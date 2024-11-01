Более 45 стран подписали обязательство вернуть в Украину захваченных Россией гражданских и военнопленных, - Коордштаб
В Монреале во время министерской конференции по вопросам человеческого измерения войны более 45 стран подписали обязательства вернуть в Украину захваченных Россией гражданских лиц, военнопленных и детей.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, во время конференции глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что страны договорились координировать усилия по сбору информации об украинцах, которые удерживаются в России, и создать безопасные пути для их возвращения.
"Человеческие жизни должны быть защищены. Детям, гражданским лицам и военнопленным необходимо позволить вернуться домой", - сказала Жоли.
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, почти 42 тысячи украинцев считаются пропавшими без вести, а почти 20 тысяч детей были депортированы в страну-агрессора.
