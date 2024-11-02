РУС
Часто ложная информация идет наверх. С ложью в армии нужно бороться, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Роман Костенко

Слова главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что командиры ВСУ довольно часто боятся приносить плохие новости - правда. С ложью в армии нужно бороться.

Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно того, что происходит на фронте и что сказал Юрий (Бутусов - Ред.), могу подтвердить (не поспоришь и можно только еще раз подтвердить), что часто ложная информация идет наверх. И часто ситуация заключается в том, что когда на картах генералов еще стрелочки показывают в одну точку, где ведутся боевые действия, а войска уже в других местах. Проблема часто в том, я здесь согласен, что все боятся приносить плохие новости, создавая иллюзию, якобы у нас все хорошо", - заявил Костенко.

По словам нардепа, эта проблема возникла еще до полномасштабного вторжения России, и он помнит с 2014 года, что "командиры, особенно командиры-трусы" не хотят докладывать об истинной ситуации, чтобы казаться лучше, чем они есть, а также боятся реакции старших командиров.

Смотрите также: Как удержать фронт? | Юрий Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ВИДЕО

"Бывают субъективные, объективные данные, от которых зависит позиция справа, позиция слева, жизнь людей справа, слева, когда ты предоставляешь достоверную информацию. Часто бойцам приходится идти на позиции, и им ставят задачу, исходя из информации, которая есть, - что там мы. А бойцы не могут туда пойти или попадают в какие-то засады, потому что там уже противник. А потом оказывается, что об этом знали. Это то, с чем нужно бороться, - с ложью в армии, здесь я не могу не согласиться. Как бы мне не было обидно (я бы хотел сказать, что это не так), но она существует", - подчеркнул Костенко.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов не раз заявлял о лжи в докладах военных. Также он рассказал, почему Сырский не способен удержать фронт.

Автор: 

Напроти. Починати боротьбу з брехнею треба згори. З президента.
02.11.2024 14:56
+16
До чого тут совкові генерали, коли вся брехня народжується в ОПі і Верховного. Де Ви бачили совкових генералів на фронті? Їх там немає. Вони "хворі" і сидять в містах подалі від фронту, точно так як Гундос Потужний і його любимий нарідом 73% - "квартал".
02.11.2024 15:01
+14
Як боротися з брехнею, якщо суцільна брехня - це той ареал, в якому існує чинна влада на Банковій і Печерську? А що, хіба не на брехні ЕрЗе зі своїм сонмом слуг уродів захопили владу?

Щоб побороти брехню - потрібно знести цю владу. Інакше - ніяк.
Як знести - оце вже питання. Хотів би почути про реальні варіанти... Реальні, а не видумані. Тому що в умовах гарячої фази війни я можу нагадати отим "сметунам" (пам'ятаєе ? - єслі не справітца - снєсьом"); але підтримувати їх не буду. Тому що навкруги вдосталь ворогів, Малюк не встигає їх загратовувати...
02.11.2024 14:59
До чого тут совкові генерали, коли вся брехня народжується в ОПі і Верховного. Де Ви бачили совкових генералів на фронті? Їх там немає. Вони "хворі" і сидять в містах подалі від фронту, точно так як Гундос Потужний і його любимий нарідом 73% - "квартал".
02.11.2024 15:01
З сирка зроблять цапа-відбувайла і викинуть.хоча він лише виконував накази недонаполеона потужнича який зовсім не розуміється на війні.
02.11.2024 15:35
ГШ-це подалі від фронту? Подалі. Управлінські рішення хто приймає? ГШ. Притомні команди бригад які не згодні з цим бардаком швидко"йдуть на підвищення". Мій коментар стерли..Для чого? Це ж сайт Бутусова..Ні? То йдіть ви лісом.
02.11.2024 16:23
Для чого поставили сирського ? Для того щоб знищити вертикаль керівництва ЗСУ, щоб врешті знищити ЗСУ, нашу державу і нас ?
02.11.2024 16:06
Не мели дурниць. Працює СИСТЕМА, не одна людина, а система вибудувана Головклоуном.
Де Головклоуну приносять " только харошіє новості", де профанація державного управління, де клоуни зачитують патужні відосіки і їм побарабану, що відбувається у реальному житті.
І ця система генерує у виконавцях такуж брехню, безвідповідальність і пофігізм.
Завтра тебе туди втавлять- ти почнеш брехати, викручуватися, красти. Або не забажаєш( таких серед українців 1- 5 відсотоків), звільнешся.
02.11.2024 16:36
Напроти. Починати боротьбу з брехнею треба згори. З президента.
02.11.2024 14:56
маніловщина.
Легше побудувати сходи на Місяць, ніж дійти до ЄрЗе і порадити (та порадити мало буде; треба - примусти) очолити боротьбу з брехнею.
02.11.2024 15:01
цей Костенко глашатай уже три роки,а правди ще й не сказав.
02.11.2024 14:57
Так він тиловий рупор, раніше працював у СБУ. У кожному своєму опусі пише - ВОЇН Костенко, питання на яких фронтах? Він був хоч раз у окопах? Всі ці прокурори, сбушніки коли не у кормушкі - піз.дять, а як до корита дориваюиься, так пам'ять зовсім зникає.
02.11.2024 17:53
Як боротися з брехнею, якщо суцільна брехня - це той ареал, в якому існує чинна влада на Банковій і Печерську? А що, хіба не на брехні ЕрЗе зі своїм сонмом слуг уродів захопили владу?

Щоб побороти брехню - потрібно знести цю владу. Інакше - ніяк.
Як знести - оце вже питання. Хотів би почути про реальні варіанти... Реальні, а не видумані. Тому що в умовах гарячої фази війни я можу нагадати отим "сметунам" (пам'ятаєе ? - єслі не справітца - снєсьом"); але підтримувати їх не буду. Тому що навкруги вдосталь ворогів, Малюк не встигає їх загратовувати...
02.11.2024 14:59
Хаха Ну можу дати один з своїх акаунтів, потріщимо за життя приватом. Але одразу хочу сказати якщо коротко: зараз це просто майже неможливо. А якщо в теорії можливо, ну наприклад я знаю метод, то ціна виявиться для всіх такою, що сьогоднішнє становище здаться майже перемогою. В 80% настане лівійський сценарій, почитайте як воно там зараз після зносу Каддафі. Або М'янмі. Я найбільш їбанута людина на цьому форумі з ідеями на грані, і запевняю, що це буде злочин проти держави. Якщо серйозно. Бо у цієї влади консенсус щодо неї 1) партнерів, 2) парлам. опозиції, 3) десь 36% лояльного населення.

Єдиний варіант це мирно дотиснути владу саботажем її програм і змусити піти. Не підтримуйте цю владу, не віддавайтесь їй, не підгавкуйте і не підтримуйте навіть гасла і пропозиції, які виглядають привабливо. Ця влада ворог і має бути переобрана на вільних демократичних виборах.
03.11.2024 03:19
Це все одно що сказати "треба боротися з корупцією та організованою злочинністю". І те, і друге подолати при ПОВНІЙ ПАСИВНОСТІ народу неможливо. Та й навіщо? Вони так звикли жити і їм так навіть зручно. А якщо зручно, то навіщо щось змінювати?
02.11.2024 15:00
що, ви таке кажете?
ви що не читали єрмачину?
ви шо гоните?
у нас нема корупції!
як що б, у нас була корупція, змогли б ми щось....
02.11.2024 15:07
З брехнею в армії треба боротись Джерело:

02.11.2024 15:50
Президента тримають у світі рожевих поні змушуючи думати, що все чудово. Коли насправді воно аж ніяк не чудово і треба шукати нові рішення.
02.11.2024 15:01
а що, у цього зе!дебіла, немає пальчиків?
воно не може набрати цензор?
02.11.2024 15:08
Пальчики є, але когось треба ткнути носом у факти, і робити це голосно і дратуючи. У нас без галасу, протестів, революцій, та іншого ппц взагалі нічого не робиться. От забудовник будує забудову на київських пагорбах знищуючи парк, невже він дєбіл? Ні звісно, просто у нього інші інтереси, і змусити його звідти піти чи виконувати норми закону, може тільки розголос, ор натовпу в тисячу горлянок, поліція, і все оце.
03.11.2024 01:09
Проблема в тому що коли заступники постійно брешуть керівнику і це відбувається на протязі довгого періоду, тут два варіанти або він повністю некомпетентний, або він все знає але його влаштовує ситуація.

Це ж не відбулось за один день, вони тільки сьогодні почали брехати.

А щодо такого "А бійці не можуть туди піти або потрапляють у якісь засідки, бо там уже противник. А потім виявляється, що про це знали."
То яка це брехня, в любу війну такого командира звинуватили б в зраді а не брехні, коли ти знаєш що там ворог і посилаєш бійців в сліпу то це є стаття ККУ а не просто брехня.
02.11.2024 16:15
"Бідний Зєля не знає правду про фронт, тому й не може прийняти правильне рішення". Ви що, дійсно так думаєте? Та він взагалі ніколи і не думав, бо там нічим думати. Там в нього полова в голові. Але... 73% насєлєнія зумів начибушити в 2019. Так, що виходить я неправий. Ну що ж, тоді хай насєлєніє думає, що оточення Зєлі погане, а сам Зєля кльовий чувак.
02.11.2024 19:51
А як можна боротися з державною політикою останніх 6 років? Армія просто віддзеркалила стан речей в державі.
02.11.2024 15:03
нууу...
скажу правду!
більшість проголосувавши за зе!гніду, зараз в окопах.
і більшість проголосувавши за зе!гніду зараз в окупації.
більшість проголосувавши за зе!гніду зараз загинуло.
02.11.2024 15:12
Армією повинен керувати патріот Украіни , а не Сирський ,
якого батьки і рідний брат живуть на росії і розповідають всім про те,
що ніби то не знають , що іх син в нашій краіні ,
повний бред !!
02.11.2024 15:04
в мене таке відчуття що сирського спеціально тримали в Україні кацапи щоб потім він очолив капітуляцію.ще в молодості в цього чучєла при службі в м.Лубни була клякуха - БЕЗДАРНИЙ АЛКОГОЛІК.
02.11.2024 17:46
Ше рік назад писав - рота чи батальион відступили і мовчать а кацапи ж ідуть по п"ятах і луплять суміжні підрозділи в бочину
02.11.2024 15:14
Вимогу не приховувати і не спотворювати службову інформацію, яку повідомляєш, доповідаєш усно чи письмово командиру, начальнику по службі в процесі виконання службових обовʼязків (вимога "не брехати"), необхідно терміново внести у статути ЗСУ. та кодекси.
Вважати порушення вимоги "не брехати" - злочином.
Передбачити покарання - відсторонення від посади, пониження у званні, грошові штрафи, позбавлення волі.
02.11.2024 15:16
Воїн Костенко. Потужно.
02.11.2024 15:18
Вся брехня почалася з Марафону, а зараз маємо наслідки в армії.
02.11.2024 15:20
та нігуя - зеля зразу ж зробив в армії реформу керівних кадрів ЗСУ.поставили всих прокацапів.
02.11.2024 17:48
ДЛя этого раньше в армии были особисты и начальники по боевой подготовке.
02.11.2024 15:29
Риба гниє з голови.
02.11.2024 15:31
"Якщо ми фінансуватимем ЗСУ то ми не зможемо будувати дороги".
02.11.2024 15:40
Р.Костенко толковий СБУ-шник.
02.11.2024 15:41
Тому що вові до вподоби гарні новини, вова не хоче засмучуватись, ... не засмучуйте вову...
02.11.2024 15:48
А що робити, коли нахабно бреше "верховний головнокомандувач" Зеленський?
А бреше він регулярно.
02.11.2024 15:50
З звільненям Залужного Армія деградує.
02.11.2024 15:52
А як можна взагалі ставити на будь які посади брехунів? Ну є ж якісь " тести" або штучно вигадані скажімо завдання по яких можна виявити брехуна. Скажімо спочатку виявити місцезнаходження підопічного а потім зв'язатися і перепитати де він і чим зайнятий. Як для прикладу. Якщо він бреше навіть по " мєлочах", то де гарантія що він не буде брехати в більш серйозних речах. Є багато ознак по яких можна поділяти з яким фруктом маємо справу. Ха ха ха.
02.11.2024 15:56
Це легко робиться, поліграф. В приватбанку, колись працівники періодично проходили поліграф і там виявляли багато скритих порушень.

Тільки в цьому процесі важливо щоб його не втопили в багні, може включитись корупційна складова та ті порушення не підуть нікуди, керівництво просто закриє очі або ще поліграфологу занесуть і результат буде як треба. Це все залежить від вищого керівництва, можна зробити поліграф під камерами, звіт разом з даними в загальну систему, раптовий аудит програмного забезпечення на зміну коду і корупційна складова підніметься на високий рівень.

Просто у нас багато ініціатив потопали в корупції, колись оцінку перенесли з перевіркою в Києві, але ті хто там мав перевіряти мали розподілену мережу по Україні через яку їм завозили гроші і правильні оцінщики на місцях, занижували оцінку за відкати.
Те саме із здачею на права правил дорожнього руху, де сідаєш за правильний компютер і той рахує всі відповіді вірні, і вроді все зроблено чудово, камери, програми і т.д. але результат х...ня
02.11.2024 16:46
Ну поліграф це технології і як нормальний засіб для з'ясувань і висновків. Але ж можна ще навіть з учебки виявляти брехунів. Скажімо дав завдання присідати 50 разів. І ніяк його не контролювати в плані тиску і якихось там роз'яснень. Якщо воно брехло, то присяде скажімо 48, а якщо якийсь фанат то зробить 51 скажімо. І десь щоб він не бачив за ним рахувати . Тобто крадькома. Так на протязі якогось часу. З часом буде видно як він виконує елементарні накази. Якщо лінтяй і буде недопрацьовувати, то це погано. Якщо перепрацьовувати, також погано. Як тоді можна довіряти важливі задачі? Щось неважливе можна. Тобто простими методами можна зробити висновок як працюють поля його мозку. Якщо людина схильна до брехні, то це ж можна виявити. Ха ха ха.
02.11.2024 17:01
700 тисяч москалів утилізовано, а вони всі наступають. Раніше я не розуміла як таке можливо. Тепер зрозуміло.
02.11.2024 15:57
Їх від початку було більше мільйона. Потім мобілізація тисяч 400. Потім кожен місяць підписаних контрактів більше 30 к. От і рахуйте. Ха ха ха.
02.11.2024 16:06
Так може знизу не кажуть правду, тому що знають, що над ними, які неадекватно реагують на погані новини?
Достатньо подивитись на вираз обличчя Сирського. Люди таких по-справжньому не поважать, таким не довіряють, а остерігаються.
До Залужного хотіли підійти, поспілкуватись, сфотографуватись з ним. Напевно, з ним легше було поділитись проблемами.
Сирський чужий.
02.11.2024 16:09
Делов-то, оставить только зомби-марафон, остальное отключить и запретить.
02.11.2024 16:17
Головне що є пропагандистська так звана "курська операція " а що відбувається на інших напрямках фронту нашим зєльоним "статехам" до одного місця.
02.11.2024 16:18
А хіба в курській операції справа? Може справа в тому що не було жодних фортифікацій у всій Донецькій області. Не буде фортифікацій в інших областях, може бути те саме. А якби с курської області пішли на Суми, так як на Харків? А що Чернігів у безпеці? Не на пенсії тридцятирічним гроші виділяти і утримання суддям, а будувати фортифікації і купляти хоча б ппо. Київ знову кладе 2 км. дороги за 1 млрд. От в чому перша проблема. В тилу все добре будуємо фонтани і стадіони. Військовослужбовці ж такі самі у доповідях. У вас там все добре, то й вони хочуть бути також успішними, тому також рапортують що все добре. Ха ха ха.
02.11.2024 17:13
Може вже досить розповідати зєліні казочки ,як "кацапи мали йти на Суми ,а ми їх попередили"( до речі ,а фортифікації на Сумщині є ? ,бо коли наші будуть відходити з Курщини ,то слідом за ними ломануться кацапи ,а ЗСУ не буде за чим і закріпитись,от тоді дійсно кацапи можуть і захопити Суми) ,коли бригади ЗСУ зайшли на територію Курщини ,ніякого угрупування кацапів ,яке начебто мало наступати на Суми та небуло ,а були звичайні тилові частини з строковиків ,яких наші і взяли в полон. А про тридцятирічних прокурорів -інвалідів я і без вас знаю ,так як і про всі наші "порядки" в тилу . До речі ,чим ми відрізняємось від кацапів ,так само рапортуємо і лижемо зад начальству ,ось така от "українська ідентичність " як каже наш гівномарафонівський агітпроп.
02.11.2024 17:58
Розкажіть про казочки мешканцю Сум, по якому б'ють щодня не те що кабом, а артою. Віч на віч. От побачим що він вам скаже. Замість трендіти про Суми подивіться у своєму населеному пункті що готове до оборони. Ніхрєна звичайно. А що особисто ви зробили для тієї оборони. Тріндьож про Суми? Може хтось з вашого керівництва чи голови громади відмовився хоч від однієї премії на користь побудови фортифікації? Жоден. Цивільні розберіться спочатку самі з собою і з своїми головами для початку, а потім вже трендіть як той самий бубочка. Чим ваше риторика про Суми і курщину відрізняється від кацапської? Нічим. Суми ніхто не бомбить і на курщині нікого немає. Самі собі солдати щось там вигадали. Ха ха ха.
02.11.2024 18:40
Поки наші не поперлись на Курщину ( створити зону безпеки ,як казав зєля ) ,хіба Суми обстрілювали і бомбили майже цілодобово ,а в Києві щоденні прильоти дронів ,хоча до "курської операції" прильоти дронів були максимум раз на тиждень ,а тепер кожної дня ), ,і ці свої питання ставте до зєвлади ,а не до мене ,до війни вони займались великим крадівництвом ,збирались на травневі шашлики і раптом прийшла війна ,а винуватими виявились прості українці ,а ви шановний менш дивіться зєліні відосики і гівномарафон.
02.11.2024 19:58
Ось я вам пишу ,в Києві знов оголосили тривогу ,хіба таке було до "курської операції " роздраконили кацапів і ось тепер і маємо , спочатку дронами знекровлять наше ППО , а потім полетять ракети ,тільки вже не буде чим відстрілюватись ,Молодці зєльониє "стратєгі ",ще й фронт розтягли на додаткових 300 кілометрів.
02.11.2024 20:04
Ну нарешті вчепилася кацапська консерва. По мені з 15 року все литить. І я скажу тобі за свою шкуру. Після курської операції в мене менше кацапської аеророзвідку. Персонально в моєму квадраті. А взагалі то це правильно що перед тим як писати , то треба розказати хто ти і чим займаєшся. В Україні для мене війна почалася не з курська, а з 14 року. Більше прильотів персонально у тебе, то поквапся про про для себе. Досить лицемірства. Більшість турбують лише їх пенсії, зарплати і щоб прилітало десь там , лише не по них. Всі ви такі самі як і зелена бубочка. Ніякої різниці. А особисто я драконів кацапа і дракон ти буду. І мені пофіг що по тобі щось там прилетить. В тебе є там метро. Спустишся і нічого не станеться. Поживні в метро не похуднеш. Ха ха ха.
02.11.2024 20:15
В тому районі ,де я живу немає метро . Правильно більшість турбує своє життя , нас так навчила рідна держава , яка ніколи не цікавилась як людина живе , чи вистачає їй коштів на життя ,а як захворіє ,чи є за що лікуватись в нас же "безкоштовна " медицина , і раптом почалась війна і ця держава згадала ,що в нас є якийсь" обов"язок , захищати" країну правда це стосується тільки бідняків ,а багаті або втекли за кордон ,або відкупились ,або забронювались ,ось таке от "ліцемірство " і мені пофіг що ти про мене думаєш і якою "консервою " мене називаєш. подивись краще на себе в дзеркало ,,мені 54 роки ,я за своє життя і не таких як ти розумників бачив.
02.11.2024 20:46
Я також за своє життя таких розумників бачив. Мені не набагато менше. Якщо ти ніяким боком не причетний до оборони, то з якого дива пишеш про курськ, Суми і інші військові справи? Немає метро, то викопай. Обов'язки не для тебе це зрозуміло. То до чого щось з когось питати? Візьмеш участь хоч в одній операції, тоді може твоє ниття буде чогось варте. Хочеш коштів, то іди у бізнес. В чому проблеми? Молодець що визнаєш, що для тебе твоя сорочка ближче. Тільки за тебе твоєю обороною ніхто займатися не буде і не збирається. А особисто я ще й би на брянську операцію націлився б. Ресурсів малувато. Ха ха ха.
02.11.2024 21:07
02.11.2024 21:13
Ну от. Вже і посмішка з'явилася. Значить не все так погано. Ха ха ха.
02.11.2024 21:24
Головне ,щоб в тебе все було добре , Ха ха ха
03.11.2024 16:10
Ну, ****! Опьять ці довбані боярє. Скільки можна? А царь у нас хааарошій
02.11.2024 17:12
Щодо нардепа Костенка, то нардеп-воїн заучить, як генерал-майор. Він є у статусі нардепа, а не воїна. От інший нардеп Забродський відмовився від статусу депутата і став воїном. Це ж зрозуміло, що одночасно бути нардепом і воїном - абсурд. Ти або хороший воїн, або хороший нардеп. Або ж не допрацьовуєш і там, і там. Костенко все-таки воїн по вихідних. А працює депутатом.
02.11.2024 17:22
От цікаво чи Забродському також постійно брешуть якісь там сержанти? Чи він може також бреше.? Сержант бреше майору, майор полковнику, полковник генералу, генерал генштабу, а генштаб депутатам верховної ради. Але ж депутати на варті. І розкусили підступний план сержантів . Хоч би не писали би про таке. Бо поки генералу скажуть де водити пальцем по карті, то вже фактично водити тим пальцем треба вже в іншому місці. Написано так що генерали виявляється не володіють реальними обставинами, а з запізненням. А з ще більшим запізненням узнають депутати. Якось тоді кумедно виглядають що генштаб, що депутати. Але скоріш за все такий стан речей насправді їм подобається. Ха ха ха.
02.11.2024 21:49
Якби брехали Забродському, а тим паче - якби він брехав те, що хочуть почути нагорі, то він і далі був би у армії, а не поза нею. Нагадаю, що його викинули разом із Залужним і іншими, як неугодних для Єрмака/Зєлєнского. Нагчдаю також і таке: Рейд 95-ї бригади, також Рейд Забродського - рейд підрозділів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/95-%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з 19 липня по 10 серпня 2014 під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 війни на сході України . Разом з підрозділами 95 ОДШБр, на різних етапах рейду взаємодіяли підрозділи https://uk.m.wikipedia.org/wiki/25-%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 25 ОПДБр , https://uk.m.wikipedia.org/wiki/30-%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 30 ОМБр та https://uk.m.wikipedia.org/wiki/51-%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 51 ОМБр . Згідно з офіційною інформацією, в ході рейду було пройдено близько 470 км, з яких 170 км тилами ворога. Під час рейду десантники 95 ОДШБр вступали у збройні зіткнення з підрозділами https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ЗС РФ . Найважливішим досягненням стало розблокування та створення коридору для виходу з оточення підрозділів на кордоні. Завдяки вмілим діям десантників і піхотинців, з оточення вийшло 3 тисячі осіб та понад 250 одиниць технікиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B4_95-%D1%97_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8#cite_note-:2-16 [16] .
03.11.2024 10:15
В порядку цієї брехливої політики, поки Петро Порошенко на фронті роздає волонтерську допомогу ЗСУ https://t.me/PresidentPoroshenko/11153 внутрішні вороги України вчора-сьогодні арештували рахунки підприємств Петра Порошенка , про що він особисто повідомляє в пості за вищенаведеною ссиллю.
02.11.2024 23:08
 
 