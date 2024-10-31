Работник Метинвеста внес за экс-командира "Беркута" Пацеляка, руководившего разгоном Майдана, 1 млн грн залога, а предприятие забронировало экс-беркутовца от мобилизации, - СМИ

Теща и работник компании "Метинвест" поспособствовали выходу из СИЗО бывшего командира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка, который имеет российский паспорт и является военнослужащим запаса рф. Он является фигурантом по меньшей мере четырех уголовных производств о преступлениях против майдановцев во время Революции Достоинства, в том числе по организации убийств протестующих.

Об этом пишет Watchers, передает Цензор.НЕТ.

Дважды в этом году суд брал его под стражу и дважды Пацеляк оказывался на свободе. В первый раз, в июле, залог в более чем 1 млн грн за Пацеляка внесла теща. А потом, в августе, второй залог внес действующий сотрудник "Метинвеста" по имени Сергей Красулин. Сумма составила один миллион гривен. Ранее Пацеляк был забронирован от мобилизации именно по представлению "Метинвеста".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-командир "Беркута" Пацеляк, руководивший разгоном Майдана, освобожден под залог

В июле этого года, во время одного из разбирательств по мере пресечения, всплыла новая интересная деталь: прокуратура в суде сообщила, что Пацеляк вышел на пенсию в РФ и получает там денежное обеспечение.

По состоянию на октябрь 2024-го года Ростислав Пацеляк имеет статус обвиняемого по трем делам, а также подозрение в одном новом производстве. Все касаются событий Майдана.

Дела "Майдана" в которых фигурирует Пацеляк

Самое старое дело в отношении Пацеляка касается разгона протестующих 18-го февраля 2014-го года во время Мирного шествия по Крепостному переулку и улице Институтской в Киеве. В этот день от рук милиционеров и титушек погибли по меньшей мере 23 протестующих. Пацеляка же обвиняют в превышении служебных полномочий, препятствовании мирным митингам, препятствовании деятельности СМИ, насилии в отношении общественных деятелей.

В 2023-м году прокуратура сообщила Пацеляку о новом подозрении. Дело касается событий 18-го февраля 2014-го (в период времени с 12:00 до 14:00 часов), на улице Институтской и в Крепостном переулке. Следствие утверждает, что бойцы львовского "Беркута", которыми руководил Пацеляк, вместе с другими подразделениями применили против активистов на указанных улицах силу и спецсредства - свето-шумовые гранаты производства РФ, а также вместо резиновых пуль стреляли из помповых ружей смертельными патронами - свинцовой картечью. В результате этих действий погибли трое протестующих: Игорь Сердюк, Сергей Шаповал и Владимир Кищук. Более 100 - получили телесные повреждения.

Следовательно, Пацеляку в этом деле инкриминируют организацию превышения власти, незаконного препятствования мирным митингам, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение телесных повреждений и совершение террористического акта. Все указанные преступления, считает обвинение, он совершил, выполняя незаконный приказ.

30-го июля 2024-го года, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Алексея Соколова позволил Пацеляку выйти из-под стражи под залог в 1002268 грн. Этот залог уже на следующий день, то есть 31-го июля, внесла теща Пацеляка. Таким образом он смог выйти из СИЗО в первый раз.

Примечательно, что суд принял такое решение несмотря на новые данные, которые прокурор озвучил в суде, о том, что Пацеляк вышел на пенсию в РФ и получает денежное обеспечение оттуда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-командир "Беркута" Пацеляк, который разгонял Майдан в 2014, более 20 лет имеет два паспорта РФ, - СМИ

Уже 15-го августа этого года, Пацеляку сообщили о новом подозрении относительно событий ночи с 18-го на 19-е февраля 2014-го года на Майдане. По новому подозрению, по версии следствия, сотрудники "Беркута" тогда, в 2014-м, окружили Майдан со стороны Европейской площади и улицы Институтской и штурмовали активистов с помощью БТРов и водометов, используя военные прожекторы.

Следствие установило: они использовали огнестрельное оружие Форт-500 с патронами со свинцовой картечью и гранаты, завезенные из РФ. Такие действия привели к убийству еще 12-ти митингующих, покушений на убийства 8-ми протестующих, причинение тяжких телесных повреждений - 16-ти, средней тяжести - 37-ми, легких - 78-ми.

Пацеляку инкриминируют в новом производстве организацию группой лиц:

препятствование проведению митингов;

превышение полномочий;

нанесение тяжких телесных повреждений;

организацию умышленных убийств и законченных покушений на умышленные убийства.

В день объявления нового подозрения, 15-го августа 2024 года, Печерский суд Киева в лице судьи Кристины Константиновой снова отправил Пацеляка в СИЗО, предоставив шанс выйти под залог в один миллион гривен. Тогда как прокуратура требовала безальтернативное содержание под стражей.

Уже 16-го августа действующий работник "Метинвест", который родом из ныне оккупированного Донецка, внес за Пацеляка этот залог.

После внесения залога Пацеляк обязан:

прибывать по каждому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

не отлучаться за пределы города (г. Новояворовск, Львовская обл.), в котором он проживает, без разрешения следователя, прокурора, следственного судьи, суда;

сообщать следователю, прокурору, следственному судье, суду об изменении своего места жительства:

сдать на хранение следователю свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля

По этому делу еще продолжается досудебное следствие.

Работник Метинвест внес залог за Пацеляка

По данным источников Watchers, залог за Пацеляка на сумму в один миллион гривен, внес уроженец ныне оккупированного Донецка - Красулин Сергей Николаевич. Он является работником компании "Метинвест".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-командиру "Беркута" Пацеляку сообщено о подозрении в организации теракта и умышленных убийств митингующих на Майдане в 2014 году, - Офис Генпрокурора

20-го августа мы письменно обратились за комментарием в компанию "Метинвест", чтобы узнать, внесение залога за Пацеляка является позицией всей компании или это самостоятельное желание и волеизъявление одного конкретного работника. Но ответа по состоянию на октябрь так и не получили.

Ранее стало известно, что Пацеляк был забронирован от мобилизации по приказу Министерства экономики Украины, датированному 2022-ым годом. Одним из оснований издания приказа о бронировании Пацеляка стало письмо генерального директора "Метинвеста".

В октябре 2024-го года апелляция Киева отклонила апелляционную жалобу прокуратуры. Хотя на слушании прокурор Денис Иванов обратил внимание в частности на имущественное положение Пацеляка.

"Совокупный доход Пацеляка за последние 5 лет составляет 72 тысячи гривен. В 2023-м году Пацеляк вообще был под стражей и никакого дохода не получал. Жена обвиняемого, ее доход за 5 последних лет составил 8728 гривен. Счета Пацеляка в банковских учреждениях закрыты",- подчеркнул он. При этом дети Пацеляка постоянно проживают в Финляндии. Ранее, по словам гособвинителя, Пацеляк утверждал о желании быть рядом с детьми.

Прокурор также акцентировал, что Пацеляк постоянно меняет место жительства. Когда он просил избрать в отношении него домашний арест в Киеве, то указывал адрес, по которому владельцы жилья не знают Пацеляка.

Дело о разгоне Майдана закрывают по срокам давности

Между тем, самое первое и самое старое дело в отношении Пацеляка находится в процессе закрытия из-за сроков давности. Этому предшествовало то, что в феврале 2024-го Святошинский суд Киева из-за истечения сроков давности закрыл его. Поскольку с момента событий, которые инкриминировали Пацеляку, прошло уже 10 лет.

Речь идет о деле, которое направили в суд еще в 2016-м. В этом деле о разгоне Майдана Пацеляк обвиняется по ряду пунктов о превышении власти и препятствовании мирным протестам, но не за организацию убийств и другие тяжкие и особо тяжкие преступления.