Новости
1 694 13

РФ ведет переговоры с КНДР о поставках инженерных и гражданских войск для работы на заводах, - Зеленский

Президент Володимир Зеленський

Украина знает, что, кроме военного контингента КНДР, который будет воевать против Украины, идут переговоры о поставках инженерных войск, а также большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах РФ.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия будет делать те или иные шаги эскалации. Привлечение военных - как офицеров, так и солдат Северной Кореи - это путь, который Россия даже не скрывает. Все началось с того, что из Северной Кореи в Россию были переданы миллионы - по нашим данным, 3,5 миллиона артиллерийских снарядов. Россия всеми этими миллионами убивала наших людей. Также Северная Корея передавала ракеты. Уже сейчас мы говорим о контингенте, который будет воевать против нас. Сегодня нам известно о том, что три тысячи военных Северной Кореи уже находятся в подготовительном лагере. Знаем, что количество в ближайшее время будет увеличено до 12 тысяч солдат и офицеров. Также мы знаем, что идут переговоры о поставках инженерных войск, а также гражданских людей - большого количества гражданских от Северной Кореи для того, чтобы они работали на тех или иных военных заводах РФ", - отметил Зеленский.

Зеленский Владимир КНДР
+4
Коли вже той фонтан від найВШИВІШОГО закінчиться?
31.10.2024 22:54
+3
Коли вже вова буде розповідати про себе?
31.10.2024 23:10
+2
А звідки Зєля це знає. Таки з Вованом він дружить, недивлячись на війну, раз такі "рєчі толкає".
01.11.2024 00:23
Коли вже той фонтан від найВШИВІШОГО закінчиться?
31.10.2024 22:54
коли воно здохне
01.11.2024 02:25
Обговорюють про заморожування, перемир'я, договірняк..
Нікуя нічого не чекайте, ні цього, ні наступного року.
31.10.2024 22:55
на западе опять ответят ОБЕСПОКОЕННОСТЬЮ
А технології невже не цікаві ?
Хоче запросити південних до України?((
А вони дурні чи телемарафону обдивилися, щоб працювати за копійки?
Південні сами просят.
Если не опасно, можно мы издали посмотрим как наш "один народ" воюет?
Коли вже вова буде розповідати про себе?
вони там постійно працюють ці інженерні війська.

на будь-якій великій будівництві знайдете Корейські бригади.

всього напевно 30-50 тисяч постійно у них працюють.
Ну це моя думка, просто навіть раніше їх було достатньо, а зараз і поготів - бо сройкі у них скрізь.
А звідки Зєля це знає. Таки з Вованом він дружить, недивлячись на війну, раз такі "рєчі толкає".
Ну, веде переговори. І що далі? Ішак верзе все підряд, аби бути на публіці. А що ти зробило, чмо тупориле? Міфічні "плани" малюєш, з яких ржуть усі, кому не лінь.
Кім здає своїх рабів в оренду вже давно. Працюють по 16 годин. Їдять мало. Єдині ліки - стрептоцид. Живуть в повній ізоляції на території замовника. Не тікають бо всі родичі в заручниках. Зарплату отримує Кім. Особливо відзначились нелюдською експлуатацією чучеваньок в Саудівській Аравії та Арабських Еміратах. Впевнений що ***** з великим задоволення візьме в оренду таких "персонал" для своїх заводів та фабрик. Це ж мрія кожного диктатора! На Заході створюють роботів які виконують роботу 24/7, а в нерозвинутих суспільствах створюють рабів. Це ж очевидно! Ми самі такими нещодавно були - 17% ВВП СРСР (до 1958) створювалось в Гулазі, а робітники "на волі" отримували на руки в середньому 7 копійок з заробленого карбованця та ще й тарифи на оплату праці встановлювали комуністи. До них такого рівня експлуатації не було в історії. Навіть утримання рабів в Римі обходились власнику в середньому в 16% від того прибутку який приносили. В Північній Кореї схоже чучхеваньки експлуатуються більше за українських селян до 1974 року, яким платили 3 копійки з карбованця і забороняли виїзд з села (безпаспортне кріпацтво). Моя бабуся, наприклад, за паспорт моєму батьку відвела (ідейному комуністу) голові колгоспу корову. Виходить що нам ... північні корейці "соціально близькі" особливо якщо враховувати що зараз "зелені" вже доводять оподаткування до 80% з заробленого...
