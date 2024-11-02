РУС
Сибига обратился к партнерам после очередной вражеской атаки: Разрешите нам бить по их базам в РФ. Снимите все ограничения на защиту жизни

Наслідки влучання у будинок в Святошинському районі Києва

Министр иностранных дел Андрей Сибига после очередной атаки РФ с применением "Шахедов" обратился к партнерам.

Об этом говорится в его сообщении в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Россия усиливает террор. 71 ударный БпЛА типа Shahed на Киев и другие города. 1331 - в сентябре, около 44 в день. 1908 - в октябре, примерно 62 в день. Разрешите нам бить по их базам и складам в России. Разрешите партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ночью россияне ударили управляемой авиационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Белгородской области и 71 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений Орел и Курск.

В Воздушных силах по состоянию на 11.00 подтвердили сбитие 39 вражеских БпЛА в Кировоградской, Киевской, Сумской и Полтавской областях. 21 беспилотник локально потерян, 5 БпЛА  вернулись в Россию.

Сибига Андрей (654) Шахед (1527)
+21
Чим бити? Асфальт закінчився. Прокурорами та суддями?
02.11.2024 13:46 Ответить
+19
Чергове "потужне" звернення від Сибіги...
02.11.2024 13:31 Ответить
+12
Не питайте ,а бийте !Партнери вже чекають щоб ви це зробили самі ! Включайте голови і вчіться користуватися мізками !
02.11.2024 13:31 Ответить
Чергове "потужне" звернення від Сибіги...
02.11.2024 13:31 Ответить
А має зайти за дозволом до партнерів зразу з кулеметом?
02.11.2024 14:52 Ответить
Та якось Кулебу звільнили з обгрунтуванням "не дуже ефнктивно просив зброю у партнерів". Цей просить "ефективніше"? Частіше - так, але щось якось ефекту не видно.
02.11.2024 15:59 Ответить
Кулеба якраз вимогливіше був, на мій погляд.
02.11.2024 16:32 Ответить
Що цей, що той... Всеодно все вирішують 5-6 менеджерів. Ще казали, що Кулебу більше слухали в США, тому його й зняли.
02.11.2024 16:51 Ответить
Мені цей Сибіга - ну дуже схожий зовні і манерами, мовою на колишнього дружбана зермаків - Сивоха.
02.11.2024 15:28 Ответить
Не питайте ,а бийте !Партнери вже чекають щоб ви це зробили самі ! Включайте голови і вчіться користуватися мізками !
02.11.2024 13:31 Ответить
Чим бити? Асфальт закінчився. Прокурорами та суддями?
02.11.2024 13:46 Ответить
А чому б і ні.... Правда не як далекобійну......У судді та її близьких родичів по безпрєдєлу відбирають всі статки, гроші (палець в двері і доступ до іноземного рахунку), житло, авто....А потім підсрачника і запорєбрік без грошей і документів

На вищевказане закупляються FPV
02.11.2024 15:54 Ответить
Та не знімуть вони, поки до них не прилетить по повній програмі(дай Боже!) Невже ж це не ясно!
02.11.2024 13:33 Ответить
Можно по мосту вдарити американською зброєю. А по Росії тільки українською.
02.11.2024 13:34 Ответить
В нас на лініі фронту немає чим гарно вдарити не говорячи вже про 500+км
02.11.2024 13:35 Ответить
Уявимо себе на місці умовного Джона з Альберти.
- Фото ідіота в піжамі і товстуна в такому самому.
)Ємрак і Стебанчук(
(блювотно просто)
Далі думаємо - ОЦЕ все, ну і оці істерики і навіть "Томагавки" це ...... ну от ворог що б зробив? - ВИСТАВИВ БИ КЛОУНАМИ!
що й бачимо.
тут, картинку - Якщо наріт рішив здохнути - ЗДИХАЙ,те
тьху! "сорі", ну але совки це найтуп..., ой, зЕлень це найтупіші істоти в історії, "омінь".
02.11.2024 13:36 Ответить
джон з альберти, такий же тупий споживач тєлєка, що і парашнік з сизрані.
що, йому, з від туди насруть в мозок, те й гарно.
02.11.2024 13:59 Ответить
дивись, кацапська пропаганда видасть Джону фото і відео де МСЕК-оцеки лежать на бабках і це = ...... ну, скажемо так, одна бригада відмазана.
ну так це що, роспропаганда буде?
а бусифікація це "іпсо"?
так про що ти говориш з дивану?
Джону подають тупо ВІДЕО і ФАКТИ!!! які ти і я не заперечимо, а навіть більше, змовчимо, тих свиней що з диванами бабла - тупо відмажуть.
тобто Джон навіть не знає всієї глибини глубін.
ТИ РОЗУМІЄШ? тут русня просто бере факти і навіть не бреше(!!!!)
я ж сказав - Джон, умовний тупо по новинах читає, але вже якщо почне досліджувати,то.....
02.11.2024 14:06 Ответить
джон не спроможний досліджувати. джон розслаблений ситий лєвак, баз жодної думки в макітрі, крім їсти срати та їбатися.
02.11.2024 14:11 Ответить
а ти неситий? так похавай. типу тобі було дуже важко коли русня Алеппо бомбила? а чому так? ти так само "ситий лівак"?
просто дивно, у тебе президент нікчема, а Джону має бути соромно за це?
16.11.2024 11:52 Ответить
Дід байденюк не зніме,поки не пройдуть вибори,а якщо виграє трампон,до в діда буде чуть більше 70днів це уей час який він ще буде при владі після виборів,одна надія що виграє Гаріс,може дозволить.
02.11.2024 13:37 Ответить
Гаріс це Байден в спідниці.
02.11.2024 13:45 Ответить
ні!
02.11.2024 14:04 Ответить
А якщо і це нічого не дасть? Бо потрібно не сотня ракет а тисячі щоб нанести яку відчутну
шкоду.
Що далі Ослу підкажуть в пусту макітру?
02.11.2024 13:39 Ответить
А ''паляницею'' бити ніхто не забороняє!
Де наші ''паляниці''? ''Борошна'' немає чи ''кухар'' криворукий? А може проблема в ОПі де засіли кацапські агенти!
02.11.2024 13:40 Ответить
Партнери схоже зацікавлені в знищені України.А путлер запитує в когось дозволу коли бомбить і нищить енергетику,заводи,фабрики,лікарні і т.д???
02.11.2024 13:42 Ответить
До речі пам'ятаєте історію з гучним передаванням шведських літаків РЛС? А хрен там хто що передав. США дозволу не дають. Старий пердун Джо ще те лайно.
02.11.2024 13:49 Ответить
тобто це єдина причина того що ми відступаємо на Донбасі
02.11.2024 13:42 Ответить
Мабуть подоляк з ермаком сказали Ослу що тільки томагавками можливо зупинити орду яка лізе на позиції ЗСУ.
02.11.2024 13:52 Ответить
СВОЮ ЗБРОЮ ВИРОБЛЯЙТЕ, виродки зелені! Смерті цивільних - на вашій совісті, ви тварюки, відчинили двері *****, і за 3 (!) роки не зробили НІЧОГО для захисту країни! Імпічмент гундосому виродку і під суд усю шоблу за держзраду!
02.11.2024 13:45 Ответить
вчора ж казали, що зе!гундос не зброяр, воно потужний найвеличніший зе!медіа.
зе!поц переможе переможними відосіками та самітами миру. а, і да, планами і реформами.
02.11.2024 13:50 Ответить
Схоже це буде безкінечно. Обстріли України, безтолкові клянчення зедебілами зброї та дозволів стріляти з цієї зброї і.... більше нічого.
02.11.2024 13:45 Ответить
Ні, чому ж нічого. Буде знищення країни і довгоочікуваний зеленою кодлою "справедливий мир" по Стамбульські. .
02.11.2024 13:47 Ответить
Який мир? Цей кодляк дасть драла в Европу та ЕС. Не дарма ж вони крали як перед смертю.
І будуть там "правительство в изгнании".
02.11.2024 13:57 Ответить
Кто вас только дебилов делает🥴
02.11.2024 16:16 Ответить
До виборів рішень приймати не будуть. Потім швидше за все дозволять. Ніхто не може витримати людину-пилу Зеленського.
02.11.2024 13:48 Ответить
десь на якомусь етапі, партнери запропонували, створювати свою зброю, на своєму виробництві, з комплектуючих від партнерів. про це проговорився залужний коли казав про велику та маленьку сов'єтську армію, та про технологічну перевагу.
але гундосе, зе!чмо, слухає люсю арєстовіча та подоляка. зе!падло звільнило залужного та всіх його генералів, призначило холуя сирського з його холуями.
тепер, кожного дня ми відступаємо. кожної ночі ******** київ. я вже не кажу про пройобаний ракетний удар, де прилетіло п'ять! ракет в артема та в охматдит.
02.11.2024 13:48 Ответить
я вже не кажу про пройобаний ракетний удар, де прилетіло п'ять! ракет в артема та в охматдит.
28-го апреля 2022 года.
29-го декабря 2023 года
8 -го июля 2024 года
Прилетало по заводу "Артём"
8-го февраля 2024 года сняли Виктора Федоровича Залужного.
Но первые два удара по заводу нанесли в каденцию Зеленского.
02.11.2024 15:09 Ответить
хай сибіга не п===ть -бити нічим...((
02.11.2024 13:50 Ответить
Замість того що б самим знищувати ворога в першу чергу в лднр ,чи Криму будь якою зброєю , недолуга влада хоче перекласти вину на західних партнерів .
02.11.2024 14:11 Ответить
Да нихера ети гниды не разрешат. Нужно как Израиль, когда Бидон заблокировал поставки ракет и высокоточных бомб в Израиль чтобы не били по террористам в Газе. Израиль сказал, ту тогда ладно, будем бить своими невысокоточными и куда попадет, а всю вину положим на вас. И Бидон сразу же возобновил поставки Израилю высокоточного оружия. Так и нам нужно херачить по рашистской енергетике, по аеропортам, заводам и НПЗ своими дронами. Мол звыняйте, выходим из своих возможностей ради защиты своей страны.
02.11.2024 14:14 Ответить
А если нужно будет то и рванем Курскую АЕС а может и ЧАЕС и ЗАЕС лишь бы остановить рашистскую Орду. Если Запад считает что Украина должна согласиться на временную окупацию то почему бы не сделать и временную радиацию. Пускай лучше будет на окупированных территориях пустующая земля чем военные базы рашистов и ихних союзников которые будут плодиться и готовиться наступать дальше
02.11.2024 14:27 Ответить
Ну тебя и занесло . А первый комент очень даже благоразумен. ("Остапа понесло" )
02.11.2024 16:21 Ответить
є Грім, Нептун чого не б'ємо? Можливо даних супутникової розвідки немає, так і про це треба говорити.
02.11.2024 14:30 Ответить
Я думаю, есть. Обмен данными с партнерами, хотя и не афишируется. Тут малодушие, "меншовартість", предательство и т.п.
02.11.2024 16:24 Ответить
А що заважає бити по Донецьку, Горлівці, Луганську?
02.11.2024 14:26 Ответить
Сабіге потрібно швидко змінити состав усіх посольств України. Ввести туди інвалидів з фронту - набрати тих хто знає англійську мову добре , хто працював з безпилотниками.
******* посольства забити ще з ригівських часів москалями . Вони не ведуть пропаганду України . ВОНИ ПРОСТО ПЕРЕСІЖУЮТЬ ВІЙНУ. Як правило , після командировки у посольство, вони не повертаються в Україну .
нехай вони собі живуть з родинами у ЕС. Але не за рахунок бюджету України. Толку з них нуль .
вважаю що хлопці з фронту зможуть привернути увагу мешканців країн до болючих проблем України
02.11.2024 14:26 Ответить
Звільняйте Південь і Донбас!
А бити по базам орди - це вічна війна і зелені при владі.

Орда б'є по Київу,Сумам, Харкову, окупує населені пункти, а ми бахнем по базам орди і так на роки?
Це вигідно рашистам і зелені.
02.11.2024 14:31 Ответить
Стівен Сігал на мінімалках був помічений на Курщині Кажуть, його можуть використовувати, як важку брудну бомбу.

02.11.2024 14:34 Ответить
пята стадия ожирения скоро здохне
02.11.2024 14:45 Ответить
Здулись наші партнери! Здадуть Україну і оком не поворухнуть, та будуть й надалі з Засрашкою торгувати!
02.11.2024 14:36 Ответить
Українські сили готуються розгорнути потужну балістичну ракету Грім-2, повідомляє The Telegraph.
02.11.2024 14:37 Ответить
Щоб мати якийсь ефект,потрібно десятки, та сотні ракет, а не одну-дві!
02.11.2024 14:39 Ответить
по кремлю и одніеї хвате
02.11.2024 14:42 Ответить
Якесь дивне партнерство получається, одностороннє я би сказав, від України тільки чути - дай. Не памʼятаю, щоб за 30 років незалежності Україна комусь допомогла хоч на 10% від того, як їй допомогли за останні три роки. Не по партнерськи поступає лише Україна і це мʼяко кажучи
02.11.2024 14:52 Ответить
Байден та його команда продали Україну. Що ще треба ?
02.11.2024 14:38 Ответить
Вони чекають результатів виборів!
02.11.2024 14:41 Ответить
Не треба наїзжати на Байдена! Продали Україну ви, коли голосували на виборах 2019!
02.11.2024 14:43 Ответить
А не ти,коли голосував за Партію Регіонів?
02.11.2024 14:46 Ответить
ну че очередна допомога на 400 $
02.11.2024 14:46 Ответить
400 000 000$
02.11.2024 14:49 Ответить
Можливо Байден бере приклад потужності з Найвеличнішого лідера ********** https://youtu.**************
02.11.2024 16:16 Ответить
здорово они нас подставляют , как так можно ??? теряем ЛЮДЕЙ , такие разрушения несем ,а им как горох о стену !!!(((
02.11.2024 14:40 Ответить
Можливо Байден бере приклад потужності з Найвеличнішого лідера ***************** Байден бере приклад потужності з Найвеличнішого лідера ********** https://youtu.**************
02.11.2024 16:14 Ответить
Наша хата з краю ніх@я не знаю.
p.s. піда@и
02.11.2024 14:56 Ответить
Сегіба, ви вже всіх задовбали. Зверніться до свого шефа Гундоса Потужного і запитай, чому він не виготовляє ракети українського виробництва? А ракетами, які дали партнери гасіть по ворогу, який рухається без передишки на Донбасі, де стоїть їх техніка, склади накопичення ***********, під'їздні ж.д. дороги, які вони недавно побудували...Чи вони снаряди аж до Покровська йдуть брати в Крим чи Ростов?
02.11.2024 15:06 Ответить
https://www.wsj.com/world/europe/american-drone-startup-notches-rare-victory-in-ukraine-ee53f887 @ "Серед сотень різних безпілотників, які США постачають в Україну, виявилась одна ​​модель - "V-BAT", що є нечутливою до радіоперешкод рашистів, тобто невразливою від дій їхніх засобів РЕБ. Йдеться про розробку американського оборонного стартапу "Shield AI" з Каліфорнії.
Так, випробувавши ці каліфорнійські БПЛА та пересвідчившись у їх невразливості від російських «глушилок», Україна негайно замовила іще 200 нових одиниць. Один безпілотник цієї моделі коштує близько $1 млн., але гуртова ціна значно нижча.
"V-BAT" - це розвідувальний безпілотник, який також може виконувати функції бомбера. Його особливість у тому, що він працює на технології штучного інтелекту (ШІ) і здатен здійснювати далекі й довгі польоти в автономному режимі. БПЛА може самостійно маневрувати над полем бою, вивчати його та визначати цілі для ударів. Для цього йому не потрібен а ні пілот, а ні навіть GPS -система.
Платформа "V-BAT" інтегрована з системою ШІ від "Shield AI". Це забезпечує самостійність його дій та здатність автономно приймати рішення в "польових умовах". ШІ також дозволяє пристрою безпечно уникати перешкод та знаходити оптимальні маршрути.
БПЛА можуть перебувати в повітрі без підзарядки до 12 годин та долати відстань майже 1000 км, при цьому несучи на собі близько 11 кг боєзарядів для їх скидання на цілі.
Українські фахівці проводили дуже інтенсивні випробування каліфорнійського "V-BAT" на своєму полігоні. Вони намагалися придушити безпілотник численними системами РЕБ, якими користується російська армія. Жодна з "глушилок" не вплинула на нього, він продовжував літати. Тестування "V-BAT" проводилися також і на передовій: безпілотник пролетів майже 100 км, ввійшовши у повітряний простір над територією, яку контролюють російські окупанти. Він спокійно пролетів над зоною, яка недоступна для більшості інших БПЛА, оскільки та була щільно закрита російськими системами REB. Безпілотник не лише успішно завершив рейс, але й по ходу засік ряд ЗРК "Бук" ворога, по яких в подальшому спрямував удари з РСЗВ "HIMARS".





02.11.2024 15:18 Ответить
Відео БПЛА "V-BAT"- https://x.com/PoderioMilitar/status/1853429226667446481 тут .
05.11.2024 00:20 Ответить
Де 40 миллиардов выделеных год назад на дроны? Разп*дили? Где ваша "паляниця"? Одну штуку сделали за 40 000 000 000 000?
02.11.2024 16:39 Ответить
С такими просьбами до войны. В ходе не понятиям. Теперь вроде очевидно - неядерное сдерживание ничуть не слабее ядерного. До 2022 радовались приобретению байрактаров. О дальнобойном оружии просто никто не подумал. Виноваты все - от простого юзера до высшего руководства. Даже архивы поднять - никто цитатой догадки подтвердить не сможет. Все думали Точки У достаточно.
02.11.2024 18:32 Ответить
Ніхто не забороняє бити своєю зброєю, от тільки де вона
02.11.2024 18:53 Ответить
... треба виробляти свої ракети і не питати дозволу .
Треба менше красти,
та залучити спеціалістів які знають і вміють організувати виробництво, а не квартальної рівня аматорів.
02.11.2024 22:17 Ответить
 
 