли ни у кого вопросов не возникло кроме меня? А как это залог прокатил? Где прокуроры с опротестованием? Что-то тут не всё чисто, как вбрасывают, да и дела те майданные уже закрыты были, как ранее сообщалось. Что снова за волну разгоняют?
показать весь комментарий
31.10.2024 20:34 Ответить
У суддів теж зазвичай паспорти і пенсії рф. І керують судами татаров, портнов та інші росіяни. Чого вони будуть свого судити
показать весь комментарий
31.10.2024 21:49 Ответить
если у всех куча российских паспортов, почему никто не ставит вопрос о реформировании системы госпроверок, которая должна выявлять все подобные факты?
показать весь комментарий
01.11.2024 08:19 Ответить
 
 