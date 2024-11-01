Союзникам стоит разрешить Украине самой выбирать, как применять предоставленное оружие, - глава МИД Норвегии Эйде

Союзники должны позволить Украине самой выбирать, как применять предоставленное оружие для защиты от России.

Об этом заявил заявил заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Друзьям и сторонникам Украины не следует говорить ей обороняться со связанными за спиной руками. Нам стоит позволить Украине самой выбирать, как применять предоставленное оружие для достижения максимального эффекта", - подчеркнул Эйде.

Он добавил, что единственным ограничением для Украины в этом вопросе должно быть международное право.

"Однако международное право никоим образом не запрещает Украине отбиваться от агрессора. Россия - агрессор, она выбрала войну и должна понимать, что эта война может перекинуться на ее территорию", - резюмировал глава министерства.

