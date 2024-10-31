Украина не откажется от оккупированных территорий вне зависимости от результатов выборов в США, - Зеленский

Независимо от результатов президентских выборов в США и изменений в дальнейшей поддержке Украина не собирается отказываться от территорий, которые оккупировала Россия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Соединенных Штатов новый может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить. Ослабление поддержки Украины даст возможность России больше оккупировать нас. Ослабление поддержки Украины не даст нам возможности победить в этой войне. И это правда", - отметил глава государства.

Именно поэтому, по его словам, Украина не говорит о компромиссах территорий, а о том, что "могут быть те или иные дипломатические пути". В то же время они зависят от политики Соединенных Штатов Америки.

"И в случае Трампа то, что он декларировал, что он человек дела, и он просто хочет закончить войну быстро и найти какую-то модель. Но если Трамп захочет в случае его победы просто заставить Украину отдать все и чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что на сегодня это возможно", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не признает своих оккупированных территорий российскими, "кто бы что не хотел, кто бы ни победил в Соединенных Штатах и сколько бы еще Пути не был лидером РФ – это невозможно".

"Украина в любом случае не имеет конституционного права отказываться от своих законных государственных территорий, и поэтому юридически это просто невозможно, что бы там Путин ни придумывал", - резюмировал Зеленский.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что будет пытаться положить конец войне в Украине как избранный президент США.