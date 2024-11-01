США в ОБСЕ: Рассматриваем полный спектр реакции на участие КНДР в войне против Украины
Соединенные Штаты проводят тесные консультации с союзниками и партнерами относительно реакции на возможное вовлечение КНДР в войну РФ против Украины и рассматривают полный спектр вариантов действий.
Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время очередного заседания Постоянного совета этой организации в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если солдаты КНДР будут вовлечены в боевые действия против Украины, это станет глубоко безответственным и дестабилизирующим шагом со стороны России. Мы тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно того, как отреагировать, и рассматриваем полный спектр дополнительных вариантов действий", - сказала она.
По словам Брукер, Соединенные Штаты исходят из того, что КНДР уже отправила около 10 тыс. военнослужащих для проведения подготовки на востоке России, и предполагают, что эти северокорейские военные присоединятся к российским войскам вблизи Украины "в течение следующих нескольких недель". При этом часть военных КНДР уже присутствует в Курской области РФ, вблизи границы с Украиной.
"Нас все больше беспокоит намерение России использовать этих военных в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области. Мы пока не знаем, будут ли эти солдаты участвовать в боевых действиях вместе с российскими военными, но такая вероятность очень высока и вызывает большое беспокойство", - заявила американский дипломат.
Она указала на то, что вступление северокорейских военных в бой "продемонстрирует неспособность России самостоятельно поддерживать количество своих войск, ее растущее отчаяние и опасное расширение войны против Украины".
Кроме того, обращение России к стране-парии за помощью демонстрирует ее "растущую зависимость от таких партнеров и пренебрежение международным правом, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
стільки грошей з нього одержали, що вистачить на озброєння проти нього ж
.
Підкиньте томагавки і буде не «сперктр реакцій», а просто гідна відповідь.
2. Занепокоєння
3. Драматична ескалація
Так что давай, если не хочешь быть заблокировали администрацией, живо удаляй свой пасквиль на Самого.
Нужно отмазываться.
Путин-*****. Пойдёт?
А щоб від клятих москалів відризнятися головну літеру змінили. На нашій, на соловїній - пасквіль.
А щодо кацапії ви розглядаєте повний спектр?
Скоро третій рік війни закінчиться, а у України кілька F-16 навіть без ракет на засцяні 370 км, про дозвіл застосування по росії взагалі мовчу. Все ще надієтесь, що вдасться прогнути Гарріс, як до того прогнули Байдена з ATACMS, Bradley, HIMARS GMLRS? Дуже допомогло, що таки прогнули і отримали їх? Результат після того який? Що зараз на фронті? Отож.
Тому чекаю Трампа. Кінець все одно однаковий, тільки з Трампом не прийдеться мобілізувати 18-24-річних і втратити їх в Запорізькій, Харківській областях, щоб все одно капітулювати, але не на початку 2025 року, а в кінці 2026-го. Нагадую, що в кацапів ще не було загальної мобілізації, а м'яса там в рази більше. Хто надіється, що ваньки повстануть проти #уйла - згадайте, як вони "повстали" проти часткової мобілізації. Аж ніяк не повстали.
Трампісти, свою маячню залиште при собі. Клоуни Ололошко, Секонд Фьост і інші. Просто йдіть під три чорти, чорти. Ваше руде чмо - це капітуляція, просто швидка, а не повільна, як при чмошних Байдені і Гарріс.
В этом вся суть Западных ******.
Повний спектр реакції на мастурбованість