Военных медиков не переводят в пехоту. Они будут работать по своей специальности, но в командировке на линии фронта, - Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение усилить медицинские службы в зоне боевых действий, но военных медиков не будут переводить в пехоту в рамках этого усиления.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ.

"Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения, то есть госпиталей медицинских сил Вооруженных сил Украины. Хочу сделать важное уточнение - медики будут задействованы только на медицинских должностях, при том что в медицинских силах есть и другие военнослужащие не только медицинского профиля. Медики же, будут выполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад", - сказал спикер.

Читайте также: Перевод военных медиков в пехоту остановлен, - Безуглая

Делать это будут на ротационной основе, говорит Лыховий, то есть медиков будут отправлять в командировки.

"Это общепринятая практика, когда происходят ротации различных структур обороны Украины между фронтом и тылом", - пояснил он.

По словам спикера, усиление стабпунктов специалистами-медиками происходит по запросу командиров боевых частей. Основная задача медиков - оперативная стабилизация раненых на месте. Чем быстрее раненый военнослужащий получит профессиональную медицинскую помощь, тем больше его шансы на выживание.

Читайте также: Военных медиков не "переводят в пехоту" - они и дальше будут работать по специальности, - Генштаб

"Еще раз подчеркну, военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта и потом вернутся на свое основное место службы", - говорит Лыховий.

Генштаб ВС (7003) медицина (2543) Командование медицинских сил (22)
Топ комментарии
+6
Знову ти зі своїм "бойовим" досвідом...
Що ж вас б..ть так вбивають???... Був я в свій час командиром роти в 93, так от у мене з 4 медичних посад, зайнята була лише одна - хлопець фельдшером на швидкій пропрацював 3 роки... Потім був зам комбата так от зі всього медичного штату а там їх взвод, 1 медик (з освітою ветеринара)... І повір така ситуація у всіх...
На кой ти казки розповідаєш про медиків стрільців? Якщо у тебе медична освіта, якісь нормальні навички, і досвід в медицині - тобі при бригаді кабінет відкриють 100 дадуть і будеш працювати по профілю...
Чи хто в твоєму розумінні медики?? Ті хто по системі march пройшли місячні курси?
Так то не медики, то піхота...
01.11.2024 22:02 Ответить
+4
Цікавенько...
Були ми прикомандировані до одної бригади- вони своїх медиків повбивали, і наших зрештою багатьох поклали. Стрільцями.
01.11.2024 21:44 Ответить
+4
Їх не було ніколи... Не те що не хватає... На стабіках люди по 24/7 х....чать. ти б їх лиця бачив.
От знати б штат медичних сил... Скільки там десятків тисяч тих що 'влк' торгують по областях... Це ж ті самі медики... Яких захищає безугла, тільки у цивільних влк цивільні медики... А у військових влк військові медики...
І повір ліс там дрімучий... Бо на відмінну від цивільних ми сидимо тихо.
01.11.2024 22:05 Ответить
Політрук, харе мені казки від Арєстовіча втирати.
01.11.2024 22:20 Ответить
Цікаво дуже, а що ж це за рота в якій аж 4 посади медика?
Я сам командував у 2022-23 роках окремою інженерною ротою 110 бригади.
Але була тільки одна посада "медик" роти.
01.11.2024 22:22 Ответить
Один- ротний, з медичною освітою, і чотири взводних, без освіти, після курсів. Так скрізь. Пан бувший взводний, тепер комбат, полковник, думаю, в атаку не ходив і вигороджує своїх же дуболомів- піджаків.
01.11.2024 22:27 Ответить
Атаку? Ти дівка цензорна в окопі б обісрався коли п...ки лізуть... А ти про атаку??? Серйозно? Кіна надивився про штурми з літа 2023 року.
Знаєш хто такі піджаки? Їх в штабах нема. + Піджак не може отримати полковника. Освіта не дозволяє.
Ти труси вдівай або хрест знімай...
Як на мене ти просто кусок лайна що живе на форумі цензора... Я два рази в рік сюди зайшов і двічі ти... Співпадіння? Думаю ти тут усюди і щоденно... Часу на 'атаки' між постами на форумі, тобі вистачає?
01.11.2024 23:42 Ответить
Де це бойові медики після курсів водяться?
01.11.2024 23:43 Ответить
если уже медиков не хватает.......
01.11.2024 21:48 Ответить
Тож втрат 30 тисяч. Чи ви потужному не вірите?
01.11.2024 22:01 Ответить
І у 2023 році не вистачало.
01.11.2024 23:44 Ответить
здається, пан Лиховій ясно виразився:

на ротацію !

.
01.11.2024 22:04 Ответить
Їх не було ніколи... Не те що не хватає... На стабіках люди по 24/7 х....чать. ти б їх лиця бачив.
От знати б штат медичних сил... Скільки там десятків тисяч тих що 'влк' торгують по областях... Це ж ті самі медики... Яких захищає безугла, тільки у цивільних влк цивільні медики... А у військових влк військові медики...
І повір ліс там дрімучий... Бо на відмінну від цивільних ми сидимо тихо.
01.11.2024 22:05 Ответить
Тихо сидять пригріті біля штабів бригад пузаті офіцери. О, вони ще й дупу командуванню лижуть, аж гай шумить.
01.11.2024 22:32 Ответить
Знову всрався... Собі я ВЛК будь яке можу зробити... За тиждень... Думаю прикладів в інтернеті достатньо... Як пагони списуються зі служби...
А от поламаному солдату пройти це пекло, де наші 'медичні сили' сидять в комісіях... Де форма 6, форма 100, то є то нема... А потім роками чекай внесення змін і завітне: пов'язано з захистом Батьківщини... А не з проходженням військової служби... Ото біда.
01.11.2024 23:46 Ответить
Можливо і солдату. Я своїм всім поробив, хто проблеми зі здоров'ям має. Крім себе, як і буває. Але не списують нікого. Максимум- обмеження дають. І так у мене є боєць, після інфаркту, котрий 50 метрів не пройде.
02.11.2024 07:23 Ответить
А взагалі- ситуація тривожна не медиками, та по фіг, хай хоч і літунами доукомплектовують, а тим що вже чітко зрозуміло що не вистачає людей. Пане полковнику, Ви вірите Президенту про втрати менш ніж у 30 000?
01.11.2024 22:36 Ответить
Я не коментую ситуацію на фронті. Втрати не бачив своїми очима. Доступу до зведеної інформації штабів не маю. А в інтернеті всі однаково читаємо.
Мені цікаво додому потрапити хоча б на рік... Живим і хоча б зі всіма органами...
А для цього потрібна заміна.
01.11.2024 23:49 Ответить
А я чимало побачив. І м'ясні штурми... Тут я не тільки бачив.
02.11.2024 07:24 Ответить
"Прібив на НП дівізіі, члєн ваєннава савєта таваріщь Іванов пріказал сабрать всєх пісарей, поваров, коноводов, санітаров і прочіх тилових крис і бросіть іх в атаку! Через 3 часа приказ камандуєщєво фронтом бил випалнєн. Дєрєвня Распіздяєвка била атбіта у фошиздов!"
(Із мємуаров пра ВОВ)
01.11.2024 22:06 Ответить
Така х..ня була тільки в 41-42 роках, потім совок змінив тактику і почав піднімати в званнях молодих толкових командирів, і ті могли товаріща Іванова за такий наказ в кращому випадку пустити вести в атаку а в гіршому особіст кулю міг пустити.

Але більшість таких Іванових по котлах згинули в 41-42 роках, як то кажуть отримали одразу результат свого командування.
01.11.2024 23:03 Ответить
Безглузда працює на оп
01.11.2024 22:07 Ответить
Завдання безумної - сіяти смуту.
Вона це робить і робить вдало.
І дурні вірять її маячні.
01.11.2024 22:11 Ответить
То вже не Генштаб, а Офіс Генерального штабу
01.11.2024 22:25 Ответить
І ТрОнікуди не переводили, чи не так?
Коли ти вже в армії, ти - раб. Тебе пошлють, куди захочуть, і нічого ти не зробиш. Навіть у зеків більше прав і свободи, ніж в армії із нашими совковими генералами і дуполизством
01.11.2024 23:04 Ответить
Остаточно заплутався. Так буде підмога чи ні?
01.11.2024 23:40 Ответить
зверху все видно
02.11.2024 08:26 Ответить
Скільки триватиме відрядження? До 60 років?
02.11.2024 13:05 Ответить
 
 