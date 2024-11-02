Сибига обратился к партнерам после очередной вражеской атаки: Разрешите нам бить по их базам в РФ. Снимите все ограничения на защиту жизни
Министр иностранных дел Андрей Сибига после очередной атаки РФ с применением "Шахедов" обратился к партнерам.
Об этом говорится в его сообщении в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Россия усиливает террор. 71 ударный БпЛА типа Shahed на Киев и другие города. 1331 - в сентябре, около 44 в день. 1908 - в октябре, примерно 62 в день. Разрешите нам бить по их базам и складам в России. Разрешите партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня ночью россияне ударили управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск.
В Воздушных силах по состоянию на 11.00 подтвердили сбитие 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БпЛА вернулись в Россию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На вищевказане закупляються FPV
- Фото ідіота в піжамі і товстуна в такому самому.
)Ємрак і Стебанчук(
(блювотно просто)
Далі думаємо - ОЦЕ все, ну і оці істерики і навіть "Томагавки" це ...... ну от ворог що б зробив? - ВИСТАВИВ БИ КЛОУНАМИ!
що й бачимо.
тут, картинку - Якщо наріт рішив здохнути - ЗДИХАЙ,те
тьху! "сорі", ну але совки це найтуп..., ой, зЕлень це найтупіші істоти в історії, "омінь".
що, йому, з від туди насруть в мозок, те й гарно.
ну так це що, роспропаганда буде?
а бусифікація це "іпсо"?
так про що ти говориш з дивану?
Джону подають тупо ВІДЕО і ФАКТИ!!! які ти і я не заперечимо, а навіть більше, змовчимо, тих свиней що з диванами бабла - тупо відмажуть.
тобто Джон навіть не знає всієї глибини глубін.
ТИ РОЗУМІЄШ? тут русня просто бере факти і навіть не бреше(!!!!)
я ж сказав - Джон, умовний тупо по новинах читає, але вже якщо почне досліджувати,то.....
просто дивно, у тебе президент нікчема, а Джону має бути соромно за це?
шкоду.
Що далі Ослу підкажуть в пусту макітру?
Де наші ''паляниці''? ''Борошна'' немає чи ''кухар'' криворукий? А може проблема в ОПі де засіли кацапські агенти!
зе!поц переможе переможними відосіками та самітами миру. а, і да, планами і реформами.
І будуть там "правительство в изгнании".
але гундосе, зе!чмо, слухає люсю арєстовіча та подоляка. зе!падло звільнило залужного та всіх його генералів, призначило холуя сирського з його холуями.
тепер, кожного дня ми відступаємо. кожної ночі ******** київ. я вже не кажу про пройобаний ракетний удар, де прилетіло п'ять! ракет в артема та в охматдит.
28-го апреля 2022 года.
29-го декабря 2023 года
8 -го июля 2024 года
Прилетало по заводу "Артём"
8-го февраля 2024 года сняли Виктора Федоровича Залужного.
Но первые два удара по заводу нанесли в каденцию Зеленского.
******* посольства забити ще з ригівських часів москалями . Вони не ведуть пропаганду України . ВОНИ ПРОСТО ПЕРЕСІЖУЮТЬ ВІЙНУ. Як правило , після командировки у посольство, вони не повертаються в Україну .
нехай вони собі живуть з родинами у ЕС. Але не за рахунок бюджету України. Толку з них нуль .
вважаю що хлопці з фронту зможуть привернути увагу мешканців країн до болючих проблем України
А бити по базам орди - це вічна війна і зелені при владі.
Орда б'є по Київу,Сумам, Харкову, окупує населені пункти, а ми бахнем по базам орди і так на роки?
Це вигідно рашистам і зелені.
p.s. піда@и
Так, випробувавши ці каліфорнійські БПЛА та пересвідчившись у їх невразливості від російських «глушилок», Україна негайно замовила іще 200 нових одиниць. Один безпілотник цієї моделі коштує близько $1 млн., але гуртова ціна значно нижча.
"V-BAT" - це розвідувальний безпілотник, який також може виконувати функції бомбера. Його особливість у тому, що він працює на технології штучного інтелекту (ШІ) і здатен здійснювати далекі й довгі польоти в автономному режимі. БПЛА може самостійно маневрувати над полем бою, вивчати його та визначати цілі для ударів. Для цього йому не потрібен а ні пілот, а ні навіть GPS -система.
Платформа "V-BAT" інтегрована з системою ШІ від "Shield AI". Це забезпечує самостійність його дій та здатність автономно приймати рішення в "польових умовах". ШІ також дозволяє пристрою безпечно уникати перешкод та знаходити оптимальні маршрути.
БПЛА можуть перебувати в повітрі без підзарядки до 12 годин та долати відстань майже 1000 км, при цьому несучи на собі близько 11 кг боєзарядів для їх скидання на цілі.
Українські фахівці проводили дуже інтенсивні випробування каліфорнійського "V-BAT" на своєму полігоні. Вони намагалися придушити безпілотник численними системами РЕБ, якими користується російська армія. Жодна з "глушилок" не вплинула на нього, він продовжував літати. Тестування "V-BAT" проводилися також і на передовій: безпілотник пролетів майже 100 км, ввійшовши у повітряний простір над територією, яку контролюють російські окупанти. Він спокійно пролетів над зоною, яка недоступна для більшості інших БПЛА, оскільки та була щільно закрита російськими системами REB. Безпілотник не лише успішно завершив рейс, але й по ходу засік ряд ЗРК "Бук" ворога, по яких в подальшому спрямував удари з РСЗВ "HIMARS".
Треба менше красти,
та залучити спеціалістів які знають і вміють організувати виробництво, а не квартальної рівня аматорів.