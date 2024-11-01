Одна из стран готова стать государством-покровителем согласно Женевским конвенциям для помощи украинцам в России, - Сибига

Одна из стран выразила готовность стать государством-покровителем согласно Женевским конвенциям, чтобы помочь украинцам в России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас в России удерживаются тысячи украинских военнопленных, гражданских заложников и принудительно депортированных детей.



Москва отказывает международным наблюдателям и медикам в надлежащем доступе к ним, гарантированном международным правом. К сожалению, существующие международные инструменты не могут защитить права наших людей.

Читайте также: Более 45 стран подписали обязательство вернуть в Украину захваченных Россией гражданских и военнопленных, - Коордштаб

Команда президента Владимира Зеленского работает над тем, чтобы вернуть наших людей и обеспечить надлежащее отношение к ним.



На министерской конференции на этой неделе в Канаде одна из стран выразила готовность стать государством-покровителем согласно Женевским конвенциям для помощи украинцам в России. Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным", - заявил Сибига.