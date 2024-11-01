РУС
Мы переходим на подход полной идентификации принудительно перемещенных Россией детей и вводим понятие презумпции депортированности, - Стефанишина

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина подчеркнула необходимость полной идентификации и возвращения украинских детей, которые были депортированы или перемещены принудительно Россией.

Об этом она заявила в телеэфире по итогам работы двухдневной конференции в Монреале по четвертому пункту украинской Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам Стефанишиной, на встрече "в узком кругу стран" она презентовала политику Украины относительно верификации депортированных и принудительно перемещенных детей.

"Мы приняли решение, что будем кроме вопросов расследования преступлений переходить на подход полной идентификации и возвращения детей, которые были депортированы или перемещены принудительно внутри оккупированных территорий. Это очень большое изменение. Нам удалось сегодня почти 60 странам донести, что нам важно совместно работать над тем, чтобы мы могли идентифицировать всех детей, чтобы и у России, и у тех организаций, которые не выполняют свои полномочия, не было возможностей манипулировать данными", - сказала чиновница.

Она отметила, что на встрече в Монреале привела примеры изменения россиянами имен, фамилий и дат рождения депортированных украинских детей.

"Речь идет об уничтожении идентификации детей, чтобы они и сами, даже по достижении 18-летнего возраста, не могли узнать, кто они на самом деле, откуда они, и какой была их жизнь до депортации. Но мы сегодня ввели в нашу дискуссию такое понятие, как презумпция депортированности. Все дети, которые не находятся на территории Украины, считаются депортированными или принудительно удерживаемыми Российской Федерацией на оккупированных территориях", - заявила Стефанишина.

По ее словам, это означает, что каждый ребенок, который не имеет информации о себе или идентичность которого стирают, сможет узнать о своей жизни и будет знать, что страна его ищет, найдет и вернет.

дети (6738) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (282)
Без судових вироків злочинцям все це туфта
01.11.2024 00:04 Ответить
Та й судові вироки для кацапа нічого. Головне, що скрізь до 2022 року було вистелено асфальтом, щоб ворог скоріше і побільше захопив українськитх територій і дітей.
01.11.2024 07:02 Ответить
ця тема серйозна й трагічна водночас, але, здається, вже час вводити "презумпцію їбанутості" саме для представників влади зеленого ублюдка...
01.11.2024 00:30 Ответить
Розпил грошей, і видимість роботи. Точно така як судові рішення щодо всяких азарових та аксенових, які спокійно забили хєр і живуть в параші.
01.11.2024 06:19 Ответить
01.11.2024 08:14 Ответить
По відношенню до русні взагалі має бути прийнята презумпція винності. Винен, поки залізобетонно не доведеш зворотне.
01.11.2024 08:41 Ответить
От же ш словоблудка фігова
01.11.2024 09:01 Ответить
Ви тільки уявіть! Ця людина у Франції вимагала щоб Європа не інтегрувала українців які знаходяться в Європі.
Вимагала щоб не платили їм гроші.
01.11.2024 09:27 Ответить
Шапіто хворе і не виліковно...
01.11.2024 21:11 Ответить
 
 