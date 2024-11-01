Военных медиков не переводят в пехоту. Они будут работать по своей специальности, но в командировке на линии фронта, - Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение усилить медицинские службы в зоне боевых действий, но военных медиков не будут переводить в пехоту в рамках этого усиления.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ.

"Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения, то есть госпиталей медицинских сил Вооруженных сил Украины. Хочу сделать важное уточнение - медики будут задействованы только на медицинских должностях, при том что в медицинских силах есть и другие военнослужащие не только медицинского профиля. Медики же, будут выполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад", - сказал спикер.

Делать это будут на ротационной основе, говорит Лыховий, то есть медиков будут отправлять в командировки.

"Это общепринятая практика, когда происходят ротации различных структур обороны Украины между фронтом и тылом", - пояснил он.

По словам спикера, усиление стабпунктов специалистами-медиками происходит по запросу командиров боевых частей. Основная задача медиков - оперативная стабилизация раненых на месте. Чем быстрее раненый военнослужащий получит профессиональную медицинскую помощь, тем больше его шансы на выживание.

"Еще раз подчеркну, военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта и потом вернутся на свое основное место службы", - говорит Лыховий.