США в ОБСЕ: Рассматриваем полный спектр реакции на участие КНДР в войне против Украины

ОБСЄ

Соединенные Штаты проводят тесные консультации с союзниками и партнерами относительно реакции на возможное вовлечение КНДР в войну РФ против Украины и рассматривают полный спектр вариантов действий.

Об этом заявила временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время очередного заседания Постоянного совета этой организации в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если солдаты КНДР будут вовлечены в боевые действия против Украины, это станет глубоко безответственным и дестабилизирующим шагом со стороны России. Мы тесно консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно того, как отреагировать, и рассматриваем полный спектр дополнительных вариантов действий", - сказала она.

По словам Брукер, Соединенные Штаты исходят из того, что КНДР уже отправила около 10 тыс. военнослужащих для проведения подготовки на востоке России, и предполагают, что эти северокорейские военные присоединятся к российским войскам вблизи Украины "в течение следующих нескольких недель". При этом часть военных КНДР уже присутствует в Курской области РФ, вблизи границы с Украиной.

"Нас все больше беспокоит намерение России использовать этих военных в боевых действиях или для поддержки боевых операций против украинских сил в Курской области. Мы пока не знаем, будут ли эти солдаты участвовать в боевых действиях вместе с российскими военными, но такая вероятность очень высока и вызывает большое беспокойство", - заявила американский дипломат.

Она указала на то, что вступление северокорейских военных в бой "продемонстрирует неспособность России самостоятельно поддерживать количество своих войск, ее растущее отчаяние и опасное расширение войны против Украины".

Кроме того, обращение России к стране-парии за помощью демонстрирует ее "растущую зависимость от таких партнеров и пренебрежение международным правом, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН".

Топ комментарии
+10
,,Спектр реакцій"! І звучить як знущання!
01.11.2024 20:26 Ответить
+10
1.Стурбованість
2. Занепокоєння
3. Драматична ескалація
01.11.2024 20:38 Ответить
+5
Головне гарно провітріть зал засідань після спектру реакцій!
Підкиньте томагавки і буде не «сперктр реакцій», а просто гідна відповідь.
01.11.2024 20:31 Ответить
,,Спектр реакцій"! І звучить як знущання!
01.11.2024 20:26 Ответить
бо світом керують НЕ Лідери, а офісний планктон та їхні менагери

.
01.11.2024 20:41 Ответить
варіантів то багато, але ж як сцикотно.
01.11.2024 20:46 Ответить
Світом керують баригі, які за "ріст обсягів продажів" продадуть і власну матір, і власних дітей, і врешті решт, самих себе...
01.11.2024 21:41 Ответить
що вже й відбулось з Китаєм -

стільки грошей з нього одержали, що вистачить на озброєння проти нього ж

.
01.11.2024 22:07 Ответить
Головне гарно провітріть зал засідань після спектру реакцій!
Підкиньте томагавки і буде не «сперктр реакцій», а просто гідна відповідь.
01.11.2024 20:31 Ответить
розглядальщики-спектральщики
01.11.2024 20:33 Ответить
огласітє весь пекельний список !
01.11.2024 20:35 Ответить
1.Стурбованість
2. Занепокоєння
3. Драматична ескалація
01.11.2024 20:38 Ответить
4. Обсір...
01.11.2024 20:42 Ответить
Дивіться не осліпніть, від занадто пильного розглядання спектру.
01.11.2024 20:35 Ответить
- Весь "спектр реакцій"...
01.11.2024 20:36 Ответить
повний спектр занепокоєнь вже опубліковано в заявах та резолюціях ООН. щось нове людство навряд чи придумає.
01.11.2024 20:41 Ответить
Эй---на форуме, филологи есть? Это как---,,полный спектр реакции,,? Учился я на тройки и школку закончил в 1970г---ну не второпаю! Красно-дипломники, золото-медалисты---зачитайте по науке.
01.11.2024 20:43 Ответить
01.11.2024 21:06 Ответить
Как только это открылось на стр, в первое мгновенье показалось что лицевая сторона диска ,,Пинк Флоид,. за 1973 г . ,,Обратная сторона луны,,. Потом дошло, что ответ пришёл по спектру. Спасибо. В тетрадку запишу.
01.11.2024 21:18 Ответить
Це, тіпа, Ньютон прозріває. 😁
01.11.2024 21:19 Ответить
Так он же вроде прозрел когда его треснуло яблоком по голове---кстати, сорт был ,,антоновка,, большое! Но повеселило то, что рядом со мной есть улица Ньютона, правда. Наверно знак свыше.
01.11.2024 21:30 Ответить
Ну, після ябка він прозрів щодо сили тяжіння . А вивчення оптики -- то був паралельний напрямок досліджень.
01.11.2024 21:45 Ответить
Ты на кого батон крошишь? Ты хоть знаешь кому предъяву кидаешь? Спектр реакции это лингвистический оборот нашего уважаемого редактора. А он в "языкознании познал толк" (в статье этот оборот не употребляется).
Так что давай, если не хочешь быть заблокировали администрацией, живо удаляй свой пасквиль на Самого.
01.11.2024 21:13 Ответить
Щас налетят мовные инспекторы и при-бутся к редкому слову ,,пасквиль,,! Так что не надо пугать. Стрелку переведут с меня на это слово. Не охота рыть словарь и со стр уходить---но как на украинском звучит пасквиль? Не знаю.
01.11.2024 21:23 Ответить
Та да. Отут я дал. Отут я дал, внатуре маху" Пи...ец. Ещё бы "парадное" и "куру" с "гречей" ввернул.
Нужно отмазываться.
Путин-*****. Пойдёт?
01.11.2024 22:07 Ответить
Эту кричалку в Харькове фанаты ФК Металлист,, с особым воодушевлением и под барабан орали проходя рядами мимо горисполкома когда ещё там боговал гепуций---ну очень нравилось народу это. Тем более это центр города. Сейчас там только стены уцелели, окна зашили, закрыто похоже надолго.
01.11.2024 22:51 Ответить
https://lurkmore.live/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE Что характерно , хит был плагиатом с более раннего хита, отличавшегося всего на одно слово: вместо Путина он был посвящён президенту ФФУ Г. М. Суркису, в чей адрес и исполнялся примерно с весны 2013-го.
02.11.2024 11:03 Ответить
Я этого не знал по Суркису что кричалка! В августе в магазине АТБ меня девки молодые уговорили открыть карточку банковскую банка АТБ. Там скидки по ней в целом не плохие. И перевели с пенсионной 500гр сразу и стали приговаривать приехать в филиал и что бы и пенсию перевёл в этот банк. Много там мол удобного. Зашёл в сеть, глянуть инфу по банку, ранее такого не знал, так оказалось учередители братаны Суркисы! Пока отложил привалившую удачу на потом. Прохиндеи ещё те. У меня старые счёты со всякими банками, ещё со времён совдепии. И с ,,Внешторгбанком,, и хитрой конторой ,,Внешпосылторг,, там с чеками правда тема была. Мудро прокидывали и тогда. Да народ был темный. Как было сказано ещё в те годы---,,страна непуганых кретинов,,.
03.11.2024 16:49 Ответить
(от итал. pasguillo - статуя в Риме, на которой вывешивались сатирические стихи) - произведение клеветнического, оскорбительного характера, призванное унизить или скомпрометировать адресата
А щоб від клятих москалів відризнятися головну літеру змінили. На нашій, на соловїній - пасквіль.
01.11.2024 22:13 Ответить
Я знал что означает это слово---но оно и правда редкое сегодня.
01.11.2024 22:44 Ответить
Так, ніби то не кацапія напала на Україну, а КНДР. Головними винуватцями будуть подавальники снарядів до гармат кацапів...

А щодо кацапії ви розглядаєте повний спектр?
01.11.2024 20:45 Ответить
П'ятдесят відтінків стурбованості, оце такий блєть "повнийСпектр"!(
01.11.2024 21:05 Ответить
Гарний вибір - здати Україну #уйлу повільно (Байден, Гарріс) або швидко (Трамп).
Скоро третій рік війни закінчиться, а у України кілька F-16 навіть без ракет на засцяні 370 км, про дозвіл застосування по росії взагалі мовчу. Все ще надієтесь, що вдасться прогнути Гарріс, як до того прогнули Байдена з ATACMS, Bradley, HIMARS GMLRS? Дуже допомогло, що таки прогнули і отримали їх? Результат після того який? Що зараз на фронті? Отож.
Тому чекаю Трампа. Кінець все одно однаковий, тільки з Трампом не прийдеться мобілізувати 18-24-річних і втратити їх в Запорізькій, Харківській областях, щоб все одно капітулювати, але не на початку 2025 року, а в кінці 2026-го. Нагадую, що в кацапів ще не було загальної мобілізації, а м'яса там в рази більше. Хто надіється, що ваньки повстануть проти #уйла - згадайте, як вони "повстали" проти часткової мобілізації. Аж ніяк не повстали.

Трампісти, свою маячню залиште при собі. Клоуни Ололошко, Секонд Фьост і інші. Просто йдіть під три чорти, чорти. Ваше руде чмо - це капітуляція, просто швидка, а не повільна, як при чмошних Байдені і Гарріс.
01.11.2024 21:30 Ответить
Весь СПЕКТР - от серъезной ОБЕСПОКОЕННОСТИ до ГРОЗНОГО ТОПАНЬЯ НОЖКАМИ.
В этом вся суть Западных ******.
01.11.2024 23:14 Ответить

Повний спектр реакції на мастурбованість
02.11.2024 12:12 Ответить
 
 