Катар, ЮАР и Ватикан помогут в возвращении депортированных украинских детей, - глава МИД Канады Жоли
Катар, Южно-Африканская Республика и Ватикан выступят посредниками в переговорах по возвращению украинских детей из России, в то время, как Литва вместе с Катаром предложила стать транзитными странами на пути украинцев домой.
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на пресс-брифинге по итогам Министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы смогли привлечь больше стран к переговорам, чтобы вернуть больше людей домой", - отметила глава МИД Канады.
Она подчеркнула, что особенно большой победой станут дети, которые вернутся домой.
Жоли сообщила о принятом по итогам встречи Монреальском обязательстве, в котором определены совместные шаги в контексте возвращения пленных и депортированных.
"Хочу лично поблагодарить Катар, Южную Африку и Святой Престол за их предложение выступить прямыми посредниками для поддержки и ведения переговоров по возвращению детей", - отметила глава канадской дипломатии.
По ее словам, впервые были озвучены четкие обязательства в этом вопросе.
Она добавила, что "очень благодарна Литве и Катару, которые предложили быть транзитными странами и обеспечить благоприятную среду для возвращения украинцев на их пути домой".
Жоли также поблагодарила ОАЭ за роль, которую эта страна играет как посредник в обмене военнопленными.
