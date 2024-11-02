Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к очистке и разминированию территорий, - Минобороны
Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности - увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Минобороны.
"Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, создание специализированных учебных программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, которые обеспечат комфортное и безопасное трудоустройство", - рассказал начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника ГУ противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский.
Отмечается, что программу по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых - ветераны войны, в Украине реализует ООН. В рамках этого проекта первые четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, получили работу в международной организации The HALO Trust.
Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности.
Тобто особа з інвалідністю І групи теж можуть залучптись до розмінувань??
Тобто я інв І гр з технічними й нетехнічними навичками можу бути залучена до розмінувань..
Вони аналізуватимуть знімки із супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Джерело:
Тобто тих, кого не жалко.
Єдине, про що свідчить ця стаття, що українські бюрократи таки знищили свою кормову базу. Лохи закінчуються. Патужних патріотів на держутриманні стає все більше, а працювати та воювати нікому.
