РФ ведет переговоры с КНДР о поставках инженерных и гражданских войск для работы на заводах, - Зеленский
Украина знает, что, кроме военного контингента КНДР, который будет воевать против Украины, идут переговоры о поставках инженерных войск, а также большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах РФ.
Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия будет делать те или иные шаги эскалации. Привлечение военных - как офицеров, так и солдат Северной Кореи - это путь, который Россия даже не скрывает. Все началось с того, что из Северной Кореи в Россию были переданы миллионы - по нашим данным, 3,5 миллиона артиллерийских снарядов. Россия всеми этими миллионами убивала наших людей. Также Северная Корея передавала ракеты. Уже сейчас мы говорим о контингенте, который будет воевать против нас. Сегодня нам известно о том, что три тысячи военных Северной Кореи уже находятся в подготовительном лагере. Знаем, что количество в ближайшее время будет увеличено до 12 тысяч солдат и офицеров. Также мы знаем, что идут переговоры о поставках инженерных войск, а также гражданских людей - большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах РФ", - отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нікуя нічого не чекайте, ні цього, ні наступного року.
Если не опасно, можно мы издали посмотрим как наш "один народ" воюет?
на будь-якій великій будівництві знайдете Корейські бригади.
всього напевно 30-50 тисяч постійно у них працюють.
Ну це моя думка, просто навіть раніше їх було достатньо, а зараз і поготів - бо сройкі у них скрізь.