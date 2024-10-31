МИД Украины о выборах в Грузии: Призываем грузинское правительство не идти по белорусскому пути
Украина поддерживает выводы международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа - это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнятся эти выборы.
Неудивительно, что их результаты высоко оценили и приветствовали в России, ведь такие методы влияния на результаты волеизъявления присущи именно российскому режиму. В то же время они несовместимы с путем в ЕС и НАТО, который декларирует грузинская власть", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Украины призвали грузинское правительство не идти белорусским путем к потере суверенитета и независимости. Факты, установленные международными наблюдателями, должны быть расследованы, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса.
"Украина при любых обстоятельствах будет поддерживать грузинский народ в его стремлении продолжить стратегический курс на присоединение к ЕС и НАТО", - добавили в министерстве.
Парламентские выборы в Грузии
В субботу, 26 октября, в Грузии состоялись парламентские выборы.
ЦИК Грузии после подсчета почти всех бюллетеней заявила, что партия власти "Грузинская мечта" набрала более 54% голосов.
Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов, которые "украла" "Грузинская мечта", и призвали к протестам.
Международные наблюдатели заявили, что парламентские выборы в Грузии прошли со значительными нарушениями.
О непризнании результатов выборов заявила и президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвав их тотально сфальсифицированными.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
"Хто це сказав? Зайдеш потім до мене!" (Яник)Хто це сказав? Зайдеш потім до мене, Сибіга... (дЄрмак)
Закликає той, хто щойно встав на шлях білорусизації; волає тому, хто вже пройшов більшу половину шляху...