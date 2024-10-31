РУС
5 228 44

Зеленский: Россия ничем не защищена. К началу операции под Курском было несколько тысяч военных РФ, сейчас – 45 000

Володимир Зеленський

Россия сосредоточила в Курской области около 45 000 военных, а в начале операции Вооруженных Сил Украины там было всего несколько тысяч солдат.

Об этом в интервью южнокорейскому каналу KBS сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, Россия хочет, чтобы ВСУ вышли из Курской области.

Смотрите также: Уцелевший кореец из КНДР о бое с украинцами: "Русские псы бросили нас в атаку. Братья Ким и Минхо погибли мгновенно. Украинцы убили всех, а меня завалило трупами". ВИДЕО

"Это конкретная им пощечина. Это то утверждение, которое я всегда говорил партнерам, а они не верили, что Россия всю свою армию применяет исключительно на территории Украины, против Украины. Россия ничем не защищена", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что все слабые войска остались на территории РФ - все неподготовленные, небоевые подразделения, которые не могут защищать свое государство.

"Первая же наша операция в Курской области это доказала. Россия сейчас сосредоточила там, где не было людей, где у них было несколько тысяч, сейчас сосредоточила около 45 000", - сказал президент.

Он считает, что Россия будет увеличивать количество личного состава на этом направлении. Однако, по словам президента, РФ не хватает своих сил, поэтому они направили в Курскую область военных из Северной Кореи.

Читайте также: С начала операции в Курской области десантники уничтожили 149 средств воздушного нападения противника: вертолеты и беспилотники. ИНФОГРАФИКА

"Если бы они не хотели восстановить свою территориальную целостность там, то для чего они, кроме своих войск, еще хотят получить северокорейских военных там, потому что им не хватает своих сил", - добавил глава государства.

Он пояснил, что этой операцией Украина защитила свою северную границу, ведь россияне намеревались захватить Сумскую область.

"Мы им это не дали, сделали превентивный шаг", - подчеркнул президент, добавив, что Украина ничего не оккупировала, а лишь сделала буферную зону.

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) Курск (1187)
Топ комментарии
+17
Дбл блдь
показать весь комментарий
31.10.2024 19:12 Ответить
+12
Так а может в этом то и заключался план РФ? Что бы ты устроил пиар с этой "курской авантюрой", а теперь и отказаться не можешь, потому что самовлюбленный баран... Все резервы туда идут.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:14 Ответить
+9
найсмердючіше медіа зу сіх МАРАФЕТіВ ЄРМАКА
показать весь комментарий
31.10.2024 19:17 Ответить
"Це конкретний їм ляпас....", який коштував нам більше тисячі квадратних кілометрів втрачених територій з серпня - початку Курської авантюри

повєсєлілісь, курва !

.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:38 Ответить
раздолбанные заминированные территории с уничтоженной экологией как-то не сильно в перспективе будут нужны, как минимум десятки лет. по-правильному надо брать на замену равные по площади до хоть какого-то восстановления.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:40 Ответить
Отож. В начале рассказывать что там было создана ударная группировка для наступления на Сумы, а теперь лепить это. Он бы хоть запоминал что и когда врет.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:47 Ответить
з кацапами все рівно потрібно воювати - всяко краще на їх території
показать весь комментарий
31.10.2024 19:17 Ответить
А на донбасі -ні?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:27 Ответить
Донбас краще здати, а воювати на їх території -

логіка ЗЄльоних дебілів
показать весь комментарий
31.10.2024 19:40 Ответить
ідіть краще посуд помийте - ворога потрібно бити не там де він сильний а там де слабкий
показать весь комментарий
31.10.2024 19:46 Ответить
а на донбасі перестали?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:45 Ответить
Дбл блдь ... ЗЄльоний
показать весь комментарий
31.10.2024 19:51 Ответить
Та якось дуже хренова ситуація на донбасі.Чи по телемарафону все зашібісь?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:54 Ответить
Найпотужніша людина-мєдіа сказала що на Донбассє всьо спокойно.

коли він останній раз говорив про ситуацію на фронті?!
чи може війна вже скінчилась ?
хіба що в його тупій голові 👿
показать весь комментарий
31.10.2024 20:10 Ответить
Він у нас президент позитиву.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:19 Ответить
вона саме така яка і мала бути - заспогойтеся
показать весь комментарий
31.10.2024 21:16 Ответить
то давайте спробуємо напасти на Магадан - там точно не очікують... навіщо їм тримати щось для захисту, якщо в цьому немає потреби (хто туди піде?), а цілі інші...
показать весь комментарий
31.10.2024 19:14 Ответить
Стратех, просто потужний стратег. Йому б армією світу командувати, а не ЗСУ. Правда, якби він на територію московії завів "95 квартал" і спецзагін по знищенню ДРГ кадирівців татарова, єрмака, абдристовича, шефірів..., то якось було б логічно, а так відправив весь підготовлений резерв, озброєний технікою, яку нам дав Захід, а Донбас залишив голим і босим. А що далі? Вони будуть витискати нас звідти разом з північнокорейцями і йти далі на Суми, а потім куди?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:15 Ответить
Кроме єрмака захищати Курську АЕС було нікому. Що би кацапи робили без нього. Ця істота має бути ліквідована. Воно прямо винне в смертях десятків тисяч українців.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:17 Ответить
…нейтралізована,в залежності від обставин.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:05 Ответить
там було всього кілька тисяч солдатів...
адже росіяни мали наміри захопити Сумську область...
показать весь комментарий
31.10.2024 19:21 Ответить
Дійсно якийсь сюр, зовсім базар не фільтрує.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:26 Ответить
Ну а теперь, рано или поздно РФ начнет выдавливать наших из Курской области... И за ними зайдет в Сумскую, уже вместе с корейцами.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:32 Ответить
Неадекватні оцінки приводять до неадекватних рішень
показать весь комментарий
31.10.2024 19:24 Ответить
Видно що не свої думки озвучує.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:24 Ответить
Це якраз то свої. Логіка відсутня наглухо. Певно, її теж під Суджою вбили.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:30 Ответить
А про Південь вже взагалі забули! Важливо що путлеру потрібна дорога, вода і Е/Е в Крим і ЗАЕС що і виконується геніальною владою.
Головне тупе копирсання на курщині
В першу чергу вина в цьому лежить на виборцях ЗЕ!
показать весь комментарий
31.10.2024 19:41 Ответить
...Оман
показать весь комментарий
31.10.2024 19:41 Ответить
В январе 20-го года в Омане договорились что, через 3 года, войска ЗСУ вторгнутся в Курскую область?
показать весь комментарий
31.10.2024 20:00 Ответить
Шо "..Оман"?
показать весь комментарий
31.10.2024 23:20 Ответить
Вова вимкні "дурня" бо поки ти світишься всі бачать сяйво "дурня".
показать весь комментарий
31.10.2024 19:26 Ответить
йазик зєлі не замахався ніжно ляпасать, по сраці ***** та його прямого представника - дєрьмака? )
показать весь комментарий
31.10.2024 19:26 Ответить
В тім то справа,що вони основні сили тримають на основном напрямку і тому постійно атакують,щоб не бути атакованими,та і вспіли вибудувати позаду себе фортифікації,в разі чого.
Зешобла все робить навпаки,хоча школа одна-радянська.
Лише чудо-зброя з Заходу і героїзм військових рятують хоч-якось становище.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:33 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 19:36 Ответить
Курська операція то незбагненна маячня. Таке враження що воно тільки для знищення найкращих, найбільш вмотивованих підрозділів ЗСУ.
Так підказав путлер.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:50 Ответить
таке може тоді одразу на мацкву?
показать весь комментарий
31.10.2024 20:16 Ответить
Чмо тупориле меле все, що налізе на макітру, бо боїться визнати, що курська авантюра добігає кінця.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:58 Ответить
Ну хорошо , пощечину ращьке дали, ***** унизили, может пора возвращать боеспособные бригады домой, в Донецкую область, пока еще не поздно?
показать весь комментарий
31.10.2024 22:47 Ответить
Це придурошне знов під наркотою? Що воно меле?
показать весь комментарий
01.11.2024 02:41 Ответить
Разведка добывает секреты, чтоб он их озвучивал?
В этом есть смысл?
показать весь комментарий
01.11.2024 05:34 Ответить
Тобто на Донбасі зараз непідготовлені українські військові, якщо слідувати логіці зеленої гниди!???
показать весь комментарий
01.11.2024 05:54 Ответить
 
 