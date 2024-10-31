РУС
Украина будет просить оружие у Южной Кореи: артиллерию, ПВО и некоторые еще неофициальные вещи, - Зеленский

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і Володимир Зеленський

Украина обратится с официальным запросом к Южной Корее относительно поставок оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По словам президента, до сих пор Киев и Сеул вели себя "достаточно осторожно" по отношению друг к другу. Украина не просила у Южной Кореи оружие, а страна предоставляла денежную, гуманитарную и медицинскую помощь.

Но после того, как Северная Корея получила "официальный статус" людей, которые пришли воевать против Украины, то запрос Киева будет детальным.

"Мы будем говорить об оружии. Я не знаю, что мне ответит Южная Корея, но мы бы очень хотели, чтобы нам помогли. Да, включая и артиллерию, и противовоздушную оборону, и некоторые еще неофициальные важные вещи", - сказал президент.

Зеленский добавил, что обращение о военной помощи поступит вместе с его официальным представителем, который прибудет в Южную Корею в ближайшее время.

Зеленский Владимир оружие Южная Корея
31.10.2024 21:48 Ответить
 
 