Одна из стран готова стать государством-покровителем согласно Женевским конвенциям для помощи украинцам в России, - Сибига

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

Одна из стран выразила готовность стать государством-покровителем согласно Женевским конвенциям, чтобы помочь украинцам в России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас в России удерживаются тысячи украинских военнопленных, гражданских заложников и принудительно депортированных детей.

Москва отказывает международным наблюдателям и медикам в надлежащем доступе к ним, гарантированном международным правом. К сожалению, существующие международные инструменты не могут защитить права наших людей.

Читайте также: Более 45 стран подписали обязательство вернуть в Украину захваченных Россией гражданских и военнопленных, - Коордштаб

Команда президента Владимира Зеленского работает над тем, чтобы вернуть наших людей и обеспечить надлежащее отношение к ним.

На министерской конференции на этой неделе в Канаде одна из стран выразила готовность стать государством-покровителем согласно Женевским конвенциям для помощи украинцам в России. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным", - заявил Сибига.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга про допомогу українцям у РФ

Автор: 

Топ комментарии
+5
Про такие вещи молчат до выполнения самого события. К чему этот ненужный вброс? Сигнал для путлера чтобы поискал эту загадочную страну и поработал с ней? У зеленых, как говорила моя мама ", вода в жопе не держится"...
показать весь комментарий
01.11.2024 20:08
+4
Беларузь !
показать весь комментарий
01.11.2024 19:42
+4
Така собі таємна країна.
Анонімленд.
Анонімленд.
показать весь комментарий
01.11.2024 19:47
Беларузь !
показать весь комментарий
01.11.2024 19:42
... африканська?
показать весь комментарий
01.11.2024 19:43
Свазіленд!
показать весь комментарий
01.11.2024 20:23
Така собі таємна країна.
Анонімленд.
Анонімленд.
показать весь комментарий
01.11.2024 19:47
женєвська конвенція, це фізичний приклад віртуального світу )
показать весь комментарий
01.11.2024 19:54
Про такие вещи молчат до выполнения самого события. К чему этот ненужный вброс? Сигнал для путлера чтобы поискал эту загадочную страну и поработал с ней? У зеленых, как говорила моя мама ", вода в жопе не держится"...
показать весь комментарий
01.11.2024 20:08
Тому що справами ніхто з них не займається. Усі марять, і це марення вдають за роботу.
показать весь комментарий
01.11.2024 20:22
кацапи знають все раніше ніж з'являється в загальному інформ пространстві...Козир підтвердить
показать весь комментарий
02.11.2024 20:54
Українці в Росії? Хе-хе, це як інопланетяни на планеті Земля?
показать весь комментарий
01.11.2024 20:19
А росіяни в Україні це як?
показать весь комментарий
01.11.2024 20:27
Їх завозили в Україну мільйонами та поселяли в хати і обійстя вивезених та убитих українців.
показать весь комментарий
01.11.2024 20:32
Яке марення ! Таємниці Багдадського двору!
показать весь комментарий
01.11.2024 20:20
Чунга Чанга !
показать весь комментарий
01.11.2024 20:39
США походу
показать весь комментарий
01.11.2024 20:56
Рівень МЗС тепер не вище середнього по ОПі, тобто сексологині Кулєби можуть читати лекції із міжнародного права.
показать весь комментарий
01.11.2024 21:06
 
 