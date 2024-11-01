РУС
Новости
28 225 19

Командующий Сил ТрО получил дополнительные полномочия по образованию и ликвидации добровольческих формирований, - Минобороны

ТрО

Командующий Сил территориальной обороны получил расширенные полномочия по управлению добровольческими формированиями территориальных громад (ДФТГ).

Соответствующие изменения в Положение о добровольческих формированиях территориальных громад принял Кабинет Министров Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Согласно документу, Командующий Сил ТрО может принять решение о расформировании добровольческого формирования в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им задач территориальной обороны. Основанием для такого решения является рапорт или сообщение должностного лица Вооруженных Сил или заявление командира формирования.

Также обновленное Положение определяет, что командир ДФТГ может подать заявление о расформировании только в случае невозможности обеспечить проведение правомочных сборов формирования.

При расформировании подразделения контракты с добровольцами автоматически прекращаются, а их удостоверения передаются в орган местного самоуправления для дальнейшего уничтожения.

Изменения внесены в Положение о добровольческих формированиях территориальных громад, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 29 декабря 2021 года № 1449.

Топ комментарии
+7
Ще одна схованка для справжніх ухилянтів зі зв'язками. В мене в місті, виявляється теж є ДФТГ.
Про сам факт існування та кількість дізнався випадково (а це, обережно кажучи, уже дивно, бо я, скажімо так, дещо поінформований про стан справ). Вони не на фронті. Вони не в ТЦК. Вони не на вулицях. Вони не на охороні, скажімо так, важливих місць. Персональний склад = найбільший секрет громади. Отримують фінансування з бюджету міста. Вони десь в місті. Що це? Для чого?
Окрім броні для своїх та кадрового резерву дубасити людей, нічого в голову не приходить.
Та і взагалі, з моменту, коли тероборону відправили на фронт, в мене питання - навіщо ця окрема структура? Чому вони не ввійшли в склад ЗСУ на умовах звичайних бригад, не розумію. Окрім звісно місць для командування, тобто штаби/генерали/полковники....багато працевлаштувалось.
01.11.2024 23:46 Ответить
+4
Блазень, з єрмаком, поміняв військове керівництво і вибиває українських патріотів.

Нещодавно Радіо Свобода у програмі https://www.youtube.com/watch?v=aLcbUONzQrM&list=PLRVLFiynwHmGQ2Mfeylgcy2HSyzJVhnfw&index=7 Свобода. Ранок озвучило скарги бійців 208-го окремого батальйону 114-ї бригади Територіальної оборони на те, що вони на позиціях без ротацій, їжі, а часто й води, що унеможливлює виконання бойового завдання.

«ТРО це в першу чергу добровольці 2022 лютого березня. Поповнень немає...».

Найбільше поповнення ТрО особовим складом, як https://tro.mil.gov.ua/istoriya-tro/ повідомляє офіційний сайт, сталося у перший місяць повномасштабного вторгнення Росії в Україну - до 110 тисяч.
Люди різних цивільних професій https://www.youtube.com/watch?v=keUnThGVIWQ стояли у чергах під військкоматами Києва, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Маріуполя, Херсона та інших українських міст, щоб отримати зброю і захищати свої регіони.
Згодом, у квітні 2022 року, на східні напрямки фронту почали відправляти тероборонівців з тих областей, де бойових дій не було.

Вже тоді військові, а також їхні рідні заявляли про проблеми участі бригад ТрО у повноцінних боях - через непідготовленість людей, більшість з яких досі не мали справи з військом, відсутність техніки та озброєння, необгрунтовані накази командування.

Через два з половиною роки після цього подібні скарги від «тероборонівців» все ще лунають.
01.11.2024 23:59 Ответить
+2
То не ТРО. Мова про ДФТГ. Уяви, Львів, багатенькі, молоді і здорові числяться на блочиках, котрі давно зачинені, отримують гроші і мають броню від мобілізації.
02.11.2024 07:30 Ответить
А потім суди....
01.11.2024 23:38 Ответить
01.11.2024 23:46 Ответить
Не ввійшли до складу бригад лише для того, щоб хз не забезпечувати. ТрО забезпечується за залишковим принципом, це дуже зручно
02.11.2024 00:00 Ответить
То не ТРО. Мова про ДФТГ. Уяви, Львів, багатенькі, молоді і здорові числяться на блочиках, котрі давно зачинені, отримують гроші і мають броню від мобілізації.
02.11.2024 07:30 Ответить
У на в 22 році в ДФ ні в кого не було ніякої броні і гроші ніхто на платив. Всі забезпечували себе за свій кошт. Доречі саме учасникам ДФ повістки приходили в першу чергу.
02.11.2024 11:17 Ответить
перед тим як писати, треба би було поцікавитись, Закон почитати і таке інше і від твоєї пейсанини мпйже б нічого залишилось
02.11.2024 07:13 Ответить
Перед тим, як писати беззмістовні коментарі, треба було теж почитати Закон та таке інше, і поцікавитись реаліями життя, і тоді твоєї пейсанини тут не було б.
02.11.2024 07:56 Ответить
01.11.2024 23:59 Ответить
Мова про ДФТГ. Це хлопці, котрі типу служать у містах біля дому, задля броні від мобілізації. Там ще й платити треба.
02.11.2024 07:32 Ответить
от і розформують тро бо здадуть державу.
02.11.2024 06:20 Ответить
Ви і досі плутаєте тепле з м'яким, а саме ТРО і ДФТГ. В новині мова про останніх.
02.11.2024 07:35 Ответить
Командувач Сил територіальної оборони отримав розширені повноваження Джерело:
02.11.2024 07:45 Ответить
Читайте далі заголовків. І думайте.
02.11.2024 15:09 Ответить
та ні - це ви думайте.кому добровольці в сраці печуть.
02.11.2024 17:36 Ответить
...ТРО давно вже пора розформувати. Бачив ТРОшників у Одеській області. Їздять на дорогущих джипах з іноземними номерами, займаються курортним бізнесом, імітують боротьбу з диверсантами на пляжах!!! Поліція їх не чіпає, хоча всіх інших просто кошмарить...
02.11.2024 08:26 Ответить
То не ТРО. ТРО частина ЗСУ і воює. А то- ДФТГ.
02.11.2024 10:49 Ответить
Хіба ДФ ще десь залишилися? Наше роззброїли ще в листопаді 22 року, і не тільки наше, а майже всі по Полтавській області.
02.11.2024 11:14 Ответить
 
 