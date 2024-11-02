РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8689 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 403 68

После почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в Украине, - Остин

Міністр оборони США Ллойд Остін

Российский диктатор Владимир Путин за время войны против Украины не достиг ни одной из своих стратегических целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в колонке министра обороны США Ллойда Остина для Foreign Affairs.

Так, Остин отметил, что Украина важна для безопасности США по очевидным причинам: "Война Путина является прямой угрозой европейской безопасности, явным вызовом нашим союзникам по НАТО, нападением на наши общие ценности и "лобовой атакой" на основанный на правилах международный порядок, который гарантирует безопасность всех нас".

"Однако после почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не сбежал. Киев не упал. И Украина не сдалась.

Зато Россия заплатила потрясающую цену за имперскую глупость Путина: сотни тысяч россиян погибли с февраля 2022 года, растрачено более 200 миллиардов долларов", - подчеркнул Остин.

Также читайте: США объявят о пакете военной помощи Украине в ближайшие дни

Он также отмечает, что по данным Центра стратегических и международных исследований, потери России только за первый год путинской войны были больше, чем ее потери во всех конфликтах после Второй мировой войны.

"Украина страшно пострадала от рук Путина. Но, как я снова убедился в Киеве на прошлой неделе, Украина стоит непоколебимо - и даже укрепилась. Украинская борьба началась с того, что солдаты расставляли танковые ловушки на улицах Киева, а обычные граждане изготавливали коктейли Молотова, чтобы защитить свои дома. Это продолжается и сегодня с испытанными в боях украинскими военными и силами безопасности - и стремительно развивающейся украинской оборонно-промышленной базой. Сейчас украинские заводы выпускают одни из лучших беспилотников в мире, а опытные украинские силы ПВО защищают их войска и семьи", - добавил министр обороны США.

Кроме того, Остин отметил, что "дух Украины вдохновил мир".

"Это напомнило всем нам никогда не воспринимать свою свободу как должное. Мы прекрасно понимаем моральную пропасть между агрессором и защитником. Мы не поддадимся обману и лжи апологетов Кремля. И мы будем продолжать отстаивать право украинского народа жить в безопасности и свободе", - добавил Остин.

Читайте также: Война в Украине закончится мирными переговорами, - Остин

По его словам, нападение Путина - это предупреждение: "демонстрация мира, построенного тиранами и головорезами - хаотического, жестокого мира, разделенного на сферы влияния; мира, где обидчики могут растоптать своих меньших соседей; и мира, где агрессоры заставляют свободных людей жить в страхе".

"Итак, мы стоим на переломе истории. Мы можем продолжать твердо противостоять агрессии Путина - или мы можем позволить Путину делать все, что он хочет, и обречь наших детей и внуков жить в гораздо более кровавом и опасном мире. Если Украина попадет под путинский ботинок, то вся Европа попадет под путинскую тень", - подчеркнул министр.

Остин убежден, что необходимо противостоять агрессивной России, которую поддерживают другие автократы, от Северной Кореи до Ирана.

"Мир не действует сам по себе. Порядок сам себя не сохранит. А принципы свободы, суверенитета и прав человека сами по себе не поддерживаются. Поэтому президент США Джо Байден выбрал путь взаимной ответственности и общей безопасности. Украина не принадлежит Путину. Украина принадлежит украинскому народу. И Москва никогда не победит в Украине. Путин думал, что Украина сдастся. Он ошибался. Путин думал, что наши демократии сдадутся. Он ошибался. Путин думал, что свободный мир отступит. Он ошибался. И Путин думает, что он победит. Он ошибается", - подытожил Остин.

Также читайте: По оценкам Пентагона, Украине хватит солдат, чтобы воевать еще 6-12 месяцев, - The New York Times

Автор: 

путин владимир (32236) США (27973) Остин Ллойд (420)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
>Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову переконався в Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитно - і навіть зміцнилася

українці ж не негри якісь. **** їх жаліти. пуйло нічого не досягло. Якесь там Азовське море, ЗАЕС, 20% територій, сотні тисяч вбитих, Донбас на волосині, 0 перспективи НАТО та ЄС , ще й розісрались з усіма головними союзниками.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:25 Ответить
+18
Ми теж нічого толкового не досягли.
Перемога була ближча в 2022... Зараз же ми можемо розраховувати хіба що на диво, що хутін раптово помре, що зебіл втіче нарешті
показать весь комментарий
02.11.2024 16:27 Ответить
+16
Без підтримки зебілів путін взагалі б нічого не досягнув
показать весь комментарий
02.11.2024 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бодрить нас
показать весь комментарий
02.11.2024 16:22 Ответить
30% теріторії то не успіх?
показать весь комментарий
02.11.2024 16:25 Ответить
Чому 30%? Пиши вже 130%,по-кацапськи.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:12 Ответить
>Україна страшенно постраждала від рук Путіна. Але, як я знову переконався в Києві минулого тижня, Україна стоїть непохитно - і навіть зміцнилася

українці ж не негри якісь. **** їх жаліти. пуйло нічого не досягло. Якесь там Азовське море, ЗАЕС, 20% територій, сотні тисяч вбитих, Донбас на волосині, 0 перспективи НАТО та ЄС , ще й розісрались з усіма головними союзниками.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:25 Ответить
Але бити в глиб території кацапобидла ніЗЗЯ...
показать весь комментарий
02.11.2024 16:27 Ответить
Ми теж нічого толкового не досягли.
Перемога була ближча в 2022... Зараз же ми можемо розраховувати хіба що на диво, що хутін раптово помре, що зебіл втіче нарешті
показать весь комментарий
02.11.2024 16:27 Ответить
Сманить ***** допоможе.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:35 Ответить
на московських болотах теж так думають, тому мабуть і пішли з капелюхом по колу до іранців з північнокорейцями і інших людожерських режимів за допомогою , після того як нам всі давали тиждень два. а потім повна окупація мордором
показать весь комментарий
02.11.2024 17:00 Ответить
Тим не менше замість збільшення допомоги закручують гайки. Стратегія не змінилася: не дати Україні перемогти, а не дати сконати.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:35 Ответить
А ви за 1000 днів війни нічого не зробили, щоб її зупинити. Лише нас за руки хапали і лякали ескалацією.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:31 Ответить
а що вони повинні були робити Зюзі,який до останнього дня,обіцяв наріду весняні шашлички,хоч вже знав про неминучість війни
показать весь комментарий
02.11.2024 18:25 Ответить
Якась дивна логіка. А окрім, як Ви висловилися "зюзі", в Україні ще скільки людей живе??? Заради них нічого не потрібно було зробити? Заради Вас, наприклад? Чи Вам подобається ідея померти під кацапськими обстрілами чи жити в окупації?
показать весь комментарий
03.11.2024 09:17 Ответить
А нам то що з цього, що ***** не досяг своєї мети? Зв"язали нам руки і кричать,ви там воюйте чим і як хочете,лише б ***** в Європу не дійшов! А ми будемо вам стурбованостями допомогати!
показать весь комментарий
02.11.2024 16:31 Ответить
я б на місці амерів і не таке вам зробив! 6 млн.ухилянтів,всепроникаюча корупція,таємні переговори з Пуціним,купа шпигунів у всіх гілках влади,повна безвідповідальність шпигунів,диверсантів,коректувальників і,як вишня на торті,яхудський лідор-торчок...
показать весь комментарий
02.11.2024 18:27 Ответить
Без підтримки зебілів путін взагалі б нічого не досягнув
показать весь комментарий
02.11.2024 16:32 Ответить
вірно!
показать весь комментарий
02.11.2024 18:29 Ответить
Якщо демократія не покаже свої зуби сьогодні, тоді вона смоктатиме беззубим ротом статевий орган автократії завтра
показать весь комментарий
02.11.2024 16:35 Ответить
Інколи мені здається якщо б в Україні жили негри чи афганці, чи араби то вже б і фізично війська Захід ввів для захисту. Чим ми так завинили західному світу?
показать весь комментарий
02.11.2024 16:36 Ответить
З чого ви взяли? Дивлюся як киданули Сирію і Афган, з нами ще нормально поводяться...
показать весь комментарий
02.11.2024 19:29 Ответить
Бо наш цвiт нацii воюе, калiчиться та гине...🥺😢😠
показать весь комментарий
03.11.2024 09:49 Ответить
Варто також сказати,заради об'єктивності,про стратегічні досягнення України(
показать весь комментарий
02.11.2024 16:45 Ответить
Ага, Україна важлива.. але є дехто важливіший(не буду показувати пальцями)
показать весь комментарий
02.11.2024 16:49 Ответить
Коротше, поки армія ***** не стоїть біля західного кордону України з НАТО - можна спокійно розводити балачки про "недостягнення стратегічних цілей" і підкидати трошки жавелінів з автоматами - щоб ***** просувався не так швидко.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:50 Ответить
Все ***** постепенно достигает,а мы как раз таки наоборот...После окончания войны,выяснится-что Украина уже не мировой производитель стали....Часть земель забруднена и заминирована..Копален в 10трл баксов и сланцевых месторождений газа на Донбасе-********...Из за чего вся это война собственно и началась..Население-треть *********,треть в окупации...Лучшие -погибли.Кацапы напротив-утилизировали всех своих маргиналов,зеков и малые народы склонные к возможным бунтам...Пополнили убыль работящими и образованными украинцами, по сравнению с бурятами и задрыщенском средней полосы соссии,раздав украинцам насильно паспорта с курицей.. +20% территорий Украины оттяпав...Война идет на чужой территории...Своих людей,кацапы насильно не ловят,а скорее напротив..в отличии от Украины берегут,привлекая наемников,корейцев,среднеезиатов и низщие слои своего общества-платя им приличные деньги..В обществе нет напряжения и недовольства..О чем вы все говорите...О чем говорят эти бестолочи???Реальные факты и расклады кто думает головой,а не смотрит марафоны или откровенно пистит..типа Остина..
показать весь комментарий
02.11.2024 16:55 Ответить
ми індейцев с США випишим
показать весь комментарий
02.11.2024 17:01 Ответить
Я двумя руками за...хоть чертей из ада выписать,лишь бы Украинцев не ловили как собачек по улицам,уважали свои своих соотечественников и страна жила по законам и конституции,как нормальное,цивилизованное общество,а не Сомали с КНДР
показать весь комментарий
02.11.2024 17:05 Ответить
Що ви мелете? Нечiсть призиваете?
показать весь комментарий
03.11.2024 09:53 Ответить
Україна отримала від Австралії плануючі авіабомби JDAM-ER, які здатні вражати ціль на відстані до 72,4 км з круговим відхиленням не більше 11м
https://i.postimg.cc/3rcMxkGK/photo-2024-11-02-16-04-41.jpg
показать весь комментарий
02.11.2024 17:03 Ответить
Ф-16 как раз для єтой ракети
показать весь комментарий
02.11.2024 17:14 Ответить
Немає чим їх скидати, якщо почнуть міги їх просто позбивають.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:41 Ответить
а чому ж бравий генерал Творожний не б"є ними по Рашці
показать весь комментарий
02.11.2024 18:30 Ответить
ото дивина! ми вже мали КР "Нептун" з радіусом ураження 280 км. ЗЕ-де ракети?
показать весь комментарий
02.11.2024 18:39 Ответить
у кацапні дальность 50 км
показать весь комментарий
02.11.2024 17:05 Ответить
И это я еще сюда не добавил утилизацию дряхлого советского вооружения и полностью перевооружение соссийской армии за счет своей экономики,а это миллиарды долларов заказов,рабочих мест...Санкции-реально пох... они не работают.Соссия разогрела свою экономику поставив ее на военные рельсы в отличие от "потужных зеленых незламныков" Границы открыты.Общество не ощущает войны,потому как ответки адекватной нет,разрушений нет,страха нет.А Белгород-не в счет..Потому воюют без оглядки и проблем..Да,потеряли рынки сбыта газа...Нефть продают через заднюю дверь теневым флотом.Да,легли под Китай и отдали уже территорий больше,чем захватили в Украине.Но стратегический интерес и шизофрения-сосредоточены на Украине...любой ценой.Потому так.Нам от этого не легче,тем более когда три года пугали бурятами,а оказалось,они "уже здесь"...
показать весь комментарий
02.11.2024 22:54 Ответить
ти не ля ля ,а Томагавки давай !
показать весь комментарий
02.11.2024 17:00 Ответить
томагавки мелко, зеленский хай сразу подводные лодки просит и ядерку
показать весь комментарий
02.11.2024 19:01 Ответить
він не партнер ,а халявщик
показать весь комментарий
02.11.2024 17:06 Ответить
Ти на коліна не стала , Героям твоїм Слава !
показать весь комментарий
02.11.2024 17:12 Ответить
та да. все ништяком. можна и надальше заготавливать встревоженности и обеспокоенности
показать весь комментарий
02.11.2024 17:14 Ответить
Якби підтримали в Сенаті лендліз та санкції в січні 2022 - то скоріш за все взагалі нічого би не було.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:24 Ответить
лендлиз слило зелёное чучело с ВРУнами
показать весь комментарий
02.11.2024 19:02 Ответить
м да вообще неадекват, а казался умным изначально.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:19 Ответить
Сухопутний коридор в Крим пуйло має.
І Зермаки НІЯК не заважають його функціонуванню.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:20 Ответить
Досяг усых цілей, головна мета, обоссаний захід єпа...й...
показать весь комментарий
02.11.2024 17:24 Ответить
"Після 1000 днів не досяг, то хай ще 1000 повоює, може досягне." - Остін.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:51 Ответить
Атож, атож!
А якщо ***** заріже Україну, то буде зовсім не боляче - ге ж, Остіне?
показать весь комментарий
02.11.2024 18:11 Ответить
Путін захопив не лише Донбас, а й велику частину Запорізької та Херсонської областей. Непогані результати
показать весь комментарий
02.11.2024 18:20 Ответить
Ми начінаєм КВН. Шутка на шутке. Штати уже ніхто не боїться, бо там при владі ветерани КВН
показать весь комментарий
02.11.2024 18:24 Ответить
Остін кокетує. Рашці здали,фактично,Херсонську і Запоріжську області,ще 3 області їм здали в 2014. Всього областей у нас (було) здається 26....
показать весь комментарий
02.11.2024 18:32 Ответить
Пан Остін має рацію.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:00 Ответить
"Війна є прямою загрозою європейській безпеці, явним викликом нашим союзникам по НАТО...",-

"Війна Путіна"???
Патужний він хлопчина! Сам-один три роки в Україні воює!
Тільки Європі загрожує? Років за п'ять необхідності повернути Аляску РФ точно не виникне?
РФ більш азійська, ніж європейська держава. І до Аляски там один пролив
Бо вони з КНДР чудово показали своє ставлення до "пАтужного занепокоєння та стурбованості"
Напевно, далі буде! Реакції ж майже нуль. Головне, "щоб не було ескалації"
показать весь комментарий
02.11.2024 19:08 Ответить
Такі да, вистояли і стоїмо наперекір Будапештським підерасам
показать весь комментарий
02.11.2024 20:16 Ответить
 
 