По оценкам Пентагона, Украине хватит солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев, - The New York Times

В Пентагоне считают нехватку солдат главной проблемой Украины.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, американские чиновники отмечают, что Украина сократила преимущество России в использовании артиллерии. При этом украинские защитники используют ударные дроны для уничтожения российской бронетехники. Но в то же время, по их мнению, Украина имеет проблему в виде нехватки солдат.

Один из чиновников рассказал NYT, что, по оценкам Пентагона, количества солдат, которые есть у Украины, достаточно, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. После этого, по его словам, будет острая нехватка военных.

Неназванные представители Пентагона отметили, что Украина направила некоторые из своих недавно созданных бригад, чтобы поддержать наступление в Курской области РФ. Их могли бы использовать для усиления защиты восточной и южной Украины или создания резервов для ожидаемого контрнаступления в 2025 году.

Также читайте: Путин не сможет победить Украину даже с поддержкой КНДР, - Остин

NYT пишет, что Украина якобы потеряла на войне 57 тысяч солдат. И хотя "потери РФ вдвое выше", это значительное число для гораздо меньшей страны.

Как отмечают американские чиновники, Россия несет огромные потери и некоторые участки фронта превратились в мясорубку для российских солдат. Поэтому Москва и решилась на отчаянный шаг - задействовать в войне северокорейских солдат.

При этом чиновники США считают, что если поддержка Украины со стороны США сохранится до следующего лета, у Киева может появиться возможность воспользоваться слабостями РФ и нехваткой солдат и танков.