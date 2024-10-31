РУС
МИД Украины о выборах в Грузии: Призываем грузинское правительство не идти по белорусскому пути

МЗС України

Украина поддерживает выводы международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа - это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнятся эти выборы.

Неудивительно, что их результаты высоко оценили и приветствовали в России, ведь такие методы влияния на результаты волеизъявления присущи именно российскому режиму. В то же время они несовместимы с путем в ЕС и НАТО, который декларирует грузинская власть", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Украины призвали грузинское правительство не идти белорусским путем к потере суверенитета и независимости. Факты, установленные международными наблюдателями, должны быть расследованы, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса.

Читайте также: Надо признать, что на сегодняшний день РФ победила в Грузии, - Зеленский

"Украина при любых обстоятельствах будет поддерживать грузинский народ в его стремлении продолжить стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", - добавили в министерстве.

Парламентские выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.

ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.

Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.

О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.

выборы (24790) Грузия (4518) МИД (7109)
+3
хто кого закликає?
Закликає той, хто щойно встав на шлях білорусизації; волає тому, хто вже пройшов більшу половину шляху...
31.10.2024 20:16 Ответить
+3
Так всі ж злодії "русской культури"! Злодійство і є "русская культура" яка пронизує всі верстви кацапського населення зверху до самого низу. Як писав Губєрман "В душе у ніх тємно как в жопє, а в жопє зуд потєшіть душу".
31.10.2024 21:05 Ответить
+2
Грузинські злодії в законі не можуть всі бути в Грузії. Масква їхній дім
31.10.2024 22:15 Ответить
Невизнання фальсифікованих виборів !

.
31.10.2024 20:12 Ответить
"Хто це сказав? Зайдеш потім до мене!" (Яник)
Хто це сказав? Зайдеш потім до мене, Сибіга... (дЄрмак)
31.10.2024 20:13 Ответить
Вони туди не йдуть у срашку,а летять!
31.10.2024 20:26 Ответить
Ну все. Після такої заяви всі прокацапські грузини завтра же втечуть на Московію!
31.10.2024 20:30 Ответить
Це котра влада закликала?((Це та котра складається з колишніх помічників рєґіаналав?(((((
31.10.2024 20:31 Ответить
Офіційна різниця в 17%. Додайте мільйон кацапських "туристів" кожен з яких "годує" двох грузин які живуть з оренди і скажіть "прощавай" Грузії. Протести патріотів спільними зусиллями влади, криміналу та орендаторів швидко будуть задавлені. Крім того в кожній грузинській родині є тип який тісно повязаний з криміналом, а "злодіїв в законі", як вже стало відомо, призначає феесбе... Івананішвілі це новий сталін, або Берія для грузин, а "грузинська мрія" це повернення в совок. Скоро фотка Іванішвілі буде на кожному вітровому склі, як це було з фоткою сталіна протягом совка...
31.10.2024 20:35 Ответить
Рассказывают, что во время концерта в дни Декады грузинского искусства в Москве в ответ на подхалимские славословия приближённых Сталин холодно отпарировал: "Я человек русской культуры, мне это чуждо"
31.10.2024 20:50 Ответить
