Сибига обратился к партнерам после очередной вражеской атаки: Разрешите нам бить по их базам в РФ. Снимите все ограничения на защиту жизни

Министр иностранных дел Андрей Сибига после очередной атаки РФ с применением "Шахедов" обратился к партнерам.

Об этом говорится в его сообщении в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Россия усиливает террор. 71 ударный БпЛА типа Shahed на Киев и другие города. 1331 - в сентябре, около 44 в день. 1908 - в октябре, примерно 62 в день. Разрешите нам бить по их базам и складам в России. Разрешите партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью россияне ударили управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск.

В Воздушных силах по состоянию на 11.00 подтвердили сбитие 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БпЛА вернулись в Россию.