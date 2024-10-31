Россия провела для солдат КНДР учения по применению артиллерии и дронов, - Пентагон
Российская Федерация провела учения для военных Северной Кореи по применению артиллерии, беспилотников и основных операций пехоты.
Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам Остина, северокорейским солдатам также выдали российскую форму и снаряжение.
"Обращаясь к Северной Корее за человеческими ресурсами, Путин демонстрирует миру еще один признак слабости", - считает глава Пентагона.
Министр обороны США сообщил, что за последние месяцы российская армия понесла значительные потери - более 1200 военных. По словам Ллойда Остина это - "больше, чем когда-либо в войне Путина".
"США будут продолжать наращивать помощь в сфере безопасности Украине, а также наши союзники и партнеры в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Это включает артиллерию и противовоздушную оборону, бронетехнику, боеприпасы и другие важные средства", - подчеркнул Остин.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
Читайте также: Военные КНДР уже в Курской области, но реакции в мире – ноль, - Зеленский
