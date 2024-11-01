25 человек погибли и 146 ранены в результате российских обстрелов Херсонской громады в октябре

В октябре 2024 года в Херсонской громаде из-за обстрелов оккупантов погибли 25 человек, еще 146 человек получили ранения.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Известно о 25 погибших и 146 раненых в результате обстрелов Херсонской громады со стороны российских оккупационных войск в октябре", - говорится в сообщении.



По его словам, погибших в прошлом месяце почти в четыре раза больше, чем в сентябре.

Читайте: Рашисты нанесли ракетный удар по Херсону: ранен мужчина

"Соболезнования родным и близким. Всем раненым из-за российской агрессии скорейшего выздоровления. Херсон помнит каждого и каждую. Жизнь продолжается ради Победы", - добавил начальник ГВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по жилой застройке в Станиславе: 4 раненых, среди них - дети