Военных медиков не переводят в пехоту. Они будут работать по своей специальности, но в командировке на линии фронта, - Генштаб ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение усилить медицинские службы в зоне боевых действий, но военных медиков не будут переводить в пехоту в рамках этого усиления.
Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий, передает Цензор.НЕТ.
"Для этого будет задействован медицинский персонал из учреждений здравоохранения, то есть госпиталей медицинских сил Вооруженных сил Украины. Хочу сделать важное уточнение - медики будут задействованы только на медицинских должностях, при том что в медицинских силах есть и другие военнослужащие не только медицинского профиля. Медики же, будут выполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад", - сказал спикер.
Делать это будут на ротационной основе, говорит Лыховий, то есть медиков будут отправлять в командировки.
"Это общепринятая практика, когда происходят ротации различных структур обороны Украины между фронтом и тылом", - пояснил он.
По словам спикера, усиление стабпунктов специалистами-медиками происходит по запросу командиров боевых частей. Основная задача медиков - оперативная стабилизация раненых на месте. Чем быстрее раненый военнослужащий получит профессиональную медицинскую помощь, тем больше его шансы на выживание.
"Еще раз подчеркну, военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта и потом вернутся на свое основное место службы", - говорит Лыховий.
Були ми прикомандировані до одної бригади- вони своїх медиків повбивали, і наших зрештою багатьох поклали. Стрільцями.
Що ж вас б..ть так вбивають???... Був я в свій час командиром роти в 93, так от у мене з 4 медичних посад, зайнята була лише одна - хлопець фельдшером на швидкій пропрацював 3 роки... Потім був зам комбата так от зі всього медичного штату а там їх взвод, 1 медик (з освітою ветеринара)... І повір така ситуація у всіх...
На кой ти казки розповідаєш про медиків стрільців? Якщо у тебе медична освіта, якісь нормальні навички, і досвід в медицині - тобі при бригаді кабінет відкриють 100 дадуть і будеш працювати по профілю...
Чи хто в твоєму розумінні медики?? Ті хто по системі march пройшли місячні курси?
Так то не медики, то піхота...
Я сам командував у 2022-23 роках окремою інженерною ротою 110 бригади.
Але була тільки одна посада "медик" роти.
Знаєш хто такі піджаки? Їх в штабах нема. + Піджак не може отримати полковника. Освіта не дозволяє.
Ти труси вдівай або хрест знімай...
Як на мене ти просто кусок лайна що живе на форумі цензора... Я два рази в рік сюди зайшов і двічі ти... Співпадіння? Думаю ти тут усюди і щоденно... Часу на 'атаки' між постами на форумі, тобі вистачає?
на ротацію !
.
От знати б штат медичних сил... Скільки там десятків тисяч тих що 'влк' торгують по областях... Це ж ті самі медики... Яких захищає безугла, тільки у цивільних влк цивільні медики... А у військових влк військові медики...
І повір ліс там дрімучий... Бо на відмінну від цивільних ми сидимо тихо.
А от поламаному солдату пройти це пекло, де наші 'медичні сили' сидять в комісіях... Де форма 6, форма 100, то є то нема... А потім роками чекай внесення змін і завітне: пов'язано з захистом Батьківщини... А не з проходженням військової служби... Ото біда.
Мені цікаво додому потрапити хоча б на рік... Живим і хоча б зі всіма органами...
А для цього потрібна заміна.
(Із мємуаров пра ВОВ)
Але більшість таких Іванових по котлах згинули в 41-42 роках, як то кажуть отримали одразу результат свого командування.
Вона це робить і робить вдало.
І дурні вірять її маячні.
Коли ти вже в армії, ти - раб. Тебе пошлють, куди захочуть, і нічого ти не зробиш. Навіть у зеків більше прав і свободи, ніж в армії із нашими совковими генералами і дуполизством