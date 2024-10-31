РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9399 посетителей онлайн
Новости
4 642 47

Украина не откажется от оккупированных территорий вне зависимости от результатов выборов в США, - Зеленский

Президент України Володимир Зеленський

Независимо от результатов президентских выборов в США и изменений в дальнейшей поддержке Украина не собирается отказываться от территорий, которые оккупировала Россия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Соединенных Штатов новый может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить. Ослабление поддержки Украины даст возможность России больше оккупировать нас. Ослабление поддержки Украины не даст нам возможности победить в этой войне. И это правда", - отметил глава государства.

Именно поэтому, по его словам, Украина не говорит о компромиссах территорий, а о том, что "могут быть те или иные дипломатические пути". В то же время они зависят от политики Соединенных Штатов Америки.

Читайте также: Зеленский: Россия ничем не защищена. К началу операции под Курском было несколько тысяч военных РФ, сейчас – 45 000

"И в случае Трампа то, что он декларировал, что он человек дела, и он просто хочет закончить войну быстро и найти какую-то модель. Но если Трамп захочет в случае его победы просто заставить Украину отдать все и чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что на сегодня это возможно", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не признает своих оккупированных территорий российскими, "кто бы что не хотел, кто бы ни победил в Соединенных Штатах и сколько бы еще Пути не был лидером РФ – это невозможно".

"Украина в любом случае не имеет конституционного права отказываться от своих законных государственных территорий, и поэтому юридически это просто невозможно, что бы там Путин ни придумывал", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: Украина будет просить оружие у Южной Кореи: артиллерию, ПВО и некоторые еще неофициальные вещи, - Зеленский

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что будет пытаться положить конец войне в Украине как избранный президент США.

Автор: 

выборы (24790) Зеленский Владимир (22025) оккупация (10303) США (27960)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Ох, який грізний. А де зупиниться кацап? Є чим його зупинити? Є інструкція, як застосовувати асфальт від "великого крадівництва", виготовленого великим і потужним лідером світу замість ракет?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:46 Ответить
+14
Ідіот.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:47 Ответить
+13
Балтійські республіки ніколи не відмовлялися від своєї Європейській приналежності. Західна Німеччина від Східної ...Занадно слизька тема для таких заяв - та ще ротом цього недолідера з-під плінтусового рейтингу довіри до нього у народу.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох, який грізний. А де зупиниться кацап? Є чим його зупинити? Є інструкція, як застосовувати асфальт від "великого крадівництва", виготовленого великим і потужним лідером світу замість ракет?
показать весь комментарий
31.10.2024 19:46 Ответить
Ідіот.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:47 Ответить
Балтійські республіки ніколи не відмовлялися від своєї Європейській приналежності. Західна Німеччина від Східної ...Занадно слизька тема для таких заяв - та ще ротом цього недолідера з-під плінтусового рейтингу довіри до нього у народу.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:48 Ответить
Так Південна Корея теж від Північної не відмовлялась .
показать весь комментарий
31.10.2024 20:17 Ответить
Захід теж не визнав окупації країн Балтії совітами в 1940 року ,і що балтійцям від цього стало краще ?
показать весь комментарий
31.10.2024 20:24 Ответить
Иди потужся гiвно
показать весь комментарий
31.10.2024 19:52 Ответить
Нелох, но воитель и мыслитель...буба.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:52 Ответить
Японія також не відмовилася від своїх островів.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:53 Ответить
Так тыж коз...на всё сделал для того , чтоб кацапы акупировали эти територии . На шашлычки на 9 мая оно собиралось.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:02 Ответить
https://t.me/ShrikeNews Роман Шрайк: "Судя по риторике, Офис президента Зеленского готовится к Трампу и переговорам" :
1. делать ставку на Трампа рановато, выборы еще не закончились. Да, его шансы расцениваются выше, но плевать в действующую администрацию, к которой имеет отношение второй кандидат, не стоит. Можно было бы и потерпеть недельку, чтобы понять, https://www.ponomaroleg.com/tramp-v-musornom-shou-bitva-za-golosa/ кто победил .
2. победа Трампа не означает автоматических переговоров с РФ. Путину они сейчас нахрен не нужны, https://www.ponomaroleg.com/i-otdelno-nuzhno-skazat-po-kurahovskomu-napravleniyu/ у него пока все хорошо . Когда станет хуже, тогда и откроется окно для переговоров.
3. (https://www.ponomaroleg.com/sudya-po-ritorike-ofis-prezidenta-gotovitsya-k-trampu-i-peregovoram/ я его не выделял, но представьте, что оно есть - Олег Пономарь ) о том, что переговоры с Путиным - это не легкая прогулка. Даже во время "потешных" стамбульских переговоров, которые наша власть почему-то восприняла всерьез, Россия выдвинула максимально скотские условия типа сокращения ЗСУ примерно до нуля.

Поэтому гораздо более разумной, чем игра в орлянку, видится серьезная работа над улучшением боеспособности армии и повышением управляемости фронтовыми подразделениями, о которых https://www.ponomaroleg.com/sczenarij-mashovcza-pokrovsko-kurahovskoe-napravlenie/ военные уже криком кричат .
показать весь комментарий
31.10.2024 20:05 Ответить
Заявляти та робити-дві великі різниці
показать весь комментарий
31.10.2024 20:18 Ответить
"Главнає пірістать стрілять"
показать весь комментарий
31.10.2024 20:18 Ответить
путлер может сделать вид что удовлетворился захваченными территориями как с крымом и донецком во время минских а потом снова напасть.Все чтобы сделать перемирие во время которого он переварит оккупированные территории, накопит войска и снова нападет.Ведь ватаны прямо трындят что хотя возродить расейскую империю и им нужны Харьков Одесса и новопороссия в составе рашки.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:20 Ответить
війська накопичені, рух на захід йде

навіщо перемир'я ?
показать весь комментарий
31.10.2024 20:28 Ответить
Продвижение есть но медленное и с огромными потерями.И постоянно наносяться удары по ним.А так будут огромный ударные кулаки по которому не будут наноситься дальнобойные удары.Это как было во время вторжения в 2022 году и в харьковскую область весной.Видели войска не не наносили по ним удары пока они не вторглись.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:37 Ответить
кожен день, то місто, то село
часом кілька

ну мало так мало, по мені рухаються як електричка, не зустрічаючи опору.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:43 Ответить
Українським дипломатам він говорить зовсім інше. Вот так і проходить життя.
показать весь комментарий
31.10.2024 20:26 Ответить
І що він говорить дипломатам? Просвіти
показать весь комментарий
01.11.2024 08:10 Ответить
не захотів написати заповіт, кулєба аж плакав
показать весь комментарий
01.11.2024 11:29 Ответить
Велике прохання, як вже публікуєте лайно що льється з цього брехливлго рота, то хоч не публікуйте фото цього лайна. Гидко дивитись не це **.....ло
показать весь комментарий
31.10.2024 20:33 Ответить
Заява зуйла є брехливою тому що бюджет країни призначено не для ЗСУ, а для розкрадання.Бронь мають отримувати тільки ті хто безпосередньо виробляє зброю для війська, а не жирні кнури держслужбовці з мільйонними зарпалатами...
показать весь комментарий
31.10.2024 20:40 Ответить
Чим більше вереску від нього, тим більше впевнен що "брехня
показать весь комментарий
31.10.2024 20:41 Ответить
Японія теж не відмовилася від своїх островів, котрі куйло вважає рашистськими ...
показать весь комментарий
31.10.2024 20:55 Ответить
Все правильно він говорить. Лише ухилянти-обдристанці і запроданці можуть бути проти
показать весь комментарий
31.10.2024 21:17 Ответить
Ну як бачимо недорозвиненим довбням вроді тебе ця сцаніна в очі від піаніста зайшла на ура))))....
Ну, що ж частина населення як бачимо не здатна на саморозвиток, а поглинає і далі "псевдо-патріотичні тексти" з екранів де їм ПОТУЖНО сцуть на лице....
П.С - дурачок ти наш поЦреотичний, враза яку проспівало це тріпло не настільки однозначна як ти незламне опудало думаєш!!!! Щоб не повторюватись, читай коментарі вище (навіть той же коментар пана МАКСИМА), але сумніваюсь, що ти щось можеш зрозуміти!!!
показать весь комментарий
01.11.2024 00:42 Ответить
Оце то в тебе горить від того що Україна не піде на умови кацапів.
показать весь комментарий
01.11.2024 07:55 Ответить
Я навіть уявлення не маю як твій обісцяний мозочок зміг це все так сплести)))... Виходить так, що тобі ідіоту говорять одне а ти далі гундосиш своє. Ти типовий представник зеБидла і не більше тож не дивно.
П.С - коли після підписання певної угоди скажуть : " ...ми ніколи не відмовимось від наших окупованих територій...". Ти тільки не сильно кіпішуй, ліпше по тихому в туалеті вскрийся і позбав планету від такого ІНДИВІДА як ти..... А і готуйся, скоро тисячка прилетить)
показать весь комментарий
01.11.2024 11:51 Ответить
Іди далі цілуйся в десна з кацапами і надійся на поразку України
показать весь комментарий
01.11.2024 15:43 Ответить
Не буде ніяких угод з рф якщо будуть спроби армія зробить держ переворот і в нас буде хунта військова яка не буде сюсюкатись з окупантами
показать весь комментарий
02.11.2024 20:15 Ответить
Теоретично реальний сценарій, але малоймовірно!! Переворот військовий очолить хто? Лідера немає, та й кістяк армії знесилений і знекровлений. А мобікам до лампочки це все, їм головне не здохнути і додому повернутися (бусифікація патріотизму не додає).... Ну переворот я очікував на початку 2023, а зараз після всього розумію, що шанси на таке рівні шансам падіння метеориту на кремль завтра післяобіду!!!
П.С - хотілось би запитати вас одне, а що б робила далі військова хунта яка б захопила владу?) Грошей немає, зброї немає, міжнародної допомоги немає, що далі? В історії України подібні випадки були, про результати цього флешмобу можете самі почитати
показать весь комментарий
04.11.2024 04:56 Ответить
Хто казав що хунті не дадуть зброї і допомоги впевнений дадуть ще більше навіть он Трамп виграв вибори сильна влада військових це завжди краще чим те що зараз
показать весь комментарий
07.11.2024 21:58 Ответить
Про таке можете писати он клоуну "Argentum 1b3db0e0", цей в таке повірить
показать весь комментарий
04.11.2024 04:59 Ответить
Колега, але наш потужний Лідор чотирикратний ухилянт. Може не будемо про це згадувати. Порохоботи засміють
показать весь комментарий
01.11.2024 11:27 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2024 11:57 Ответить
А відмовлятись і не треба можна вважати їх своїми але тимчасово окупованими і не підписувати ніяких угод крім припинення вогню як свого часу у Кореї
Це і буде шанс на відсторонення від влади зермаків і відбудову тих територій які залишаться під контролем України.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:11 Ответить
Для чого це Путіну? Хіба цього він прагнув починаючи війну?
показать весь комментарий
01.11.2024 08:07 Ответить
Позиція Президента України, описана у цій статті, дуже правильна.

Треба ще Президенту України почати виконувати план (програму) перемоги, представлений Юрієм Бутусовим 30.10.2024 у вигляді 5 розділів, деталізованих по пунктах, про те, як втримати фронт. -

Джерело: "Як втримати фронт? | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО" - або https://www.youtube.com/watch?v=wKgicChTxcg

Від себе додам, що виконувати цю програму не обов'язково під командуванням Сирського, - головне, щоб керівник був здатний виконувати цю програму. На мій погляд сам Бутусов може виконати цю програму найкраще, оскільки він створив її як суму висновків різних військовослужбовців Сил оборони України різних рівнів, тобто, в результаті взаємодії з великою кількістю різних задіяних у справу людей, що дуже важливо для керівника.
показать весь комментарий
01.11.2024 01:55 Ответить
Ще до уваги і Президента України, і Юрія Бутусова:

Марія Берлінська озвучила і пояснила 4 пункти-засоби, щоб не загинути, а перемогти, - у відео:

"БЕРЛІНСЬКА ВІДВЕРТО про МОБІЛІЗАЦІЮ 18-річних, ТРЕТЮ СВІТОВУ та іді0тів у ПОГОНАХ" на каналі ТСН
- https://www.youtube.com/watch?v=m-8n9MEAfxw

ЦЕ ВАЖЛИВО!

В т.ч. про "... іді0тів у ПОГОНАХ": що зробити, щоб не допускати вчинення ними КАТАСТРОФІЧНОЇ ШКОДИ і ТАК НЕ ДОЗВОЛИТИ ЇМ ПРИВЕСТИ УКРАЇНУ ДО ПОРАЗКИ,

А замість цього ПРИВЕСТИ УКРАЇНУ ДО ПЕРЕМОГИ.
показать весь комментарий
01.11.2024 04:14 Ответить
кожного дня не відмовляється від кількох міст і сіл. міняйте цього чєпушилу або ця чєпушила поміняє вас путіну
показать весь комментарий
01.11.2024 11:23 Ответить
У нас в бригаді не вистачає таких вмотивованих і непоступливих, але щось мені здається, він перший буде кричати ще не доїхавши до лбз, "нас тут кроют всем, срочно евакуация "😁 бо триндіть то одне, а посидіть хоч недільку в окопі(навіть без обстрілів) - зовсім інше.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:03 Ответить
 
 