Более 220 перевозчиков отключены от системы "Шлях" за нарушение правил пересечения госграницы

За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы "Укртрансбезопасность" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отключила от системы "Шлях" 223 перевозчика.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба

Как отмечается, оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы активно противодействуют уголовным правонарушениям на границе, большинство из которых сейчас связано с нелегальными схемами выезда из Украины мужчин призывного возраста.

Так, с начала введения в Украине военного положения в нелегальных схемах использовалась система "Шлях". По таким схемам мужчины выезжали за пределы Украины как водители и не возвращались в Украину.

В ГПСУ сообщили, что за нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы "Укртрансбезопасность" с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину отключила от Системы "Шлях" 223 перевозчика, из них 202 лицензиата исключили по материалам Государственной пограничной службы Украины.

Также отмечается, что оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы только с начала 2024 года в правоохранительные органы направили более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных, в частности, уголовными статьями 332, 358 УКУ, которые связаны с незаконной переправкой лиц через границу, подделкой документов.

По этим статьям УКУ начато почти 1 500 уголовных производств, более 1 700 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Судами принято более 220 обвинительных приговоров, из них почти 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу.

