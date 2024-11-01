РУС
Венгрия не будет включать в двустороннее соглашение с Украиной ее членство в НАТО, - спикер МИД Пачолай

Представитель Министерства иностранных дел Венгрии Мате Пачолай подтвердил переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, но заявил, что вопрос украинского членства в НАТО в нем не обсуждается.

Такой комментарий Пачолай предоставил венгерскому провластному информагентству МТИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам венгерского представителя, переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной продолжаются, причем в соглашении должен быть сделан упор на "восстановлении прав венгерской национальной общины".

"В то же время мы четко дали понять украинской стороне во время переговоров, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения. Мы неоднократно четко выражали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло", - добавил Пачолай.

Он повторил ранее озвучиваемый в Будапеште тезис о том, что вступление Украины в НАТО "приведет к началу третьей мировой войны".

+12
А о чем вообще тогда все ети договорняки? О том как мы просто будем качать ************* Орбану рашистский газ и нефть, тем самым поддерживать власть и авторитет Орбана в Венгрии?
01.11.2024 23:16 Ответить
+9
Там ще про "відновлення прав угорської нацгромади". А це чи не більший пздць ніж качати рашистський газ і нафту.
01.11.2024 23:32 Ответить
+6
Нахрен та угода потрібна?
01.11.2024 23:32 Ответить
Орбан тупо договорился с ****** и Трампом что в результате дербана Украины забирает себе все закарпатье. На права громад Орбану как то насрать и не етого он так добивается летая то к ****** в моцкву то к Тамопону в США.
показать весь комментарий
01.11.2024 23:39 Ответить
Тому що нам потрібне нато
показать весь комментарий
02.11.2024 11:07 Ответить
тогда отключим газ
показать весь комментарий
01.11.2024 23:29 Ответить
Та треба просто підірвати газо та нафтопроводи-- каци щось їх дуже оминають!
показать весь комментарий
01.11.2024 23:39 Ответить
Буданов організуй атаку дронами-- інакше зелень точно звільнить!
показать весь комментарий
01.11.2024 23:42 Ответить
"Він повторив раніше озвучувану в Будапешті тезу про те, що вступ України до НАТО "призведе до початку третьої світової війни". Джерело: "

Як альтернатива-випиндрюти угорщину з НАТО -і 3тя світова не почнеться...

З якого переляку якась угорщина взагалі вирішує про Україну, Нато, і шо буде і не буде в світі... тьху
показать весь комментарий
02.11.2024 01:04 Ответить
"відновлення прав угорської національної громади" полягає у відмові вчити українську мову на загальному рівні та у відмові служити в українському війську. Хоча, якщо не дай Бог збудутьться мрії Орбана і мадьяри вдеруться на Закарпаття українські школи будуть закриті на наступний день.
показать весь комментарий
02.11.2024 07:41 Ответить
На сегодня ясно окончательно, не Венгрия тормоз вступления Украины в НАТО. Если Украину примут в НАТО, то начнется 3 мировая война --- так срочно делаем ЯО!!!
показать весь комментарий
02.11.2024 08:36 Ответить
З чого робимо яо?З тирси?Ми навіть паливо до аес купуємо
показать весь комментарий
02.11.2024 11:06 Ответить
Я не знаток по ядерной физике. Тут на форуме только заикнись, эксперты стаей налетают на меня троечника. Но живу в одном очень большом городе, где есть кому, это главное. Очень мечтают, хоть и старые, хлопнуть громко дверью сильно хотят. И есть где. И есть ещё те, кто помнят и видели Льва Ландау. Но с такой властью....
показать весь комментарий
03.11.2024 19:24 Ответить
1-кошти 2-час 3-захист спеціалістів що будуть розробляти-виготовляти яо 4 захист в-ва 5- кроти що можуть усе рашці злити 6 -рашка використає заяву зе для виправдання ударів по аес. 6. к-ть 7- територфя рашки велика,навіть рознісши москву рашка буде воювати і далі
показать весь комментарий
04.11.2024 08:34 Ответить
Тогда подписываем капитуляцию. Выбирайте. Нет не вы и не я. Общество, страна, народ и власть. Которую народ либо выбрал, либо терпит. Я же в первом коменте это и сказал. И уже 10 лет на этом форуме говорю---выбор самое трудное. Сжечь мосты. Потом не оглядываются. Не на что. Мне давно всё равно как живут сегодня румыны. Я в Констанце был в последний раз в 1980г. Но в 1989г они с 3 метров шмальнули с акм деда с бабой, мир ужаснулся увидав фото и видео, хронику и через 10 мин забыл. Но они давно в ес и нато. Всё, точка. Минимальная пенсия 460 евро. Они не живут как живут пусть бельгийцы, но назад и по сторонам не смотрят. Ведь дорогу выбрали сами. Мы нет. теперь гибнем.
показать весь комментарий
04.11.2024 22:12 Ответить
відновленні прав угорської національної громади".-зе тупо торгує інтересами України
показать весь комментарий
02.11.2024 11:04 Ответить
 
 