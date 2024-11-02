Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к очистке и разминированию территорий, - Минобороны

Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности - увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Минобороны.

"Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, создание специализированных учебных программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, которые обеспечат комфортное и безопасное трудоустройство", - рассказал начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника ГУ противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский.

Также читайте: 138 украинских военнослужащих завершили обучающую программу по разминированию, реализованную канадской организацией Mriya Aid

Отмечается, что программу по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых - ветераны войны, в Украине реализует ООН. В рамках этого проекта первые четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, получили работу в международной организации The HALO Trust.

Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности.

Читайте также: В Украине действует 56 сертифицированных операторов противоминной деятельности, - Минобороны