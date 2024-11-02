Часто ложная информация идет наверх. С ложью в армии нужно бороться, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Слова главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что командиры ВСУ довольно часто боятся приносить плохие новости - правда. С ложью в армии нужно бороться.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно того, что происходит на фронте и что сказал Юрий (Бутусов - Ред.), могу подтвердить (не поспоришь и можно только еще раз подтвердить), что часто ложная информация идет наверх. И часто ситуация заключается в том, что когда на картах генералов еще стрелочки показывают в одну точку, где ведутся боевые действия, а войска уже в других местах. Проблема часто в том, я здесь согласен, что все боятся приносить плохие новости, создавая иллюзию, якобы у нас все хорошо", - заявил Костенко.

По словам нардепа, эта проблема возникла еще до полномасштабного вторжения России, и он помнит с 2014 года, что "командиры, особенно командиры-трусы" не хотят докладывать об истинной ситуации, чтобы казаться лучше, чем они есть, а также боятся реакции старших командиров.

"Бывают субъективные, объективные данные, от которых зависит позиция справа, позиция слева, жизнь людей справа, слева, когда ты предоставляешь достоверную информацию. Часто бойцам приходится идти на позиции, и им ставят задачу, исходя из информации, которая есть, - что там мы. А бойцы не могут туда пойти или попадают в какие-то засады, потому что там уже противник. А потом оказывается, что об этом знали. Это то, с чем нужно бороться, - с ложью в армии, здесь я не могу не согласиться. Как бы мне не было обидно (я бы хотел сказать, что это не так), но она существует", - подчеркнул Костенко.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов не раз заявлял о лжи в докладах военных. Также он рассказал, почему Сырский не способен удержать фронт.