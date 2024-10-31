МИД Украины о выборах в Грузии: Призываем грузинское правительство не идти по белорусскому пути

Украина поддерживает выводы международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа - это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнятся эти выборы.

Неудивительно, что их результаты высоко оценили и приветствовали в России, ведь такие методы влияния на результаты волеизъявления присущи именно российскому режиму. В то же время они несовместимы с путем в ЕС и НАТО, который декларирует грузинская власть", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Украины призвали грузинское правительство не идти белорусским путем к потере суверенитета и независимости. Факты, установленные международными наблюдателями, должны быть расследованы, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса.

"Украина при любых обстоятельствах будет поддерживать грузинский народ в его стремлении продолжить стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", - добавили в министерстве.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.