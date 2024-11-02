Совбез ООН проведет заседание к 1000 дней войны РФ против Украины

Великобритания, которая председательствует в Совете Безопасности ООН в ноябре, анонсировала заседание Совбеза, приуроченное к 1000 дням полномасштабной войны РФ против Украины, на котором будет председательствовать министр иностранных дел страны Дэвид Лемми.

Об этом сообщила журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание состоится во второй половине дня 18 ноября.

Вудворд, представляя график работы СБ на ноябрь, отметила, что приоритетными для британского председательства будут три вопроса, которые связаны с "тремя крупнейшими конфликтами в мире". Речь идет о "разрушительных последствиях и рисках войны на Ближнем Востоке, нарушении Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также о конфликте в Судане".

Поддержка Великобританией Украины в ее борьбе за свой суверенитет, территориальную целостность и принципы Устава ООН остается непоколебимой, сказала Вудворд. По ее словам, международное сообщество "не должно и не будет успокаиваться... потому что Путин не остановился бы на Украине".

"Просто посмотрите на уровень хаоса и конфликтов по всему миру, которые могут быть связаны с Россией. Россия не отрицает того факта, что заключает соглашения с Пхеньяном, чтобы использовать северокорейские войска как пушечное мясо для своей войны", - отметила она. Также Россия закупает беспилотники и боеприпасы у Ирана, финансируя поддержку терроризма на Ближнем Востоке.

"Можем быть уверены, что Иран и Северная Корея требуют от России высокую цену за свою поддержку", - подчеркнула Вудворд. Она добавила, что у России "осталось мало возможностей для предложений, кроме того, что, как мы знаем, хотят Северная Корея и Иран", - добавила она.

По словам дипломата, к большинству конфликтов в мире имеет отношение Москва. "От того места, где царят смерть и хаос, рука президента Путина редко оказывается далеко", - отметила она.

Великобритания воспользуется председательством в Совбезе ООН, "чтобы разоблачить российскую дезинформацию и их преступления", сказала Вудворд. Она рассказала, что российская делегация заблокировала одобрение графика работы Совбеза на месяц, поскольку в нем предусмотрено рассмотрение украинского вопроса. Однако это не будет препятствовать проведению заседания СБ по запросу стран-членов - вне графика.