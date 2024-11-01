Войска КНДР, которые будут воевать против Украины, будут иметь проблемы с эксплуатацией российской техники, интеграцией и оперативной совместимостью, - разведка Британии

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании отметило, что северокорейские войска, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

Об этом говорится в обзоре британской разведки за пятницу, 1 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Британское Минобороны ссылается на ранее раскрытые данные о том, что около 10 тысяч военнослужащих КНДР уже находятся на территории России, а некоторые из них "почти наверняка" развернуты в Курской области.

"Российские и корейские войска почти наверняка столкнутся с трудностями оперативной совместимости, если ранее не проводили совместных военных учений", - говорится в обзоре.

Среди прочего, войска КНДР "почти наверняка" будут иметь проблемы с эксплуатацией российской техники, интеграцией в российскую структуру командования и управления, а также преодолением языкового барьера с российскими войсками.