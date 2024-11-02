РУС
По оценкам Пентагона, Украине хватит солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев, - The New York Times

В Пентагоне считают нехватку солдат главной проблемой Украины.

Об этом пишет The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как пишет издание, американские чиновники отмечают, что Украина сократила преимущество России в использовании артиллерии. При этом украинские защитники используют ударные дроны для уничтожения российской бронетехники. Но в то же время, по их мнению, Украина имеет проблему в виде нехватки солдат.

Один из чиновников рассказал NYT, что, по оценкам Пентагона, количества солдат, которые есть у Украины, достаточно, чтобы воевать еще 6-12 месяцев. После этого, по его словам, будет острая нехватка военных.

Неназванные представители Пентагона отметили, что Украина направила некоторые из своих недавно созданных бригад, чтобы поддержать наступление в Курской области РФ. Их могли бы использовать для усиления защиты восточной и южной Украины или создания резервов для ожидаемого контрнаступления в 2025 году.

NYT пишет, что Украина якобы потеряла на войне 57 тысяч солдат. И хотя "потери РФ вдвое выше", это значительное число для гораздо меньшей страны.

Как отмечают американские чиновники, Россия несет огромные потери и некоторые участки фронта превратились в мясорубку для российских солдат. Поэтому Москва и решилась на отчаянный шаг - задействовать в войне северокорейских солдат.

При этом чиновники США считают, что если поддержка Украины со стороны США сохранится до следующего лета, у Киева может появиться возможность воспользоваться слабостями РФ и нехваткой солдат и танков.

Топ комментарии
+28
Українці часто повторюють, що вони "втомилися від війни".

При цьому в країні під час воєнного стану продовжує працювати індустрія розваг та майже вся цивільна інфраструктура у повному обсязі.

Українська молодь масово не вчиться і не працює на "оборонку", в країні не проводиться промислова мобілізація серед студентів, немає системи прискореної військової підготовки тут і зараз, немає по-справжньому масових курсів тактичної медицини або стрілецької підготовки.

Україна у багатьох сферах у тилу живе, як до лютого 2022 року.

А від війни реально втомилися лише ті, хто бере у ній участь, їхні родичі та близькі. Мільйони ж людей платять невеликі податки та "живуть життя", навіть без огляду на сирени тривог.

І мова не про те, що під час повномасштабної війни "всі мають бути або в цеху, або на фронті".

Мова про те, що Україна насправді має великий потенціал для мілітаризації.

B України 2024-5 року ще є простір для мілітаризації суспільства - не введення обмежень для ухилянтів у вигляді труднощів з водійськими правами чи банківськими рахунками, а переходу до справжньої воєнної економіки.
02.11.2024 01:20 Ответить
02.11.2024 01:20 Ответить
+22
Із Канади дуже легко воювати язиком, коли знаєш точно що завтра не будеш в окопі по шию в багнюці. Ніхто не говорить про те що воюючи з росіянами ми воюємо по більшій мірі і вбиваємо простий і дурний нарід із окупованих частин України, тобто своїх громадян, із російських глубинок, малі народи росії а головні зачинщики цього всього які сидять в москвах і пітерах ніяк не страдають майже. Їм тільки краще що ми вбиваємо потенційних сепаратистів з малих народів, а ті вбивають нас. Думайте, робіть висновки, в мене все.
02.11.2024 02:25 Ответить
02.11.2024 02:25 Ответить
+19
В України немає вже потужної промисловості.Якої прискореної підготовки? І так за два тижні кидають на найгарячіші напрямки.Ваші канадійці би також в цехах не були.Кудли би поділи всіх тих,яків постійно на мітинги бігають? Працювати точно такі не підуть.Ви ніякого морально права немаєте говорити за ухилянтів.Немає чому тут переходити на військові рейки.
02.11.2024 01:55 Ответить
02.11.2024 01:55 Ответить
Жека, братан, куда пропал?
02.11.2024 02:10 Ответить
02.11.2024 02:10 Ответить
Ви в США всі такі бронелобі? Гадаю якби Зе оцінював цей вислів на передачі розсміши клоуна, він на відміну від тебе точно програв би мені 50 тис. грн по тому ще курсу.
02.11.2024 02:33 Ответить
02.11.2024 02:33 Ответить
Концепція в дурдомі помінялись. Головдебіл вже про кордони 91 року не згадує. Зараз в нього інші заскоки в голові.
05.11.2024 08:28 Ответить
05.11.2024 08:28 Ответить
Повільна підготовка до заморозки конфлікту.
02.11.2024 02:00 Ответить
02.11.2024 02:00 Ответить
Виконуємо оманські домовленності !
02.11.2024 12:21 Ответить
02.11.2024 12:21 Ответить
Судячи з назви, ніхто так не бажає перемоги Росії, як пєнтагон
02.11.2024 02:00 Ответить
02.11.2024 02:00 Ответить
Мобілізаційний потенціал України - ще 5 мільйонів військових. Союзникам слід мобілізуватися для забезпечення України ефективно дієвою зброєю. грошовими ресурсами і цивільними технічними засобами. Тільки так. Альтернатива відсутня.
02.11.2024 02:03 Ответить
02.11.2024 02:03 Ответить
А у кацапів з корейцями 50+ млн.
А нашо та Україна як чоловіки закінчаться?
02.11.2024 02:07 Ответить
02.11.2024 02:07 Ответить
А навіщо ті чоловіки, якщо не буде України ??? Щоб бути рабами кацапів ??
02.11.2024 02:09 Ответить
02.11.2024 02:09 Ответить
Якщо ти не розумієш що відбувається з нацією коли немає чоловіків, ну хз що зказати.
А на рахунок рабів, хз що зказати, простого рішення не має
02.11.2024 02:14 Ответить
02.11.2024 02:14 Ответить
Чоловіки для того і потрібні, щоб бути ВОЇНАМИ, а не просто діторобами. Чи ти вважаєш, що народився тільки для оргазму??? А жінок і дітей амазонки будуть захищати??
02.11.2024 02:26 Ответить
02.11.2024 02:26 Ответить
Я вважаю, що Україна зараз в дуже поганому становищі. І розповідати про кордони 90го року це най...ти отих кретинів які його обрали і не тільки їх.
Доречі, тобі ніхто не заважає воювати, але тобі краще тут.
02.11.2024 02:31 Ответить
02.11.2024 02:31 Ответить
Що ти можеш вважати з американським прапорцем біля ніку?? Повертайся в Україну, де потрібна твоя хоробрість і рішучість. Звісно, якщо ти чоловік.
02.11.2024 02:41 Ответить
02.11.2024 02:41 Ответить
Зроби хоч одну послугу своїй колишній батьківщині - не смерди на форумі. Як мінімум тобі має бути соромно, жіночко з яєчками між ніг.
02.11.2024 02:49 Ответить
02.11.2024 02:49 Ответить
А чого ти реально розпердівся з-за океану?
02.11.2024 06:06 Ответить
02.11.2024 06:06 Ответить
Помічено вже давно: самі розумні, хоробрі та патріотичні мешкають за океаном або у Європі.
З приводу ухилянтства: особи чоловічої статі та призовного віку що завгодно придумають, аби не захищати рідний край та власну родину. Ви правильно сказали їм про амазонок.
03.11.2024 11:31 Ответить
03.11.2024 11:31 Ответить
То йди захищай
07.11.2024 00:14 Ответить
07.11.2024 00:14 Ответить
А ти якого хєра сюди приперся, Юджин? Краще зайвий раз трампа-шахрая у дупу поцілуй; ми тут, в Україні, розберемося без твоїх порад.
07.11.2024 19:57 Ответить
07.11.2024 19:57 Ответить
Чучало йди воюй. Такі як ти в 2019 вже нарозбиралися самі.
А Трамп молодець, пора припиняти надавати допомогу країні де самі шахраї на всих щаблях влади, починаючи з прибиральниці.
08.11.2024 00:37 Ответить
08.11.2024 00:37 Ответить
Що там вважає кацап "Євгеній" з американського проксі - нам, взагалі-то - плювати.
Бо ми чудово знаємо, ого можна очікувати від вашого кацапського племені, якщо Україні, не дай Бог, програє. Чоловіків ви так чи інакше винищите - або мобілізовавши і кинувши на ту ж Польщу, як донецьких, або у конлагерях - таких як були в Ізюмі, Херсоні і тд.
02.11.2024 04:51 Ответить
02.11.2024 04:51 Ответить
Послє окончанія чоловікові, начнуться жінки
02.11.2024 02:11 Ответить
02.11.2024 02:11 Ответить
Дітей ще можна слати на війну як іракці проти іранців робили.
02.11.2024 02:42 Ответить
02.11.2024 02:42 Ответить
Брехня! В ірано-іракській війни дітей на вірну смерть гнав не Саддам, а великий аятола Хомейні. Цим дітям шиїтські мулли вішали на шию ключик з зеленого пластику, буцім то він від воріт ісламського раю. В тій війні, до речі, США були на стороні Саддама - допомагали йому зброєю та амуніцією нарівні з Сересер.
02.11.2024 08:32 Ответить
02.11.2024 08:32 Ответить
Дякую за уточнення.
02.11.2024 12:51 Ответить
02.11.2024 12:51 Ответить
Я гадаю 5 млн. чоловік можна обміняти на території з кордонами 91 року, а нових українців наберемо з Ашотів щоб освоїли відвойовані території, а що ти геній.
02.11.2024 02:43 Ответить
02.11.2024 02:43 Ответить
Якщо не буде української держави, то ашоти і рамзани разом з кацапами гвалтуватимуть не тільки твоїх дружину і доньок, а й схилятимуть по послуху твою багатостраждальну дупу. То що ти тепер вибираєш: звитягу чи капітуляцію???
02.11.2024 02:58 Ответить
02.11.2024 02:58 Ответить
С тобой все ясно. Кацап. Флажок украинский убери. Ты его не достоин.
02.11.2024 03:43 Ответить
02.11.2024 03:43 Ответить
Какие тебе аргументы надо. Мало тебе путинских аргументов? Причем не только для Украины а и для самых россиян. Кто не хочет умирать в Украине, тот бежит из России. Ну или сидит в тюрьме. Ага, есть ещё один вариант, с языком в жопе, как большинство россиян сейчас и делает. Видно тебе подходит такой вариант. Мне нет
02.11.2024 04:38 Ответить
02.11.2024 04:38 Ответить
Ху ло яке пздть кацапською достойнк флажка?
07.11.2024 00:15 Ответить
07.11.2024 00:15 Ответить
В Мариуполе пол-города Ашотов.
Никакие законы там не работают, местных там осталось 20% от довоенного количества. А кацапо-фашистским захватчикам рады только такие маргинальные отморозки как ты.
02.11.2024 04:53 Ответить
02.11.2024 04:53 Ответить
Я телевізор не дивлюсь вже мабуть років з 10.

Шановна Інна, невже ви думаєте що Путін, якщо не дай бог захопить Україну, буде жаліти українців? Він росіян вбиває, які не згодні з ним. Садить їх у в'язниці з термінами по 10-20 років.
02.11.2024 10:38 Ответить
02.11.2024 10:38 Ответить
То шо чекаєш, Коля? Бігом на войну!
07.11.2024 00:16 Ответить
07.11.2024 00:16 Ответить
Проблема в неэффективности.
02.11.2024 04:04 Ответить
02.11.2024 04:04 Ответить
Швидше, у владі.
03.11.2024 11:46 Ответить
03.11.2024 11:46 Ответить
Значит уже через год войска НАТО точно войдут в Украину. Запад же не хочет проиграть путину?
02.11.2024 03:09 Ответить
02.11.2024 03:09 Ответить
Якщо змінимо Єрмака.
02.11.2024 09:47 Ответить
02.11.2024 09:47 Ответить
Посилань на статтю немає. Дезінформація узеленських проти союзників набирає обертів
02.11.2024 04:03 Ответить
02.11.2024 04:03 Ответить
У нас куча силовиков на броне. Если основной здоровый человеческий ресурс страны забронирован, то, конечно, не хватит.
02.11.2024 04:03 Ответить
02.11.2024 04:03 Ответить
Головне щоб поліціянтів не чепали.
02.11.2024 09:49 Ответить
02.11.2024 09:49 Ответить
Фуфлижники. Пентагон своїми оцінками,прогнозами та взагалі поведінкою сам себе давно перетворив в якихось маргиналів.
02.11.2024 05:27 Ответить
02.11.2024 05:27 Ответить
Це вже якась "гра в кальмара", тіко для українців.

Багатий Захід підкидує гроші, але під келих вина робить ставки, скільки українців виживе цього разу.

Десь на пів року українців ще хвате, кажуть.

Корейців підвезли? Значить новий раунд гри, робимо ставки панове
02.11.2024 05:39 Ответить
02.11.2024 05:39 Ответить
А куди дінуться ті солдати яких вистачить тіко на 6 місяців?Для таких писак ми не живі люди.Ми мурахи.Ресурс як вони там кажуть
02.11.2024 06:04 Ответить
02.11.2024 06:04 Ответить
Перетворяться в білих лелек.
02.11.2024 09:51 Ответить
02.11.2024 09:51 Ответить
https://www.nytimes.com/2024/11/01/us/politics/russia-ukraine-war.html#
Читайте оригінал . А не те, чим вас годують
02.11.2024 06:29 Ответить
02.11.2024 06:29 Ответить
American military and intelligence officials have concluded that the war in Ukraine is no longer a stalemate as Russia makes steady gains, and the sense of pessimism in Kyiv and Washington is deepening.

The dip in morale and questions about whether American support will continue pose their own threat to Ukraine's war effort. Ukraine is losing territory in the east, and its forces inside Russia have been partially pushed back.

The Ukrainian military is struggling to recruit soldiers and equip new units. The number of its soldiers killed in action, about 57,000, is half of Russia's losses but still significant for the much smaller country.

Russia's shortages of soldiers and supplies have also grown worse, Western officials and other experts said. And its gains in the war have come at great cost.

If U.S. support for Ukraine remains strong until next summer, Kyiv could have an opportunity to take advantage of Russia's weaknesses and expected shortfalls in soldiers and tanks, American officials say.

U.S. government analysts concluded this summer that Russia was unlikely to make significant gains in Ukraine in the coming months, as its poorly trained forces struggled to break through Ukrainian defenses. But that assessment proved wrong.

Russian troops have advanced in the Donbas region of eastern Ukraine. They have clawed back more than a third of the territory that Ukrainian forces seized in a surprise offensive in the Kursk region of western Russia this year. The number of Russian drone strikes across Ukraine has increased from 350 in July to 750 in August and 1,500 in September.

"The situation is tense," said a Ukrainian major stationed on the Ukrainian side of the border near Kursk who goes by the call sign Grizzly. "We are constantly losing previously occupied positions, the enemy has an advantage in men and artillery, and we are trying to hold the line."
02.11.2024 06:46 Ответить
02.11.2024 06:46 Ответить
Представники американської армії та розвідки дійшли висновку, що війна в Україні більше не стоїть у глухому куті, оскільки Росія досягає стабільних успіхів, а почуття песимізму в Києві та Вашингтоні поглиблюється.

Падіння морального духу та запитання про те, чи продовжуватиметься американська підтримка, створюють власну загрозу військовим зусиллям України. Україна втрачає території на сході, а її сили всередині Росії частково відкинуті.

Українські військові намагаються набрати солдатів і оснастити нові підрозділи. Кількість її солдатів, убитих у бою, близько 57 000, становить половину втрат Росії, але все ще значна для набагато меншої країни.

Західні офіційні особи та інші експерти стверджують, що нестача солдатів і запасів у Росії також посилилася. І її здобутки у війні дісталися великою ціною.

Якщо підтримка США Україною залишатиметься сильною до наступного літа, Київ може мати можливість скористатися слабкістю Росії та очікуваною нестачею солдатів і танків, кажуть американські чиновники.

Цього літа аналітики уряду США дійшли висновку, що Росія навряд чи досягне значних успіхів в Україні в найближчі місяці, оскільки її погано навчені сили намагаються прорвати українську оборону. Але ця оцінка виявилася помилковою.

Російські війська просунулися на Донбасі на сході України. Вони відібрали більше третини території, яку цього року українські війська захопили під час раптового наступу в Курській області на заході Росії. Кількість ударів російських безпілотників по Україні зросла з 350 у липні до 750 у серпні та 1500 у вересні.

«Ситуація напружена», - сказав український майор, який дислокується на українській стороні кордону під Курськом і має позивний «Грізлі». «Ми постійно втрачаємо раніше зайняті позиції, ворог має перевагу в людях і артилерії, а ми намагаємося утримати рубіж.
Так же там про 6-12 місяців?
показать весь комментарий
02.11.2024 06:50 Ответить
Погоджуюсь. Які до біса 6-12 місяців!? Солдатів вже не вистачає. Тому і відступ.
показать весь комментарий
05.11.2024 08:41 Ответить
В оригинале лучше не читать. Некоторые абзацы вызывают недоумение, а некоторые звучат просто абсурдно. "Россия потерпела неудачу и не смогла захватить Покровск", "Украина отразила наступление на Покровск, отбросив силы противника к юго-западу от города", "Контрнаступление в 2025-м когда у русских закончатся солдаты и танки". В одном месте они пишут что потери Украины 57 тысяч, и что это половина от потерь русских, в другом что у кацапов 600 тысяч убитых и раненых. Они как бьюти-блогеры обсуждающие сантехнику. Представляю как русские и украинцы из таких статей, где одна многословная некомпетентная белиберда, выискивают и выдают удобные цитаты, а сами тихо посмеиваются.
02.11.2024 07:28 Ответить
02.11.2024 07:28 Ответить
За океаном живуть своїм життям; війна далеко, певна частка медіа розважається по своєму, ставки роблять. Такий собі "betsport". Штати втратили світове лідерство однозначно, хоча ще під час балканської війни було зовсім інакше.
03.11.2024 12:07 Ответить
03.11.2024 12:07 Ответить
The Pentagon assesses that Ukraine has enough soldiers to fight for six to 12 more months, one official said. After that, he said, it will face a steep shortage.
Сказано в оригинале.

Конечно оригинальный текст гораздо обширнее туташнего, но особым оптимизмом тоже не отличается.
02.11.2024 14:15 Ответить
02.11.2024 14:15 Ответить
Хто такі РБК Україна?
Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від «РосБізнесКонсалтинг»), але 2010 року агенція «РБК-Україна» вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса., якось тхне від цього правдивого підкацапника
02.11.2024 06:55 Ответить
02.11.2024 06:55 Ответить
Це ті хто не вірно переклав слова Трампа
замість "Україна зараз не виграє", переклали "Україна не виграЄ"
02.11.2024 10:27 Ответить
02.11.2024 10:27 Ответить
Ці самі представники пентагону пророкували швидку окупацію України в лютому 2022р. Так що це все туфта. А от зброї треба більше: гармат 155мм та снарядів до них, літаків та ракет відповідних до них, хаймарсів та ракет до них, дозвіл на удари по території ворога АТАКАмсами та Штормами(Скальпами).
02.11.2024 07:17 Ответить
02.11.2024 07:17 Ответить
Що саме та у якій кількості потрібно ЗСУ Пентагон/Білий дім/Конгрес прекрасно знають, бо обізнані у війнах значно краще, аніж будь хто. Але чомусь не надають попри великі обіцянки. Чому, цікаво?.. Там прекрасно розуміють, що інтереси чинної української влади та пересічного українця, м'яко кажучи, не збігаються, але обіцянок досі набагато більше, аніж зброї.
03.11.2024 12:18 Ответить
03.11.2024 12:18 Ответить
Надаите зброю -- лічильники!
02.11.2024 07:54 Ответить
02.11.2024 07:54 Ответить
А куди подінуться 1млн50тис солдатів що є зараз? Пентагон хай попритихне зі своїм бредом. Вот що точно закінчится так це техніка та амуніція,але про це у них відповідь- звиняйте у нас самих закінчується та більше не можемо дати. Туму мабуть амери сплять та бічать як приймуть закон для мобілізації жінок та юнаків і Україна проведе контернаступ. Тільки на контернаступ як завжди не буде техніки,вона прийде невчасно та вже те чого дійсно не жалко забирати з складів,викуплять шермани та паттони у поціновувачів. А якщо комусь це не сподобається, амери скажуть так Україна сама добре виробляє дрони та сау і все у неї є. І в загалі "будуть проблеми-вирішуйте!"
02.11.2024 08:04 Ответить
02.11.2024 08:04 Ответить
З цього" мільйону" солдат десь 200 тис. в СЗЧ, 100 тис. тцкуни, додайте ще поранених та зниклих безвісті і вийде, що боєздатних з цієї кількості лише половина. Понад 6 млн чоловіків не оновили свої дані для ТЦК, а це більше половини чоловіків призовного віку , які не хочуть і не будуть воювати. Так що Пентагон дає цілком об"єктивну оцінку, тому і починають просувати тему мобілізації жінок та 18 річних.
02.11.2024 09:36 Ответить
02.11.2024 09:36 Ответить
Ще купа всяких клоунів які "служать" в якомусь Іміджево-видавничому центрі Національної гвардії. Тобто нічого не роблять і отримують гроші
02.11.2024 09:49 Ответить
02.11.2024 09:49 Ответить
Не слухайте Пентагон - дивіться і слухайте ЗЕгівномарафон!!!
02.11.2024 08:06 Ответить
02.11.2024 08:06 Ответить
Як там відносно нещодавно на ТВ - "Нас 52 мільйони!"
А тепер - 57 000 вбитих за 3 роки, це значна кількість.
Нещодавно - армія котра могла показати "Кузькину мать" усій Європі, а тепер - "Дайте нам танки, зброю, патрони і бажано зимовий одяг"
Зовсім навіть недавно - 13,5млн. голосів тільки за Зе. А тепер коли всі вони виявились жінками, пенсіонерами та дітьми, і мобілізувати нема кого.
Всі проти корупції, але всі дають хабарі, а при можливості і беруть.
І т.п.
Як воно все.... цікаво.
Але з коментарів - винні союзники, лише вони.
Іноді в пошуках справжніх винуватців варто дивитись в дзеркало, а не звинувачувати в коментарях інші країни.
02.11.2024 08:07 Ответить
02.11.2024 08:07 Ответить
якщо обіцяв сусдові налити гранчак перваку, а наливаєш стакан мінеральної води,що Тобі скаже сусід .але не тільки Тобі,але й своїм знайомим ???(без скептицизму і песимізму ))Можна і варто в дзеркало подивитися ...
02.11.2024 09:44 Ответить
02.11.2024 09:44 Ответить
Найбільша проблема України - це " союзники" , точніше їх відсутність .
02.11.2024 08:21 Ответить
02.11.2024 08:21 Ответить
В армії 1 млн 300 тисяч людей, а солдат нема...
02.11.2024 08:24 Ответить
02.11.2024 08:24 Ответить
це ж вже було! "два три тижні"
02.11.2024 08:25 Ответить
02.11.2024 08:25 Ответить
Так би і було якби генерал Кривонос не розлив смолу перед літаком Зеленського в перший день війни в аеропорту.
02.11.2024 09:33 Ответить
02.11.2024 09:33 Ответить
якби він хотів. злетів би на хелікоптері
02.11.2024 10:33 Ответить
02.11.2024 10:33 Ответить
А 5 тон грошей ?
02.11.2024 11:49 Ответить
02.11.2024 11:49 Ответить
іх давно лєнка ще до війни вивезла
02.11.2024 12:03 Ответить
02.11.2024 12:03 Ответить
головна проблема війни - українська влада.з перших днів війни вони пішли проти зсу - ЗАКОН 8271,НАВІТЬ ХОТІЛИ УЗАКОНИТИ РОЗСТРІЛ СОЛДАТ НА МІСЦІ ЗА НЕВИКОНАННЯ НАКАЗУ.Управління армією - укомплектовано фсбшною агентурою яка знищує особовий склад ЗСУ з особливою насолодою.як результат - *** кого намалюєш в воєнкоматах.всі вже давно роздуплились.
02.11.2024 09:03 Ответить
02.11.2024 09:03 Ответить
що то останнім часом пишуть тільки про росіян .... у нас зовсім все так погано або скрізь управління ЗМI взяли свинособаки?!?!?
02.11.2024 09:25 Ответить
02.11.2024 09:25 Ответить
Мы говорим партия, подразумеваем ... Ермак.
02.11.2024 09:27 Ответить
02.11.2024 09:27 Ответить
" оцінщинки Юдиного роду з Пентагону".Український народ також вже має можливість ОЦІНИТИ , на скільки фальшиві , лицемірні ,та брехливі західні політики-аферисти ,котрі на словах обіцяють Україні і її народові одне, а на ділі роблять все можливе,щоб не спричинити особливої шкоди рашистському окупанту України ,
02.11.2024 09:39 Ответить
02.11.2024 09:39 Ответить
Досить захищати Курськ ,
з яким що робити дальше ні Зеленський, ні
Сирський нетзнають - це просто якесь знущання над нашими військовим , яких туди кинули !!
Пора захищати свою землю , а не чужу !!
Можливо , я не правий , але все виглядає саме таки!!
02.11.2024 10:22 Ответить
02.11.2024 10:22 Ответить
Може вони дійдуть до Владівостока
02.11.2024 11:47 Ответить
02.11.2024 11:47 Ответить
👍🏼👍🏼👍🏼
02.11.2024 12:22 Ответить
02.11.2024 12:22 Ответить
Риго-ОПешних це не влаштовує. Довго. Потрібно посилити репресії ТЦК. Бо народ ще виходить на вулиці.
02.11.2024 11:57 Ответить
02.11.2024 11:57 Ответить
Якщо Сирський з Зеленський продовжать використання Українців замість ліній оборони, то через 2-3 роки Путін буде святкувати перемогу.
Втрати 1 до 2 то є злочин під час оборони!
02.11.2024 12:09 Ответить
02.11.2024 12:09 Ответить
Україна ще має трохи часу на розробку власного ЯЗ.
Потім буде пізно. Зовсім пізно.
02.11.2024 12:14 Ответить
02.11.2024 12:14 Ответить
Ага, 24.02.2022 вони говорили, що Україна протримається 3 дні
02.11.2024 13:50 Ответить
02.11.2024 13:50 Ответить
Внутрішні pid@rи які називають просту людину УХИЛЯНТОМ самі є ухилянти, вчіть Конституцію там всі відповіді.
03.11.2024 02:08 Ответить
03.11.2024 02:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 