РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4181 посетитель онлайн
Новости Война
1 904 14

Совбез ООН проведет заседание к 1000 дней войны РФ против Украины

Радбез ООН обговорить залучення Росією військ КНДР у війну проти України

Великобритания, которая председательствует в Совете Безопасности ООН в ноябре, анонсировала заседание Совбеза, приуроченное к 1000 дням полномасштабной войны РФ против Украины, на котором будет председательствовать министр иностранных дел страны Дэвид Лемми.

Об этом сообщила журналистам постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Заседание состоится во второй половине дня 18 ноября.

Вудворд, представляя график работы СБ на ноябрь, отметила, что приоритетными для британского председательства будут три вопроса, которые связаны с "тремя крупнейшими конфликтами в мире". Речь идет о "разрушительных последствиях и рисках войны на Ближнем Востоке, нарушении Россией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также о конфликте в Судане".

Поддержка Великобританией Украины в ее борьбе за свой суверенитет, территориальную целостность и принципы Устава ООН остается непоколебимой, сказала Вудворд. По ее словам, международное сообщество "не должно и не будет успокаиваться... потому что Путин не остановился бы на Украине".

"Просто посмотрите на уровень хаоса и конфликтов по всему миру, которые могут быть связаны с Россией. Россия не отрицает того факта, что заключает соглашения с Пхеньяном, чтобы использовать северокорейские войска как пушечное мясо для своей войны", - отметила она. Также Россия закупает беспилотники и боеприпасы у Ирана, финансируя поддержку терроризма на Ближнем Востоке.

Также читайте: Кислица на Совбезе ООН: РФ не пересекает ваши "красные линии" - она ​​идет по красной дорожке

"Можем быть уверены, что Иран и Северная Корея требуют от России высокую цену за свою поддержку", - подчеркнула Вудворд. Она добавила, что у России "осталось мало возможностей для предложений, кроме того, что, как мы знаем, хотят Северная Корея и Иран", - добавила она.

По словам дипломата, к большинству конфликтов в мире имеет отношение Москва. "От того места, где царят смерть и хаос, рука президента Путина редко оказывается далеко", - отметила она.

Великобритания воспользуется председательством в Совбезе ООН, "чтобы разоблачить российскую дезинформацию и их преступления", сказала Вудворд. Она рассказала, что российская делегация заблокировала одобрение графика работы Совбеза на месяц, поскольку в нем предусмотрено рассмотрение украинского вопроса. Однако это не будет препятствовать проведению заседания СБ по запросу стран-членов - вне графика.

Автор: 

Великобритания (5143) ООН (4263) Совбез ООН (1153)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
А толку от их заседаний? Опять выразят обеспокоенность и на этом разойдутся.
показать весь комментарий
02.11.2024 00:55 Ответить
+11
Може вони ще влаштують вечірку? банкет? корпоратив *****? 1000-днів спостерігають як сусідів гвалтують та вбивають але шоу мист го он младь ви держитесь там здоровʼя вам удачи
показать весь комментарий
02.11.2024 00:58 Ответить
+10
чогось думаю, що з боку України на цьому засіданні РБ ООН не буде нагадування, що 18 листопада 2024 року буде 3925 днів війни касапів проти України... і що 1000 днів - це тільки з часу повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
02.11.2024 02:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Святкують, виродки!!!
показать весь комментарий
02.11.2024 00:50 Ответить
А толку от их заседаний? Опять выразят обеспокоенность и на этом разойдутся.
показать весь комментарий
02.11.2024 00:55 Ответить
Може вони ще влаштують вечірку? банкет? корпоратив *****? 1000-днів спостерігають як сусідів гвалтують та вбивають але шоу мист го он младь ви держитесь там здоровʼя вам удачи
показать весь комментарий
02.11.2024 00:58 Ответить
А у 2014 що було?
показать весь комментарий
02.11.2024 01:11 Ответить
1000-денної війни рф проти України.
показать весь комментарий
02.11.2024 01:13 Ответить
Не здивуюсь якщо офіс пришле вітання із такої нагоди.
показать весь комментарий
02.11.2024 02:02 Ответить
чогось думаю, що з боку України на цьому засіданні РБ ООН не буде нагадування, що 18 листопада 2024 року буде 3925 днів війни касапів проти України... і що 1000 днів - це тільки з часу повномасштабного вторгнення.
показать весь комментарий
02.11.2024 02:18 Ответить
У пусть эта шарашкина контора сжирающая две трети бюджета на содержание своих дармоедов и их поездки на собрании торжественно самораспустится.
показать весь комментарий
02.11.2024 07:12 Ответить
А тортік "феррарі" буде? Не подавіться, стурбовані ви наші...
показать весь комментарий
02.11.2024 08:56 Ответить
Будуть святкувати кровавий ювілей, гандо.и. Їм що 1000, що 2000 - плювати. ООН - беззмістовна помийка, яку треба розігнати назавжди.
показать весь комментарий
02.11.2024 10:30 Ответить
Святкуємо ювілей, мерзотники?
показать весь комментарий
02.11.2024 11:51 Ответить
ага. *****, юбилей как никак. нада встревоженностей и обеспокоенностей пожирнее подготовить
показать весь комментарий
02.11.2024 12:49 Ответить
Тысяча дней ...
Юбилей
Сладкие речи поддержки
Фуршет
Совбез ООН гуляет
показать весь комментарий
02.11.2024 20:02 Ответить
наша надія тільки на Бога
якщо сьогодні Україна стане перед Ним на коліна - завтра буде перемога над загарбниками
показать весь комментарий
02.11.2024 21:50 Ответить
 
 