После почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей в Украине, - Остин

Российский диктатор Владимир Путин за время войны против Украины не достиг ни одной из своих стратегических целей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в колонке министра обороны США Ллойда Остина для Foreign Affairs.

Так, Остин отметил, что Украина важна для безопасности США по очевидным причинам: "Война Путина является прямой угрозой европейской безопасности, явным вызовом нашим союзникам по НАТО, нападением на наши общие ценности и "лобовой атакой" на основанный на правилах международный порядок, который гарантирует безопасность всех нас".

"Однако после почти 1000 дней войны Путин не достиг ни одной из своих стратегических целей. Президент Украины Владимир Зеленский не сбежал. Киев не упал. И Украина не сдалась.

Зато Россия заплатила потрясающую цену за имперскую глупость Путина: сотни тысяч россиян погибли с февраля 2022 года, растрачено более 200 миллиардов долларов", - подчеркнул Остин.

Он также отмечает, что по данным Центра стратегических и международных исследований, потери России только за первый год путинской войны были больше, чем ее потери во всех конфликтах после Второй мировой войны.

"Украина страшно пострадала от рук Путина. Но, как я снова убедился в Киеве на прошлой неделе, Украина стоит непоколебимо - и даже укрепилась. Украинская борьба началась с того, что солдаты расставляли танковые ловушки на улицах Киева, а обычные граждане изготавливали коктейли Молотова, чтобы защитить свои дома. Это продолжается и сегодня с испытанными в боях украинскими военными и силами безопасности - и стремительно развивающейся украинской оборонно-промышленной базой. Сейчас украинские заводы выпускают одни из лучших беспилотников в мире, а опытные украинские силы ПВО защищают их войска и семьи", - добавил министр обороны США.

Кроме того, Остин отметил, что "дух Украины вдохновил мир".

"Это напомнило всем нам никогда не воспринимать свою свободу как должное. Мы прекрасно понимаем моральную пропасть между агрессором и защитником. Мы не поддадимся обману и лжи апологетов Кремля. И мы будем продолжать отстаивать право украинского народа жить в безопасности и свободе", - добавил Остин.

По его словам, нападение Путина - это предупреждение: "демонстрация мира, построенного тиранами и головорезами - хаотического, жестокого мира, разделенного на сферы влияния; мира, где обидчики могут растоптать своих меньших соседей; и мира, где агрессоры заставляют свободных людей жить в страхе".

"Итак, мы стоим на переломе истории. Мы можем продолжать твердо противостоять агрессии Путина - или мы можем позволить Путину делать все, что он хочет, и обречь наших детей и внуков жить в гораздо более кровавом и опасном мире. Если Украина попадет под путинский ботинок, то вся Европа попадет под путинскую тень", - подчеркнул министр.

Остин убежден, что необходимо противостоять агрессивной России, которую поддерживают другие автократы, от Северной Кореи до Ирана.

"Мир не действует сам по себе. Порядок сам себя не сохранит. А принципы свободы, суверенитета и прав человека сами по себе не поддерживаются. Поэтому президент США Джо Байден выбрал путь взаимной ответственности и общей безопасности. Украина не принадлежит Путину. Украина принадлежит украинскому народу. И Москва никогда не победит в Украине. Путин думал, что Украина сдастся. Он ошибался. Путин думал, что наши демократии сдадутся. Он ошибался. Путин думал, что свободный мир отступит. Он ошибался. И Путин думает, что он победит. Он ошибается", - подытожил Остин.

