25 человек погибли и 146 ранены в результате российских обстрелов Херсонской громады в октябре
В октябре 2024 года в Херсонской громаде из-за обстрелов оккупантов погибли 25 человек, еще 146 человек получили ранения.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Известно о 25 погибших и 146 раненых в результате обстрелов Херсонской громады со стороны российских оккупационных войск в октябре", - говорится в сообщении.
По его словам, погибших в прошлом месяце почти в четыре раза больше, чем в сентябре.
"Соболезнования родным и близким. Всем раненым из-за российской агрессии скорейшего выздоровления. Херсон помнит каждого и каждую. Жизнь продолжается ради Победы", - добавил начальник ГВА.
