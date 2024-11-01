РУС
Войска КНДР, которые будут воевать против Украины, будут иметь проблемы с эксплуатацией российской техники, интеграцией и оперативной совместимостью, - разведка Британии

КНДР

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании отметило, что северокорейские войска, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

Об этом говорится в обзоре британской разведки за пятницу, 1 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Британское Минобороны ссылается на ранее раскрытые данные о том, что около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них "почти наверняка" развернуты в Курской области.

"Российские и корейские войска почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости, если ранее не проводили совместных военных учений", - говорится в обзоре.

Среди прочего, войска КНДР "почти наверняка" будут иметь проблемы с эксплуатацией российской техники, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также преодолением языкового барьера с российскими войсками.

Чого це раптом? В них така сама. Да і ніхто їм тої техніки не дасть. Хіба шо гольфкари
01.11.2024 22:33 Ответить
А в чому буде проблема вказати пальцем, куди треба бігти? Калаші вони знають, голодувати звикли, багато не їдять. А якщо сказати, що за тією посадкою вже злий захід, то навіть і з голими рукаби побіжуть
01.11.2024 22:50 Ответить
Дорогі сери,вони (корейці) не встигнуть мати проблеми з технікою та інтеграцією))
01.11.2024 22:55 Ответить
Это что ? И это должно Украину утешить , союзники обсудили ситуацию .
01.11.2024 23:07 Ответить
Уроди і все це для того щоб поснити свое небажання щось робить діеве імпотенти хренови засуньте свої принципи і демократію як ви її бачите собі в задницю бо вона уродливаі по українському прислівью це " моя хата скраю нічого не знаю " от ваша демократія та політіка.
01.11.2024 23:35 Ответить
Матиме е не матиме але однією проблемою для зсу буде більше.
