Украина не откажется от оккупированных территорий вне зависимости от результатов выборов в США, - Зеленский
Независимо от результатов президентских выборов в США и изменений в дальнейшей поддержке Украина не собирается отказываться от территорий, которые оккупировала Россия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент Соединенных Штатов новый может либо усилить поддержку Украины, либо ослабить. Ослабление поддержки Украины даст возможность России больше оккупировать нас. Ослабление поддержки Украины не даст нам возможности победить в этой войне. И это правда", - отметил глава государства.
Именно поэтому, по его словам, Украина не говорит о компромиссах территорий, а о том, что "могут быть те или иные дипломатические пути". В то же время они зависят от политики Соединенных Штатов Америки.
"И в случае Трампа то, что он декларировал, что он человек дела, и он просто хочет закончить войну быстро и найти какую-то модель. Но если Трамп захочет в случае его победы просто заставить Украину отдать все и чтобы таким образом договориться с Россией, я не думаю, что на сегодня это возможно", - подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина не признает своих оккупированных территорий российскими, "кто бы что не хотел, кто бы ни победил в Соединенных Штатах и сколько бы еще Пути не был лидером РФ – это невозможно".
"Украина в любом случае не имеет конституционного права отказываться от своих законных государственных территорий, и поэтому юридически это просто невозможно, что бы там Путин ни придумывал", - резюмировал Зеленский.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что будет пытаться положить конец войне в Украине как избранный президент США.
1. делать ставку на Трампа рановато, выборы еще не закончились. Да, его шансы расцениваются выше, но плевать в действующую администрацию, к которой имеет отношение второй кандидат, не стоит. Можно было бы и потерпеть недельку, чтобы понять, https://www.ponomaroleg.com/tramp-v-musornom-shou-bitva-za-golosa/ кто победил .
2. победа Трампа не означает автоматических переговоров с РФ. Путину они сейчас нахрен не нужны, https://www.ponomaroleg.com/i-otdelno-nuzhno-skazat-po-kurahovskomu-napravleniyu/ у него пока все хорошо . Когда станет хуже, тогда и откроется окно для переговоров.
3. (https://www.ponomaroleg.com/sudya-po-ritorike-ofis-prezidenta-gotovitsya-k-trampu-i-peregovoram/ я его не выделял, но представьте, что оно есть - Олег Пономарь ) о том, что переговоры с Путиным - это не легкая прогулка. Даже во время "потешных" стамбульских переговоров, которые наша власть почему-то восприняла всерьез, Россия выдвинула максимально скотские условия типа сокращения ЗСУ примерно до нуля.
Поэтому гораздо более разумной, чем игра в орлянку, видится серьезная работа над улучшением боеспособности армии и повышением управляемости фронтовыми подразделениями, о которых https://www.ponomaroleg.com/sczenarij-mashovcza-pokrovsko-kurahovskoe-napravlenie/ военные уже криком кричат .
навіщо перемир'я ?
часом кілька
ну мало так мало, по мені рухаються як електричка, не зустрічаючи опору.
Ну, що ж частина населення як бачимо не здатна на саморозвиток, а поглинає і далі "псевдо-патріотичні тексти" з екранів де їм ПОТУЖНО сцуть на лице....
П.С - дурачок ти наш поЦреотичний, враза яку проспівало це тріпло не настільки однозначна як ти незламне опудало думаєш!!!! Щоб не повторюватись, читай коментарі вище (навіть той же коментар пана МАКСИМА), але сумніваюсь, що ти щось можеш зрозуміти!!!
П.С - коли після підписання певної угоди скажуть : " ...ми ніколи не відмовимось від наших окупованих територій...". Ти тільки не сильно кіпішуй, ліпше по тихому в туалеті вскрийся і позбав планету від такого ІНДИВІДА як ти..... А і готуйся, скоро тисячка прилетить)
П.С - хотілось би запитати вас одне, а що б робила далі військова хунта яка б захопила владу?) Грошей немає, зброї немає, міжнародної допомоги немає, що далі? В історії України подібні випадки були, про результати цього флешмобу можете самі почитати
Це і буде шанс на відсторонення від влади зермаків і відбудову тих територій які залишаться під контролем України.
Треба ще Президенту України почати виконувати план (програму) перемоги, представлений Юрієм Бутусовим 30.10.2024 у вигляді 5 розділів, деталізованих по пунктах, про те, як втримати фронт. -
Джерело: "Як втримати фронт? | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО" - або https://www.youtube.com/watch?v=wKgicChTxcg
Від себе додам, що виконувати цю програму не обов'язково під командуванням Сирського, - головне, щоб керівник був здатний виконувати цю програму. На мій погляд сам Бутусов може виконати цю програму найкраще, оскільки він створив її як суму висновків різних військовослужбовців Сил оборони України різних рівнів, тобто, в результаті взаємодії з великою кількістю різних задіяних у справу людей, що дуже важливо для керівника.
Марія Берлінська озвучила і пояснила 4 пункти-засоби, щоб не загинути, а перемогти, - у відео:
"БЕРЛІНСЬКА ВІДВЕРТО про МОБІЛІЗАЦІЮ 18-річних, ТРЕТЮ СВІТОВУ та іді0тів у ПОГОНАХ" на каналі ТСН
- https://www.youtube.com/watch?v=m-8n9MEAfxw
ЦЕ ВАЖЛИВО!
В т.ч. про "... іді0тів у ПОГОНАХ": що зробити, щоб не допускати вчинення ними КАТАСТРОФІЧНОЇ ШКОДИ і ТАК НЕ ДОЗВОЛИТИ ЇМ ПРИВЕСТИ УКРАЇНУ ДО ПОРАЗКИ,
А замість цього ПРИВЕСТИ УКРАЇНУ ДО ПЕРЕМОГИ.