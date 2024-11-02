РУС
Ветеранов и лиц с инвалидностью будут привлекать к очистке и разминированию территорий, - Минобороны

Ветеранів залучатимуть до розмінування територій

Одной из главных целей противоминной деятельности в системе Министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности - увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Минобороны.

"Сегодня большое внимание уделяется внедрению политик, обеспечивающих равный доступ к работе в сфере противоминной деятельности, создание специализированных учебных программ, которые будут включать как технические, так и нетехнические навыки, необходимые для работы в этой сфере и создание условий, которые обеспечат комфортное и безопасное трудоустройство", - рассказал начальник управления противоминной деятельности - заместитель начальника ГУ противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Олег Шуварский.

Также читайте: 138 украинских военнослужащих завершили обучающую программу по разминированию, реализованную канадской организацией Mriya Aid

Отмечается, что программу по трудоустройству людей с инвалидностью, среди которых - ветераны войны, в Украине реализует ООН. В рамках этого проекта первые четверо украинцев, пострадавших от взрывоопасных предметов, получили работу в международной организации The HALO Trust.

Они будут анализировать снимки со спутников и БПЛА для выявления и картографирования загрязненных минами территорий. Предложение работы украинцы получили уже через месяц после завершения соответствующего курса с привлечением лиц с инвалидностью к занятости в противоминной деятельности.

Читайте также: В Украине действует 56 сертифицированных операторов противоминной деятельности, - Минобороны

+29
Інваліди-прокурори з братом Стефанчука теж підуть розміновувати?
02.11.2024 17:07
+28
А залучати до розмінування полонених орків в Міноборони не здогадалися?!
02.11.2024 17:00
+25
Шоо, невже прокурорів-інвалідів відправлять?! А отих що наводять на цілі кацапські ракети чого не відправляєте на розмінування? Народ давно таке пропонує!
02.11.2024 17:06
Cьогодні односельчанин,котрий лежачим інвалідом з дитинства отримав повістку(Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці((
02.11.2024 16:56
Мій пост почитайте в цій темі))
02.11.2024 16:59
Він інвалід 1 групи.
02.11.2024 17:21
шакали , Зе пи то ри , а своїх « слуг», які замішані в МЕГАМАРОДЕРСТВІ на крові ( Тимошенко, ТРУХІН, шурма, ……… ) РОДИЧІВ ВСІХ ОПг на Банковій , їх РАДНИКІВ по 35 рил на кожного , синків Стефанчука, МОСІЙЧУЧКИ, Каламоя , СИНКА БАКАНОВА……… на розмінування
02.11.2024 18:17
А отих, хто 73% , привів ЗЕВИРОДКА , до знущання над Україною , зовсім не жаль ! Кушай те , не подавіться - НАЙПОТУЖНІШОЮ ze🤡🤢🤥👹СПРАВЕДЛИВІСТЬЮ
02.11.2024 18:21
Я теж.
02.11.2024 21:02
Можливо, помилились. Мій знайомий також отримав, але потім відпустили додому.
02.11.2024 18:14
Безумовно помилились,але розраховано,що людина проігнорує,і тоді ,мабуть,штрафом ощасливлять,котрий потім треба буде або платити,або оскаржувати...(((
02.11.2024 20:25
Не фантазуйте .
04.11.2024 01:28
Ой які тексти...особи з інвалідністю..без уточнень.

Тобто особа з інвалідністю І групи теж можуть залучптись до розмінувань??

Тобто я інв І гр з технічними й нетехнічними навичками можу бути залучена до розмінувань..
02.11.2024 16:58
Саме так! По версіїї зелених покидьків, які видали постанову КМУ, він повинен особисто прибути в ТЦК та подати документи,а те що там черга 100-500 нікого с зелених покидьків не колишить. Саме велике лайно яке вони вчудили, то це треба робити кожні 90 днів. Крім як подати, треба ще прийти за довідкою, аку банально не надрукували і можна за нею ходити безкінечно, по ніхто не повідомляє про готову довідку. Но це вще не все! Законом таке лайно, як оформлення довідки, не передбачено! В законі чорним по білому написано" Не підлягають мобілізації особи:" Але зелені покидьки читають, що нібіто ТЦК надається відстрочка у вигляді довідки, і це вони вичитали на заборі.
02.11.2024 17:16
02.11.2024 17:57
по-правильному законы - они для граждан, а вот "постановы кму" - для подконтрольных кму структур. и если кму выдает постановы, которые подконтрольные ему организации не в состоянии исполнить (согласно обычной логике), или такие что противоречат законам, или криминальному кодексу, то значит деятельность этого кму - диверсионная и во время военного положения их всех надо сажать, проверять и допрашивать, с пристрастием и конфискацией.
03.11.2024 02:52
За логікою влади - так. "Армія відновлення України"
02.11.2024 17:44
А залучати до розмінування полонених орків в Міноборони не здогадалися?!
02.11.2024 17:00
02.11.2024 17:10
не спрацює - потрібна певне навантаження на міну.... І підривач лежить окремо!
02.11.2024 18:28
Головне - вуха заткнути, щоб не пошкодити слух.
02.11.2024 18:48
на розмінування дуже добре підуть попи з РПЦ та їх посіпаки.
02.11.2024 17:00
А також ті, хто розмінував Чонгар. Арестович, Верещучка та інші слуги
02.11.2024 18:23
а також ті, хто в 19 році хотів поржать
02.11.2024 20:15
Если честно, то я не представляю как инвалида загнать на минное поле. И еще, если честно, как человек, случайно попавший на подрывной боеприпас может делится опытом как этого избежать... Странная инициатива...
02.11.2024 17:04
Вони цілком можуть, бо ви не бачили як інвалідів у ТЦК тягають, бо у них не оформлена відстрочка, яка по закону оформлена не вовинна бути. Все це лайно з бідзаконного акту і це факт свавілля, коли підзаконний акт розширує обов'язки та звужує права
02.11.2024 17:22
Да я даже представляю.... Ну вот как это выглядеть будет, одногногих на противопехотку, а без ног на танковые? От...******* ОТ ИНВАЛИДОВ ИМ И ИАК НЕЛЕГКО
02.11.2024 17:29
Читайте до кінця:
Вони аналізуватимуть знімки із супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Джерело:
02.11.2024 18:51
Міну зі спутникового знімку?? Ну так..а потом якесь шоу екстрасенсів, що по знімку будуть розміновувати..
02.11.2024 21:08
Шоо, невже прокурорів-інвалідів відправлять?! А отих що наводять на цілі кацапські ракети чого не відправляєте на розмінування? Народ давно таке пропонує!
02.11.2024 17:06
Інваліди-прокурори з братом Стефанчука теж підуть розміновувати?
02.11.2024 17:07
З язика зняв, точно шо Перехватчик . Стефанчук на протитанкові міни заточений спец, навіть до гавдалки ходити не треба.
02.11.2024 20:04
А слуг народу, Всю судівську систему, поліцію?
02.11.2024 17:08
Новина звучить як жарт. Чи стьоб.
02.11.2024 17:12
Ви навіть не уявляєте, що це не жат! Ви ще просто не зіткнулись з ціми зеленими фашистськими порядками, бо в ТЦК він буде рахуватись звичайним військовозобовьязаним, який ОСОБИСТО не передав то ТЦК заяву та документи про відстрочку, коли це законом не передбачено, але вигадали це в постанові КМУ
02.11.2024 17:26
Це напевно пропозиція держави інвалідам допомоги в реалізації прихованої евтаназії.
02.11.2024 17:16
Це перше, що спало на думку. Від цинічних ze-дєрьмачних ублюдків і не такого можно очікувати!🤬
02.11.2024 18:21
В нас немає росіян, ригів, попів..?
02.11.2024 17:22
при німцях такого не було
02.11.2024 17:24
І при януковичу теж.
02.11.2024 17:39
А , кабздоноф і кабздиовців ні ху.ху.
02.11.2024 17:26
Першими мають піти інваліди-прокурори.
02.11.2024 17:26
КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» КМДА 30 жовтня оголосила тендери на проектування і будівництво першої черги дороги до НЕ ПРАЦЮЮЧОГО аеропорту «Київ» загальною очікуваною вартістю 1,56 млрд грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-10-30-011537-a
02.11.2024 17:33
Які *******,ці швачки,прачки та інша зелена монобільшість.
02.11.2024 17:34
Их обучат сапёрному делу или это не обязательно ?
02.11.2024 17:35
02.11.2024 17:36
"Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування територій" -а «слуги» й далі будуть влаштовувати своїх личинок на жирні посади.
02.11.2024 17:39
Наголосували, блд.
02.11.2024 17:40
Ну-ну, начните с Содоля, пусть падло разминирует ходит и искупает загубленые души
02.11.2024 17:47
Безугла іх очолить - підходить
02.11.2024 17:48
Можна всю ВР на суботники відправляти
02.11.2024 18:18
Багато хто пише: ветеранів у владу! Ага, ща... Колись читав книжку про ДСВ Миколи Нікудіна страшна правда про війну. І він так і пише - на війні виживають ті (в більшості ), хто вміє пристосовуватися, хто не має честі та совісті. Нажаль, моя думка, нас теж чекає "від'ємна селекція". А справжні ветерани нікому не будуть потрібні
02.11.2024 18:10
Може, ви Нікуліна мали на увазі?
02.11.2024 18:24
Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування територій

Тобто тих, кого не жалко.
02.11.2024 18:26
Додайте до тітулу "фейкових" і буде добре. Свіжоспечених держслужбовців-інвалідів та баівих ахвицерів ТЦК з купленими УБД.
Єдине, про що свідчить ця стаття, що українські бюрократи таки знищили свою кормову базу. Лохи закінчуються. Патужних патріотів на держутриманні стає все більше, а працювати та воювати нікому.
02.11.2024 18:51
Жесть ! Це щоб їх нафіг вкінець добити ?! А полонені кацапи для чого , жрать і срать ???
02.11.2024 19:08
Ось така зепорхата влада у всій красі...
02.11.2024 19:57
***** собі, потужно, оце так офіс простих рішень.
02.11.2024 20:45
Час залучати прокурорів-інвалідів, досить займатись імітацією роботи
02.11.2024 21:11
А жінок теж не жалко??
-Однією із головних цілей протимінної діяльності в системі Міністерства оборони є рівний доступ до роботи у цій сфері, зокрема збільшення залучення жінок, ветеранів, осіб, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, та осіб з інвалідністю. Джерело:
02.11.2024 21:33
а за хабар видаватимуть ще металошукач
02.11.2024 21:42
Инвалидов войны на разминирование? Даже сралин с ****** и прочими ынами не додумался до такого. От такой новости я забыл какой век на дворе и куда Украина вступать собралась.
03.11.2024 01:06
Кто за зебилов голосовал, в первую очередь.
03.11.2024 01:14
Граблі і борони кацапам в руки і розміновувати території
03.11.2024 18:12
 
 