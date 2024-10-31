Зеленский: Россия ничем не защищена. К началу операции под Курском было несколько тысяч военных РФ, сейчас – 45 000

Россия сосредоточила в Курской области около 45 000 военных, а в начале операции Вооруженных Сил Украины там было всего несколько тысяч солдат.

Об этом в интервью южнокорейскому каналу KBS сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, Россия хочет, чтобы ВСУ вышли из Курской области.

"Это конкретная им пощечина. Это то утверждение, которое я всегда говорил партнерам, а они не верили, что Россия всю свою армию применяет исключительно на территории Украины, против Украины. Россия ничем не защищена", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что все слабые войска остались на территории РФ - все неподготовленные, небоевые подразделения, которые не могут защищать свое государство.

"Первая же наша операция в Курской области это доказала. Россия сейчас сосредоточила там, где не было людей, где у них было несколько тысяч, сейчас сосредоточила около 45 000", - сказал президент.

Он считает, что Россия будет увеличивать количество личного состава на этом направлении. Однако, по словам президента, РФ не хватает своих сил, поэтому они направили в Курскую область военных из Северной Кореи.

"Если бы они не хотели восстановить свою территориальную целостность там, то для чего они, кроме своих войск, еще хотят получить северокорейских военных там, потому что им не хватает своих сил", - добавил глава государства.

Он пояснил, что этой операцией Украина защитила свою северную границу, ведь россияне намеревались захватить Сумскую область.

"Мы им это не дали, сделали превентивный шаг", - подчеркнул президент, добавив, что Украина ничего не оккупировала, а лишь сделала буферную зону.