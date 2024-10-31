РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10147 посетителей онлайн
Новости
4 430 33

Венгрия и Словакия близки к соглашению с Азербайджаном относительно транзита через Украину, - Bloomberg

Транзит газу

Венгрия и Словакия близки к подписанию контракта с Азербайджаном на импорт 12-14 млрд кубометров газа ежегодно. Новое соглашение должно заменить действующий транзитный договор между Россией и Украиной, срок действия которого истекает в конце года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Поскольку Азербайджан не имеет физической возможности поставлять весь необходимый объем газа напрямую в Европу, схема потребует участия России.

Читайте также: Прогноз МВФ на зиму в Украине: Дефицит электроэнергии достигнет 3-4 ГВт, придется импортировать 3 млрд куб. м газа

Азербайджан будет поставлять газ в Россию, а Россия взамен будет отдавать эквивалентный объем своего газа на границе с Украиной (в Судже). Далее этот газ будет транспортироваться через украинскую ГТС к европейским потребителям.

Поставки газа с азербайджанской стороны будет обеспечивать SOCAR, а венгерская MVM и словацкая SPP будут заниматься транспортировкой в Европу.

Украина сможет продолжать получать транзитные платежи (около $800 млн ежегодно), а Азербайджан усилит энергетические связи с Европой.

Читайте также: Европарламент призвал ЕС ввести эмбарго на российский газ и санкции против Газпрома, - резолюция

Для реализации соглашения нужна политическая поддержка украинской власти.

Цены на европейский газ упали на 8% после того, как появилась информация о прогрессе в переговорах.

Автор: 

Азербайджан (817) Венгрия (2132) Газ (10265) Словакия (1061)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
розводняк+ да здравствуєт і пахнєт арахамія з подляком та єрмачиной
показать весь комментарий
31.10.2024 21:29 Ответить
+14
вам не здається, що це хєрня?
якщо Україна може отримувати транзитні платежі, то й болота їх отримуватимуть
дебілізм
показать весь комментарий
31.10.2024 21:23 Ответить
+14
Якийсь разводняк для лохторату. Хто там буде знати чий там газ азерб. або кацапський. Це як з угольком з ЛДНРІВ, а для лохторату з Ротердаму.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вам не здається, що це хєрня?
якщо Україна може отримувати транзитні платежі, то й болота їх отримуватимуть
дебілізм
показать весь комментарий
31.10.2024 21:23 Ответить
Тількі після вступу Україні до ЕС і НАТО - нехай Угорщина і Словаччина піднатужаться.
Ні в яки обяцянки вірити ніззя - вони відкажуться від своїх слів як прокатили Україну з ЯО країни- гаранти .
показать весь комментарий
31.10.2024 21:29 Ответить
Для начала пусть помощь разблокируют, пригласят Украину в ЕС и НАТО, поддержат все санкции прокукарекают публично: *путин-******, а ТОЛЬКО ПОТОМ! Украина рассмотрит вопрос транзита.
показать весь комментарий
01.11.2024 01:13 Ответить
Якийсь разводняк для лохторату. Хто там буде знати чий там газ азерб. або кацапський. Це як з угольком з ЛДНРІВ, а для лохторату з Ротердаму.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:29 Ответить
Азербайджан постачатиме газ до Росії, а Росія натомість віддаватиме еквівалентний об'єм свого газу на кордоні з Україною (у Суджі).
Джерело:
показать весь комментарий
31.10.2024 21:34 Ответить
"Во дают!"

показать весь комментарий
31.10.2024 22:02 Ответить
Немає в Азуйбарджану стільки газу на експорт.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:40 Ответить
А от "угольок" як висловився "алекс флеш", тут промашка. Бо вугілля тоді дуже було потрібне, в першу чергу енергетиці
(електрика і теплогенерація.)
і металургії
(яка на той момент була основним наповнювачем бюджету за рахунок податків, і притоку валюти, за рахунок продажу продукції металургії. )
, які
(енергетика і металургія)
просто не могли раптово
(як для величезного споживача цього палива)
"па взмаху валшебнай палачкі", перебудуватись на якусь альтернативу, тому був гібридний метод доставки потрібного енергетиці і металургії України вугілля.
До слова, замість поставки зі Сходу України, була "альтернатива", по марці вугілля було ще на московії.

Кому вигідно було на той момент, щоб в Україні був "блек аут" (якщо по термінології після 2022 року висловлюватись.), відсутність надходжень в бюджет, і скорочення притоку валюти
(відповідно тиск на курс збільшується)
, вгадає дописувач "алекс флеш" ?
показать весь комментарий
31.10.2024 23:05 Ответить
Ще ремарка:

Ті вугільні підприємства
( які ще на той момент працювали, в тій підступній гібридній війні московії проти України.)
, юридично були перереєстровані в Києві, для того, щоб податки з продажу вугілля на підприємства енергетики і металургії (які були на вільній від московитів території України) йшли в бюджет України.
Тобто робилось максимально можливе в тій ситуації, щоб не було "блекауту", були надходження в бюджет (від енергетики, металургії, вугільних підприємств), і приток валюти. Може бути таке, що ті хто блокували те вугілля, не знали про вищеописане, тому кричали гасла різні
( по суті , виходить що сприяючи послабленню можливостей обороноздатності, на рівні держави ?)
, хто зна.
показать весь комментарий
31.10.2024 23:18 Ответить
розводняк+ да здравствуєт і пахнєт арахамія з подляком та єрмачиной
показать весь комментарий
31.10.2024 21:29 Ответить
головне що зєлєнський ніпрічьом
показать весь комментарий
31.10.2024 21:39 Ответить
Бабло побєждаєт зло
показать весь комментарий
31.10.2024 22:16 Ответить
>> ...до угоди з Азербайджаном щодо транзиту через Україну

Це НЕ транзит газу через Україну. Мадьяри зі підх%%ловниками словаками вчергове українців вважають ідіотами.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:29 Ответить
та ні - то зєля розводить лохів
показать весь комментарий
31.10.2024 21:41 Ответить
Постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи, прорашистські прокладки знову будуть підсаджувати Україну на рашистську газову"голку"
показать весь комментарий
31.10.2024 21:30 Ответить
Українці не мають право бути наївними і важати , що на фронті е перемога.
УСІ міжнародні спеці раши кинути на вʼязання очередного капкану для України від раши.
Якщо підпишуть ці договора, то розірвати буде проблемою і Україна буде мати вигляд не договірною у світі. ЧОГО РАША І агенти ФСБ в ОПУ і домагаються
показать весь комментарий
31.10.2024 21:38 Ответить
А де слово України ,влада не українська ,немає ніякого азербайжанського газу є російський газ ,ну якщо влада дозволить то всі хто пречетні до цієї афери мають постати перед суддом за зраду національних інтересів і допомогу ворогу заробляти криваві євро і підтримати "дружні" режими.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:31 Ответить
Угорщіна через себе не пропускає зброю Україні .
так що ОПУ нехай не борзіє - бо украсятт ними новорічною ялинку
показать весь комментарий
31.10.2024 21:34 Ответить
Кругооборот газу /бабла/ в природі
показать весь комментарий
31.10.2024 21:46 Ответить
З 1 вересня ОПа вже дала дозвіл на транспорт рашанафти, невже ви серйозно вважаєТЕ, що їрмакака НЕ підпише рукою гундоса транзит газу?

Бо треба терміново рятувати ріднесенький рашаГазпром, який має фантастичні збитки?
показать весь комментарий
31.10.2024 22:18 Ответить
В Украине полно газа своей добычи. Транзитируя Азербайджанский газ мы автоматом даем заработать Рашке-которая его тоже будет транзитировать а еще мы помогаем агентам Рашки :Словакии и Венгрии. Я за точтобы прекратить транзит газа и нефти через Укаину-пусть Венгрия и Словакиия покупают их на Европейском рынке
показать весь комментарий
31.10.2024 22:26 Ответить
ЯКОБЫ азербайджанский.
показать весь комментарий
31.10.2024 23:38 Ответить
Я правильно прочитав, що Угорщина та Словаччина домовилися з Азербайджаном про транзит газу через Україну?

А з Україною хтось із них домовлявся? І на яких умовах?
показать весь комментарий
31.10.2024 22:32 Ответить
На подношениях зебильным дерьмакам и прочим татаровым с безуглым.
показать весь комментарий
01.11.2024 01:06 Ответить
Дует вже продав Алієву титанові кар'єри, продуктопровід, пропускає нафту для ********, тепер газ для тих же путінських посіпак. Шо, безплатно ? Бізнес-партнер Дерьмаків Емоналієв вхож і до Алієва і Є КОНТАКТЕРОМ для СВР. ЛЬВІНАЯ ДОЛЯ ДУЕТУ ПРОПЛАЧЕНА.
показать весь комментарий
31.10.2024 22:49 Ответить
Зеля кровавый барыга
показать весь комментарий
01.11.2024 00:54 Ответить
ХА! По нефти и газу можно определить месторождение. Если окажется **************, Украина имеет право ее конфисковать и перекрыть транзит. Ну и что взамен Украине от мадьяр-словаков и прочих ***********?
показать весь комментарий
01.11.2024 01:02 Ответить
не потрібно свиздіти про зупинення транзиту рашистського газу...
показать весь комментарий
01.11.2024 03:08 Ответить
Якщо в пакет цієї угоди буде включено звільнення усіх заручників яких захопила паРаша - ЦЯ УГОДА МАЄ ПРАВО НА ІСНУВАННЯ. Інакше - це просто злочин, поки Рашка утримує і катує наших людей.
показать весь комментарий
01.11.2024 04:59 Ответить
***** і за цю країну кілька сотень тисяч людей загинуло, зелені *****, це торгівля на крові, чи нііі!??
показать весь комментарий
01.11.2024 05:50 Ответить
ЗБАГАТИВСЯ на краві виключно Бориха Потрошенко (в 82рази).
І на цебулі по 40.

Не плутай
показать весь комментарий
01.11.2024 09:17 Ответить
Если они дают бесповоротно разрешение на вступление в НАТО и ЕС тогда согласится. А иначе нет
показать весь комментарий
01.11.2024 06:18 Ответить
у азербайджану немає стільки газу... торгівля на крові?
показать весь комментарий
01.11.2024 08:10 Ответить
 
 