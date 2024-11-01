Командующий Сил ТрО получил дополнительные полномочия по образованию и ликвидации добровольческих формирований, - Минобороны

Командующий Сил территориальной обороны получил расширенные полномочия по управлению добровольческими формированиями территориальных громад (ДФТГ).

Соответствующие изменения в Положение о добровольческих формированиях территориальных громад принял Кабинет Министров Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Согласно документу, Командующий Сил ТрО может принять решение о расформировании добровольческого формирования в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им задач территориальной обороны. Основанием для такого решения является рапорт или сообщение должностного лица Вооруженных Сил или заявление командира формирования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы ТрО начали служебную проверку в отношении военного Салаватова относительно его причастности к вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР"

Также обновленное Положение определяет, что командир ДФТГ может подать заявление о расформировании только в случае невозможности обеспечить проведение правомочных сборов формирования.

При расформировании подразделения контракты с добровольцами автоматически прекращаются, а их удостоверения передаются в орган местного самоуправления для дальнейшего уничтожения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с воинами ТрО и отметил их государственными наградами: капитану Юрию Жуковцу присвоено звание Героя Украины. ФОТОрепортаж

Изменения внесены в Положение о добровольческих формированиях территориальных громад, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 29 декабря 2021 года № 1449.