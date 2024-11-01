Командующий Сил ТрО получил дополнительные полномочия по образованию и ликвидации добровольческих формирований, - Минобороны
Командующий Сил территориальной обороны получил расширенные полномочия по управлению добровольческими формированиями территориальных громад (ДФТГ).
Соответствующие изменения в Положение о добровольческих формированиях территориальных громад принял Кабинет Министров Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Согласно документу, Командующий Сил ТрО может принять решение о расформировании добровольческого формирования в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им задач территориальной обороны. Основанием для такого решения является рапорт или сообщение должностного лица Вооруженных Сил или заявление командира формирования.
Также обновленное Положение определяет, что командир ДФТГ может подать заявление о расформировании только в случае невозможности обеспечить проведение правомочных сборов формирования.
При расформировании подразделения контракты с добровольцами автоматически прекращаются, а их удостоверения передаются в орган местного самоуправления для дальнейшего уничтожения.
Изменения внесены в Положение о добровольческих формированиях территориальных громад, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 29 декабря 2021 года № 1449.
Про сам факт існування та кількість дізнався випадково (а це, обережно кажучи, уже дивно, бо я, скажімо так, дещо поінформований про стан справ). Вони не на фронті. Вони не в ТЦК. Вони не на вулицях. Вони не на охороні, скажімо так, важливих місць. Персональний склад = найбільший секрет громади. Отримують фінансування з бюджету міста. Вони десь в місті. Що це? Для чого?
Окрім броні для своїх та кадрового резерву дубасити людей, нічого в голову не приходить.
Та і взагалі, з моменту, коли тероборону відправили на фронт, в мене питання - навіщо ця окрема структура? Чому вони не ввійшли в склад ЗСУ на умовах звичайних бригад, не розумію. Окрім звісно місць для командування, тобто штаби/генерали/полковники....багато працевлаштувалось.
Нещодавно Радіо Свобода у програмі https://www.youtube.com/watch?v=aLcbUONzQrM&list=PLRVLFiynwHmGQ2Mfeylgcy2HSyzJVhnfw&index=7 Свобода. Ранок озвучило скарги бійців 208-го окремого батальйону 114-ї бригади Територіальної оборони на те, що вони на позиціях без ротацій, їжі, а часто й води, що унеможливлює виконання бойового завдання.
«ТРО це в першу чергу добровольці 2022 лютого березня. Поповнень немає...».
Найбільше поповнення ТрО особовим складом, як https://tro.mil.gov.ua/istoriya-tro/ повідомляє офіційний сайт, сталося у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну - до 110 тисяч.
Люди різних цивільних професій https://www.youtube.com/watch?v=keUnThGVIWQ стояли у чергах під військкоматами Києва, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Маріуполя, Херсона та інших українських міст, щоб отримати зброю і захищати свої регіони.
Згодом, у квітні 2022 року, на східні напрямки фронту почали відправляти тероборонівців з тих областей, де бойових дій не було.
Вже тоді військові, а також їхні рідні заявляли про проблеми участі бригад ТрО у повноцінних боях - через непідготовленість людей, більшість з яких досі не мали справи з військом, відсутність техніки та озброєння, необгрунтовані накази командування.
Через два з половиною роки після цього подібні скарги від «тероборонівців» все ще лунають.