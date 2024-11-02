Более 220 перевозчиков отключены от системы "Шлях" за нарушение правил пересечения госграницы
За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы "Укртрансбезопасность" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отключила от системы "Шлях" 223 перевозчика.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает Цензор.НЕТ
Как отмечается, оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы активно противодействуют уголовным правонарушениям на границе, большинство из которых сейчас связано с нелегальными схемами выезда из Украины мужчин призывного возраста.
Так, с начала введения в Украине военного положения в нелегальных схемах использовалась система "Шлях". По таким схемам мужчины выезжали за пределы Украины как водители и не возвращались в Украину.
В ГПСУ сообщили, что за нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы "Укртрансбезопасность" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отключила от Системы "Шлях" 223 перевозчика, из них 202 лицензиата исключили по материалам Государственной пограничной службы Украины.
Также отмечается, что оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы только с начала 2024 года в правоохранительные органы направили более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных, в частности, уголовными статьями 332, 358 УКУ, которые связаны с незаконной переправкой лиц через границу, подделкой документов.
По этим статьям УКУ начато почти 1 500 уголовных производств, более 1 700 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Судами принято более 220 обвинительных приговоров, из них почти 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а, нє! то, прокурорська тєма.
а, що тут? вантажник експедитор?
ще, керівництво не нажерлось.
ось ось, відкриють підозри і вони поїдуть з країни. звісно, бо правоохоронці не встигли.