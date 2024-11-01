Венгрия не будет включать в двустороннее соглашение с Украиной ее членство в НАТО, - спикер МИД Пачолай

Представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай подтвердил переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, но заявил, что вопрос украинского членства в НАТО в нем не обсуждается.

Такой комментарий Пачолай предоставил венгерскому провластному информагентству МТИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам венгерского представителя, переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной продолжаются, причем в соглашении должен быть сделан упор на "восстановлении прав венгерской национальной общины".

"В то же время мы четко дали понять украинской стороне во время переговоров, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения. Мы неоднократно четко выражали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло", - добавил Пачолай.

Он повторил ранее озвучиваемый в Будапеште тезис о том, что вступление Украины в НАТО "приведет к началу третьей мировой войны".