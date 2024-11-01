США в ОБСЕ: Рассматриваем полный спектр реакции на участие КНДР в войне против Украины

Соединенные Штаты проводят тесные консультации с союзниками и партнерами относительно реакции на возможное вовлечение КНДР в войну РФ против Украины и рассматривают полный спектр вариантов действий.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время очередного заседания Постоянного совета этой организации в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если солдаты КНДР будут вовлечены в боевые действия против Украины, это станет глубоко безответственным и дестабилизирующим шагом со стороны России. Мы тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно того, как отреагировать, и рассматриваем полный спектр дополнительных вариантов действий", - сказала она.

По словам Брукер, Соединенные Штаты исходят из того, что КНДР уже отправила около 10 тыс. военнослужащих для проведения подготовки на востоке России, и предполагают, что эти северокорейские военные присоединятся к российским войскам вблизи Украины "в течение следующих нескольких недель". При этом часть военных КНДР уже присутствует в Курской области РФ, вблизи границы с Украиной.

"Нас все больше беспокоит намерение России использовать этих военных в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области. Мы пока не знаем, будут ли эти солдаты участвовать в боевых действиях вместе с российскими военными, но такая вероятность очень высока и вызывает большое беспокойство", - заявила американский дипломат.

Она указала на то, что вступление северокорейских военных в бой "продемонстрирует неспособность России самостоятельно поддерживать количество своих войск, ее растущее отчаяние и опасное расширение войны против Украины".

Кроме того, обращение России к стране-парии за помощью демонстрирует ее "растущую зависимость от таких партнеров и пренебрежение международным правом, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".