Зеленский: В Украине ждут группу специалистов из Южной Кореи

В Украине ждут группу специалистов из Южной Кореи, с которой будет происходить обмен данными.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас был очень хороший разговор с президентом Южной Кореи, у нас с ним очень хорошие отношения. Мы ждем соответствующую группу. Южная Корея официально сообщила, что отправит к нам специалистов. Мы будем рады их видеть, мы, безусловно, обменяемся теми данными, которые есть у нас, будем рады нашему сотрудничеству", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что участие КНДР в войне России против Украины будет иметь негативное влияние на Южную Корею, так как северокорейские военные получат боевой опыт.

"Это важно. Это вызов вашему региону также. Тот опыт, который Северная Корея получит во время войны... будет играть против вас и против мира и ради войны, потому что амбиции лидера Северной Кореи известны", - добавил президент.