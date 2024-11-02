Часто ложная информация идет наверх. С ложью в армии нужно бороться, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Слова главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова о том, что командиры ВСУ довольно часто боятся приносить плохие новости - правда. С ложью в армии нужно бороться.
Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно того, что происходит на фронте и что сказал Юрий (Бутусов - Ред.), могу подтвердить (не поспоришь и можно только еще раз подтвердить), что часто ложная информация идет наверх. И часто ситуация заключается в том, что когда на картах генералов еще стрелочки показывают в одну точку, где ведутся боевые действия, а войска уже в других местах. Проблема часто в том, я здесь согласен, что все боятся приносить плохие новости, создавая иллюзию, якобы у нас все хорошо", - заявил Костенко.
По словам нардепа, эта проблема возникла еще до полномасштабного вторжения России, и он помнит с 2014 года, что "командиры, особенно командиры-трусы" не хотят докладывать об истинной ситуации, чтобы казаться лучше, чем они есть, а также боятся реакции старших командиров.
"Бывают субъективные, объективные данные, от которых зависит позиция справа, позиция слева, жизнь людей справа, слева, когда ты предоставляешь достоверную информацию. Часто бойцам приходится идти на позиции, и им ставят задачу, исходя из информации, которая есть, - что там мы. А бойцы не могут туда пойти или попадают в какие-то засады, потому что там уже противник. А потом оказывается, что об этом знали. Это то, с чем нужно бороться, - с ложью в армии, здесь я не могу не согласиться. Как бы мне не было обидно (я бы хотел сказать, что это не так), но она существует", - подчеркнул Костенко.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов не раз заявлял о лжи в докладах военных. Также он рассказал, почему Сырский не способен удержать фронт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Де Головклоуну приносять " только харошіє новості", де профанація державного управління, де клоуни зачитують патужні відосіки і їм побарабану, що відбувається у реальному житті.
І ця система генерує у виконавцях такуж брехню, безвідповідальність і пофігізм.
Завтра тебе туди втавлять- ти почнеш брехати, викручуватися, красти. Або не забажаєш( таких серед українців 1- 5 відсотоків), звільнешся.
Легше побудувати сходи на Місяць, ніж дійти до ЄрЗе і порадити (та порадити мало буде; треба - примусти) очолити боротьбу з брехнею.
Щоб побороти брехню - потрібно знести цю владу. Інакше - ніяк.
Як знести - оце вже питання. Хотів би почути про реальні варіанти... Реальні, а не видумані. Тому що в умовах гарячої фази війни я можу нагадати отим "сметунам" (пам'ятаєе ? - єслі не справітца - снєсьом"); але підтримувати їх не буду. Тому що навкруги вдосталь ворогів, Малюк не встигає їх загратовувати...
Єдиний варіант це мирно дотиснути владу саботажем її програм і змусити піти. Не підтримуйте цю владу, не віддавайтесь їй, не підгавкуйте і не підтримуйте навіть гасла і пропозиції, які виглядають привабливо. Ця влада ворог і має бути переобрана на вільних демократичних виборах.
ви що не читали єрмачину?
ви шо гоните?
у нас нема корупції!
як що б, у нас була корупція, змогли б ми щось....
воно не може набрати цензор?
Це ж не відбулось за один день, вони тільки сьогодні почали брехати.
А щодо такого "А бійці не можуть туди піти або потрапляють у якісь засідки, бо там уже противник. А потім виявляється, що про це знали."
То яка це брехня, в любу війну такого командира звинуватили б в зраді а не брехні, коли ти знаєш що там ворог і посилаєш бійців в сліпу то це є стаття ККУ а не просто брехня.
скажу правду!
більшість проголосувавши за зе!гніду, зараз в окопах.
і більшість проголосувавши за зе!гніду зараз в окупації.
більшість проголосувавши за зе!гніду зараз загинуло.
якого батьки і рідний брат живуть на росії і розповідають всім про те,
що ніби то не знають , що іх син в нашій краіні ,
повний бред !!
Вважати порушення вимоги "не брехати" - злочином.
Передбачити покарання - відсторонення від посади, пониження у званні, грошові штрафи, позбавлення волі.
А бреше він регулярно.
Тільки в цьому процесі важливо щоб його не втопили в багні, може включитись корупційна складова та ті порушення не підуть нікуди, керівництво просто закриє очі або ще поліграфологу занесуть і результат буде як треба. Це все залежить від вищого керівництва, можна зробити поліграф під камерами, звіт разом з даними в загальну систему, раптовий аудит програмного забезпечення на зміну коду і корупційна складова підніметься на високий рівень.
Просто у нас багато ініціатив потопали в корупції, колись оцінку перенесли з перевіркою в Києві, але ті хто там мав перевіряти мали розподілену мережу по Україні через яку їм завозили гроші і правильні оцінщики на місцях, занижували оцінку за відкати.
Те саме із здачею на права правил дорожнього руху, де сідаєш за правильний компютер і той рахує всі відповіді вірні, і вроді все зроблено чудово, камери, програми і т.д. але результат х...ня
Достатньо подивитись на вираз обличчя Сирського. Люди таких по-справжньому не поважать, таким не довіряють, а остерігаються.
До Залужного хотіли підійти, поспілкуватись, сфотографуватись з ним. Напевно, з ним легше було поділитись проблемами.
Сирський чужий.