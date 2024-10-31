РФ ведет переговоры с КНДР о поставках инженерных и гражданских войск для работы на заводах, - Зеленский

Украина знает, что, кроме военного контингента КНДР, который будет воевать против Украины, идут переговоры о поставках инженерных войск, а также большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах РФ.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия будет делать те или иные шаги эскалации. Привлечение военных - как офицеров, так и солдат Северной Кореи - это путь, который Россия даже не скрывает. Все началось с того, что из Северной Кореи в Россию были переданы миллионы - по нашим данным, 3,5 миллиона артиллерийских снарядов. Россия всеми этими миллионами убивала наших людей. Также Северная Корея передавала ракеты. Уже сейчас мы говорим о контингенте, который будет воевать против нас. Сегодня нам известно о том, что три тысячи военных Северной Кореи уже находятся в подготовительном лагере. Знаем, что количество в ближайшее время будет увеличено до 12 тысяч солдат и офицеров. Также мы знаем, что идут переговоры о поставках инженерных войск, а также гражданских людей - большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах РФ", - отметил Зеленский.

