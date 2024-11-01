РУС
Союзникам стоит разрешить Украине самой выбирать, как применять предоставленное оружие, - глава МИД Норвегии Эйде

Еспен Барт Ейде

Союзники должны позволить Украине самой выбирать, как применять предоставленное оружие для защиты от России.

Об этом заявил заявил заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Друзьям и сторонникам Украины не следует говорить ей обороняться со связанными за спиной руками. Нам стоит позволить Украине самой выбирать, как применять предоставленное оружие для достижения максимального эффекта", - подчеркнул Эйде.

Он добавил, что единственным ограничением для Украины в этом вопросе должно быть международное право.

"Однако международное право никоим образом не запрещает Украине отбиваться от агрессора. Россия - агрессор, она выбрала войну и должна понимать, что эта война может перекинуться на ее территорию", - резюмировал глава министерства.

Норвегия (747) оружие (10442)
Росія - агресор, вона обрала війнуДжерело:
І КНДР - агресор .

дві ядерні країни проти України . А будапештськігаранти не позволяють розвалити рашу.
01.11.2024 01:18 Ответить
Може досить цитувати кожного західного діяча,який як і всі його колеги каже ні про що.
01.11.2024 01:44 Ответить
 
 