Зеленский: В Украине ждут группу специалистов из Южной Кореи

Володимир Зеленський

В Украине ждут группу специалистов из Южной Кореи, с которой будет происходить обмен данными.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас был очень хороший разговор с президентом Южной Кореи, у нас с ним очень хорошие отношения. Мы ждем соответствующую группу. Южная Корея официально сообщила, что отправит к нам специалистов. Мы будем рады их видеть, мы, безусловно, обменяемся теми данными, которые есть у нас, будем рады нашему сотрудничеству", - отметил Зеленский.

Читайте также: Украина будет просить оружие у Южной Кореи: артиллерию, ПВО и некоторые еще неофициальные вещи, - Зеленский

Он подчеркнул, что участие КНДР в войне России против Украины будет иметь негативное влияние на Южную Корею, так как северокорейские военные получат боевой опыт.

"Это важно. Это вызов вашему региону также. Тот опыт, который Северная Корея получит во время войны... будет играть против вас и против мира и ради войны, потому что амбиции лидера Северной Кореи известны", - добавил президент.

+13
Чи не забагато на ЦН Зеленського ? до речі жодного слова горе президент не сказав про втрату міст і сіл на Донбасі і що кожну ніч ворог безперестанку запускає шахеди і каби, може співчуття харків'янам хоч би висловив загинули діти.
31.10.2024 21:46 Ответить
+8
Та заткнися вже **** носата, вже заіпав своїм скигленням. Всі плохіє тільки ти сил з своєю нєвестою джрмаком і ко патрійоти. Всі решта предатєлі
31.10.2024 21:41 Ответить
+7
Після провалу "плану перемоги", викриття мегакорупції, медіапростір вирішили заполонити безглуздою балаканиною шута
31.10.2024 21:50 Ответить
Та заткнися вже **** носата, вже заіпав своїм скигленням. Всі плохіє тільки ти сил з своєю нєвестою джрмаком і ко патрійоти. Всі решта предатєлі
31.10.2024 21:41 Ответить
Какошнік ти і твої діти. Зрозумів кацапчику?
31.10.2024 21:49 Ответить
Мабуть тим, що і зелену падаль
31.10.2024 21:50 Ответить
Баканов подкинул
31.10.2024 22:00 Ответить
де чекають? на борщагє чи на троє.
це дуже важливо!
31.10.2024 21:43 Ответить
На Трої метрополітена немає - не зручно, на Борщагє можуть "лопатнік" і "котли" тіснути. Скоріше за все чекають біля "Сільпо" на Подолі
31.10.2024 22:47 Ответить
Слідом за горобцями зникнуть і собаки!
31.10.2024 21:44 Ответить
треба завчасно попередити усіх собачників, щоб слідкували за своїми песиками і не тинялися з ними без діла в місцях дислокації корейців
31.10.2024 21:48 Ответить
Все буде навпаки. У нас же укрінські собаки, вони будуть гризти корейців.
31.10.2024 22:41 Ответить
бажано щоб ця група була так тисяч 50, повністю озброєна своєю зброєю, літачками, танчиками, ракетками, і готовою не лише бити своїх "північних" косооких братів, але і їхніх нових союзничків...
31.10.2024 21:45 Ответить
та хоч мільйон на ядерних ракетах.

Верховний з Єрмаком їх спише за годину
31.10.2024 22:02 Ответить
А потім ви прокинулися. Чи опохмелилися. Вибирайте самі який варіант вам більше підходить для оцих ваших казкових побажань
31.10.2024 23:52 Ответить
Чи не забагато на ЦН Зеленського ? до речі жодного слова горе президент не сказав про втрату міст і сіл на Донбасі і що кожну ніч ворог безперестанку запускає шахеди і каби, може співчуття харків'янам хоч би висловив загинули діти.
31.10.2024 21:46 Ответить
не на часі - для нього......
31.10.2024 21:48 Ответить
а, до чого тут зе!поц? то все буржуї.
цілий день про це гундосить.
31.10.2024 22:04 Ответить
Після провалу "плану перемоги", викриття мегакорупції, медіапростір вирішили заполонити безглуздою балаканиною шута
31.10.2024 21:50 Ответить
Господи, надай йому розуму!
Ну хоча б саму малість
31.10.2024 21:54 Ответить
Зеленскій хоче взяти уроки корейської? Він і на українській ні в зуб ногою. Навіть складне речення сформулювати не в силах.

31.10.2024 21:59 Ответить
Він не може в силу свого психотипу тому що структурна логіка як когнітивна функція слабка і нерозвинена.
31.10.2024 22:27 Ответить
Фахівців як з'їсти собаку, чи в якій області ?
31.10.2024 22:01 Ответить
Не обязательно триндеть про это на весь мир !
31.10.2024 22:06 Ответить
аналітики і перекладачі
31.10.2024 22:06 Ответить
РФ домовляється з КНДР і про цивільних для роботи на військових заводах, - Зеленський.
Кацапам замало власних вузькооких. Невдовзі європеоїдний кацап стане стане вимираючим видом мавпоподібних людей.
31.10.2024 22:31 Ответить
Аналітиків не хватає?
Та тут ціла країна аналітиків...
31.10.2024 22:37 Ответить
А нахера они? Или корейцы как то по другому подыхвают и мозги у них в жопе? Лучше оружия нам бі прислали
31.10.2024 22:52 Ответить
В Україні південні корейці будуть на українцях відпрацьовувати тактику проти північних корейців.
Ну, типу, як на боксерській груші.
31.10.2024 23:06 Ответить
Групу психіатрів вові зеленському треба, на фоні його діяльності завдяки якій фронт на Донбасі рухнув...
31.10.2024 23:14 Ответить
 
 