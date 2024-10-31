Украина будет просить оружие у Южной Кореи: артиллерию, ПВО и некоторые еще неофициальные вещи, - Зеленский
Украина обратится с официальным запросом к Южной Корее относительно поставок оружия.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По словам президента, до сих пор Киев и Сеул вели себя "достаточно осторожно" по отношению друг к другу. Украина не просила у Южной Кореи оружие, а страна предоставляла денежную, гуманитарную и медицинскую помощь.
Но после того, как Северная Корея получила "официальный статус" людей, которые пришли воевать против Украины, то запрос Киева будет детальным.
"Мы будем говорить об оружии. Я не знаю, что мне ответит Южная Корея, но мы бы очень хотели, чтобы нам помогли. Да, включая и артиллерию, и противовоздушную оборону, и некоторые еще неофициальные важные вещи", - сказал президент.
Зеленский добавил, что обращение о военной помощи поступит вместе с его официальным представителем, который прибудет в Южную Корею в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як кажуть, "гроші ******* тишу". Так само і "постачання зброї любить тишу".
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль цілком на боці України. Але парламент Південної Кореї налаштований не так позитивно. Там доволі багато лівацьких "миролюбців".
"Восток - дєло тонкоє,
ПєтрухаВован".
Батько наш Бандера
Как я всегда поражался беленьким полушубкам у партизан.
Свіже оприлюднене дослідження ( дивіться точніше Бобиренка у Берези завтра)
/ \ йові справи у вовки з менеджерами
Найбільше українці довіряють тому, хто реально очолив спротив та відбив наступ росіян, а саме Залужному: 75,3%, троє з чотирьох. Не довіряють 16,2%. Баланс довіри-недовіри - найбільш позитивний + 59,1%. Другим у цьому рейтингу йде Кирило Буданов, голова ГУР МО. Йому довіряють 57,7%, не довіряють 24%. Баланс теж непоганий: + 33,7%. Баланс довіри до Зеленського близький до нульової межі і виглядає загрозливим для діючого президента - всього + 4,7%. Все ще довіряють Зеленському 49,2%, однак 44,5% вже не довіряють. і тенденція зростання недовіри помітна.
Його приховано у питані про корупцію.
Копію з музею будь-якого племені. Іх багато виготовляють!
Зеленський розгорнув програму швидкої здачі України при тому, щоб свою відповідальність за зраду перекласти на кого завгодно.
На раз ГУГЛится где поляки собираются взять деньги на покупку оружия.
Ти ж казав ''не зупиню війну-піду''
Зєля, іди!
Певно, ще й грошенят би...
це ******* - який придурок…
А , так грошей вже немає...
흡입관 ???
Ну як на московських корпоративах раніше.
Релігія не позволяла ?