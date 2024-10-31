Венгрия и Словакия близки к соглашению с Азербайджаном относительно транзита через Украину, - Bloomberg

Венгрия и Словакия близки к подписанию контракта с Азербайджаном на импорт 12-14 млрд кубометров газа ежегодно. Новое соглашение должно заменить действующий транзитный договор между Россией и Украиной, срок действия которого истекает в конце года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Поскольку Азербайджан не имеет физической возможности поставлять весь необходимый объем газа напрямую в Европу, схема потребует участия России.

Азербайджан будет поставлять газ в Россию, а Россия взамен будет отдавать эквивалентный объем своего газа на границе с Украиной (в Судже). Далее этот газ будет транспортироваться через украинскую ГТС к европейским потребителям.

Поставки газа с азербайджанской стороны будет обеспечивать SOCAR, а венгерская MVM и словацкая SPP будут заниматься транспортировкой в Европу.

Украина сможет продолжать получать транзитные платежи (около $800 млн ежегодно), а Азербайджан усилит энергетические связи с Европой.

Для реализации соглашения нужна политическая поддержка украинской власти.

Цены на европейский газ упали на 8% после того, как появилась информация о прогрессе в переговорах.